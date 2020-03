Entrevista. Despistaos: "Este disco habla de unirte para sumar, de pelear, de luchar por tus sueños…"

Dicen que una vez que un grupo de música se separa, ya no vuelve a ser lo de antes pero es que "Despistaos" son la excepción a la regla. Lo mismo te cogen una guitarra y se montan un concierto en casa como cuelgan el cartel de sold out en Latino América. Y es que 18 años dan para mucho.

Es bonito que después de tanto tiempo, un grupo que ha vivido tanto sigan siendo igual, los que siempre han hecho lo que han querido y que musicalmente muestren lo que ellos son, hitos de la música española.

PREGUNTA: Despistaos lleva ya prácticamente 18 años en la música y ha pasado por numerosas entrevistas, así que lo suyo sería preguntar por lo que os gustaría que os preguntaran.

RESPUESTA: La verdad es que nunca hemos tenido demasiado problema en contestar cualquier cosa. Siempre te gusta que te hablen de tu trabajo, pero podemos hablar de lo que quieras. De hecho, pasa una cosa, cuando llevas un tiempo sin hacer entrevistas, te suele gustar que te pregunten por cosas de tu trabajo, qué estás haciendo ahora, qué tienes en mente hacer después… Pero cuando haces muchas entrevistas, lo que necesitas es que te pregunten cosas distintas (Risas).

P: Actualmente, ¿quiénes son Despitaos? ¿Qué diferencias hay entre los de ahora y los que empezaron hace años?

R: Somos Lázaro, Pablo, Krespo y yo (Dani); los cuatro somos los que tiramos del grupo.

¿Las diferencias? Básicamente, hay pocas. Seguimos siendo un grupo de amigos que nos juntamos para tocar. La diferencia es que antes era puro hobbie y ahora se ha convertido en nuestro trabajo e intentas tomártelo de una manera más profesional. Hay gente a la que no quieres defraudar y antes ese problema no lo teníamos. Seguimos siendo los mismos, con los cambios que conllevan el paso de los años, pero iguales.

P: Cuando toda esta aventura empezó, recibisteis críticas tras estrenaros en Los40, una de las radios más importantes del país, porque “los rockeros no actuaban así”. ¿Os hizo replantearos algo?

R: Recibimos críticas desde que empezamos, a la gente le gusta mucho criticar. Lo que pasa es que es normal que la gente que te escucha, que te sigue, sienta al grupo como algo suyo.

Nosotros somos los que gestionamos qué queremos hacer con nuestra vida, nos pasó cuando sacamos nuestro primer disco: muy crudo y muy rockero. Se nos criticó porque las maquetas sonaban más duras y en el disco como que nos habíamos ablandado. La gente hace suyas las canciones, forman parte de su vida y echan de menos lo de antes.

A pesar de todo, estamos muy contentos por cómo lo hemos estado llevando y hacia donde estamos yendo. Musicalmente hemos hecho siempre lo que nos ha apetecido.

P: Toda una generación ha crecido con vuestra música como banda sonora, ¿qué supone eso para vosotros como músicos?

R: No hemos sido conscientes de ello hasta hace poco. En su momento, éramos un grupo que estábamos en segunda fila, digamos. Hemos hecho muchos conciertos, hemos salido en la radio pero nunca hemos sido ese grupo de moda, no hemos sido un Canto del Loco o algo así, que eran mucho más grandes. Sin embargo, tenemos canciones como “Física o Química”, “Gracias”, “Cada dos minutos”, que han aguantado el paso de los años flipantemente bien (Risas). Nos sorprendemos cuando gente de 20 años nos mandan vídeos de fiesta dándolo todo con “Física o Química”. Para nosotros es impresionante.

P: Disteis voz a lo que fue la intro de una de las series españolas más conocidas como fue Física o Química, ¿en qué otras series os hubiese gustado colaborar?

R: No lo sé… En aquel momento era la serie que todo el mundo veía, ahora por ejemplo, para hacer una analogía, la serie que sustituye hoy en día a Física o Química podría ser Élite. Yo creo que ya no encajaríamos, es una serie orientada a una generación más nueva que no suele escuchar nuestra música. Antes era más normal ver a grupos haciendo cabeceras pero ahora ha cambiado la moda, digamos, de las cabeceras y no sé hasta qué punto encajaría nuestra música en una serie de ahora.

P: En 2013 sacasteis lo que fue el último disco antes de ese break, ¿fue el detonante para que decidierais tomaros el descanso?

R: Empezamos a preparar el disco, que coincidía con nuestro décimo aniversario, y queríamos hacer una gira, en conmemoración a los 10 años, por todas las provincias españolas y pensamos ir sacando canciones sueltas y no un disco directamente. Empezamos la gira mientras íbamos sacando singles y claro, ahí empezó a desgastarse todo, fueron 10 años en la música sin parar, sin ningún descanso, y luego la situación del grupo no era la mejor tampoco. De hecho, la gira empezó en enero y cuando llegamos a verano, que nos faltaba medio disco por grabar, decidimos terminar el disco y dejarlo. Lo decidimos ahí.

Terminamos el disco sabiendo que lo íbamos a dejar.

P: ¿Qué os aportó esa “desconexión” del grupo?

R: Teníamos ganas de hacer cosas distintas. Por ejemplo, yo estaba comenzando a hacer canciones que no encajaban en Despistaos porque eran “muy modernas”, se salían un poco de lo que habíamos hecho siempre y en el grupo no teníamos esa idea, queríamos seguir haciendo lo de siempre. Empecé a trabajar por mi cuenta. A Krespo le pasó un poco igual; tenía canciones que a lo mejor no eran las más idóneas para “Despistaos” y entonces se montó otro grupo y empezó a trabajar con ellos.

Llegó un momento en el que estábamos más pendientes de nuestros otros proyectos que del grupo.

Durante ese tiempo aprendimos cosas nuevas en lo que a la música respecta y lo que hemos hecho ha sido traernos todo lo que hemos aprendido a “Despistaos”

P: Después de unos años sin sacar música, ha llegado “Estamos Enteros”. ¿Es una declaración de intenciones?

R: Se trataba de eso. Después de tanto tiempo, en el momento en el que salió este disco se cumplía cinco años desde el último que sacamos, “Las cosas en su sitio”. Entonces, queríamos demostrar que estábamos vivos, cabía esperar que el disco fuera un fracaso porque muchas veces pasa eso de que estás un tiempo parado y no sabes lo que puede ocurrir, y a lo mejor la gente lo que quiere es seguir escuchando los clásicos, no las canciones nuevas. Nosotros teníamos ese miedo y ha pasado todo lo contrario, en los conciertos no hacemos más que quitar canciones antiguas para meter nuevas, porque esas son los temas que la gente canta, las que más pide.

P: ¿Cuál es el proceso que han seguido a la hora componer?

R: Ha sido distinto al habitual. Generalmente, yo siempre he compuesto por mi cuenta, en mi casa, en los ratos libres… Y ahora es distinto, no me sale seguir con una canción tres días seguidos, porque tengo otras obligaciones. Lo que hago es irme de casa, alejarme de todo y todos, y así es como hice casi todo el disco. Hace un mes o así estuve unos diez o doce días en una casa en el campo haciendo canciones para el próximo disco. Yo ya estaba de cuarentena antes de que estuviera de moda (risas).

Nos juntamos con Tato Latorre, nuestro productor, a dar forma a los temas, cosa que nunca habíamos hecho. Siempre hemos hecho las canciones por nuestra cuenta, las maquetas, y luego, cuando íbamos al estudio, intentábamos respetar la maqueta al máximo. Al principio, yo me negué, yo quería seguir con lo de antes pero después me di cuenta de que el resultado estaba siendo positivo y la verdad es que no nos arrepentimos de nada. Tato ya es uno más de la familia (risas).

P: Entonces, ¿qué es lo que le inspira para componer?

R: Un poco todo, lo que vives generalmente. Antes mis canciones hablaban de bares y ahora no hay ningún bar (risas). Siempre he intentado que mis letras no sean del todo claras, que todo el mundo las entienda, no busco hacer nada crítico ni nada extraño. Intento no contar demasiados detalles de mi vida, mas bien que lo que cuente sean sentimientos o pensamientos puntuales que cualquiera puede tener. Aunque yo esté haciendo una canción pensando en mi mujer y mis hijas, que quien lo escuche se lo pueda llevar donde quiera. En el último disco ha pasado eso: Procuro contar lo que siento pero no lo que me pasa.

P: ¿Con qué palabra describiría este nuevo disco?

R: Pues… no lo sé. Esta es difícil eh (risas)

Para mi es algo arriesgado, nuevo. Sin embargo, los comentarios que nos llegaron fueron que era lo de siempre, la esencia de Despistaos, y cuando lo estábamos haciendo tenía la sensación de estar buscando una nueva esencia pero se ve que no lo conseguí (risas).

P: “Grita fuerte mi nombre” es una iniciativa en contra del fracaso escolar, ¿cómo surgió esta idea?

R: Esta canción se hizo a posteriori, una vez que terminamos el disco.

Hablando un día con un amigo nuestro, estábamos pensando en hacer algo que aportara algo a la sociedad de alguna manera. Siempre hemos ido mucho a nuestra bola y creo que en el fondo, tenemos una herramienta que es nuestra música que nos permite llegar a mucha gente.

Resulta que casi todos somos padres en el grupo y te das cuenta de las carencias que tiene el sistema educativo. No hemos sido especialmente brillantes como estudiantes, no tenemos una carrera… Y sin embargo, hemos conseguido dedicarnos a algo que realmente nos ha gustado toda la vida. Empezamos a analizar esa idea y contactamos con gente que no tuviera nada que ver con los estudios habituales: Salvador Larroca (dibujante de Marvel), Jorge Luengo (mago) o a Chema Alonso (hacker). Gente con trabajos que no son los que tus padres sueñan para ti (risas).

Al principio no sabíamos qué canción escoger como banda sonora de esta campaña, ninguna hablaba de ese tema. Pensamos que una canción nueva iba a quedar mucho mejor y plasmé mi experiencia. No era mal estudiante pero me aburría estudiando y en vez de eso, escribía canciones.

Se reeditó el disco por esta canción, a parte de las colaboraciones que fueron surgiendo.

P: ¿Qué cree que puede aportar una canción así a las nuevas generaciones?

R: Habrá mucha gente que la escuche y a lo mejor ni se para a pensar de qué está hablando y habrá otra gente que cuando la oiga, la analizará un poco y le hará replantearse lo que estudia. Ojalá haga cambiar el chip a la juventud, que se arriesguen por lo que les gusta o lo que se les da bien. Quizá no lo lleguen a conseguir pero al menos lo habrán intentado.

P: “Lo contrario de ninguno” dice “que juntos somos más, que 2+2 son 1”, ¿la moraleja de esta canción se puede llevar a la situación actual del país?

R: No lo había pensado; sí, puede ser (risas). Esta es la que te dije antes que la hice pensando en mi familia, la creé en un retiro cuando les echaba de menos. Pero sí, se puede llevar a este momento, tenemos que dejar de lado todo lo que nos separe para unirnos y sacar fuerza ante todo.

P: Entre las canciones que has sacado encontramos “Quién te acompañará”, en la que dictas «Nunca te rindas cuando luchas con gigantes», ¿esos gigantes quién diría que son?

R: Es una canción que escribí a mi familia también y tiene un pequeño truco: Si juntas la primera letra de cada verso sale el nombre de mi mujer y mis hijas; en cada estrofa habla de una de ellas. Era como un mensaje que quería transmitir a mis hijas, quizá uno de los mensajes más potentes de la canción «Nunca te rindas cuando luchas con gigantes». Todos hemos tenido que luchar alguna vez contra gigantes que han querido apagarnos y creo que nunca hay que rendirse, siempre hay que ser fieles a tus ideales.

P: En “Octavius” expresais «seremos leyenda». ¿Diría que en el panorama musical español ya lo sois?

R: No lo sé, puede ser. Esa canción no la hice pensando en algo en particular y mucha gente me ha dicho lo mismo, que hablaba de nosotros, de Despistaos. Creo que es de las pocas veces que he intentado escribir un tema haciendo un relato. Una noche que estaba componiendo, tenía de fondo el programa Cuarto Milenio y estaban hablando de la leyenda de un barco fantasma que se llamaba “Octavius”. Hablaban de que había desaparecido y que años después, otro barco, un ballenero, pasó por la misma zona encontrándose a esa tripulación totalmente congelada. En el diario de abordo del capitán había una frase que decía «ya ni notamos el frío».

Intenté escribir esta canción inspirándome en ese capitán, hizo una locura que nadie había conseguido y él tampoco, pero lo intentó.

No sé si leyendas pero bueno, habrá gente que nos guarda en un rinconcito de su corazón (risas).

P: Además, encontramos diversas colaboraciones con artistas como Marlon, Taburete, Georgina, Bely Basarte… Artistas diferentes entre ellos pero a la vez muy parecidos, ¿qué te han aportado a nivel personal como en el profesional?

R: Me han aportado mucho. Generalmente, siempre hemos tirado de amigos cercanos para colaboraciones. Siempre que las hemos hecho, eran gente con las que teníamos mucho vínculo, porque tocábamos juntos, habíamos coincidido en conciertos, eran gente que admirábamos desde hacía muchos años… Georgina sí que fue el caso, nos conocíamos desde hace mucho pero en el resto, no tiramos de esos “amigos”.

Buscábamos a artistas que aportaran cosas nuevas a las canciones, cosas diferentes. Y así ha sido con cada colaboración.

Por otro lado, con “Taburete” lo que hicimos fue romper con esos prejuicios, ¿por qué un grupo como nosotros no podemos mezclarnos con uno como Taburete? Aquí en España parece que colaboraciones así son impensables, parece que no pueden colaborar Extremoduro con Álex Ubago. Es muy absurdo y deberíamos intentar romper con esos estereotipos.

P: También hay que mencionar que David Otero estuvo en la misma época que comenzabais vosotros, en El Canto del Loco, ¿qué ha significado para ambos esta colaboración? ¿Ha sido como volver a los sonidos de antaño?

R: Sí. David colaboró con nosotros cuando sacamos un acústico en la calle cantando “Las cosas se me olvidan”, en el disco está con Arnau Griso, pero por eso quisimos hacer un feat con él. “En tus manos” estaba más cerca de lo que él hace ahora y le pegaba bastante.

Para nosotros El Canto del Loco fue otro momento de prejuicios en nuestra vida. Veníamos de tocar en el “ViñaRock” y de repente nos hicimos una gira de teloneros con El Canto del Loco que nos abrió bastante la mente. En el mundo del rock hay mucho prejuicio y ellos nos trataron muy bien, cosa que otros no hicieron. Incluso vinieron a vernos a nuestros propios conciertos. Con David es con el que más relación hemos tenido y más cosas en común hemos tenido. Se merece llegar muy alto.





P: Y ya en términos generales, ¿qué es lo que ha intentado Despistaos transmitir con este disco?

R: Este disco habla de luchar, de unirte para sumar, de pelear, de luchar por tus sueños… No sé, de cosas así.

P: ¿Cómo definiría esta nueva etapa de Despistaos?

R: Yo diría que es más tranquila, gratificante (risas), y más relajada, sobre todo es eso, tranquilidad. Estamos en un momento en el que no tenemos ese ansia de triunfar, que teníamos cuando éramos jóvenes. Es como que ahora estamos a gusto donde estamos, nos centrarnos en hacer canciones, conciertos, y en definitiva, que lo bueno que tengo que venir venga.

Hemos hablado del pasado, del nuevo disco, pero no hemos tocado el tema de giras…

P: Habéis estado viajando de festival en festival ¿qué supone para vosotros que os escuchen diferentes generaciones?

R: Es genial. Siempre hacemos la coña de que si nos escuchara solo la gente que nos seguía, la de nuestra edad, vendrían menos personas a nuestros conciertos porque están en otras historias y pensándolo a largo plazo, tienen menos futuro que los jóvenes (risas). Nos alegra mucho que venga gente joven. También, nos hace mucha ilusión ver a la misma gente, a esa gente que ya la conoces de la de veces que van a los conciertos.

Es tremendo porque cuando nosotros empezamos esa gente estaba en el colegio todavía y han crecido con nosotros por sus hermanos, sus amigos… Hay gente que incluso viene con sus padres. Es gratificante.

P: De cantar en salas a cantar en el salón de tu propia casa de la mano de #YoMeQuedoEnCasa Festival, ¿cómo está viviendo este confinamiento, esta cuarentena? ¿Qué ha supuesto en su vida tanto profesional como personal?

R: Soy una persona muy casera entonces lo llevo bien. Al final, hago vida más o menos normal, paso mucho tiempo con mi mujer y mis hijas, les ayudo a hacer los deberes, jugando, viendo películas… Sinceramente, no he tenido todavía la sensación de aburrimiento. Siempre tengo cosas que hacer.

Esta iniciativa me parece muy interesante. Nosotros tocamos el primer fin de semana, fue proponernoslo y aceptamos al instante. Es una idea muy buena para llevar la música a todo el mundo estando en casa.

Además de este festival, nosotros estamos preparando otras cosas para ir sacando esta cuarentena: las próximas semanas vamos a ir lanzando canciones, grabando cada uno en su casa. Grabamos todo el sonido por separado y el vídeo por otro lado y me lo mandan a mi, junto el audio y el vídeo, y listo (risas). Por lo menos para seguir en contacto con la gente y que esta siga viéndonos.

P: ¿Qué significa para usted participar en algo así?

R: Es una manera de colaborar, de entretenimiento. Al fin y al cabo, nuestro trabajo no es de primera necesidad, los hay mucho más importantes. Hay mucha gente sola que no tiene otra cosa que hacer, así que si con esto podemos ayudarlos de alguna forma, para nosotros ya es suficiente, estoy más que satisfecho. Cuando llevemos 20/30 días todo será más complicado, pero si puedes alegrar a esa gente un rato… ¡Que cuenten conmigo!

P: No sabemos cómo nos cambiará esta crisis al nivel social o a nivel económico, pero se están haciendo muchas suposiciones, ¿cómo cree que está afectando o va a cambiar el mundo musical?

R: Nosotros no sabemos qué va a pasar con la gira. Hemos aplazado la gira que teníamos de aquí a mayo y una gira que era de primavera se ha convertido en una de otoño. Pero es que ni siquiera sabemos qué va a pasar de aquí a mayo e incluso de aquí a verano. Teníamos cerrado ya festivales, conciertos en pueblos, y no sabemos nada con certeza. Probablemente habrá contratos que habrá que cancelar, tendremos que hacer todos un sacrificio. A ver cómo avanza todo esto.

Sinceramente, no sé si cambiará todo a niveles generales. Cuando todo pase, va a afectar sobre todo a grupos pequeños que intentan vivir de la música, a nivel técnicos de luces, de sonidos, mánagers, staff… Toda esa gente que trabaja día a día, también en el fondo les va a afectar. Habrá que realizarse de alguna manera. Iremos viendo cómo pasa todo.

P: ¿Cree que ha hecho que apreciemos más a la cultura?

R: No creo que haya cambiado demasiado. Creo que la gente que ve los conciertos online es la misma que va después a los festivales, a los eventos en general.... Son las mismas personas que suelen consumir cultura habitualmente: la que ve programas de corazón sigue viéndolos, los que leen va a seguir leyendo…

Al final, no sé si cambiará mucho, la mayoría vamos a seguir haciendo lo que hacíamos pero en menos sitios, más cerrados en casa (risas).

P: Y ya para terminar… ¿tienen algunos proyectos de futuro?

R: (Risas) Primicias, primicias…. Ahora mismo diría que todas las noticias que tenemos son malas, no hay ninguna buena (risas). Estamos trabajando para generar material todas las semanas; teníamos unos vídeos acústicos para ir subiendo poco a poco. Es que teníamos intención de empezar a grabar nuevo para que saliera antes de verano, por ejemplo. Eso es una primicia que no se va a cumplir (risas). Teníamos canciones compuestas para solo quedar con el productor e ir empezando a grabar cosas, para poder sacar singles nuevos a partir de mayo. Está parado todo.

Ojalá podamos cuanto antes tener todo listo, pero es muy complicado.

Pero bueno, volveremos más fuertes, cuando la gente tenga tiempo para el ocio y más oído para nosotros porque estamos ante una situación de preocupación colectiva.