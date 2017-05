Óscar Alonso, el hombre del año español 2017

Man Of The Year 2017/ Foto: José Beltrán

Una vida dedicada al fútbol y a los estudios, nada que ver con la moda. El sevillano sabía de la existencia de los certámenes, pero nunca se planteó participar en ellos. Sin embargo, tras llegar de unas vacaciones en pleno verano, decidió presentarse al casting de “Mister Global Aljarafe” celebrado en Bollullos de la Mitación, su pueblo.

Aquel día consiguió el pase directo a “Mister Global Sevilla”, algo que no se esperaba. Desde aquel momento, Óscar trabajó duro para llegar lejos. “Cuando me presenté no estaba seguro de ganar, pero gané. No me lo esperaba. El jurado me dio la banda como candidato directo. Ya no era una broma y sabía que me lo tenía que tomar en serio, ya que había algunos de los candidatos que llegaron muy lejos”, explicó.

El camino hacia el nacional

Los cinco meses de preparación para Óscar fueron intensos: “La preparación empezó el día después de mi primer casting. Entré en una agencia de modelos y ellos llevaron toda mi preparación. No solo es andar sobre una pasarela, hay muchos aspectos como es la preparación física y la dieta. Por otra parte, está la pasarela y la interpretación en el escenario. Nosotros somos actores y tenemos que saber cómo reaccionar ante un jurado que te va a estar mirando y puntuando. No fue fácil. Aunque no lo parezca, soy bastante tímido”.

Enero llegó. El 13 de enero tuvo lugar la competencia preliminar en una conocida discoteca de Sevilla. Al día siguiente, todos los candidatos convivieron en un hotel del Aljarafe Sevillano y superaron las pruebas indicadas por el jurado. El día 15 de enero se celebró la gran final en Mairena del Alcor. Tras varios desfiles, bailes y cortes, se nombró a Mister Global Sevilla y Mister Global Córdoba. Óscar consiguió la segunda dicha. Con la banda de “Mister Global Córdoba”, el sevillano viajó a Tenerife para representar a Córdoba en el certamen nacional.

La experiencia de Óscar en esta final es positiva y negativa. Él la resume así: “Mi experiencia tiene momentos buenos y malos. Mayoritariamente, fue una experiencia bonita que me gustaría volver a repetir. El día de la concentración en el hotel no fue mi mejor día ya que estuve nervioso cuando sabía que tenía que hacer una entrevista con el jurado. Pequé de novato con nervios y eso me penalizó mucho a la hora de ganar el certamen. En general, me encantó todo y fue gratificante. El trabajo de esos meses tuvo sus frutos, quedé primer finalista y obtuve el premio de la banda de Córdoba que me llevaría al certamen nacional”.

Inolvidable experiencia isleña

Santa Cruz fue la sede del certamen de belleza celebrado el 5 de febrero. Participaron 27 jóvenes en representación de diferentes provincias. La cita fue presentada por Alberto Castilla y Candelaria Rodríguez. Los candidatos a la banda convivieron y estuvieron concentrados durante días en un hotel de la isla. Este concurso se ha convertido en un referente nacional e internacional de formación. No solo participan modelos. Además, son partícipes artistas, diseñadores, talentos, empresarios, etc.

Los días previos a la gala, los concursantes visitaron Santa Cruz de Tenerife y desfilaron en algunos centros comerciales y bares de la isla. El Parque Marítimo César Manrique fue el escenario en el que los candidatos a la banda desfilaron con traje de baño.

Los participantes conocieron Santa Cruz montados en un bus turístico acompañado de diversas paradas en Tenerife como en Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y en el Mercado Nuestra Señora de África con una visita guiada de las 12 hectáreas del jardín botánico Palmetum. Por otra parte, los desfiles acontecidos en algunos centros comerciales contaron para el recuento final de la gala. Entre estos, estaba el desfile en traje regional (ganador Óscar Alonso) y el desfile con pinturas sobre el cuerpo gracias a una escuela de pintura tinerfeña.

Alfonso Cabello, noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento, agradeció a la organización de “Mister Global España” por apostar por la isla para la celebración del certamen. Además, cada participante le entregó un pequeño detalle de su provincia.

En la gala final se vivieron muchos momentos de tensión. Entre ellos, los cortes. En el último corte formado por siete candidatos se repartieron seis bandas. Óscar Alonso recibió la banda “Man Of TheYearSpain 2017” con la que representará a España en Indonesia el próximo 19 de agosto.

Óscar, tras la experiencia vivida en Sevilla, se veía capacitado para ganar la final de Mister Global Spain: “Este certamen fue mejor. Ya contaba con la experiencia y sabía a lo que iba, no tenía ninguna presión. Mi objetivo era ganar y dar la sorpresa. Para mí, el ser el más joven no era ningún obstáculo. Había estado preparándome desde agosto y fui a por todas. Sabía los premios que había y quería llevarme uno a casa para representar a mi país”.

El sueño de representar a España

El sevillano piensa que la mejor forma de representar a España es confiar en sí mismo, en su trabajo y en los que le ayudan a mejorar. Óscar dará a conocer la cultura de España, las costumbres y las principales cualidades del país.

En Indonesia, Óscar representará a España como lo hizo en el Nacional. Así lo ha confirmado: “La idea es afrontarla como lo hice en el nacional ya que no iba con ninguna presión. Quiero ganarlo y voy a por ello. Estoy tranquilo porque trabajo duro y esto llevará a obtener buenos resultados en Indonesia”.

Con estos pocos meses dedicados a la moda, Óscar dedica unas palabras a los próximos aspirantes: “Yo aconsejaría que lo hicieran por vocación, este mundo es complicado a la vez que bonito. También, puede llegar a cansar muy rápido porque es bastante sacrificado. Pero animo a todo el mundo a que lo intente ya que nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Yo empecé tomándomelo a broma y ahora me gustaría llegar mas lejos de lo que he llegado y poder trabajar de esto”. De los certámenes, Óscar cree que puede ser la mejor persona que puede explicar qué es un certamen en sí: “No sé si puedo ser la mejor persona que puede explicar esto porque he conseguido mucho en poco tiempo. No sería crítico porque todavía no he conocido todo lo que hay. Por mi parte, decir que te ayuda a crecer no solo como persona. También en el ámbito de la moda ya que puede impulsarte a marcas o pasarelas muy importantes y dedicarte a esto más profesionalmente”.

Muchos de los jóvenes que se presentan a este tipo de concurso terminan trabajando de ello. Por ejemplo, para este sevillano sería un sueño trabajar en el mundo de la moda. Aunque es difícil, él dará todo y no pondrá fin al deseo.