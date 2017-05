Las chiquillada de Matt Harvey en la MLB | MLB.com

Por Àngel Lluís Carrillo Pujol

Hacer el gilipollas, muchos se dedican a hacer el gilipollas, y algunos pueden hacerlo sin problema, nadie les observa, nadie les mira, nadie lo sabe... Pero los famosos, los deportistas profesionales deberían andar con ojo cuando se les ocurren brillantes ideas como la de contar que no vas a "tu trabajo" porque te encuentras mal, y luego parece que te pillan no encontrándote tan mal. Y cuando el trabajo es ir a un partido de béisbol, a jugar, un juego al que se juega de niños, esto no va de partirse la espalda descargando barcos, o bajar a una mina durante 8 horas. No es esa clase de trabajo, lo único que debía hacer era ir a jugar un partido de béisbol. Y Matt Harvey no quiso ir, tenía otras cosas que hacer, le había salido un o dos pecados inconfesables. Un tipo que gana $5.125.000 al año, 14.041 dólares cada día, 585 dólares cada hora, hasta las horas que duerme, pero no le apetecía jugar, y como buen "me creo una súper estrella", no quiso ir al campo. Pero ahora ya no es el niño que fue, ni el genio que todos conocimos, ahora es un buen jugador que se va alejando de lo que fue, y cuando los problemas extradeportivos aparecen siempre afectan al rendimiento deportivo, menos si eres Babe Ruth o Mickey Mantle.



Standard Pitching Year Age Tm W L W-L% ERA G IP R ER IBB WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 Awards 2012 23 NYM 3 5 .375 2.73 10 59.1 19 18 0 3 245 140 3.30 1.146 6.4 0.8 3.9 10.6 2013 24 NYM 9 5 .643 2.27 26 178.1 46 45 1 2 690 157 2.01 0.931 6.8 0.4 1.6 9.6 AS,CYA-4 2015 26 NYM 13 8 .619 2.71 29 189.1 62 57 2 4 755 140 3.05 1.019 7.4

0.9 1.8 8.9 2016 27 NYM 4 10 .286 4.86 17 92.2 55 50 1 4 402 83 3.47 1.468 10.8 0.8 2.4 7.4 2017 28 NYM 2 2 .500 5.14 6 35.0 21 20 1 0 148 81 5.74 1.286 8.2 1.8 3.3 5.1 5 Yr 5 Yr 5 Yr 31 30 .508 3.08 88 554.2 203 190 5 13 2240 123 2.98 1.096 7.7 0.7 2.1 8.8 162 162 162 12 12 .508 3.08 34 214 78 73 2 5 865 123 2.98 1.096 7.7 0.7 2.1 8.8 View Original Table

Tras tres años excelentes, del 2012 al 2015, han llegado los tiempos difíciles, "malos tiempos para la lírica" cantaban aquellos. Se aproximan las tinieblas hacía un pitcher que podría haberlo sido todo, pero las gilipolleces de la vida diaria lo convertirán en otro "pudo haber sido." El punto a su favor es tener de representante a Scott Boras, el Rey de los "mercaderes" de jugadores, un tipo que sabe navegar en arenas repletas de cocodrilos, en infiernos helados y por la cocina de una suegra enfadada, un superviviente. Y el bueno de Scott le conseguirá un buen contrato, no el que hubiera conseguido hace unos años, pero Matt se seguirá llevando unos buenos millones de dólares a su bolsillo, y que siga la fiesta, que la orquesta no deje de sonar, que pago yo.