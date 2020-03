Entrevista. Nil Moliner: " Para mí cuidar el directo es fundamental, yo siempre digo que me dedico a la música por el momento del directo" 

Este confinamiento por una parte tenía que tener algo bueno y es que nuestros artistas pueden dedicarnos unos minutos para hablar. Esta vez, VAVEL, ha podido entrevistar a Nil Moliner. Nos ha contado cómo empezó en la música, su nuevo disco y alguna anédcota sobre la grabación de sus videoclips. Además, nos ha dejado un adelanto acerca de su gira, en la que Nil y su banda bailarán y mucho.

Hace poco más de dos años que conocemos a Nil Moliner. Salió al ruedo cuando escribió el tema "Que nos sigan las luces" para Alfred García, que defendió en la preselección de Eurovisión 2018 e incluyó en su primer disco. Tras ello, Nil comenzó una imparable carrera que lo ha llevado a convertirse en una de las voces más reconocidas del pop en español.

El pasado año pudimos disfrutar de su primer EP, Hijos de la Tierra, donde se incluía uno de los temas más exitosos del joven catalán, "Soldadito de hierro", tema que comparte junto a Dani Fernéndez y que ha conseguido el doble disco de platino. Ahora, el cantante inicia una etapa nueva, con su disco Bailando en la Batalla, que ha sido todo un éxito de ventas tanto en físico como en digital y que sus fans podrán disfrutar en directo de él y su banda en numerosas ciudades españolas.

Pregunta: ¿Cómo comenzaste en la música?

Respuesta: Pues básicamente cuando siendo muy pequeño me apuntaron a música, a los 6 años y ahí empecé primero con guitarra y luego batería. Mi primer concierto fue a los 11 años en el bar de mi pueblo.

P: En la actualidad, la industria musical está marcada por los temas individuales, por los sencillos, pero tú has sacado un disco. ¿Crees que la figura del disco sigue teniendo su hueco en la música?

R: Total. De hecho yo llevo dos años sacando singles de manera digital y tenía muchísimas ganas de sacar el disco, es como una meta al final, una recompensa. Tener un disco en físico es algo de corazón, tanto para mí como para la gente que te sigue, es como un recuerdo.

P: ¿Qué significa el título de tu nuevo disco “Bailando en la Batalla”?

R: Para mí tiene mucho significado el bailar en esta batalla de la vida. A mí no me gusta decir que lucho, sino que bailo frente a los problemas, todo lo que nos pasa, nos guste o no. Un baile siempre podemos conceder un baile, a nuestros miedos incluso. Enfocando las cosas con humor y con optimismo vamos por buen camino. Marear a los miedos hasta que se caigan es lo que siempre digo que significa el título.

P: Como ya hemos podido ver en el videoclip de Bailando, creáis una auténtica fiesta con las bombas de humo, cuéntanos cómo fue la grabación del de videoclip.

R: Fue una locura, siempre intento hacer los videoclip con Grilled Cheese o con Gustavo Arens, son gente que me entienden muy bien. A veces es difícil contar a nivel audiovisual lo que tienes en la cabeza y Gustavo me entendió a la perfección.

En el videoclip se plasma la lucha contra mis miedos, se ve al principio como mi banda me rescata de un zulo y terminamos todos bailando.

P: En referencia a escribir, ya sabíamos que escribías bien por temas que ya habías compuesto. Respecto a cantar también habíamos podido ver tu gran calidad. Pero ahora, que en todo tu último disco es un punto muy relevante el bailar, como se puede ver en “Mi Religión” ¿Qué tal en ese aspecto, qué tal bailáis tú y tu banda?

R: Pues a mí el baile es algo que siempre me ha gustado, lo haga bien o mal. Yo creo que lo hago mal (risas). Con mi banda nos lo pasamos muy bien bailando. Yo creo que el bailar siempre está en nosotros, es una actividad que hace grupo. Para la gira, hemos trabajado con una coreógrafa, Júlia. En los directos este año, mi banda y yo bailaremos mucho.

P: Cómo surgió “Mi Religión”, tema que está teniendo un gran impacto en tus seguidores superando las once millones reproducciones en Spotify.

R: Pues te voy a ser sincero, teníamos poco presupuesto para hacer un video y a mi me gusta eso, es un reto para hacer algo original. Pensé en algo sencillo, en algo que la gente estuviera enganchada y que mejor que poner a mi banda y a mí a bailar. Lo grabamos en cámara lenta y reproducimos en cámara rápida para que tuviera más gracia.

P: En la actualidad cada vez se va perdiendo más la música en directo, sustituida por bases electrónicas puestas con algún dispositivo ¿Cómo tratáis el directo, ya que lleváis un gran número de músicos?

R: Mis mánager y mis padres me lo dicen, que dónde vamos tanta gente. La gracia es esa. Que tanto el equipo técnico como la banda somos muchos, en total ocho encima del escenario. Nos encontramos con muchas dificultades técnicas en muchas salas pero al final lo sacamos adelante. Para mí cuidar el directo es fundamental, yo siempre digo que me dedico a la música por el momento del directo. Me encanta preparar un show, me gusta que haya de todo, luz, baile y hacer partícipe a la gente.

P: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de este nuevo disco con respecto a la música que habías hecho? En referencia a los medios con los que habéis trabajado y a la producción.

R: Ojalá hubiera mucho presupuesto. De la canción uno, "Hijos de la tierra", hasta la última, que es "Por última vez", es la misma gente, las mismas ganas y el mismo amor. Coincidió que mientras estaba defendiendo el EP de "Hijos de la Tierra" iba escribiendo los temas, y los videoclip. Al final iba todo de la mano, no ha habido mucha diferencia.

P: En referencia a las letras, ¿son letras más autobiográficas? ¿o juegas más con un ejercicio empático de inspirarte en historias de otros?

R: Yo siempre escribo sobre cosas que me pasan, sobre cosas que vivo o que amigos míos me cuentan. Escribir sobre cosas que siento es mucho más fácil que hacerlo sobre alguna historia inventada.

P: Transmites muy buenas sensaciones por tus canciones, ¿cómo te sientes sabiendo que hay mucha gente que cuando está triste se pone tu último disco y termina estando feliz?.

R: Es difícil de asumir eso. Me di cuenta en la firma de discos de "Bailando en la Batalla", que la gente me contaba sus historias. Me marcó una chica que me dijo que gracias a mi música había superado la bulimia y una depresión. Ser tú el responsable de las emociones de otras personas es algo que emocionalmente es muy fuerte de asumir. Al final la música traspasa todo tipo de problemas, ayuda y nos levanta.

P: Alegras con tus canciones a todos los que te escuchan, y en muchos casos les hacer ver la vida de una forma más positiva pero la pregunta es ¿Tú eres optimista?

R: Yo soy una persona muy optimista. Con lo que está pasando ahora, yo confío en que esto no va a durar nada y que va a salir bien.

P: Como artista, por lo general se intenta que en las canciones que compones la gente se pueda ver reflejada o que incluso las hagan suyas de alguna manera. Pero tú, personalmente, que opinas de que “Soldadito de hierro” sea parte de la vida de millones de personas, que se han emocionado con ella y la han hecho suya.

R: Es muy fuerte. Llega un momento que eres consciente que una vez que publicas una canción ya no es tuya sino de la gente, que le da un sentido que ni tú imaginabas.

P: Una anécdota curiosa con algún fan o en algún concierto que se te haya quedada grabada.

R: Hay una buenísima. En Zaragoza, nos pararon la furgo en mitad de la carretera y la abrieron intentando entrar en ella. Es algo que nos quedó marcado a todos porque nos asustó.

P: ¿Con qué artistas te gustaría llegar a colaborar, respecto a composición o a compartir escenario?

R: Pues mira tengo la suerte de que con los artistas que quería trabajar o lo he hecho o lo estoy haciendo. Pero pensando con artistas internacionales, Bruno Mars me molaría. Me encanta hacer colaboraciones porque yo siempre digo que la música es para compartir.