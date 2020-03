Entrevista Chencho Fernández: “Este álbum pone en un segundo escalón a mi carrera”

Pasada la primera semana de confinamiento, en VAVEL continuamos con las entrevistas para dar a conocer artistas del panorama musical español. Os presento a Chencho Fernández, cantante hispalense que tras largos meses de trabajo y esfuerzo nos presenta su segundo álbum, Baladas de Plata, y se abre a nosotros explicándonos los significados más profundos que muestra en sus canciones. También nos habla de su próxima gira y de la relación con su hermano, Álvaro Suite.

Pregunta: Lo primero de todo, felicidades por tu nuevo single Un Hit, ¿qué te llevó a escribir esta canción?

Respuesta: En cuanto a Un Hit, la música la tenía más o menos concebida y la inspiración viene de una idealización sobre una relación pasada. A veces me inspiro en mi propia experiencia, pero no necesariamente hablo de personas en concreto, si no de las sensaciones que me han dejado o lo que me provoca pensar en esas personas. Un Hit habla de esa idealización y de la imposibilidad de segundas partes en relaciones amorosas.

P: El videoclip ya cuenta con más de 4.000 visualizaciones en YouTube, ¿te esperabas estas cifras?

R: No lo sé porque es muy relativo; hay gente que tiene cientos de miles de visitas y hay otros que pasan más desapercibidos. No me espero nada, solo que llegue al mayor número de gente posible.

P: Observamos que en el videoclip sale la actriz Macarena Gómez, ¿qué tal ha sido trabajar con ella?

R: Muy bien, es una gran profesional y un encanto. Lo hicimos todo en una mañana y fuimos al grano. La conocía puntualmente pero no habíamos trabajado juntos. Nos conocimos por mediación del director del videoclip, Alberto Palma, amigo de ambos. Ella estaba haciendo una serie en Barcelona cuando la llamamos y fue muy amable porque en seguida mostró su implicación para realizar el videoclip.

P: Otro de tus temas más recientes es La canción de Nadia, ¿quién es Nadia y qué cuentas en esta canción?

R: La canción de Nadia está inspirada en Nadja, una novela surrealista de André Breton. Nadja es un nombre ruso que etimológicamente significa el principio de la esperanza. La canción de Nadia me remite a esa novela, citando de la obra que “la bella será convulsa o no será”. En la canción, quería sugerir un poco la idea del tempus fugit y del carpe diem, diciendo al final de ella: “por eso duramos lo que dura una canción”. Todo es relativo, el tiempo pasa rápido y los momentos son distantes y preciosos, es decir, valiosos. En cualquier momento, cuando menos te lo esperas, llega el final y nunca se sabe qué vendrá.

P: Estos dos temas están en tu segundo álbum Baladas de Plata, ¿por qué ese nombre para tu segundo disco?

R: Baladas de Plata es un título que puede sugerir varias significados. En primer lugar, las balas de plata que matan al hombre lobo, como metáfora de todo aquello que signifique una depredación de hombre a hombre y todos los problemas que conlleva, eliminando a las sombras que acecha.

Nos podríamos preguntar, ¿por qué no baladas de oro? Bueno, la plata es el símbolo de lo femenino, al igual que la luna y la noche, en la cultura popular de muchos países. Por eso, Baladas de Plata sugiere la parte femenina de la existencia.

Por otro lado, con la plata también aludo a esa ética del subcampeón, esa especie de ansia por el triunfo instalada en la sociedad. El triunfo es relativo, no hace falta llegar siempre al oro ya que la plata también está bastante bien.

El nombre del álbum contiene varias metáforas que funcionan con bastante significado dependiendo de cómo cada uno lo quiera ver.

P: ¿Qué significa Baladas de Plata para ti?

R: Significa un paso adelante para mi carrera. He tardado un tiempo en hacerlo por diversas cuestiones y estaba deseando publicarlo ya que está bastante elaborado. La producción ha sido llevada con mucho cariño y de forma meticulosa; hemos arriesgado y el resultado ha sido positivo tanto a la hora de producción como a la hora de enriquecer arreglos. Este álbum pone en un segundo escalón a mi carrera y me permite seguir avanzando.

P: En cuanto a las canciones que componen este disco, ¿con cuál de ellas te identificas más? ¿Por qué?

R: Todas las canciones del álbum son como criaturas unidas y las quiero como si fueran “mis hijos e hijas, mi descendencia”, pero si tengo que destacar una escojo Mi pequeña muerte en ti. Baladas de Plata es un disco diverso y eclíptico, cada canción tiene su personalidad, pero Mi pequeña muerte en ti tiene una especie de declaración vital, de ensalzo de la belleza y de contemplación del vivir; es una canción vitalista y erótica en el sentido del amor y de los distintos tipos de amor.

P: Tenías previsto presentar Baladas de Plata a principios de abril en Sevilla y continuar esta presentación en mayo con una segunda fecha en Sevilla y una primera en Madrid, pero debido al coronavirus, ¿vas a aplazar las fechas de tus próximos conciertos?

R: Empezábamos la gira con un acústico el 4 de abril en la sala Fun Club de Sevilla, que se va a anular. A mediados de mayo tenemos fecha en Madrid y en Sevilla con la banda All La Glory; estos conciertos de momento no se cancelan. También tenemos otro concierto cerrado en Bilbao a principios de junio que no sabemos que pasará. Iremos actuando a tenor de los acontecimientos.

P: ¿Tienes pensado algún otro destino para presentar tu disco?

R: Si, habíamos anunciado unas primeras fechas con pero con intención de ampliarlas por toda España: Barcelona, Galicia, Valencia quizá. Nuestra intención es prolongar la gira, pero tenemos que ver qué va ocurriendo y cómo podemos hacerlo.

P: Actuar dos veces seguidas en Sevilla debe ser todo un honor para ti ya que es tu ciudad, ¿te sientes arropado por tu tierra?

R: En Sevilla llevo mucho años y tengo un público bastante fiel. Se suelen llenar los conciertos, lo cual me satisface. Aunque la ciudad tiene otra cara ya que es difícil que la programación cultural vaya bien, pero está cambiando progresivamente. Me siento acogido y la verdad es que me hace muy feliz.

P: Hablando de sentimientos, quería preguntarte acerca de la relación con tu hermano Álvaro Suite, ya que has colaborado en su primer disco. ¿Qué tal ha ido esta experiencia?

R: MI hermano me llamó para hacer las letras de algunas canciones para su disco y estuvimos en mi casa componiendo. Llevamos toda la vida juntos escuchando música y aprendimos a tocar la guitarra prácticamente a la vez. Curiosamente, mi hermano y yo hemos coincidido puntualmente en proyectos ya que cada uno ha tenido sus grupos. Él también está en mi disco y se encarga de casi todas las guitarras. Es un gran profesional, ha aprendido al lado de Enrique Bunbury y se nota en cada movimiento que hace; tiene mucha técnica y es muy fino tocando la guitarra. Estamos recíprocamente satisfechos.

P: Por último, pero no menos importante, cabe destacar que utilizas poco las redes sociales, medio muy frecuentado por los artistas, donde suelen promocionar sus nuevos trabajos. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de artistas que solamente se promocionan por éstas y no utilizan otros medios?

R: Parto de la base de que toda forma de promocionarse está bien, tanto redes sociales como formas tradicionales, aunque lógicamente apuesto porque ambas formas convivan. Pegar carteles o el boca a boca no se perderán porque los seres humanos no cambiamos en lo esencial. En las redes sociales, cada uno pone de manifiesto su impronta. Algunos artistas son más insistentes o tienen más gracia, ejemplo de Jorge Ilegal, que tiene un humor ácido.

Creo que en las redes se refleja la personalidad de los artistas, incluso en la intensidad de la forma de promocionarse; cada uno debe ser lo más honesto posible. En cuanto a medios técnicos, hay gente que cuenta con un Community Manager; es curioso, porque tienes que confiar en su forma de expresarse y en su criterio de lanzar las cosas. Aunque también hay artistas que lo hacen ellos mismos y eso casi es un trabajo en sí mismo ya que hay que dedicarle tiempo y hacerlo con cuidado.

Yo reconozco que voy más bien lento en cuanto a redes sociales pero creo que voy a más; no estoy en muchas, tengo Facebook, quizás ahora me meta más en Instagram y también tengo personas que me ayudan de vez en cuando.