Descubre el GP de Singapur de F1

El pasado Gran Premio de Monza dejó claro que la Fórmula 1 pertenece con todo derecho a Red Bull, la escudería de las bebidas energéticas ha demostrado que no tiene límites esta temporada y que puede ganar en cualquier circuito, incluida la casa de Ferrari en Monza. Esta superioridad ha permitido a Sebastian Vettel tener una diferencia de 112 puntos con el segundo clasificado Fernando Alonso, permitiéndole la posibilidad de que durante el GP de Singapur Vettel se convierta por segunda vez en campeón del mundo de Fórmula 1, siendo así el piloto más joven en conseguirlo y arrebatándole ese memorable honor al propio piloto español de Ferrari.

La consecución del título por parte de Vettel en Singapur, con tantas carreras aún por disputarse, no sería un record en cuanto a la distancia con respecto al final del campeonato, dicho record lo ostenta a día de hoy Michael Schumacher que en el año 2002 consiguió el titulo mundial a falta de 6 Grandes Premios por disputarse. Este dato puntual del año 2002 nos hace ver que la situación que vive Red Bull no es algo histórico en la Fórmula 1, durante muchísimas temporadas ha habido equipos que se han mostrado intratables de principio a fin y han convertido el campeonato en un paseo militar para ellos.

Aún así hay motivos para esperar un gran espectáculo en este GP de Singapur, principalmente porque es un circuito que se le da especialmente bien a Fernando Alonso, consiguiendo 2 primeros puestos y 1 tercero en los 3 Grandes Premios que se han disputado hasta la fecha en el circuito nocturno de Marina Bay, además el año pasado fue capaz de arrebatar por segundo Gran Premio consecutivo la Pole Position a Red Bull , esta vez con una estrecha diferencia de 0,067 segundos con respecto a Sebastian Vettel, lo cual aporta un mínimo halo de esperanza para este mundial que parece estar esperando la fecha oficial en la que Sebastian Vettel se proclame de nuevo campeón del mundo de Fórmula 1.

CIRCUITO: "Marina Bay"

El circuito urbano de Singapur es uno de los circuitos más nuevos del campeonato del mundo con sólo 3 grandes premios disputados en sus calles, lo cual choca con la tradición del anterior Gran Premio en el mítico trazado italiano de Monza. En estos 3 años hay un gran dominador y este no es otro que Fernando Alonso, el piloto asturiano consiguió su primera victoria en Singapur en el año 2008, momento de inauguración del trazado, a manos de un Renault y saliendo desde el puesto decimoquinto tras tener problemas con el coche en la Q2. Pero este GP de Singapur siempre será recordado por el accidente de Nelson Piquet Junior.

El accidente de Piquet se produjo en la curva 17 de la vuelta 13 e hizo aparecer al coche de seguridad en pista, esto favoreció a Fernando Alonso que era el único que había repostado en aquel momento, lo que le permitió a la postre alzarse con la victoria. En un principio Piquet aseguró que fue un fallo de pilotaje pero tras abandonar la escudería Renault tiempo después afirmó que Renault le obligó a estrellarse para favorecer a los intereses del piloto español, finalmente tras un juicio se penalizó al propio Briatore de por vida y a Pat Symons para los siguientes 5 años.

El Gran Premio que se disputó en el año 2009 se saldó con un muy buen papel del piloto Español que aunque no pudo revalidar su victoria se alzó con el tercer puesto, tras el vencedor Lewis Hamilton y el piloto de Toyota Timo Glock. Fernando Alonso consiguió llevarse el puntual honor de marcar la Vuelta rápida durante ese fin de semana.En el año 2010 Alonso volvió a subir a lo más alto del pódium por delante de Sebastian Vettel y Mark Webber, lo que le permitió conseguir su segunda victoria consecutiva, tras la alcanzada en Monza semanas atrás, revirtiendo así el campeonato del mundo y acercándose a su tercer cetro mundialista, además durante este Gran Premio el piloto asturiano consiguió un “Grand Chelem”.

El Grand Chelem es la consecución en un mismo Gran Premio de la victoria, la Pole Position, la vuelta rápida y el liderazgo en todas y cada una de las vueltas de la carrera. Esta proeza automovilística de Fernando Alonso sigue siendo a día de hoy la última que se ha conseguido en la Fórmula 1, algo sorprendente debido al gran momento de Red Bull, lo que da si cabe más mérito a este tipo de logros. Este Grand Chelem era el número 50 que se conseguía en la Fórmula 1, hay que recordar que el primero en conseguirlo había sido Alberto Ascari, también como piloto de Ferrari en el año 1952. El piloto que más veces lo ha logrado es el británico Jim Clark, 2 veces campeón del mundo con Lotus, que consiguió este honor un total de 8 veces a lo largo de su carrera deportiva, en este pódium honorifico le siguen los ferraristas Michael Schumacher y Alberto Ascari con 5 Grand Chelem cada uno. Por lo tanto Michael Schumacher y Fernando Alonso son los únicos pilotos en activo que han conseguido un Grand Chelem.

Por último señalar que la vuelta rápida histórica del circuito pertenece a Kimi Raikkonen, la consiguió a manos de un McLaren en el año 2008 con un tiempo de 1:45.599, manteniendo una velocidad media de 172.740 km/h durante la vuelta.

TRAZADO

El circuito de Marina Bay situado en la ciudad-estado de Singapur tiene una longitud de 5.073 metros y consta de 23 curvas, 13 de ellas a izquierdas y 10 a derechas. El trazado deberá ser completado un total de 61 veces para conseguir una distancia final al terminar el Gran Premio de 309,316 metros. Recordar que el trazado se completa en la dirección opuesta a las agujas del reloj.

A nivel técnico la carga aerodinámica de este circuito es muy alta lo cual favorece a escuderías como Red Bull, además el trazado aplica un gran desgaste en los frenos de los monoplazas debido a sus constantes y fuertes frenadas, aún así el desgaste de los neumáticos no es excesivamente alto por lo que se ha optado por los neumáticos blandos y superblandos para este Gran Premio.Señalar también que el consumo medio de combustible por vuelta es de 2,45 litros y que por cada una de estas vueltas el piloto deberá cambiar hasta 68 veces de marcha. El piloto también estará pisando el acelerador de su monoplaza al máximo durante el 55% de la vuelta, siendo 9 segundos el tiempo máximo continuado que el piloto mantendrá el pie a fondo del acelerador durante una vuelta.

Una de sus principales características es que la carrera es totalmente nocturna, lo cual aporta la posibilidad de ver la carrera en el horario europeo a pesar de estar en Singapur. A esta característica comercial hay que unirle el gran espectáculo visual que proporciona que toda la iluminación existente sea artificial, sin embargo estas características extradeportivas no han enturbiado a las deportivas ya que muy pocos pilotos han mostrado quejas realmente significativas sobre el trazado o la iluminación.

Recordar por último que el circuito urbano de Marina Bay tiene, como todos los circuitos urbanos, una gran cantidad de muros rodeando el circuito, lo cual hace peligrosa cada una de las curvas, debido a las pocas escapatorias dentro del trazado, ocasionando que cualquier tipo de accidente haga aparecer de inmediato al coche de seguridad, pudiendo condicionar el devenir de la carrera tal y como ha sucedió en los últimos 3 años.En el año 2008 el coche apareció en 2 ocasiones y se mantuvo sobre la pista un total de 8 vueltas, al año siguiente el Safety car volvió a salir a pista, esta vez en una única ocasión y sólo durante 4 vueltas, por ultimo en el año 2010 el coche apareció 2 veces y se mantuvo en pista un total de 7 vueltas.

PUNTOS IDEALES DE ADELANTAMIENTO

Habrá un total de 4 puntos claves de adelantamiento que favorecerán sin duda al espectáculo, el primero de ellos está situado en la curva número 1 conocida como “Sheares corner” al final de la recta principal, en este punto los pilotos llegan en séptima velocidad a más de 290 km/h y deben reducir muy rápidamente para coger 3 curvas muy consecutivas a baja velocidad.

El segundo punto ideal de adelantamiento es la curva 7 conocida como “Memorial Corner”, este es un buen punto principalmente porque a partir de la curva 5 se podrá activar el DRS, lo cual unido a que es el punto más rápido del trazado (298 km/h), nos da unas altas posibilidades de superar al rival.

El tercer punto es la curva 8 conocida como “Stanford Road”, en esta zona el piloto pasa en segunda velocidad a unos 100 km/h.Por último la curva “Nicoll Highway” que es la número 14, en ella el piloto pasa de 280 km/h en séptima a apenas 85 km/h en segunda velocidad, siendo una curva a derechas muy propicia para sobrepasar a los rivales debido a la fuerte frenada.

DRS

La FIA ha confirmado que solamente habrá una zona de DRS del circuito de Marina Bay en Singapur, la zona de detección estará situada en la curva 3, permitiéndose su activación a partir de la curva 5 y hasta poco antes de la curva 7.

Volvemos a tener por lo tanto una única zona de DRS, a pesar del éxito de la doble zona de DRS en Monza. Esta decisión, aunque reduce el espectáculo, es lógica pues el circuito de Marina Bay tiene 23 curvas y muy pocas zonas rápidas donde colocar la segunda zona de DRS, esperemos ver un gran número de adelantamientos durante la carrera del domingo a pesar d este hándicap.

METEOROLOGÍA

Durante los tres grandes premios disputados en Singapur se han presentado noches totalmente despejadas, lo cual ha permitido tener carreras tranquilas a nivel meteorológico. Sin embargo hay que recordar que Singapur cuenta con una humedad relativa de entre el 65% y el 75% lo cual perjudica al rendimiento de los pilotos y condiciona la mecánica de los monoplazas, además las temperaturas superiores a 26 grados no ayudan a rebajar la dificultad del trazado para los pilotos. Si a todo esto le unimos las más que probables precipitaciones esporádicas que se producirán durante el fin de semana nos encontramos ante una situación muy difícil que hará sacar a los pilotos toda su fuerza y concentración para no terminar contra ninguno de los muros del circuito.

VIERNES

La noche que acogerá los primeros y segundos entrenamientos libres parece que se mantendrá tranquila y aunque el cielo estará nublado no hay previsión de lluvias. Sin embargo si que se espera que durante el día se produzcan lluvias esporádicas que pueden condicionar al estado del asfalto. Las temperaturas estarán entorno a los 26-28 grados.



máx: 33 oC mín: 26 oC

SABADO

Para la tercera sesión de libres y la sesión de clasificación se espera una noche cubierta de nubes acompañada de pequeños claros ocasionales, existiendo de nuevo muy baja probabilidad de lluvia, aunque no es descartable al 100% la probabilidad de precipitaciones ocasionales que pueden mojar la pista y condicionar los resultados en clasificación.Se espera una temperatura mínima de 26 grados durante la noche.



máx: 31 oC mín: 26 oC

DOMINGO

Para el día de la carrera se espera una noche nublada pero tranquila en cuanto a precipitaciones. A priori la carrera se correrá en seco aunque de nuevo existe una ligera probabilidad de precipitaciones durante la carrera y sobre todo durante el día previo a la misma. Si se dieran lluvias fuertes podría darse el caso de suspender el Gran Premio debido a la dificultad de pilotar de noche y encima con lluvia. Las temperaturas rondarán los 26 grados durante toda la noche.

máx: 32 oC mín: 26 oC

NEUMÁTICOS

Para este Gran Premio Pirelli modifica los compuestos utilizados en Monza y decide utilizar los neumáticos blandos (PZero Amarillos) y superblandos (PZero Rojos), combinación de neumáticos que ya había sido utilizada para Mónaco, Canadá y Hungría. Este tipo de compuestos se utilizará también en el próximo GP de Corea, donde se confía plenamente en los datos que ha aportado el simulador sobre el desgaste de las gomas en este circuito pues no se han podido probar de manera real.

En principio el circuito de Marina Bay no aplica un gran desgaste a los neumáticos por lo que ambos compuestos aguantarán bien las condiciones del trazado, aún así no será extraño ver una gran cantidad de paradas. El principal beneficiado de esta decisión será la escudería Ferrari que hasta ahora ha sido incapaz de calentar los neumáticos más duros, lo que les hacía perder tiempo en cada vuelta que daban con ese compuesto, por lo tanto estos dos compuestos blandos permitirán a Ferrari no perder tanto tiempo con sus rivales en carrera y estar un poco más cerca de la victoria.

HORARIO

VIERNES 23

Libres 1 12:00 MARCA TV

Libres 2 15:30 MARCA TV

SABADO 24

Libres 3 13:00 LA SEXTA

Clasificación 16:00 LA SEXTA

DOMINGO 25

Carrera 14:00 LA SEXTA

HISTORIA DE LA F1 EN SINGAPUR

1. GRAND CHELEM DE ALONSO

La consecución en un mismo Gran Premio de la Pole Position, la vuelta rápida, la victoria y liderazgo en todas y cada una de las vueltas del GP no se presenta como un reto fácil para ningún piloto en ninguna categoría automovilística. El último en conseguirlo en la F1 ha sido Fernando Alonso y lo más sorprendente es que a pesar de la insultante superioridad mostrada por Red Bull y Sebastian Vettel durante todo el año no hayan conseguido en ninguna carrera un Grand Chelem, arrebatando el honor a Alonso de ser el último en conseguirlo y demostrando que Vettel es un piloto de primer nivel. Puede que con el mundial ya decidido Sebastian Vettel se planteé este tipo de retos para mantener la motivación.

2.ACCIDENTE NELSON PIQUET JUNIOR

El accidente sin incidentes de Nelson Piquet Jr en el Gran Premio de Singapur en el año 2008 pasará a la historia como uno de esos sucesos oscuros del automovilismo que salen a la luz muy de vez en cuando y que abren la mente al espectador. Hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 es un espectáculo que se asemeja más al circo que al deporte puramente dicho, por todo lo que le rodea. Por ello este tipo de revelaciones, al igual que sucedió con las famosas fotocopias, nos hacen ver que de todo lo que acontece en la Fórmula 1 durante la temporada conocemos un efímero porcentaje, viviendo el resto del tiempo creyendo que somos grandes entendidos de este deporte. Por ello cabe preguntarse si ¿Algún día descubriremos que hay detrás del rendimiento de los Red Bull? o ¿Cómo fue realmente la relación de Hamilton con Alonso en McLaren?, posiblemente algún día lo sepamos pero ahora sólo podemos disfrutar del espectáculo de la Fórmula 1.