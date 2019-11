Vettel: "Hemos podido controlar muy bien la carrera"

Sebastian Vettel tiene un poco más cerca ganar el Mundial de pilotos. Hoy ha realizado una carrera perfecta y la retirada de su más próximo perseguidor, Kimi Raikkonen, han aumentado considerablemente su felicidad, así como la distancia con el piloto finlandés, que ahora es de 63 puntos.

"Ha sido una carrera fantástica" El piloto de Red Bull ha comentado que: "Ha sido una carrera fantástica para nosotros desde el comienzo hasta el final. Salir por delante de Hamilton, haberlo adelantado en la salida, nos hizo tener un buen ritmo con miedo a la lluvia que se preveía a final de la carrera".