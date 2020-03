Entrevista. Fuji: "Para mí la música no es algo que haga porque me aburra, sino algo precioso que he creado con mi originalidad y mi alma, por ello es muy valioso"

Fuji ha contado como empezó su carrera musical. Ha sido una entrevista con grandes adelantos, como por ejemplo que si todo va bien le veremos próximamente en directo. Es un artista que apunta hacia arriba y poco a poco se va viendo en sus números. Pero no todo se ve reflejado en un número sino también en la gran calidad musical de sus últimos temas. Ha sido un placer el haber contado con su participación en la revista en estos días de confinamiento.

Pregunta: Para quien no te conozca, ¿quién es Fuji y cómo surgió el proyecto de consolidarte de una forma más profesional en la música?

Respuesta: Yo empecé haciendo música electrónica e instrumentales para la gente de mi alrededor en 2016. Esto lo hacía porque desde siempre me ha gustado la música y vi en ella una oportunidad de básicamente matar mis ratos libres, ya que no me gustaba estudiar y prefería estar haciendo cualquier otra cosa.

Fuji ahora es casi un alter ego que me permite expresar muchas cosas que siento, tanto buenas como malas. Y de alguna forma me ayuda bastante a salir adelante cuando tengo algún problemilla o simplemente necesito escapar.

P: Este año 2020, hace relativamente poco, sacaste un EP que tiene de nombre “New Age” ¿qué es lo que representa este EP para ti?

R: Para mí cada canción que saco es especial, porque está hecha al 100% por mí y llevan mucho trabajo. Por eso sacar un EP siempre me parece casi abrumador, ya que son un montón de canciones y muchísimo tiempo invertido.

Pero este EP en concreto creo que me ha servido, aunque sea a mí mismo, para ver de que soy capaz. También para descubrir que el primer EP que subí me sirvió para ver que podía hacer varios géneros, pero este me ha servido para grabarme a fuego en mi interior que quiero llegar lejos con esto.

P: ¿Cuánto tiempo te suele llevar hacer los temas, desde que los comienzas a escribir y a componer hasta que los terminas?

R: Yo hago siempre bases, suelo hacer mínimo una al día y suelo tardar de 30 minutos a 1 hora y media, mas o menos. Ahora bien, cuando ya he tenido una idea y quiero hacer una canción con alguna de esas bases, entre que la escribo, la grabo, la masterizo… puedo tardar alrededor de unas 10-12 horas con cada canción.

P: ¿Para ti, qué tema es el más especial de los que has sacado y por qué?

R: Pongo en cada tema un poquito de mí y de lo que siento, y aunque me encante hacer cosas comerciales, las canciones que verdaderamente tengo en mi corazón tienen un significado completo, una historia en ella. "Kids" y "3" me gustan mucho y tienen un gran significado para mí, pero mi favorita trata sobre mi padre y como es mi relación con él, pero esa la guardo para el futuro.

P: En la actualidad la industria musical ha cambiado hacia un aumento de velocidad en la consumición de temas musicales, es decir, lo que escuchamos nos dura a veces dos o tres días ¿qué opinas de esto, crees que tendríamos que disfrutar más de cada canción que escuchamos? ¿y crees qué es beneficioso o perjudicial para los artistas emergentes?

R: Bueno no se muy bien que pensar sobre esto, como artista que le dedica bastante tiempo a sus canciones supongo que estaría bien que escucháramos más veces las canciones, que intentáramos comprender lo que quiere decirnos el artista. Pero yo mismo también soy consumidor y objetivamente yo soy igual, es verdad que hago el esfuerzo de escuchar más un tema o quizás leer la letra para interiorizarlo más. Pero se suele quedar en escucharlo una vez y si ves que te gusta, lo guardas y no lo vuelves a oír hasta que te sale en el aleatorio.

Y creo que esto para los artistas emergentes es malo, siempre y cuando el artista en sí no evolucione igual de rápido que los ideales de música actual. Pero creo que la gente en general sí que aprecia las buenas obras y que si continuas variando el estilo de tus canciones y te mantienes fiel a lo que haces, puedes subir.

P: En referencia a las letras ¿te inspiras en tu vida? es decir, letras más autobiográficas, ¿o juegas más con un ejercicio empático de inspirarte en historias de otros?

R: Depende bastante de distintos factores, ya que en lo comercial es imposible al menos desde mi punto de vista hacer algo casi poético, ya que incluso queda raro. Por ejemplo, un reggaetón hablando de la mente o de cuestiones filosóficas, que he de decir que me gustan bastante, pues no veo que pegue mucho. Y es ahí donde quizás se note más una influencia de los artistas que me gustan, aunque siempre intento poner elementos míos y hacer de esa composición algo "único".

Pero por otro lado, en las canciones algo más alternativas sí me gusta expresar lo que siento en un día concreto o quizás narrar un miedo que tengo, haciéndolo real. De forma que la canción coge más cuerpo y se hace más interesante, también incluso uso experiencias que puedan tener mis amigos o familia, es decir, que me sirva para expresar eso que pueden sentir ellos y que a mí me parece interesante de algún modo.

P: Uno de los temas favoritos de tus seguidores es "Pa atrass". Háblanos de este tema, de cómo surgió y cómo se desarrolló en su creación.

R: Bueno mi mente va muy rápido y de tanto escucharlas me aburro bastante de las canciones en general, a si que imagínate después de que haya pasado ya tanto tiempo, si te soy sincero ya no me gusta “Pa atrass”. Todo ello sabiendo que es la canción que más repercusión ha tenido, pero creo que he mejorado muchísimo desde eso.

“Pa atrass” es un reggaetón que hice en una época que solo hacía trap y más trap, y la verdad que en su momento me dejó flipadísimo por como subían los números. También me impresionó mucho la cantidad de gente a la que llegó, en comparación a lo que tenia, es decir que pese a todo la tengo guardada en mi corazoncito.

P: ¿Cómo os ha afectado a los artistas más nuevos en la industria musical, la aparición de las nuevas plataformas digitales de reproducción de música?

R: Pues antes las canciones eran exclusivamente YouTube, pero gracias a plataformas como Spotify o Apple Music podemos llegar no solo a más gente sino hacerles sencillo el hecho de escuchar tú música, y de por ejemplo poder subirlas a las historias de Instagram. Es literalmente un click y ya están escuchando tu canción. Además es interesante poder llegar a varias plataformas al mismo tiempo, ya que por ejemplo en España Deezer no se utiliza demasiado pero tengo bastantes visitas por ejemplo desde Francia solo con Deezer.

P: ¿Con qué artistas te gustaría llegar a colaborar, respecto a composición o a compartir escenario? Por otra parte Rusowsky ya nos hizo referencia a ti en la entrevista que realizamos con él, ¿vamos a volver a ver una colaboración entre los dos?

R: Sueño mucho cada día con llegar a esos niveles y son muchísimos los artistas con los que colaboraría, más que nada porque escucho música de casi todo el mundo, ni si quiera puedo plantearlo en mi cabeza todavía, pero ojalá algún día pueda hacer algo con Yung Beef, Pedro la Droga, Bad Gyal... infinitos artistas que ojalá algún día pueda colaborar con ellos.

Y claro que veremos más cosas con Rus, es mi coleguita de la vida, le quiero un montón, tenemos planteados ahora mismo unos 3 temas, y no hacemos más porque somos muy vagos, pero a ver si un EP juntos...

P: Si tuvieras que colocar "En Paz", en una lista de recomendación de Spotify, que van por estilos ¿en qué estilo lo colocarías? ¿y tú como artista tiendes a algún estilo concreto?

R: En paz quizás en radar urbano o algo rollo trap, aunque no me gusta especialmente el hecho de encasillar una canción en un género, ya que muchas de mis canciones son quizás trap en composición, pero la letra no pega con esa temática, en general las clasificaría dentro de hip hop y me quito de problemas.

P: ¿Tienes algo pensado de cara al futuro respecto a tú estilo musical o lo vas a seguir enfocando hacia el mismo punto que ahora?

R: Durante todo este tiempo he estado trabajando en perfeccionar mi música, ya que yo no se hacer otras cosas, no se mover los temas o publicitarlos, pero creo que he alcanzado un punto en el cual ya casi no puedo mejorar la calidad en sí de producción de la canción, con los medios que tengo. Entonces ahora simplemente quiero llegar a más gente, es decir, mover mi producto para que llegue a más personas. Por lo tanto, mismo objetivo que antes, pero ahora toca ponerse a lo realmente difícil, conseguir que sea escuchado.

P: ¿Cómo es el pasar de componer en tu habitación, para ti, para ver si funciona un tema o ver si te gusta, a componer sabiendo que hay un publico escuchando y esperando tú música?.

R: Bueno no creo que haya realmente mucha gente esperando mi música, de hecho es lo que intento conseguir por el momento. Pero no pienso en nada de eso, porque en cierto modo lo sigo haciendo igual que cuando empecé; la escucho yo para ver si esta guay o no y dependiendo de ello saco la canción.

Pero de momento no siento que haya realmente gente esperando mi música, ojalá dentro de poco, mientras tanto a seguir aprendiendo.

P: Dado que cada vez tienes más reproducciones en tus temas y que estás recogiendo una base de un buen número de seguidores que esperan tu música ¿podremos verte en directo este año?

R: De momento no tengo nada confirmado, aunque se me ha propuesto ir a cantar a algún barecillo o discoteca pequeña, y pese a que no sea nada grande me hace mucha ilusión porque siento que sí estamos avanzando. Si todo sale bien, después de este virus, cantaremos.

P: Para terminar me gustaría darte la oportunidad de que des algún consejo a los que estén empezando a hacer música en su casa, pero dada la presión social no la suben.

R: Para mí la música no es algo que haga porque me aburra, sino algo precioso que he creado con mi originalidad y mi alma, por ello es muy valioso y tú mismo eliges si subirlo o no, tu eres quien juzga si eso es bueno o no. Si crees que es malo pero te ha gustado hacerlo, recházalo, haz otra canción, practica hasta que te alucine lo que has creado. Pero, si ya de por sí te gusta y estas orgulloso de ello, súbelo, es algo de lo que posiblemente nunca te arrepientas porque es algo que has creado tú solo, lo sentirás como parte de ti. Y si alguien se ríe que se ría lo que quiera, pero tú ya has hecho algo que ellos no tendrán huevos de hacer en su vida.