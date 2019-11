Exclusiva. Pol Espargaró: “Espero que este año sea el de consolidación”

Pol Espargaró marcó ayer el mejor tiempo en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Con un crono de 1'35.4, el catalán volvió a rebajar la marca de los días anteriores. “No sé si es por mi experiencia o por la moto nueva, pero los tiempos me salen de manera fácil”, afirmó.

A pesar de los buenos resultados, 'Polyccio' mantiene la calma. “Moto2 es una categoría muy igualada y habrá muchos pilotos luchando por la victoria”, reconoció. Su equipo, el Pons Racing, trabaja para adaptar el nuevo chasis Kalex a sus pilotos. “El equipo está haciendo un buen trabajo”. 'Polyccio' tiene ganas de llegar a Jerez, la próxima semana, para demostrar que su progresión no es casualidad.

Pregunta. ¿Cómo han ido estos días de entrenos en Valencia? ¿Cuál es el balance de las tres jornadas?

Respuesta. El balance es positivo. Al final, las cosas van saliendo. Ayer no estaba muy convencido de que las cosas salieran bien, pero hoy hemos probado todo lo que debíamos probar y ha salido todo bien. Estoy contento, poco a poco vamos mejorando y los tres días nos han servido para ir evolucionando. La moto va bien. El motor corre y, aunque el que hemos utilizado en Valencia aún no es el oficial, funciona bien.

P. El año pasado fue un año de adaptación a la categoría. Acabaste la temporada 13º en la general. Pero tiene mérito hacer dos podios en el primer año en Moto2, ¿no?

R. Sí, el año pasado me sirvió para adaptarme a la Moto2 y este año espero que sea el de consolidación. El año pasado empezamos bastante mal, con muchas dificultades, y tardamos demasiado en ponernos a punto. Cuando probé esta moto tenía miedo de que me pasara lo mismo, pero no ha sido así. Me he adaptado muy rápido. No sé si es por mi experiencia o por la moto, pero las cosas me salen fácil y el equipo está trabajando mucho. Pinta muy bien esta temporada.

P. ¿Qué crees que falta, tanto a ti como a la moto, para poder luchar, de una vez por todas, por el título?

R. De momento no lo sé. Cuando empecemos lo podremos saber. Aún no sabemos qué pilotos van a estar delante y no sé que me falta para poder estar con ellos. Creo que, de momento, estamos bastante bien para luchar. Vamos a intentarlo, pero estar delante en todas las carreras es complicado. Debemos ser muy persistentes y tener las cosas claras, sin dudar.

P. ¿Cuáles son las principales diferencias entre FTR del año pasado y la Kalex del Pons Racing?

R. Hay muchas diferencias entre los dos chasis. Sobre todo, en cuanto a puesta a punto y conducción se refiere. La Kalex parece ser más fácil. El año pasado no conocía otra moto y encontramos dificultades. Quizá, si cogiera ahora la FTR no me parecería tan difícil. Pero lo cierto es que las cosas me están costando menos con la Kalex. Estoy rodando rápido sin las preocupaciones del año pasado. Entre la FTR y la Kalex hay muchas cosas diferentes. Una de ellas es la rigidez y la otra es que, la de este año, parece estar más balanceada hacia delante y nos ayuda a girar mejor. La Kalex tracciona más y tenemos más grip. La verdad es que me gustaría probar ahora la FTR para ver si los problemas del año pasado eran por mí o eran por la moto.

P. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? ¿Te marcas un resultado o prefieres ir carrera a carrera?

R. Me marco ganar el mundial, eso está claro. Pero creo que los objetivos y los resultados van cambiando a medida que van pasando las carreras. En el Mundial todo es muy complejo. Si hablas más de la cuenta, te sueles comer las palabras a final de temporada. Así que prefiero ir poco a poco y empezar las ganas más grandes del mundo.

P. ¿Quiénes crees que serán tus rivales directos?

R. Hay bastantes. El problema de esta categoría es que hay muchos pilotos que están luchando delante. Entre ellos, destacan los del año pasado: Márquez, Luthi, Iannone, Redding, Smith, De Angelis, Takahashi... ¡No pararía! Hay un montón de pilotos que han sido muy buenos. Hay subcampeones del mundo y también campeones del mundo. Seguramente habrá muchos pilotos fuertes.

P. ¿Cómo se lleva tener a dos pilotos fuertes, Rabat y Pons, en el mismo equipo? ¿Cómo es la relación con ellos?

R. Lo llevo bien. Son rivales fuertes y ellos también me van a poner las cosas complicadas. Estoy seguro de que nos vamos a ayudar, más que a perjudicar. Ellos están yendo muy rápido y para mi es positivo, porque compartimos datos e intentamos ayudarnos en todo lo posible entre nosotros. Además, Tito, Axel y yo nos conocemos desde pequeños, tanto en la pista como fuera de ella. Nos llevamos muy bien.

P. Tu hermano Aleix ya corrió con una Kalex el año pasado. ¿Te ha dado buenos consejos?

R. Sí, Aleix siempre me da consejos. No solo por la Kalex, sino por forma de pilotaje. Es mi hermano mayor y siempre le escucho. Sé que es de los únicos, aquí en el Mundial, que me puede dar buenos consejos y confío en él ciegamente. Él siempre me da consejos y me ayuda.

P. Hablando de tu hermano, ¿cómo crees que le irá en su aventura en MotoGP?

R. Estoy muy contento por él. Creo que se merecía volver a MotoGP. Es un piloto de gran envergadura y la Moto2 se le quedaba pequeña, porque el hándicap principal es el peso y la aerodinámica. Ahora, en MotoGP, está en su salsa. La Aprilia le va como anillo al dedo y es una de las mejores CRT. Aleix se encuentra en un estado de forma inmejorable y está muy motivado psicológicamente. Espero que pueda conseguir buenos resultados, porque se los merece.

P. ¿Te planteas en un futuro estar en MotoGP?

R. Sí, es el objetivo de todo piloto. No sé si a corto, medio o largo plazo, pero el objetivo es llegar. Ya lo era cuando empecé en 125cc. Pero no hay que precipitarse. Muchas veces, las cosas no salen como quieres o como esperas. Lo importante es trabajar día a día y si trabajas como toca, al final llegas a lo más alto. Tenemos que centrarnos en este año en Moto2 y lo que venga en el futuro será bien recibido.

Fotos: Tamara Pastor y Pons Racing