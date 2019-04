Fernando Alonso: "Hay que pensar en la victoria y ser optimistas"

Fernando Alonso ha obtenido el quinto mejor tiempo en una sesión de clasificación del Gran Premio de España que ha estado muy disputada. Si bien en la Q1, Fernando era quinto haciendo solamente una tanda con el compuesto Duro, en la Q2, y tras montar los neumáticos medios, solo necesitó un intento para garantizarse un puesto para la Q3, finalizando en tercera posición dicha sesión. Sin embargo, en el decisivo turno de clasificación, en la Q3, Alonso salió dos veces a pista para completar dos tandas con neumáticos Medios para marcar finalmente el quinto mejor tiempo a cinco decimas del mejor tiempo marcado por el alemán Nico Rosberg, que se llevó la pole para Mercedes con una vuelta en 1:20.718. Las condiciones meteorológicas se mantuvieron estables, con cielo despejado y con una temperatura ambiente de 21 grados, siendo 35 los de la pista.



"Más o menos como esperaba. No tenía tampoco un plan establecido de qué podíamos hacer en la crono, pero sabíamos que Red Bull iba a estar fuerte, viendo los tiempos de ayer también, sabíamos que Mercedes se estaba escondiendo bastante. Después de hacer la Pole en China y la Pole en Bahréin, no creíamos que aquí estuviesen tampoco muy lejos. Quintos... hubiese sido mejor salir terceros o cuartos, pero por lo menos salimos por la parte limpia y tenemos una buena posibilidad. Sobre cómo planteamos la carrera, intentaremos aprovechar nuestro ritmo, que suele ser igual o mejor que el de nuestros contrincantes y para eso tenemos que tener la pista limpia. Si estamos todos en un grupo detrás de los Mercedes, que hacen un pequeño grupo o algo, te fastidia la carrera un poco, así que habrá que estudiar todas las estrategias posibles para al inicio, al medio o al final de la carrera, tener algunas vueltas limpias para intentar aprovechar el ritmo de carrera que ayer parecía bueno y la degradación de los neumáticos que normalmente suele ser bastante buena en el Ferrari". declaró.





"Seguramente Lotus es el que más preocupa para la carrera. Räikkönen hace carreras fantásticas siempre con un buen ritmo, poca degradación. Si sale delante de nosotros, es un contrincante que intentar adelantar en pista, porque sabemos que en la estrategia va a ser difícil ya que gasta los neumáticos muy bien. Pero también nos gustaría acabar delante de Vettel, por la situación del campeoanto. Él está primero y necesitamos restarle puntos, ya sea dos, tres o diez, mejor que seguir perdiendo. Los dos son los que más nos preocupan. "Lotus es el que más preocupa para la carrera pero también nos gustaría acabar delante de Vettel" Mercedes, si gana la carrera, pues mira, es que han hecho un fin de semana fantástico. Pero la última vez que hicieron la Pole fue hace tres semanas y acabaron novenos con Rosberg. En teoría para los que más nos preocupan para la carrera de mañana son Vettel o Raikkonen. Más o menos estoy habituado. Veníamos de tres cronos buenas, con tres terceras posiciones que hemos conseguido, y este quinto nos hace ponernos un paso por detrás de las últimas carreras, pero es un poco también la consecuencia de las evoluciones de los coches, y sabemos que en este sentido esta carrera ha sido relativamente mala para nosotros porque el coche es prácticamente el mismo que en Bahréin". afirmó.



"Hay que pensar en la victoria, no te queda otra. Hay que ser optimistas viendo el ritmo que tenemos en las tandas largas, y viendo en las carreras que normalmente los domingos, independientemente de la posición de donde salgamos siempre tenemos opciones al final de estar o segundos en Australia, o ganando en China. Mañana si hacemos una buena salida, tenemos vueltas limpias y una buena degradación, los dos primeros preocupan un poquito menos porque históricamente Mercedes en carrera pierde muchas posiciones, por lo tanto no estamos tan lejos de poder luchar por la carrera. Nos tendríamos que deshacer de Raikkonen y Vettel y no es algo totalmente imposible de intentar a lo largo de 66 vueltas", ha sentenciado el piloto asturiano. Obviamente, estaría más contento con la posición de Vettel, pero es momento para cambiar el récord (de Montmeló) después de tantos años ganando los que salen desde la primera línea. Ojalá mañana podamos cambiar eso y luchar por la victoria arrancando quintos". argumentó.