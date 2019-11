Fallece Andrea Antonelli, piloto de Supersport

Una nueva desgracia azota al mundo del motociclismo en forma de la muerte de un joven piloto. En este caso ha sido durante la carrera de Supersport, dentro del programa del mundial de Superbikes, cuando la moto de Antonelli ha perdido el control de su moto y ha salido por los aires para caer al suelo por última vez en toda su carrera y, desgracuadamente, su vida.

El accidente ha sufrido el agravante de que Lorenzo Zanetti, sin posibilidad de esquivarle debido a la escasa visibilidad, ha arrollado a Andrea Antonelli, causándole lesiones irreparables al italiano como un traumatismo craneoencefálico, que han desembocado en la muerte del equipo Kawasaki GoEleven.

Antonelli tenía 25 años y era miembro del Kawasaki GoEleven.

Tras el fatal accidente, la organización del mundial de Superbikes ha decidido suspender el resto de actos que estaban programados para hoy, entre ellos la segunda manga de Superbikes, que debía disputarse a las 13:30. La primera manga ya fue bajo la lluvia y acabó con varios abandonos, entre ellos el del español Carlos Checa, que no ha podido acabar la carrera por culpa de una caída, al igual que Eugène Laverty, que lamentaba la muerte de Antonelli en el siguiente Tweet:

Today I didn’t finish the race but I’ll continue to fight another day. Sadly Andrea Antonelli won’t have the same opportunity. Rest in peace