Entrevista. Claudia Aguilar: "Algún poder tiene que tener la música cuando todo el mundo la consume."

Con una guitarra y su voz, Claudia Aguilar hace de sus canciones instantes inexplicables. Esta cantautora está trabajando para hacerse hueco en la industria musical poco a poco y así lo conseguirá.

Guitarra en mano y de ciudad en ciudad, la música de Claudia viaja allá por donde ella pisa, con humildad y sinceridad en cada una de sus canciones.

Desde VAVEL hemos creado el hastag #EnCasitaConMúsicaVAVEL, apoyando todas las iniciativas y proyectos que están siguiendo los artistas para hacer esta cuarentena más amena todos juntos.

PREGUNTA: A grandes rasgos y para quién aún no haya oído hablar ni haya escuchado su música, ¿puede contarnos quién es Claudia Aguilar?

RESPUESTA: Claudia Aguilar es una persona que empezó a cantar y a tocar la guitarra desde muy pequeña, pero hace un par de años se dio cuenta que lo que quería hacer no era la música de otros sino la suya propia. Es una persona que va siempre acompañada de su guitarra, tocando por salas pequeñas intentando causar algo en el público, no sé el qué pero algo.

P: Además, eres de Cádiz, ¿qué le aporta a su música el ser gaditana?

R: Aunque yo no me de cuenta, siempre meto algún elemento del mar en mis canciones. Es verdad que el vivir cerca de la costa te cambia la mente de alguna forma, pero la manera de ser, la de hablar, es diferente. Desde que me mudé a Sevilla siempre quiero hablar del levante, del mar, estar más cerca de mis raíces.

P: Los primeros vídeos en su canal de youtube son covers de canciones de Zahara y Rozalén, ¿se podría decir que ellas son las que le han inspirado a ser la músico que eres?

R: Ambas me encantan pero a Rozalén la admiro muchísimo como artista, podría decirse que es a la que más admiro. Pero no es realmente quién me ha inspirado, simplemente empecé a escuchar a muchísimas cantautoras como Carmen Boza, Vega, y descubrí a Rozalén. Me siento muy identificada con sus letras.

Al final, todas ellas me han ayudado encontrarme un poco más aunque todavía no lo he hecho del todo... (Risas)

P: ¿Qué o quién fue el que le hizo subir el primer vídeo a las redes?

R: ¿El primer vídeo a las redes? Mis hermanos. Siempre me han insistido para que me moviera por las redes y no solo me centrara en dar conciertos. Además, intentan acompañarme en cada bolo que hago, siendo un gran apoyo para mi. Mi familia en general lo es, pero mis hermanos están ahí en todo momento.

P: Su primer tema propio en youtube es “Socaire”, con Ale Victoria acompañándole, ¿cómo fue el proceso de componerla? ¿Cómo decidió subirla?

R: Es la primera vez que cuento esto.

“Socaire” la escribí en Sevilla mientras pensaba en una foto que me abocaban unos recuerdos un poco intensos e hice el estribillo. Un año después conseguí terminarla, no encontraba nada que me pegara con ese estribillo. Realmente, es una historia de amor/desamor.

P: Y ¿cuál es el proceso que sigue a la hora de componer?

R: Hay gente que dice que primero es la música y después la letra y yo no tengo un proceso concreto. A veces tengo una melodía rondando por la cabeza y le meto una letra o si tengo una temática y quiero escribir sobre ello, me fuerzo a sacar una melodía; o saco las dos cosas a la vez… No tengo un proceso marcado.

P: “Excusas al placer”, “Enero”, “Canción de Autoayuda”, “Cuando tú saltas”, son algunas de las canciones que ha ido colgando en las redes ¿no? Pero, ¿cómo definiría la música que hace?

R: Pues es difícil, no puedo encasillar mi música en un sitio concreto, pero quizás de amor/desamor y… Es difícil esta pregunta, intento hacer unas melodías con las que yo me sienta a gusto y causar algo en la gente. Hay veces que me dicen que se han sentido o se han acordado de alguien al escuchar mis canciones y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo pensé al hacerla, pero están haciendo que la gente sienta algo, aportándoles algo, y con eso me sirve.





P: ¿Sabría definir todo eso en una palabra?

R: Díficil... (Risas) Una palabra… Emoción o sinceridad, porque todo lo que hago tiene absoluta sinceridad...

P: Entonces, ¿diría que es su tema favorito para componer?

R: No es que sea mi favorito… ¡Ojalá no lo fuese! (Risas) Pero es que reflejo lo que me va pasando, lo que voy sintiendo. Muchas veces es más fácil escribir sobre las emociones que sientes que sobre otros temas sociales. Así que, no es mi favorito pero es de lo que más escribo, sí. (Risas).

P: Y cuando saca un tema nuevo, ¿qué prefiere, explicar el significado de la letra o dejar que la gente deje volar la imaginación y le busquen el sentido propio?

R: Depende. Cuando lo canto y lo subo a las redes, prefiero que la gente le de su propio sentido o a lo mejor digo algo pero prefiero que cada uno se lo lleve a su terreno. Mientras que cuando doy un concierto es diferente, me gusta explicar mis temas; no digo perfectamente en qué pensé cuando estaba componiendo, pero me gusta explicar el por qué lo he hecho y ya a partir de ahí que vuele por la imaginación de todo el que me escuche.

P: Además, hace un par de meses llegó a Spotify, ¿qué ha aportado esta nueva plataforma a su carrera?

R: Actualmente, Spotify es una de las plataformas más fuertes en la música. Subí un tema que compuse con mi amigo Juan Gallardo y es cierto que así llego a más gente que en YouTube por ejemplo. En Spotify lo dejas puesto y van sonando los temas, uno detrás de otro, pero en YouTube para escuchar algo no es que sea más difícil, pero cansa un poco más. He podido llegar a más gente gracias a esta plataforma. A ver si pasa la cuarentena y puedo entrar en el estudio para tener mis tema listos y subirlos a las redes (Instagram, Facebook y Spotify).

R: Sinceramente iba a ir dentro de poco al estudio pero con esto del confinamiento era o estar encerrada allí o en mi casa y en el estudio no tengo frigorífico (Risas)

Y ya, moviéndonos un poco a lo que al tema conciertos se refiere…

P: Cantar con Alfonso del Valle fue todo un placer para usted pues así lo expuso en sus redes, ¿qué supuso para usted cantar con alguien al que admira?

R: Alfonso del Valle era la persona que llevaba “La Sala” del Pumarejo de Sevilla y es una persona que llevo escuchando mucho tiempo, desde que empecé a escuchar cantautores. Artistas como El Kanka, cuando cantaba en la Antigua Estación en Sevilla, cantaban con él y para mi era alguien desconocido pero muy cercano a la vez y cuando empecé a actar en “La Sala” fue la persona que me dio la mano y me dio ánimos a seguir. Tanta fue su confianza en mi que la segunda vez que me escuchó, me propuso hacer esa colaboración en su concierto.

Actualmente somos muy amigos y confía mucho en mi y lo quiero muchísimo. Ya más que una persona de admirar, es una persona a la que quiero. Así que sí, fue un momento muy guay de llegar a Sevilla y llevar tres días cantando en “La Sala” y que me lo ofreciera… fue muy guay.





P: También ha estado de gira con Juan Gallardo y ha sacado algún que otro tema con él, muy buenos por cierto, ¿qué es lo que le aporta, a nivel personal como profesional, colaborar con otros artistas?

R: Aprendo muchísimo. Juan me ayuda tanto con la guitarra como con su ingenio en las letras, y a nivel personal como buen amigo que es y yo intento aportar en armonía, en voces… Después Alex Victoria, también me ayuda con la guitarra muchísimo.

Colaborar con otros artistas es una forma de darme a conocer en otro público y dar a conocer a compañeros de profesión en mi público. Es una forma al final, de crear una red colaborativa pues está bastante dificil la cosa, entre nosotros nos tenemos que ayudar. A nivel personal me aportan muchísimo y aprendo más aún; en lo profesional, es muy importante colaborar con compañeros y compañeras.

P: Todas esas colaboraciones se han llevado a cabo en #DelSótanoAlMundo, cuéntanos de qué trata este proyecto.

R: Fue un proyecto que empezamos en el sótano de Juan Gallardo, y vimos que juntos podíamos llevar a cabo un gran trabajo audiovisual, con buena calidad de imagen, de audio, de vídeo. Comenzamos a enlazar nuestros vídeos colaborando los unos con los otros pues nos movemos por la misma red de cantautores de Sevilla...

En uno de mi vídeos colaboro con Álex Victoria, en otro con Juan, luego Juan colabora con otro chico que se llama J Forque y así, vamos colaborando los unos con otros y creando nuestro propio proyecto audiovisual.

No sé si al final habrá una segunda parte de este proyecto pero fue algo bastante guay y diferente.

P: ¿Cuáles serían los artistas con los que le gustaría hacer una colaboración?

R: Ahora mismo, por supuesto colaboraría con Rozalén, que desde aquí pido cantar algo contigo María (Risas). Y también con Vanesa Martín, es una referente enorme musicalmente hablando; por meter algún chico, me flipa el Kanka.

P: Y ahora, hablando de conciertos y colaboraciones, VAVEL pudo disfrutar de sus temas en directo en la Sala Custom, en Sevilla, el pasado mes de febrero, teloneando a Julia Medina. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando le propusieron cantar allí? ¿Cómo fue?

R: Cuando Julia me dijo “oye quiero que seas mi telonera y que además cantes un tema conmigo…”, sabía que mi respuesta iba a ser un sí, además Julia y yo somos muy amigas, para mi fue un honor y un orgullo poder estar con mi amiga en la que es mi ciudad adoptiva desde hace siete años. Fue una ventana al público, a uno muy extenso.

Los que estuvieron allí pudieron ver como me temblaban las rodillas, fue algo bastante importante para mi; cuando vi allí 800 personas fue como “venga, ahora van a escuchar tus temas, hazlo guay sobre todo...” Estoy muy agradecida a mi amiga Julia por abrirme así la ventana, porque los cantautores lo tenemos un poco más complicado muchas veces y empezamos a cantar en salas pequeñas, a hacer una inversión muy grande en la música… Carretera, manta y… un coche pequeñito hasta que dure… y la verdad es que es una gran ayuda. Fue muy muy muy bonito. Además ver la respuesta de la gente que fue muy buena… Me emocionó bastante.

P: Eso le iba a comentar, allí mostró su sorpresa al ver como había gente cantando a sus temas, ¿qué sintió al estar allí? Pero sobre todo, ¿qué pensó al oír como cantaban sus canciones?

R: Sabía que habría alguna que otra persona que me conocía, sabía que compartía algún público con Julia pero cuando escuché que coreaban algunas canciones dije “qué está pasando aquí”, para mi fue impresionante y bueno cuando salí, la respuesta de la gente… Y luego, los mensajes que fui recibiendo por las redes fue todo muy bonito, sí.

Sí, así lo vivimos, fue un momento muy especial, creaste un ambiente diferente, muy tuyo, muy Claudia Aguilar y así fue reflejado en la crónica del concierto.

R: Yo realmente me mostré como soy. Julia llevaba una banda y yo iba sola con mi guitarra, aunque no fue ni con mi guitarra, fue la de Julia (Risas). Iba sola con una guitarra porque es lo que hago. No iba a mostrar otra cosa que no fuera lo que yo hago, con lo que me siento identificada y cómoda y por lo que realmente estoy luchando, que es mi proyecto. No podía mostrar otra cosa que no fuese yo sola, con una guitarra y las canciones que quizá más me representan o con las que más cómoda me siento.

P: No era su primera vez en Sevilla, la sala de conciertos “La Sala” de Sevilla ha acogido varios conciertos, ¿qué significa para usted esa sala?

R: Por esa sala he visto pasar muchísimos cantautores que admiro, muy grandes, de la talla de El Kanka, Zahara, Georgina, personas que admiro muchísimo. Llevaba 6 años en Sevilla, había ido a conciertos pero nunca me había atrevido a ir con mis temas porque todavía estaba como creando mis proyectos, buscándome un poco.

La primera vez que subí lo hice con María Ruiz, una cantautora buenísima y me invitó a cantar con ella. Después ya me animé a ir al show de La Sala y para mi fue impresionante porque hubo un gran silencio y dije, hala pues quizás lo que hago no está tan mal. A día de hoy es como mi casa, organizo yo el show, ese primer show al que me apunte. Trabajo allí algunas noches llevando el sonido y demás y ahora es mi hogar.

P: Y de estar tocando en salas, ahora está tocando en el salón de su casa. ¿Cómo está viviendo este confinamiento, esta cuarentena?

R: Estoy intentando refugiarme en la música, es verdad que nos están dando muchos planes, parece que tengo ahora más planes que cuando podía salir a la calle (Risas). Los festivales online, clases de todo tipo en streaming y bueno, además participo en dos festivales, el #MantitaFest y #CanciónADomicilio que tienen unos carteles muy buenos y bueno un poco así, entre instagram, la guitarra, deporte, Netflix y comiendo mucho (Risas) y bueno, bebiendo cerveza (Risas). Esperemos que se acabe pronto porque…

Si, si, esperemos… Aunque quizás se alargue unos días más esperemos que sea todo para ir a mejor.

R: Cuando salgamos vamos a valorar muchísimo más las cosas y el tema de la cultura muchas veces no está muy valorado, o lo valoramos pero no tanto como merece y creo que nos está salvando la cuarentena. Espero que cuando salgamos de aquí, la valoremos de la misma forma o más, yendo a conciertos y más. Los artistas nos están brindando su arte gratuitamente, que evidentemente no lo hacemos buscando una compensación, pero si que es verdad que a mi me está salvando.

Cuando salgamos, tendremos que apoyar la cultura de esta forma.

P: El #MantitaFest o #CanciónADomicilio son festivales creados tras el cancelamiento de diversos conciertos debido al COVID-19, pasando a celebrarlos en casa vía Instagram y así llegar a todos los hogares. ¿Qué significa para usted participar en algo así que puede llegar a tantas personas en un instante?

R: Pues es genial. Primero me avisaron en el #CanciónADomicilio, son un montón de cantautores emergentes y es guay que cuenten contigo para eso porque significa que dentro de esos artistas te tienen en cuenta musicalmente. Algo estaré haciendo bien para que mi proyecto esté teniendo sentido, va a algún sitio.

Y en cuanto al #MantitaFest también, hay mucha gente a la que admiro personal y profesionalmente y bueno, nos va a ayudar a muchos a la hora de agrandar esta red que tenemos. Muchas veces nos quedamos solo en la red de Sevilla, Málaga y tal y con esta iniciativa podemos llegar a muchos puntos de la geografía española y sobre todo, hacer más amena la situación, porque han contado conmigo pero a mi me está sirviendo bastante para no volverme loca (Risas).

Es una labor increíble, ya no solo en la música, sino también compañeras de la poesía. Que hayan contado conmigo la verdad es que me ayuda con este confinamiento propio y también a pensar que mi proyecto propio está cobrando sentido.

P: ¿Cómo cree que influye la música en las personas en una situación como la que estamos viviendo?

R: Está influyendo de una forma sobrenatural. Desde a los que nos dedicamos a esto que nos está ayudando muchísimo, yo ya estoy sacando hasta el piano incluso, nos está ayudando también personalmente para no volvernos locos. Pero ya no solo a los músicos, la gente que no se dedica a esto y de repente escuchan al vecino tocar el violín o ven a estos artistas en streaming haciendo sus tardes más amenas mientras hacen retos darle patadas a rollos de papel higiénico.

Mi madre por ejemplo, ahora está en la cocina con música de fondo, mi hermano está viendo los conciertos en streaming, mis amigas igual…

Incluso por los grupos de Whatsapp están diciendo “¡oye que hoy toca no se quien...!” como si estuviéramos en un festival. “Venga pues nos vemos en este”, me parece una locura pero está ayudando muchísimo.

No estamos hechos para estar encerrado, y yo que voy mínimo a un concierto o dos por semana esto ayuda bastante. Mis padres tienen gotelé en la pared y las estoy dejando lisas (Risas).

La verdad es que hay que tomárselo con humor, con muchos memes pero sobre todo con paciencia.

Menos mal que están los memes…

R: La cosa es muy seria pero hay que buscarle su lado cómico porque es que sino nos vamos a tirar de los pelos. ¡Benditos memes!

P: Volviendo al hilo de la entrevista… (Risas)

¿Cree que se le debería de dar más importancia a la musicología?

R: Justo antes de ayer estaba haciendo un directo y me dijo una chica, “mi hermano es autista y está en un aislamiento obligado y está desde la otra habitación escuchando tu música”. Creo que ha sido una de las cosas más fuertes que me han pasado y que más me ha emocionado en el tiempo que llevo cantando y tocando que me digan algo así… Es muy importante para todo el mundo. Creo que el tema de la música está un poco infravalorado.

Todo el mundo consume música en su día a día. Algo tiene, algún poder curativo, de acompañamiento, no sé qué es, pero algo importante tiene cuando todo el mundo la consume.

P: Por tanto, ¿qué diría que es para usted la música?

R: Es un modo de vida. Es un sitio en el que me resguardo, pero sobre todo como parte de mi, como un pulmón, un riñón, para mi es igual de importante. Pasar un día sin música es muy triste, es raro que a mi me pase. Yo diría que no he pasado nunca un día sin música, igual de pequeña, no lo recuerdo, es como una parte de mi.

Es como cuando tienes una profesión, yo soy trabajadora social, y cuando sales de tu trabajo, tienes esa preocupación pero quien es músico no para de trabajar. Como me dijo Luis de Luca, “tú eres cantautora y músico, las 24 horas, no puedes parar de pensar en ella”. Y por eso te digo, la música es algo que llevo dentro.

P: ¿Incluso en los días más difíciles escuchas música?

R: Sí. Rotundamente sí, siempre. Y si no la escucho, la pienso y si no la pienso la canto… Es algo que me acompaña siempre.

Si una canción me causa tristeza no le voy a poner la cruz, en algunos momentos habrá que estar triste y no me importa escucharla. Eso sí, dejé la música un tiempo por no encontrarme, por no tener mi proyecto claro, por no gustarme lo que hacía en general. Me di cuenta que estaba haciendo música para otros y no para mi. Lo dejé un par de años y luego lo cogí con más fuerza, con proyectos más claros…

P: De aquí a unos años, ¿cómo te ves? O mejor dicho, ¿cómo te gustaría verte?

R: Me gustaría verme dedicándome completamente a esto.

Haciendo conciertos, llegando a más gente. Espero que dentro de unos años esté llegando a mucha más gente de la que llego ahora.Yo intento no ponerme metas, las pongo mas bien a corto plazo y lo que me gusta es disfrutar el camino que es lo más bonito.

Que llegan cosas bonitas, genial, pero no me pongo grandes metas. Quiero dedicarme a la música y así lo intentaré, esa quizá sí es mi meta principal.

Vivo el día a día, disfrutando lo que hago.

P: ¿Alguna primicia para VAVEL?

R: ¿Primicia? Bueeeno, pues sí, no sé si tengo permiso pero sí. A parte de eso de que empezamos a grabar el EP, que eso ya lo anuncié, antes de que pasara toda esta locura, íbamos a anunciar Juan Gallardo y yo una gira juntos y algunos conciertos también en solitario y con otros artistas. Hemos tenido que aplazarlo todo, esperando a ver cuánto durará esto.

Probablemente este fin de semana y como muy tarde principios de la semana que viene, anunciaremos algunos conciertos para por lo menos ir preparando el terreno un poco.

P: ¿Y de su EP qué nos puede contar?

R: Os puedo contar poco porque aún no hay nombre pero se que va a ser algo bonito, con lo que me voy a sentir plenamente cómoda y voy a contar con músicos que conozco y que van a ser las personas que me van a acompañar. Creo que no puede salir nada mal.

Va a ser muy Claudia Aguilar, no me voy a pasar al rap, ni al heavy… (Risas) Lo que suelo mostrar pero en versión estudio.

La entrevista terminó con una despedida muy especial por parte de Claudia...



¡Qué siga la música! Y que la gente se quede en casa haciendo caso a las autoridades, teniendo en cuenta que hay muchas personas que están trabajando muchísimo para que todos estemos bien. Vamos a ayudarlos un poco, no solo aplaudiendo en las ventanas, algo muy bonito por cierto, sino también haciéndoles caso en todo lo que nos aconsejen.

Cuando todo esto termine, vamos a volver con más fuerza que nunca.