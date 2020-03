Future Nostalgia: el segundo álbum de Dua Lipa

Future Nostalgia es el segundo álbum de estudio de Dua Lipa. Como el título indica es un trabajo nostálgico, en el que la británica revisita el pop de los ochenta y los noventa. Es un disco de pop clásico, en el que desaparecen los hi hats, tan presentes en las últimas novedades, y vuelven las guitarras eléctricas.

Don’t Start Now fue el tema que inauguró esta nueva era de Dua Lipa y ya daba pinceladas sobre lo que sería. Muchos pensaron en Britney Spears por la estética de la portada y en el pop de los noventa, por el sonido de este nuevo tema. Con Physical, el segundo sencillo, volvió a visitar el pasado. Esta vez fueron los ochenta, con un homenaje al Physical de Olivia Newton John.

Con esta actualización del pop ochentero y noventero Dua Lipa hace uso de la guitarra eléctrica. Este instrumento ha ido perdiendo peso en el mainstream con la aparición de los hi hats y la influencia de los ritmos urbanos. Los hi hats tan caraterísticos del pop actual (Ariana Grande, Selena Gomez, Billie Eilish, Justin Bieber) desaparecen por completo en este trabajo. El mayor ejemplo de esto es Levitating, uno de los temas favoritos de los fans.

El synth pop fue uno de los géneros clave durante los ochenta y eso también queda plasmado en Future Nostalgia. Este género se caracterizaba por la gran presencia del sintetizador en el pop de la época. Los mayores ejemplos en el disco de Dua Lipa son Pretty Please y Break My Heart. De hecho este segundo tema puede recordar a Another One Bites the Dust del grupo Queen, uno de los mayores referentes en el synth pop. La británica ha decidido publicar este tema como tercer sencillo. Con su estética vuelve a homenajear al estilo que creo Britney Spears a finales de los noventa.

Future Nostalgia termina con el tema Boys Will Be Boys, siendo la canción más reivindicativa de todo el álbum. Dua Lipa es uno de los iconos feministas del mundo de la música y lo ha vuelto a demostrar con la letra de este tema. Una letra clara y directa, en contra del machismo y la violencia de género. No es una canción empoderante, es una canción protesta en contra de la sociedad patriarcal.

Según la crítica especializada Future Nostalgia es el mejor álbum de que llevamos de 2020. Con pocas horas en el mercado, el trabajo de Dua Lipa ya encabeza las listas de streaming y venta online. Habrá que esperar una semana para ver si Future Nostalgia consigue debutar en la primera posición en las listas de Estados Unidos y Reino Unido.