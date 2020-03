Entrevista. Andrea Valbuena: “Lagrimacer tiene la visión de compartir la pena con algo tan bello como es la poesía”

En honor al Día mundial de la poesía, que se celebra hoy 21 de marzo, traemos una entrevista a la poeta Andrea Valbuena, autora de Mágoa (Premio Valparaíso de Poesía), Si el silencio tomara la palabra y Lagrimacer o el acto de derramarse. Este último fue publicado recientemente, a principios de marzo.

Además, hemos tenido la oportunidad de conocer mejor sobre el proyecto #PoesíaEnTuSofá, motivado para hacer más ameno el confinamiento en casa estos días de cuarentena por el coronavirus.

P: Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás llevando la cuarentena?

R: Bien. De momento, bien. Una vez pasado el drama de que se cancelase todo… y yo además acababa de sacar mi último libro, Lagrimacer. Estábamos con la promoción, tenía un montón de trabajo que hacer… y se ha ido todo al garete. Pero bueno, una vez pasado ese disgusto, bien. Tranquilos y entreteniéndonos un poco con todo este tema de #PoesíaEnTuSofá, que la verdad que nos apetecía muchísimo hacerlo. Una vez que vimos que se estaba desarrollando la iniciativa de los conciertos, quisimos hacerlo nosotros también con poesía; así nos sentimos también un poco útiles y entretenemos un poco a la gente. Y con eso, ilusionados de nuevo.

P: Hablemos de #PoesíaEnTuSofá, ya que tú eres una de las integrantes del cartel junto con otros poetas y artistas. ¿Cuál es el objetivo de vuestra iniciativa?

R: En principio Elvira (Sastre) y yo, en vista de que se nos suspendía la gira por Colombia y Ecuador, quisimos pensar una manera de ella en su casa y yo en la mía, poder ofrecer una especie de sustitución de esos recitales que se cancelaron para la gente de España, y también de allí de Latino América. Y esa fue la idea previa. Elvira lo comentó en sus redes y después, como a ella le sigue Inma Cuesta, le escribió y le dijo que estaría encantada de participar recitando poemas. Entonces a Elvira se le ocurrió hacerlo más grande, con más gente, e imitar la iniciativa de los conciertos en casa, pero con recitales de distintos artistas. Y surgió de ahí, para suplir esas cancelaciones e intentar que la poesía llegue igualmente. Al final se ha convertido en un recital poético de todo tipo de personas.

P: De hecho, lanzasteis el proyecto hace dos días y ya tenéis casi 25.000 seguidores en vuestra cuenta de Instagram @poesiaentusofa.

R: La verdad que ha sido bastante fuerte. Estamos sorprendidos con la acogida.

P: Esto demuestra que la poesía está viva y es refugio, ahora incluso más. Querría recuperar lo que me has comentado de tu gira con Elvira Sastre y Fran Barreno por Colombia y Ecuador. Hay que aclarar que la gira no está cancelada, sino aplazada, ¿no?

R: Exacto. Está pospuesta para el segundo semestre del año. Está todo hablado con los productores de allí y pensado para hacerla… no sabemos en qué mes, pero con bastante distancia de que haya pasado todo. También es verdad que no hay nada escrito, porque no sabemos cuánto va a durar esto y ahora mismo estamos viviendo todos un poco la incertidumbre. Se verá más adelante.

Andrea Valbuena | Foto: Instagram @algunandrea

P: Pero no todo va a ser negativo. Esta mañana estuvimos hablando también con Fran Barreno y le preguntamos qué libro recomendaría a nuestros lectores, y él nos habló de tu nuevo libro, Lagrimacer o el acto de derramarse. Así que nosotros no hemos querido perder la oportunidad de conocerte a ti y a tu nueva obra un poco más.

Lagrimacer se publicó hace muy poco, el 5 de marzo, y su presentación fue en Madrid.

R: Sí, en la librería Alberti estuvimos. Superbién. Con una acogida muy “de hogar”. Y estuvimos presentándolo, recitándolo, hablando sobre él. Estaba muy contenta porque tenía un montón de proyectos, de promoción de ese libro. Pero bueno, al menos tengo la oportunidad de hablar de él y mostrarlo en redes. Tengo la oportunidad de recitar poemas de este libro, y aunque no pueda hacer presentaciones ni las cosas que tenía programadas de charlas y de hablar de él, al menos tenemos las redes para contarle a la gente que ahí hay una oferta.

P: Nosotros estaremos pendientes desde VAVEL Libros de todas las novedades. Me llama la atención su título. Ya en Lagrimacer se aprecia esa connotacción de pena, del llanto y la lágrima. ¿Qué has querido transmitir a tus lectores tanto con el libro como con el título?

R: Se trata de una recopilación de poemas que están escritos en tres etapas diferentes y por eso, tiene tres partes. Sí que es verdad que tiene mucho que ver con la significación de la ausencia, del duelo, del llanto, de todas las cosas que duelen, pero con la visión de compartir la pena con algo tan bello como puede ser la poesía. Lagrimacer, el título, está inspirado en un proyecto de Marta P. Campos que se expuso en el Instituto Cervantes que se titula “1914-2014, Diccionario cementerio del español”, porque son palabras olvidadas del español que fueron retiradas del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua a lo largo de esos años. Marta P. Campos las ha rescatado, las ha metido en un escenario nuevo y en la exposición que se hizo en el Instituto Cervantes era muy bonito, porque la gente podía darle una nueva definición a la palabra que más les gustase. Entonces, yo me inspiré en ese concepto y quise darle una nueva definición y una nueva vida a la palabra “lagrimacer” poniéndola en el título de mi libro. Aparte, en el principio del libro, explico un poco que “lagrimacer” para mí es la manera de derramarse en los poemas. Derramar toda esa pena y todo lo que uno escribe desde lo más íntimo para convertirlo después en algo que puedes ver con perspectiva, y que quizás te hace recordar algo que habías dejado de una manera más amable.

P: Publicaste Mágoa en 2016 con Valparaíso Ediciones, y Lagrimacer, como hemos dicho, hace muy poco: el 5 de marzo. Cuando lees tus antiguos poemas frente a los más recientes, ¿ves en estos últimos un crecimiento, ya no solo literario, sino también personal? ¿O crees que has seguido en una misma línea?

R: Yo creo que sí ha habido crecimiento. Personalmente y desde mi perspectiva particular, creo que sí que hay una diferencia y una evolución, sobre todo en la manera de transmitir toda esa pena. Mágoa era un poco… [Risas] Unos poemas muy, muy dramas. Era la pena y drama adolescente, porque también tenía ese sentimiento. Yo era la pena y todo el rato la pena y la pena. Y ahora la pena la veo con una perspectiva distinta: de la pena siempre sale algo bueno. Eso es un poco lo que transmiten los poemas de Lagrimacer, aunque puede que sean incluso más duros que los de Mágoa. Definitivamente, la perspectiva cambia con estos últimos. Hay más lecturas, más inspiración y yo creo que están mejor pensados y mejor escritos.

P: Al final parte del proceso de maduración se refleja en la escritura. Y bueno, como ya sabes todavía nos quedan muchos días de cuarentena y de confinamiento en casa. Todo este tiempo que tenemos por delante podemos aprovecharlo leyendo y, por supuesto, pasándonos a ver vuestro recital virtual #PoesíaEnTuSofá. ¿Qué estás leyendo ahora?

R: Esto es algo bastante personal, pero cuando estoy muy triste o me pasan cosas muy malas me refugio en Harry Potter, porque es una de mis sagas favoritas. Empecé a aficionarme muchísimo a la lectura con esta saga. Y ahora estoy con Harry Potter y el cáliz de fuego porque me relaja muchísimo, me calma. Me hace olvidar mucho el momento que estoy pasando.

P: Totalmente recomendable leer fantasía, que nos ayuda a desconectar un poco de la realidad y trasladarnos a otro mundo.

R: Pues sí. Cada libro de Harry Potter me lo he leído ya cinco o seis veces [risas]. Es que no me cansan.