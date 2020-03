Marvel detiene todas sus producciones por el COVID-19

La pandemia que azota al mundo ha asaltado todas las facetas de la sociedad. El cine se ha visto obligado a echar el cierre con motivo de las medidas implantadas por los gobiernos para evitar la expansión del virus, evitando aglomeraciones, confinando a la gente en sus casas. Como consecuencia, los grandes estudios se han visto obligados a posponer estrenos, producciones, preproducciones o rodajes. Disney y Marvel Studios optaron por una posición conservadora y optimista, presagiando un parón de varias semanas, concretamente de cuatro. Sin embargo, tras los últimos acontecimientos, la franquicia dirigida por Kevin Feige decretó la interrupción de todas sus producciones hasta nuevo aviso.

De acuerdo con We Got This Covered, los ejecutivos de la compañía mandaron un correo a los empleados informándoles de la posición que se había adoptado: cerrar el estudio temporalmente, aunque sin fecha concreta de retorno, lo que significa que los planes de la franquicia se ven retrasados de manera indefinida hasta que “la situación sanitaria global lo permita”. Por lo tanto, las producciones en curso no avanzarán mientras esta situación este vigente, bien se encuentren en rodaje, preproducción o post producción. Asimismo, ese medio señala que Marvel habría notificado a sus trabajadores que serían despedidos a partir del 3 de abril, aunque previsiblemente se trate de un despido temporal.

El destino del UCM

Dado el inusual estado en el que se encuentra el mundo, el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel se vaticina como una auténtica incógnita. Podemos presagiar que el calendario de estrenos se verá pospuesto, así como los rodajes y producciones. Por el momento, la única confirmación oficial es el aplazamiento del estreno de ´Black Widow´, aunque tras la paralización del resto de producciones, es posible que el retraso se produzca en cadena.

La pandemia está suponiendo un durísimo golpe para los grandes estudios, que intentan suavizar el impacto económico al que están expuestos en esta situación. Algunos han optado por adelantar sus lanzamientos en plataformas de streaming, como ha hecho Disney con ´Onward´, mientras que otras continúan en el limbo esperando la vuelta a la normalidad. Marvel Studios ha optado por esta estrategia, así que, vamos a repasar el estado de los próximos proyectos de Marvel Studios tanto en cine como en televisión:

Viuda Negra

La película de la espía de Shield iniciaba la fase 4 del UCM, con su estreno previsto para el 30 de abril en nuestro país, por lo que la cinta se encuentra ya totalmente finalizada. Recientemente se pospuso indefinidamente, aunque algunos medios vaticinan que su proyección en las salas de cine llegaría en los meses de verano. Además, al tratarse de una precuela del personaje que previsiblemente no volverá a la gran pantalla, su retraso podría no afectar al resto de producciones en lo que a contenido se refiere, aunque los tiempos marcados sí que afectarían al resto de series y películas.

The Falcon and the Winter Soldier

El siguiente proyecto de Marvel Studios tenía su estreno previsto para el mes de agosto de 2020. Actualmente, el equipo de la serie viajó a Europa para llevar a cabo las últimas grabaciones, pero ante la expansión del coronavirus, se optó por regresar a Atalanta sin terminar de grabar, cancelando su actividad antes de rodar la totalidad de las escenas.

Los eternos

La película terminó su rodaje hace unos meses, y se encontraba en postproducción. Su estreno estaba colocado el día 6 de noviembre de 2020. Aún quedan varios meses, y podría ser tiempo suficiente para terminar la cinta, aunque la promoción de la misma podría tener contratiempos, ya que eventos como la San Diego Comic-Con 2019 podrían quedar cancelados o pospuestos, lo que impediría atraer a los fans con adelantos y detalles de la gran apuesta de la compañía para esta fase. El miedo a un posible fracaso en la taquilla podría aplazar su lanzamiento unos meses hasta asegurar unos buenos ingresos.

WandaVision

La serie protagonizada por Wanda Maximoff y Vision terminó su rodaje y se encontraba en fase de postproducción. Su llegada estaba prevista para el mes de diciembre de 2020, pero su estreno podría verse modificado al posponerlo por el la serie de Falcon y Bucky, o por no poder terminar a tiempo la producción de la misma.

Loki

La serie del villano asgardiano se encontraba rodando en Atalanta, con su estreno programado para 2021 en la plataforma Disney +. Previsiblemente, esta producción guardaba conexión con la película ´Thor: Love and Thunder´, por lo que sería necesario su estreno antes de la cuarta entrega del Dios del Trueno, lo que implicaría otro retraso.

El resto de las películas de Marvel planificadas para el año 2021 se encontraban en producción, como es el caso de ´Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings´, prevista para el 12 de febrero, o en preproducción las películas 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', 'Thor: Love and Thunder' y 'Spider-Man 3'. Por el momento, se desconocen las medidas que tomará la franquicia ante los retrasos que van a sufrir todas sus producciones, pero lo más apetecible es que el calendario sufrirá una drástica modificación, al igual que ha sucedido con otros estudios, que han pospuesto sus grandes estrenos a fechas que se auguran como favorables para obtener los mayores ingresos.