Ha llegado Disney+, ¿merece la pena?

El 24 de marzo, como si de un regalo se tratara para afrontar la difícil situación actual debido al coronavirus, llego a nuestras casas la plataforma de streeming de la compañía del ratón, Disney+, con un amplio catálogo tanto de películas, series, cortos y documentales con los que disfrutar durante estos días tan complicados. Hagamos un repaso de lo que podemos encontrar en la plataforma.

Películas

Imagen Disney Plus

Como no podía ser de otra forma, podemos encontrar todos los clásicos de Disney, secuelas incluidas, absolutamente todos. Desde reliquias que algunos ya no recordaban como Oliver y su Pandilla o Tod y Toby, hasta llegar a éxitos tan jóvenes como Coco o Del Revés, pasando por películas no tan antiguas pero que aún así no son tan recordadas como otras, como Zafarrancho en el Rancho, Hermano Oso o El Planeta del Tesoro.

En cuanto a Marvel, tenemos a nuestro alcance todas las entregas que forman el Universo Cinematográfico de Marvel Studios (a excepción de un par de películas que añadirán proximamente), además de muchas de las películas de los X-Men y los 4 Fantásticos, posible gracias a la compra de Fox por parte de Disney.

En cuanto a una galaxia muy muy lejana, tenemos todos los episodios de la Saga de Skywalker a excepción del último estreno de la Saga, el Episodio IX, que llegará más pronto que tarde, según han confirmado.

Además de lo ya mencionado, tememos también en el catálogo numerosas producciones Live-Action que ha desarrollado Disney a lo largo de los años, desde la clásica Tú a Londres y yo a California hasta algunas no tan clásicas como Tomorrowland: El mundo del mañana, además de películas originales de Disney Channel como Camp Rock o High School Musical, además de una nueva adaptación en Live-Action del clásico La Dama y el Vagabundo.

Imagen película La Dama y el Vagabundo

Además, al unirse Disney con National Geographic, no era de extrañar que encontrásemos una gran variedad de documentales en la plataforma. Desde algunos que nos muestran la historia de Pixar, Marvel y otras empresas relacionadas con la plataforma, hasta los más puro estilo National Geographic, sobre animales, además del estreno de El mundo según Jeff Goldblum.

Series

Imagen serie Hotel Dulce Hotel

Aquí, en mi opinión, es donde llega el plato fuerte, sobretodo para aquellos de la generación de los 90 y principios del 2000, esos que en aquellos tiempos disfrutamos el canal que a muchos nos marcó la infancia: Disney Channel. Series que todos recordamos como Hotel Dulce Hotel y su secuela, Raven, Hanna Montana, La Banda del Patio, Gárgolas… y un largo etcétera que hará que algunos volvamos a nuestra infancia durante 20 minutos, y que otros más pequeños, que son el autentico target de la plataforma, descubran una cantidad inmensa de contenido del que disfrutar, y además están disponibles bastantes de las series que se emiten actualmente tanto en el canal Disney Channel como en aquel que tiene un enfoque aún más infantil para los más pequeños de la casa: Disney Junior. Además, tendremos una nueva serie basada en la película original de Disney Channel, High School Musical.

En cuanto a Marvel, por el momento, no tenemos una gran variedad de contenido en este ámbito, ya que las series más actuales como Daredevil o Punisher pertenecen a Netflix, por lo que no las encontraremos aquí. Además, aún no están disponibles muchas de las series de animación clásicas como la de Spiderman o X-Men de los 90, series muy demandadas por el público y que llegarán más adelante. El que si ha sido un acierto ha sido la inclusión de la serie animada de Los Vengadores: Los Héroes más Poderosos de la Tierra, la que, para muchos, es la mejor serie de animación de Marvel de todos los tiempos. Pero no hay que olvidar el detalle más importante: Disney+ será donde lancen las series que conectarán en un futuro con el Universo Cinematográfico de Marvel. Series como Falcon y El Soldado de Invierno, Loki o WandaVisión, que tendrán una influencia importante en las futuras películas del estudio, además de otras que presentarán a nuevos personajes como She-Hulk, Miss Marvel o Moon Knight.

Imagen serie Vengadores: Los héroes más poderosos de La Tierra

En cuanto al universo de Star Wars, solo hace falta un título para ver que esta plataforma vale la pena: The Mandalorian. La nueva serie que ha sido aclamada por todos y criticada por prácticamente nadie, obligatoria tanto para los que son fans de la saga como para los que no. Además Disney nos ha traído a la plataforma la conclusión de la magnífica serie The Clone Wars, y tenemos también disponible la serie Rebels.

Y como punto y final de momento, pero no menos importante ni mucho menos, 30 temporadas de Los Simpson, donde podemos ver a Hommer desde el primer capítulo de la serie hasta los más nuevos.

Cortos

Imagen corto Steamboat Willie

Todo empezó con un ratón… y ahora podemos ver cómo. Tenemos a nuestra disposición una gran variedad de cortos con los que la empresa Walt Disney Studios puso las primeras piedras del gran imperio audiovisual en el que se convertiría años después, con cortos como el conocido Stemboat Willie, recordado por todos por el inconfundible silbido de Mickey Mouse.

Y desde el blanco y negro pasamos al futuro, con la llegada de Pixar. Aunque su primer largometraje fue la mítica Toy Story en 1995, primera película realizada en 3D por completo, 6 años antes, Pixar hizo el la primera producción de la historia realizada completamente en 3D, el cortometraje Knick Knack; y desde ahí, hasta nuestros días donde los cortos del estudio de animación se han convertido en obras de culto. Todos alguna vez hemos visto un corto de Pixar, desde Presto hasta Pajaritos pasando por El juego de Geri, y en esta plataforma los tenemos todos para disfrutarlos una vez más.

Imagen corto Pajaritos

En conclusión, podemos definir el catálogo de Disney+ en una palabra: nostalgia. ¿merece la pena? Si te gusta Disney sí, tenemos clásicos que ni en tiendas podemos encontrar ya. Si eres fan de Marvel sí, el futuro de las películas probablemente lo acaben definiendo las series de esta plataforma. Si eres fan de Star Wars sí, todo el contenido que se ha hecho de Star Wars lo encontrarás. ¿Y si no eres fanático de ninguna de estas cosas? también tienen contenido para ti, además, es la plataforma de streeming más barata del mercado. Así que la respuesta es sí, Disney+ merece la pena, y mucho.