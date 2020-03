Entrevista. Valdivia: "En directo se me verá cuando acabe todo esto del Coronavirus, que espero que sea pronto"

El confinamiento ha hecho que el tiempo libre sea mayor, pero para ello VAVEL trae una nueva entrevista: Valdivia. La cantante se ha rodeado siempre de amigos para crear música, ese buen acompañamiento sumado a su gran voz ha hecho que en poco tiempo sus números hayan ascendido de forma estrepitosa. Ha contado entre otras muchas cosas como comenzó haciendo música en solitario y ha expuesto muchas de las curiosidades sobre lo que hace.

Pregunta: Tu trayectoria musical cada vez va teniendo más seguidores y es muy interesante saber cómo surgió el proyecto de Vadivia, es decir, de consolidarte de una forma más profesional en la música.

Respuesta: Nací en Madrid y vivo allí. Lo de empezar en este mundo surgió porque me gustaba mucho la música, pero nadie quería tener un grupo conmigo, por ello decidí empezar a hacer música en solitario.

P: ¿Cuánto tiempo te suele llevar hacer los temas, desde que los comienzas a escribir y a componer, hasta que lo terminas?

R: Depende, hay algunos que los compongo en una hora y otros que tardo más porque me sale un estribillo muy rápido. Pero a veces luego tengo problemas al hacer las estrofas porque no encuentro nada que me parezca pegadizo pero que a la vez no sea recargado. Por lo general suelo escribirlas rápido, me suelen salir del tirón y a veces si no me salen del tirón me da mucha pereza y no sigo, pero es verdad que hay algunas que sí las he dedicado más tiempo.

P: ¿Personalmente, qué te gusta más "lanzar": covers o temas propios? Y ¿por qué es así?

R: Me gusta más lanzar temas propios, pero subí los covers porque también me gusta hacerlos y es lo primero que grabé. Al final grabar un tema propio lleva consigo más cuidado y más tiempo, un cover me es más fácil porque ya está hecho, solo tengo que darle mi toque personal y grabarlo. Pero en cambio mis temas no los grabo yo, sino los grabo en casa de Junnio, que me producen ellos, por ello todo es más elaborado.

P: ¿Para ti, qué tema es el más especial de los que has sacado?

R: Es Desidia.

P: Coincide con que también es uno de los temas favoritos de tus seguidores. Háblanos de este tema, de cómo surgió y cómo se desarrolló en su creación.

R: Surgió en septiembre de 2018 y habla de mí, es como un mensaje que me escribí hacia mí misma. Trata de mis tristezas y mi lucha conmigo misma.

P: En referencia a las letras ¿te inspiras en tu vida con letras más autobiográficas? ¿o juegas más con un ejercicio empático de inspirarte en historias de otros?

R: En general lo que intento plasmar son cosas que me pasan y sentimientos que tengo, es decir, letras más autobiográficas.

P: En la actualidad la industria musical ha cambiado hacia un aumento de velocidad en la consumición de temas musicales, es decir, lo que escuchamos nos dura a veces dos o tres días ¿qué opinas de esto, crees que tendríamos que disfrutar más de cada canción que escuchamos? ¿y crees qué es beneficioso o perjudicial para los artistas emergentes?

Al final en todos los aspectos de la vida a ocurrido esto, me parece un poco inevitable que suceda y difícil de luchar contra ello, pero como artistas lo que tenemos que hacer es valorar cada cosa que se saca, pero es verdad que hay como un “hiperconsumo” de música. Si que creo que haya un pequeño porcentaje perjudicial pero tampoco mucho.

P: El uso de las nuevas plataformas digitales de reproducción de música están en pleno auge ¿Qué opinas de esto? ¿crees que este elemento os está beneficiando?

R: Nos ha venido muy bien la verdad las nueva apariciones de plataformas de música, porque nos dan a conocer, es verdad que no nos pagan básicamente, pero bueno es una manera de hacernos publicidad.

P: ¿Con qué artistas te gustaría llegar a colaborar, respecto a composición o a compartir escenario?

R: Me gustaría colaborar con Elena Tonra, la cantante de Daughter, pero obviamente es un poco inviable. Pero de gente de Madrid con Ordesa o DiegoPuñales, pero tiendo a preferir hacer cosas con amigos, en familia.

P: Respecto a la última colaboración con Nevver ¿qué nos puedes contar?

R: Y con Nevver pues que fue súper guay, les conocí y me ofrecieron colaborar, la verdad es que me fue súper fácil trabajar con ellos. Encima sacamos un videoclip y estoy muy contenta.

P: Si tuvieras que colocar tus temas en una lista de recomendación de Spotify, que van por estilos ¿en qué estilo los colocarías? ¿y tú, como artista, tiendes a algún estilo concreto?

R: A mi no me gusta mucho encasillarme, porque yo tampoco soy mucho de clasificar la música en géneros. Pero si tuviera que definirme porque muchas veces te lo piden, me definiría como dark folk. Respecto a la segunda pregunta tiendo a hacer canciones tristes.

P: ¿Tienes algo pensado de cara al futuro respecto a tú estilo musical o lo vas a seguir enfocando hacia el mismo punto que ahora?

R: El estilo musical es una cosa que me estoy planteando últimamente pero como ahora mismo no tengo la necesidad de componer, pues realmente no lo se, dejaré que fluya y haber que sale, tampoco me preocupa mucho.

P: ¿Cómo fue el pasar de componer en tu habitación para ti, para ver si funciona un tema o ver si te gusta, a componer sabiendo que hay un público escuchando y esperando tu música?

R: No hay mucha diferencia, yo compongo igual aunque sepa que voy a mostrar la canción a los demás, porque las hago pensando en mi, evidentemente busco una sonoridad, que no sea una chapa, que se pegue, pero bueno porque tampoco tengo porque hacer las cosas mal aunque sean para mi.

P: Tus números en Spotify suben de forma muy rápida. ¿Podremos verte en directo dentro de poco?

R: En directo se me verá cuando acabe todo esto del Coronavirus, que espero que sea pronto. Si a mí me gusta mucho tocar en directo y que pueda venir quien quiera a verme, así que cuando tenga un bolillo lo avisaré por mis redes.

P: En la actualidad, por salirse de lo socialmente correcto, puedes ser criticado o juzgado. Me gustaría darte la oportunidad de que des algún consejo a los que estén empezando a hacer música en su casa pero dada la presión social no la suben.

R: Que no tengan vergüenza de hacer lo que les de la gana, que acepten que todos estamos influenciados por la música que nos gusta, que no les afecte lo típico de “uy este se parece mucho a este otro…”, porque al final todo suena un poco parecido en los tiempos que corren. Pero sobre todo que no tengan miedo de expresarse. Que hoy en día con cualquier DAW y una tarjeta barata se pueden hacer un montón de cosas.