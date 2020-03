Entrevista. Lola Índigo: "Llegar a esta escala me hace estar muy agradecida"

Lola Índigo nos ha desvelado que “4 besos” es uno de los cuatro temas que tenía pensado sacar antes de que se pusieran en marcha las medidas del Estado de alarma. Nos ha contado cómo fue el rodaje del videoclip y qué ha significado para ella colaborar con Rauw Alejandro y Lalo Ebratt, aunque este último ya es como un hermano para ella. Tampoco ha querido dejar atrás su etapa como vedette, a la que hace honor con esta nueva canción, y nos ha dado algunos detalles sobre la misma.

En general, hemos podido conocer un poco más a Mimi desde que saliera de la academia de OT en 2017 hasta la actualidad, pasando por el lanzamiento de su álbum debut “Akelarre”.

Lola Índigo | Fuente: Twitter @lolaindigomusic

P: Me gustaría empezar por su nuevo tema que sin duda está siendo todo un éxito. ¿Cómo surge la idea de regalar a todos sus fans “4 besos”?

R: Estoy muy contenta con este lanzamiento. Es una canción que llevaba mucho tiempo deseando salir y por fin se ha hecho realidad. Veo que la gente la está disfrutando mucho en su casa y están entretenidos. Así que la súper acogida se agradece.

P: ¿Cómo ha sido trabajar con Rauw Alejandro y Lalo Ebratt?

R: Rauw Alejandro es una persona con la que tenía muchas ganas de colaborar porque es un excelente bailarín además de un excelente artista y eso es algo que tenemos en común. Lalo es mi hermano y siempre que trabajo con él es una experiencia súper divertida y lo haría mil veces más. Con Lalo haría un disco.

P: ¿Le ha dejado la grabación del videoclip alguna anécdota que nos quiera contar?

R: Bueno pues la verdad que los chupitos eran de verdad así que me puse bastante contentilla al final del vídeo. También la escena en el camerino con Lalo nos hinchamos de reír. Ese momento en el que llega con el ramo de rosas fue muy divertido. Cuando estaba con Rauw haciendo la escena en la mesa, me subí y arrastré con el pie el mantel y lo tiré todo. Se rió todo el equipo de mí. Unas cuantas anécdotas la verdad. (Risas).

P: Volviendo a sus inicios como vedette, ¿cómo marcó su vida esa etapa y cuál es su mejor recuerdo?

R: No son mis inicios, sino mis finales. Pero sí es verdad que justo antes de entrar a OT es lo que yo me encontraba haciendo en el momento y lo recuerdo muy bien porque aprendí a bailar con tacones, hacer cosas diferentes, tratar absolutamente todas las disciplinas: el contemporáneo, moderno, sexy… Fue una experiencia muy bonita aprender a cantar, bailar e interpretar. Estuve dirigida por Edu Engonga, que falleció hace un par de años lamentablemente, y fue para mi un honor trabajar a las órdenes de alguien tan talentoso: actor, cantante y bailarín espectacular.

P: En cuanto a OT y esa increíble gira que hicieron por España, ¿cómo se sintió al poder cantar con sus compañeros sobre escenarios tan grandes como el del WiZink Centre ante miles y miles de personas?

R: Muy agradecida. Nadie se espera que va a actuar en sitios así. Yo lo podía imaginar de pequeña y se lo decía a mi madre. Pero cuando al fin tienes la oportunidad solo puedes dar las gracias al Universo.

P: Su álbum debut Akelarre tiene unas cuantas de colaboraciones, ¿cuál ha sido para usted la más especial?

R: Mala Rodríguez. Ella es mi modelo a seguir de mujer, madre, artista, compositora, de todo. Es ejemplo de lucha y fuerza porque cuando ella hacía lo que hacía no era tan fácil atreverse a hacerlo.

P: “El humo”, sexto tema de Akelarre y también canción original de la película “Lo dejo cuando quiera”, ¿qué significa para usted que una de las canciones de su primer disco le haya puesto música a una película española candidata a los premios Goya 2020?

R: Eso fue surrealista. Cuando me dijeron que estaban buscando una canción para una peli yo me encontraba en Colombia y me pareció una gran oportunidad. Me acuerdo cuando fui con mis compañeras y mi coreógrafo al cine que nos invitaron a todos a la premiere. Me emocioné un montón cuando salió la canción al final en los créditos. Fue una pasada.

P: ¿Qué sintió cuando le nombraron artista del año en los MTV Europe Music Awards?

R: Estaba soñando, no era real. Llevaba toda la vida viendo los MTV desde pequeña y de repente tener la oportunidad de estar allí viéndolo todo fue increíble. No doy crédito todavía.

P: Cuando fue expulsada de OT, ¿se imaginó en algún momento que en solo un año conseguiría ser disco platino y poco más tarde disco de oro? ¿cómo ha llevado ese cambio tan radical en su vida?

R: No. Pensaba que podía tener mi pequeño público pero no pensaba que iban a aceptar de esa forma mi música. Nadie espera eso yo creo. Puedes esperar vivir de eso porque al final, mínimamente, hay un montón de gente que gracias a Dios puede vivir de ello. Pero llegar a esta escala me hace estar muy agradecida.

P: Ya ha colaborado con numerosos artistas pero, ¿hay alguno en especial con quien todavía no haya cantado y le gustaría hacerlo?

R: Me encanta Anitta, pero hay muchas mujeres. Hay una chica argentina que me encanta, se llama María Becerra y también Cazzu, que me parece espectacular. Mujeres, sobre todo mujeres. Aunque también me encantaría colaborar con Beret. Es alguien a quien admiro muchísimo, tiene un talento espectacular para las letras y para la sensibilidad, en general.

P: Si finalmente tuviera que quedarse con una canción de su disco Akelarre, ¿cuál sería?

R: Mujer bruja. Es la que hizo nacer el concepto de las brujas y la que le dio nombre al disco.

P: Esta pregunta a lo mejor le resulta un poquito difícil. Pero si tuviera que elegir una opción, ¿bailar o cantar?

R: No tengo que elegir. Nadie tiene que elegir, de hecho yo puedo hacerlo todo a la vez. Si surgiera alguna circunstancia de la vida como una lesión o algo que lo impidiera pues no me quedaría otra. Pero gracias a Dios los seres humanos somos capaces de interpretar, cantar y bailar a la vez por lo que no hay ningún motivo por el que tenga que elegir. De hecho, cada vez está más a la orden del día, con toda esta ola de información que tenemos ahora en Internet, que los artistas sean cada vez más completos.

P: ¿Cómo nace el personaje de Lola Índigo?

R: Nace de querer separar mi vida personal y toda la normalidad de chica de pueblo, mi yo normal y mi yo que aprende, de la persona que se sube al escenario y que tiene que tener otro mood, otro estado de ánimo mucho más constante.

P: Quien no le conozca, ¿qué diferencias puede encontrar entre Miriam Doblas y Lola Índigo?

R: Lola índigo, quien se sube al escenario, es una persona 100% segura de sí misma, que ya viene con las cosas ensayadas, con toda la energía para entregarla a la gente que tiene delante. Miriam Doblas es alguien que tiene sus momentos e inseguridades, siempre está dispuesta a aprender de los demás para que cuando llegue el personaje pueda tenerlo todo ensayado. Pero la que aprende soy yo.

P: El 2 de mayo tenía un concierto en el WiZink Centre al que había titulado como “La noche de las brujas”. ¿Cómo le ha afectado su cancelación por las medidas del Estado de Alarma?

R: Pensando que todo pasa por algo y que la situación lo requiere así por el bien de todos. Vendremos con más fuerza que nunca y haciéndolo todo igual de impresionante, o más, que como lo teníamos pensado.

P: ¿El confinamiento como lo está llevando?

R: Bien, tranquila, preparando mis cosas. Con fe de que todo esto termine.

P: Si no me equivoco, va a dar un curso de baile a sus fans durante el confinamiento. ¿En qué consistirá exactamente?

R: En realidad, lo va a dar mi coreógrafo y yo le voy a acompañar. Vamos a enseñar las coreografías que la gente ha visto en los videoclips durante todo este tiempo. Creo que es bonito y emocionante para mí y para mi coreógrafo estar en contacto con nuestros compañeros bailarines, que estaban todos en línea aprendiéndose la coreografía. También es una manera de que mis bailarines sigan entrenando y ensayando para el WiZink Centre.

P: El concierto del WiZink Centre ha sido aplazado ¿no?

R: Claro, al 29 de noviembre.

P: Llegando al fin de la entrevista, ¿qué novedades nos traerá Lola Índigo próximamente?

R: Tenía 4 canciones por sacar cuando empezó el confinamiento. La primera es 4 besos que ya ha salido. La segunda está por ver cómo realizaremos el videoclip. Poco a poco lo solucionaremos.

P: Muchas gracias por concederme esta entrevista. Ha sido un auténtico placer poder hablar con usted. ¡Un saludo y mucho ánimo!

R: Igualmente, muchas gracias. Espero que te cuides mucho.