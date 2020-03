Entrevista. Klermoon: "Nuestro mayor reto es promocionar nuestro trabajo y que llegue a más gente sin que nos salga a perder"

Clara y Johnny Moon empezaron sus andaduras como Klermoon hará un año y medio. Se conocieron en Noche de Búhos, un evento que organiza la sala Búho Real en Madrid de micros abiertos. Decidieron unirse para probar suerte tras escucharse cantar y consiguieron enamorar al público de la sala.

Un año y medio después, disfrutan de su primer EP, “Pale Blue”, que incluye temas como “Turnstiles”, “Magic”, “Klermoon” o el tema que le da nombre a esta etapa. Con Sofarsounds han llegado incluso a cantar recientemente en Nueva York, y tienen como planes, si esta pandemia les deja pronto, seguir sonando por el mundo.

Johnny y Clara de Klermoon | Foto: Carpeta de Klermoon

Todo esto y mucho más nos contaron para VAVEL en una videoconferencia:

P: Contadnos la historia de Klermoon y de dónde viene el nombre del grupo

Clara: Nosotros nos conocimos en el micro abierto de Noche de Búhos. Él cantaba con otro chico de otro proyecto y yo solía cantar con una amiga. Un día decidimos cantar un tema juntos. Y a raíz de ahí empezamos a arreglar “Pale Blue”. Lo presentamos en el Búho para ver cuál era el feedback y a la gente le gustó y dijimos “Pues a lo mejor funciona esto”. Y el nombre viene de que, el nombre artístico de él y como yo le conocí era, bueno, es Johnny Moon. Y yo, me llamo Clara, y mi madre siempre me decía que, si me tenía que poner un nombre artístico fuera “Kler”, como suena, y fue un poco el mix. Era eso o “Mint & Honey”

Johnny: Hicimos una encuesta en Instagram y ganó por goleada Klermoon (risas). A nosotros al principio no nos gustaba tanto pero decidimos confiar en el criterio de la gente que iba a escucharnos (risas). Y bueno, al final, hubo un día que dijimos “Oye, pues esto tiene sentido y suena bien”. Y así fue.

P: ¿Qué influencias musicales tienen como grupo?

Johnny: Yo desde crío siempre he escuchado música de habla inglesa, y he tenido varias épocas. Muchas influencias han sido The Beatles, por ejemplo. Las armonías que cantamos tienen mucho regusto a Simon & Garfunkel… En el ámbito de composición ya sí, pues mucho Mumford & Sons, Johnny Flynn… Sí, grupos así como un poco más ‘underground’. Que hacen cosas como un poco distintas.

Clara: Y el toque ‘pop’ lo pongo yo porque siempre digo que soy una chica ‘pop’, una chica Disney (risas). Yo crecí viendo Camp Rock y High School Musical… Entonces, a raíz del proyecto y de que estudio música, he ido descubriendo mucha más música. Pero eso. Yo al principio crecí con eso y con La Oreja de Van Gogh.

Johnny: Te puedes imaginar las batallas constantes que tenemos de guerra de gigantes (risas).

Clara: Yo soy más de “¡Que este estribillo se te tiene que quedar!” Y el más de “¡No! Que yo quiero hacerlo diferente!” (risas) Así que bueno, que también un poco, el hecho de que tengamos que acordar todo lo que hacemos y tengamos que estar debatiendo, al final se te queda la esencia de los dos. Y supongo que eso es lo que hace las canciones nuestras.

P: ¿Y por separado? ¿Qué artistas y grupos han hecho que quisieran dedicar sus vidas a la música?

Johnny: Yo empecé a tocar el piano desde pequeñito porque mi abuelo es músico y tenía un órgano de estos eléctricos, de los años 60 o así, en casa. Y yo de pequeñito me sentaba y bueno, acabé apuntándome a clases de piano. Tuve, eso sí, un amor muy fuerte con disco, cuando tenía 7 años que era el disco "Bat Out of Hell" de Meat Loaf, que fue el quinto álbum más vendido de la historia. En datos de 2005 (risas). Ahora serán otros. Y ese disco de 7 canciones a mi me impactó muchísimo. Me aprendí todas las letras, coreografías.. Pero tampoco diría que es por ello por lo que empecé a cantar. Supongo que fueron las circunstancias.

Clara: Yo parecido. Nunca tuve eso de “¡Buah! Yo quiero ser cantante por x grupo”. Sí que crecí cantando La Oreja de Van Gogh, toda su discografía, con Amaia, importante eso (risas). Iba a la escuela de música, y daba clases de piano… Pero, realmente, decidir decidir dedicarme a la música fue en 2º de Bachillerato, que yo iba a estudiar Periodismo. Siempre me ha gustado mucho, siempre he estado cantando y dando brincos, pero nunca ha sido como otros cantantes que dicen “Desde súper pequeña yo…”. Supongo que siempre hubo algo en mí, pero como veía que lo que era ser artista era ser Hannah Montana… Pues no me lo planteé.

P: Yéndonos un poco a la actualidad, han sacado recientemente su primer EP: “Pale Blue”. ¿Qué tal está siendo la acogida?

Johnny: Distinta

Clara: Complicada

Ambos: (risas)

Johnny: A la vez que muy bonita, eh. El ‘feedback’ que tenemos siempre tanto en redes como en los conciertos es bastante positivo. Sobre todo en los conciertos. Es donde de verdad ves si algo funciona o no funciona.

Clara: Sobre todo en los conciertos tipo Sofarsounds o Micro Abierto, donde la gente no nos conoce.

Johnny: Ahí es donde de verdad apreciamos si gusta o no gusta. Si esto tiene sentido o no tiene sentido. En ese ámbito muy bien. Después, pues, obviamente, tienes un EP que a ti te parece que suena de puta madre, que estás super contento y… Lo lanzas, y, tiene como un subidón, la gente ya lo ha escuchado y después es como… “¿Y ahora qué?” El hecho de estar moviendo constantemente eso con la cantidad de oferta que hay es… No voy a decir complicado, pero tiene su truco que aún no hemos acabado de encontrar.

Clara: El problema es, hablando en plata, es que las grandes empresas y grandes discográficas que tienen el monopolio de promocionar y de hacer que sólo suene lo que ellos tienen entre manos oculta totalmente… Bueno, no sé si esa es la palabra.

Johnny: No. Es una cuestión de recursos y de medios. Quién tiene los recursos y medios más potentes es quién decide lo que suena o lo que no. Siempre hemos defendido la idea que cualquier cosa que sea mínimamente escuchable, va a tener su público. Sin duda. Pero, el problema es llegar a ese público. Pero aparte de todo eso, todo muy bien (risas).

P: ¿Cómo nace “Turnstiles”, el videoclip más reciente que tienen en su canal de Youtube? ¿Y qué cuenta esta historia?

Johnny: Lo que cuenta un poco esa historia se puede ver perfectamente en el videoclip mismo. Básicamente cuenta que la vida tiene distintas interpretaciones. Con la vida me refiero a las vivencias de cada uno o episodios cotidianos, que tienen diferentes puntos de vista dependiendo desde donde los mires. Esto es muy visual con el videoclip porque se ve cómo los movimiento de los… Bueno, de los actores. Somos nosotros (risas) Tanto los movimientos de Clara como los míos son exactamente los mismos pero se ven con planos distintos en escenarios distintos. El estribillo es lo que le da sentido a todo: “Life in a colourful way will never be the same taking pictures black and white” Es decir, la vida puede ser la misma pero sujeta a distintas interpretaciones según estés disparando fotos en color o en blanco y negro.

Nuestras canciones no expresan más que las emociones que uno pueda sentir en un momento dado. Pero después, cuando la gente la escucha y se siente identificada con ella, pues la hace suya. Y es ahí donde está de verdad la esencia de ello. Que puedas tener a mil personas cantando las mismas palabras y que cada uno la interprete de una manera u otra.

P: Justo en vuestra cuenta de Spotify hacen esa reflexión: “Music is probably the only phenomena capable of making a million people say at the very same time and tempo the same bunch of words meaning a million of different things at the same time”. Reflexionando sobre ello, ¿le dan más importancia a la letra de una canción o la música que la acompaña, ya que cada una genera un sentimiento u otro?

Clara: Yo creo que es una fusión de las dos cosas. Para nosotros es muy importante la letra porque las canciones en general son para contar historias, pero que, a la vez, la música que la acompañe tiene que ir acorde a lo que estamos contando. No le damos más importancia a la una o a la otra. Es una cosa a la par.

Johnny: Sí, es como una especie de simbiosis. Una cosa no puede vivir sin la otra. Si te referías más al proceso de composición… No tenemos una regla fija sobre cómo componemos. Cada canción es un mundo, te vienen en momentos distintos… A veces se te ocurre una melodía, a veces se te ocurre la letra, a veces lo vomitas todo… Desde luego nosotros no componemos diciendo “Vamos a sentarnos a escribir una canción”. Simplemente surge.

P: Como ya hemos comentado antes, Klermoon nació en “Noche de Búhos”, sesiones de micro abiertos que ofrece la Sala Búho Real de Madrid. Además, con Sofarsounds, han llegado incluso a cantar recientemente en Nueva York. ¿Qué piensan ahora al echar la vista atrás en este último año y medio de sus vidas?

Clara: Pues… ¡Buah! Echando la vista atrás, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que, a mi me dicen esto hace un año y medio y digo “Venga va, deja de vacilar” (risas). Al final ha sido como ir pasito a pasito echándole mucha cara, porque si no se le echa, no llegas a ningún lado. Ha sido muy bonito. Echando la vista atrás no me imaginaba que íbamos a pasar de estar en verano arreglando una canción de “a ver si funciona” a tocar en Nueva York.

P:¿Y cómo fue la experiencia?

Johnny: Fue increíble. Fue increíble por varias razones. Primero por el hecho de ir. Más que nada fue el hecho de que fuimos a un sitio cantando en inglés (siendo españoles) y es un sitio donde la música se ve de otra manera, donde hay muchísimas ofertas de músicos que son muy buenos y donde vas a tener que competir con gente que tiene muchos ‘inputs’, muchos estímulos de cosas similares. Fue increíble porque la conexión que tuvimos con el público en ¿cuánto? ¿Cinco o cuatro canciones que tocamos? Fue increíble.

Clara: Fue muy mágico.

Johnny: Era como: “Esto que nos estáis dando, que no estáis transmitiendo con vuestros abrazos, vuestros aplausos… ¡Es real!” Y nosotros cuando nos dimos cuenta de esto fue como: “¿Qué ostias está pasando aquí?”

Clara: Sí sí. Que la gente estuviera impresionada de dos que habíamos llegado de España…

Johnny: Y que a duras penas hablábamos.

Clara: Porque de los nervios sólo sueltas tonterías (risas) Todos en el público entendían las letras, claro, que en España es más difícil. ¡Es que había gente llorando de las letras!

Johnny: Se nos acercó un chico neoyorkino y nos dijo “Las letras que hacéis ¡son increíbles! Nunca había escuchado algo que dijese tantas cosas sin decir nada” Y dices: “¡Ostias!” Lo disfrutamos mucho.

P:¿Y cuáles son los próximos proyectos? Si es que esta pandemia les permite dar algún concierto

Clara: Tenemos un concierto en abril, en Ávila, pero no sabemos qué va a pasar con eso. Y más allá de eso, tenemos un par de bodas.

Johnny: Estamos intentando como proyecto… Hemos acumulado material que nos parece bueno en sí cuenta algo. Además tenemos vídeos para sacar. Estamos intentando encontrar la manera de difundir eso para que llegue a más gente y que la gente pueda entender las canciones de una forma más visual. Aparte de seguir componiendo, obviamente.

Clara: Sí. Y si la pandemia nos deja, pues montar una mini gira en espacios más pequeños, estilo librerías. Gira del estilo de Sofarsounds.

Johnny: Nuestro mayor reto es promocionar nuestro trabajo y que llegue a más gente sin que nos salga a perder. Porque nuestro formato acústico funciona. Y la gente lo entiende. Pero el reto es promocionarlo.

P: ¿Tienen pensado en sacar alguna canción en castellano?

Clara: Pues estamos en ello. Tenemos ahí un par de cancioncillas… Con la masa hecha, digamos.

Johnny: Tenemos aún que moldearlas.

Clara: Exacto. Lo estamos intentando porque nos hemos dado cuenta que, es que si no, aquí no hay futuro.

P: ¿Hacia dónde les gustaría abrir mercado con vuestra música?

Clara: A mí, en realidad, me da un poco lo mismo, pero quizás escogería Estados Unidos. Pero porque he visto que funciona. Ahora, ¿que en España va bien la cosa? Tampoco me importa. Que en España se vive muy bien.

Johnny: En realidad nos da igual por donde lanzar nuestra música o por dónde empezar. Donde haya más gente que pueda entendernos.

Clara: Donde haya más gente que se identifique con nuestra música.

P: Son muchos los artistas que han intentado abrirse al mercado europeo presentándose a Eurovisión, que recientemente ha sido suspendido por la pandemia. ¿Se ven probando suerte en el Festival?

Clara: Pues la verdad es que nunca no los habíamos planteado. No somos muy fans de Eurovisión, la verdad.

P: ¿En qué tipo de escenario se ven más cómodos tanto a nivel personal como para con vuestra música?

Clara: Ahora mismo, donde más cómoda la vemos es en sitios donde podamos conectar más fácilmente con la gente. Es donde más hemos rodado.

Johnny: Quizás también porque son momentos distintos. El momento de dar el paso a llenar salas con banda tiene que ser el momento en el que haya ya un público sólido y que puede disfrutar de eso. Mientras no exista ese público, se transmite mucho más fácil si haces algo acústico, más íntimo. Les va a llegar más.

Clara: Claro. Eso no quiere decir que no nos sintamos cómodos tocando en una sala. Recientemente, venimos de tocar en la Sala Clamores con banda. ¡Y nos encanta! Pero eso, si ahora mismo tuviéramos que elegir un formato de estar cómodos y tocar, nos quedaríamos con… Es que siempre acabo haciendo referencias a Sofarsounds (risas) Pero es que me parece un formato súper guay.

Foto: Carpeta de Klermoon

P: Como compositores de vuestra propia música, ¿creen que la buena música necesita ser cocinada a fuego lento para que perdure en el tiempo?

Johnny: No. (risas) Es que, ¿sabes qué pasa? Depende de a qué llames buena música. Yo creo que no. No estoy entrando en juicios de valor. Estoy entrando en que, para mí, buena música es la que me transmite. La que a mí, en el balcón, con una cerveza y un cigarrillo, me hace llorar a moco tendido. Esa es, para mí, la buena música. La buena música te puede salir en cinco minutos, y no tiene por qué cocinarse a fuego lento. También depende de a qué te refieras con “cocinarla a fuego lento”.

Clara: Depende de cómo compone cada uno. Habrá música buena de todos los estilos: 'fast food' y a fuego lento.

P: Creo que hay canciones y cantantes para momentos específicos del día: algunas son para las mañanas, otras para leer o canciones del atardecer, etc. ¿En qué parte del día os gustaría ser escuchados?

Johnny: ¡Guau! ¡Qué pregunta! Nunca nos habían preguntado eso.

Clara: A ver, está claro que de noche no.

Johnny: ¿No? Pues yo igual sí.

Clara: No, porque de noche es como fiesta de reggaetón. Yo concibo la noche con salir de fiesta, ¿no? Pero, por la mañana tampoco nos pondría.

Johnny: Al atardecer. Cuando estás entrando en la ducha…

Clara: Sí. Siete u ocho de la tarde (risas). Para estar de cervezas, de ‘chill’

P: ¿Creéis que a través de la música que escucha alguien, podéis conocer a esa persona? ¿Y creéis que es importante en un dúo compartir gustos musicales para llegar a hacer temas o que eso no influye a la hora de componer?

Clara: Creo que en general sí que suele definir a la gente el tipo de música que escucha.

Johnny: Sí. Es más sí que no

Clara: Y lo de que si hay que compartir gustos musicales en un dúo…

Johnny: Tiene que haber unos puntos en común.

Clara: Iba a decir que no, porque al principio no teníamos mucho en común, pero sí. Yo no conocía a ninguno de los artistas que a él le gustaba. Pero eso no quiere decir que no haya música que no nos guste a los dos.

Johnny: Igual el escenario donde sí compartes gustos es más fogoso pero a la vez es más estanco. El escenario contrario, en el que no se comparten gustos, es más relajado y a la vez más dinámico, ya que siempre te estás planteando cosas y siempre tienes herramientas potenciales. Al fin y al cabo, siempre vas a tener que asumir que va a haber cosas que no van a gustar. Entonces, no va a ser tan fogoso. Pero, después, cuando ves el resultado con toda la combinación de todos estos elementos que al principio eran un poco… porculeros, hablando de alguna manera, al final es muy reconfortante.

P: Para finalizar, ¿qué tiene "Klermoon" que cualquier otro dúo no tenga? ¿Qué es lo que lo hace especial?

Clara: Yo creo que principalmente las armonías.

Johnny: Sí. Cantamos los dos y es algo que queremos seguir haciendo. Es algo diferente a lo que se puede encontrar en España.