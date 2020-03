Entrevista. Veintiuno: "Para dedicarte a la música tienes que partir de la firme convicción de que a ti también te puede salir bien"

Formada por Diego Arroyo (voz, guitarra y teclados), Yago Banet (bajo), Pepe Narváez (batería y percusión) y Jaime ‘Jimmy’ Summers (guitarra), la banda Veintiuno está arrasando en toda España. Un sonido pop con pinceladas de funk y R&B y una carga lírica en sus letras de lo más especial. Eso es lo que caracteriza a este grupo de cuatro amigos toledanos que están triunfando más que nunca como grupo revelación. Aunque lo cierto es que Veintiuno lleva casi una década de trayectoria a sus espaldas en la que han llegado a publicar tres EPs y dos LPs.

En 2010, la banda graba su primera maqueta de cinco temas y comienza a dar sus primeros conciertos por la región. Un año más tarde nace «Aprendiendo a Respirar», primer EP tras el que el grupo se disuelve, aunque poco tiempo después, la formación vuelve a unirse para dar forma a un sonido común a sus gustos y referentes musicales que queda plasmado en «Un Atlas para Deshacerlo Todo». En los años posteriores, el grupo sigue cosechándose su fama a nivel nacional con logros como abrir el concierto de Miss Caffeina, compartir escenario con Sidecars o participar en el festival Alhambra Sound en 2014.

Fuente: Cuenta Oficial de Veintiuno en Instagram

Ya en 2017, la banda forma parte del cartel de festivales como el NOS Alive, Madcool, Interestelar, Arenal Sound y el Latidos, entre otros. También pasaron de la autoedición a firmar un contrato editorial con Universal Music Publishing y un contrato discográfico con Warner Music. Entre su repertorio, comparten colaboraciones con artistas de la talla de Alberto Jiménez (vocalista de Miss Caffeina), Zahara o Zetazen. En 2019, los toledanos se recorrieron el país para presentar «Gourmet» (2018), álbum que por entonces acumulaba más de un millón de reproducciones en Spotify, y desde entonces no han dejado de dar caña.

2020 está siendo un año fructífero para la formación toledana, y es que cada vez falta menos para que su próximo disco vea la luz. Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de los primeros adelantos de la mano de Haters, dedicada a aquellos que siempre tienen algo que criticar, o Parasiempre, tema que lanzaban el pasado 6 de marzo en colaboración con Ainoa Buitrago. En esta ocasión, el equipo de VAVEL ha tenido la oportunidad de charlar con Jimmy Summers, guitarrista de la banda, para conocerlos un poquito mejor.

P: El pasado 6 de marzo, Veintiuno lanzaba Parasiempre en colaboración con Ainoa Buitrago, cantautora y gran amiga de la banda. ¿Qué ha significado para vosotros poder trabajar codo a codo con ella?

R: Somos amigos desde hace mucho de María Torrejón, su manager, Diego salió a cantar con ella en un concierto en Madrid, compartimos compañía discográfica… Cuando surgió la oportunidad de poder colaborar con ella en Parasiempre nos llevamos una muy buena noticia. Nosotros valoramos que las colaboraciones no sean muy “prefabricadas”, que el tema nos guste y nos lo creamos, que haya cierto grado de complicidad o si hay amistad, como en nuestro caso, pues mucho mejor.

P: Una canción “de amor, con amor, sobre amor y por amor”, así es como presentásteis este nuevo lanzamiento a través de vuestras redes sociales. Desde luego, ¡amor es lo que habéis recibido! El tema cuenta con más de 100.000 streams en Spotify. ¿Cómo os sentís al haber conseguido tanta repercusión?

R: ¡Bastante sorprendidos! Estábamos muy contentos con la canción cuando la grabamos pero quizás no esperábamos que llegara tan lejos y tan rápido. Siempre tienes unas expectativas en las canciones y en este caso la canción ha conectado mucho con la gente, está creciendo mucho, y nosotros no tenemos más que agradecimiento y compromiso de seguir trabajando duro para seguir haciendo cosas así.

P: Haters, otro de vuestros últimos lanzamientos, surge como una respuesta divertida y perspicaz a esos amantes de la crítica gratuita, a los campeones del insulto en redes sociales. ¿Es el humor el mejor antídoto contra los mensajes de odio?

R: Pues sí. Nosotros hemos sido una banda muy criticada, siempre hemos tenido que encontrarnos con mensajes horribles… Recuerdo que hace un par de años tocamos en Toledo, de donde somos, en un momento en el que no teníamos ningún apoyo, y recibimos una crítica muy dura. La verdad es que la única manera que hemos encontrado de sobrellevar comentarios así y de no salir con pistolas a la calle es con humor (risas). La mejor respuesta a un comentario que no es constructivo y solo pretende hacer daño es tomarlo con humor, con filosofía, y a seguir trabajando haciendo caso omiso a todos aquellos que en vez de sumar restan.

P: El pasado sábado 14 de marzo, formásteis parte del cartelazo del festival #YoMeQuedoEnCasa, una fantástica iniciativa con la que público consiguió olvidar, por un par de días, todo lo que está ocurriendo ahora mismo en España escuchando a sus artistas favoritos.

R: Pues esta fue la primera iniciativa que se hizo. Fue Diego el que tocó los temas desde casa y, al principio fue extraño verlo todo desde casa, sin poder estar juntos, sin esos aplausos que escuchas al final de tu concierto… Pero la verdad es que creemos que fue una experiencia positiva y que hacen falta iniciativas así, que más allá de centrarse en lo negativo de la situación en la que estamos, ayuden a que la gente se despeje y esté más animada.

P: Supongo que a través de propuestas como esta confirmamos más aún que la música une y sana.

R: ¡Totalmente!

P: También en relación con este tema, las semanas de confinamiento por las que estamos pasando han hecho mella en todos los sectores, entre ellos, el de la industria musical. Veintiuno ha tenido que posponer los conciertos que tenía pendientes en estos próximos meses. ¿Cómo estáis llevando la situación? ¿Seguís trabajando en la banda desde casa?

R: Nuestro problema es que no sabemos parar (risas), así que seguimos trabajando mucho desde casa: componiendo, maquetando, con reuniones virtuales… La verdad es que no paramos. Tenemos fe en que esto pare en algún momento y creemos que siempre hay que tener planes de cara al futuro. Aunque se hayan aplazado temporalmente los conciertos, estamos pensando formas de adaptarnos a la situación y de seguir en contacto con la gente que nos sigue.

P: Veintiuno lleva en el mundo de la música casi una década y ahora está triunfando dándose a conocer más que nunca. ¿Qué se siente al ver que a veces se habla de vosotros como el grupo revelación del momento cuando lo cierto es que lleváis casi una década como banda a vuestras espaldas?

R: Aunque llevamos una trayectoria muy larga, es verdad que estamos “revelándonos” al gran público ahora. Cuando grabamos Gourmet teníamos 2K seguidores en Instagram, ¡a día de hoy tenemos más de 15K! Antes podría decirse que estábamos en el underground más underground y ahora es cuando estamos comenzando a alcanzar repercusión a través de este último disco.

P: ¿Cuáles son los referentes de Veintiuno? Supongo que cada miembro tendrá unas preferencias particulares y que no siempre coincidiréis musicalmente, pero, ¿cuáles son vuestros puntos en común?

R: Esos referentes van evolucionando. Todos nos vamos enseñando cosas nuevas. Por ejemplo, Yago y Pepe empezaron a escuchar trap, después Diego… Y a día de hoy a mí me gusta bastante (risas). Kanye West, The Weeknd, Michael Jackson son los tres referentes comunes, y el resto es resultado de que cada uno se alimenta de lo que escuchan los demás. En la furgoneta, que es donde más tiempo compartimos más, uno de nosotros puede poner flamenco y de repente puede poner rock and roll de los setenta. Es muy divertido.

P: ¿Cómo surgió la colaboración con Zahara en Tu Nombre?

R: Nosotros queríamos grabar esta canción en directo y teníamos en mente la idea de hacerla con una chica. Un amigo en común le pasó el tema a Zahara, le gustó mucho y se animó a hacerlo. Para nosotros fue una gran sorpresa, ostras, es que Zahara es una reina. De hecho, vino a grabar el vídeo, también lo cantó con nosotros… Para nosotros fue una ayuda extrema en su momento y la verdad es que estamos súper agradecidos. Zahara, si necesitas algo, llámanos (risas).

P: El tema tiene una gran carga lírica en su letra, prueba de ello son versos como “me hice un cuerpo nuevo, más inmune que el primero, pero ya no sé quién soy ni recuerdo a dónde voy”. ¿Es una prioridad para vosotros profundizar en vuestras letras?

R: Nosotros creemos que gran parte del fuerte de Veintiuno son las letras, que son algo exclusivo de Diego. Él tiene un talento para componer, trabaja a diario y de manera incansable. Particularmente, a mí siempre me ha llamado la atención la manera que tienen las letras de contar las historias. Creo que en Veintiuno es mucho más importante la lírica que la música, lo que se cuenta y de qué manera.

P: En una entrevista realizada por El Rescate Musical confesábais que Dopamina había logrado tanto éxito por ser un tema accesible para todos los públicos. ¿Consideráis que hay otros temas en vuestro repertorio que merecerían tener el mismo reconocimiento que ha conseguido la canción?

R: ¡Sí! Cada uno tiene sus temas favoritos por sus motivos… Yo particularmente tengo una implicación personal con Gourmet por la historia que tiene detrás. Me toca una parte de mí muy personal y hasta se me caen lagrimones cuando la tocamos. Dopamina quizás ha conectado más con la gente por ser la canción más accesible, pero mi recomendación sería que se escucharan los temas del disco con cariño porque, bueno, al final ¡es como si fueran nuestros hijos! Los quieres a todos por igual porque cada uno tiene su particularidad, su superpoder, y te llevan a sitios muy diferentes. Mi consejo sería ese, descubrir qué tiene de especial cada uno.

P: Además, en muchas de vuestras entrevistas parecéis tener muy claro que vuestra canción favorita es Delicadeza. ¿Cómo surge el tema y por qué es tan especial para vosotros?

R: Esa nos gusta bastante. «Gourmet» salió de nosotros mismos en un momento en el que no teníamos apoyo detrás más allá de nuestro manager y el tema surgió en un momento algo complicado. Delicadeza significa mucho para la banda porque habla de nosotros mismos, de seguir y luchar en los malos momentos. En ese momento, el tema fue una forma de reafirmarnos en que lo estábamos haciendo bien y debíamos continuar. Es un tema muy bonito, que además en el estudio cambió un montón, desde los instrumentos hasta la propia letra. Diego tuvo que reescribirla en minutos porque al haber cambiado tanto todo la letra anterior no encajaba, vaya, genio total. Y el resultado fue algo que casaba muy bien con lo que queríamos contar. Para nosotros es nuestro “caramelito” en los conciertos.

P: Tras producir «Gourmet» comenzásteis a trabajar con Warner Music y dejásteis apartada esa etapa en la que gestionábais todo lo relativo a la banda vosotros mismos. ¿Supone un gran cambio pasar de la autoedición a trabajar con discográficas?

R: Los cuatro trabajamos mucho en la banda, así que es verdad que hay más trabajo pero también más ayuda. Lo cierto es que nos ha resuelto muchas dudas y es de gran utilidad tener a una voz experta en la industria que te asesora y te dice lo que es mejor para tu grupo. Además, nunca nos han puesto limitaciones a lo que hemos planteado ni nos han coartado nuestra creatividad. De hecho, cuando les enseñamos Haters teníamos algunas dudas porque una parte de la letra contenía insultos, pero aun así nos dijeron que si a nosotros nos parecía bien, adelante. ¡Y así fue!

P: En la extensa trayectoria que lleváis por delante supongo que, como toda banda, habréis tenido vuestros momentos de incertidumbre sobre lo que estáis haciendo pero hoy seguís aquí, por lo que entiendo que la música gana siempre. Quizá la pregunta sea algo repetida, pero, ¿qué es para vosotros la música?

R: Para nosotros es nuestro estilo de vida. La música es algo que sana, que nos hace más llevadero nuestro día a día y que nos ha unido. Nos ha regalado una familia, y es que somos hermanos, compañeros, socios… Es una parte fundamental en nuestra vida para los cuatro, y es algo por lo que estamos dispuestos a sacrificar tiempo, dinero y prácticamente todo lo que haga falta.

P: ¿Qué le recomendaríais a aquellas personas que querrían formar parte del mundo de la música pero que aún no han decidido dar el paso?

R: Pues… La verdad es que a la gente que no se inicia en esto porque no está segura le diría que no se inicie. Dedicarte a este mundo es algo que haces partiendo de la convicción firme y plena de que te va a salir bien, aunque vaya en contra de, probablemente, todo tu entorno, incluyendo a tus amigos, a tu familia… En concreto, una banda es un proyecto en el que aunque te pasen cosas buenas lo más probable es que no lleguéis a ser enormes. Por ejemplo, Izal. Eso es un caso entre un millones, pero algunos tenemos la convicción de que también nos puede salir bien, y eso nos anima a seguir trabajando. Creo que si no lo tienes claro es mejor que no entres en este mundo. Puede ser un camino difícil, largo y destructivo porque cuando eres joven el mercado de la música puede ser cruel y debes aprender a encajar las críticas y quedarte con la parte constructiva de ellas para no hundirte.

P: Y, para finalizar la entrevista... Actualmente estáis volcados en vuestro nuevo disco. ¿Qué nos podéis contar de lo que os traéis entre manos? ¡Seguro que vale la pena!

R: Pues… (risas). No os podemos adelantar cuándo, cómo o dónde pero sí que estamos trabajando en cosas nuevas que saldrán en los próximos meses y esperamos que las disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros.