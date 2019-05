Rins se lleva el duelo con Viñales en su caza al líder

Que el motociclismo español está viviendo su esplendor en la actualidad, es un hecho. Sólo basta mirar las carreras de Moto3 y la clasificación del Mundial para corroborarlo. De nuevo en Misano triplete español con Rins primero, seguido de Viñales y Márquez y Salom cuarto. El mallorquín lidera la clasificación general del Mundial, un poco más ajustado tras la carrera de hoy, seguido de Máverick y Alex Rins. Cuarto es un Alex Márquez que a su ritmo y con regularidad, se ha colado en el grupo de los favoritos. Los mismos protagonistas en todos los capítulos de esta historia del Mundial 2013 en Moto3.

Este fin de semana, en el Gran Premio de San Marino, se ha metido el alemán del Mapfre Aspar Team, Jonas Folger. Con Luís Salom tocado tras su caída del viernes en los segundos libres, Rins, Viñales y él se han disputado los mejores tiempos en todos los entrenamientos. En el Warm Up de esta mañana, de nuevo los tres arriba, con Máverick liderando los tiempos.

En la salida no ha habido novedades, Folger ha salido muy fuerte y los dos españoles tras él. En la primera curva se iba al suelo Luca Marini, el hermanastro de Valentino Rossi. Luis Salom, que saía 10º y que en el Warm Up de la mañana ha sido cuarto a pesar de tener el calcáneo fracturado, ha conseguido adelantar puestos hasta ponerse a liderar el grupo perseguidor.

A penas se llevaban tres vueltas de carrera ya con Rins Y Viñales por delante de Folger, los tres líderes en solitario, cuando en la curva 8 el alemán se ha ido al suelo tras un high side. Fractura en el maléolo del tobillo izquierdo, rezaba el parte médico del piloto del Mapfre Aspar Team.

La lucha por el primer puesto se quedaba en cosa de dos. Pero Rins y Viñales lo tenían claro, la consigna era tirar fuerte sin molestarse para dejar a Salom lo más atrás posible y apretar aún más el Mundial. Y eso han hecho. Por detrás, Márquez pasaba a Salom y tiraba en solitario a la caza de los dos españoles. El líder del Mundial pasaba a encabezar el grupo perseguidor con Oliveira, Khairuddin, Antonelli y Miller, pero sin ninguna posibilidad de alcanzar a sus rivales directos.

A falta de diez vueltas para el final, Márquez recortaba tiempo con Rins y Viñales y se ponía a menos de un segundo de los dos. Pero ha coincidido con el momento en que Máverick se ha puesto primero y el ritmo de la cabeza de carrera ha aumentado considerablemente hasta dejar a Márquez atrás y fuera de la lucha por la victoria.

Luis Salom sigue liderando, pero sus perseguidores se acercan

El cuerpo a cuerpo entre Rins y Viñales ya era cuestión de tiempo. Cuando quedaban apenas tres vueltas para el final, Rins ha pasado de nuevo y el carrusel de adelantamientos ha comenzado. Las dos últimas vueltas han sido de infarto, como siempre. En la última iba Máverick por delante, pero en el viraje de la curva 14 Rins ha salido por delante y Viñales ya no le ha podido pasar. Victoria para Alex Rins, cuarta en lo que va de Mundial para el piloto del Estrella Galicia. Márquez finalmente ha sido tercero y Salom, tras pelearse con Khairuddin, ha terminado cuarto.

El Mundial se aprieta un poco más con el resultado de hoy. Luis Salom sigue liderando, pero sus perseguidores se acercan, Viñales a 19 puntos y Rins a 21. Mundial con aroma español ya que el cuarto en la clasificación es Alex Márquez, aunque ya muy lejos de los tres primeros.

Al final de la carrera Viñales se mostraba contento con el resultado obtenido en el día de hoy en Misano: “Muy buena carrera, hemos hecho nuestro ritmo, hemos hecho lo que teníamos que hacer, intentar tirar desde el principio para que Salom no se acercase. Ha sido difícil porque teníamos a Márquez a 1.1, 1.0, así que ha sido una gran carrera, yo estoy muy contento. Hubiera sido más bonita una victoria, pero bueno, se me ha levantado la moto frenando en entrada a meta y no he podido poner la moto así que creo que hemos hecho una gran carrera y en la próxima hay que darlo todo para intentar recuperar los puntos”.

Rins ha explicado como ha sido ese último adelantamiento donde no le ha dejado opción a Viñales para volver a pasar: “Sabía que el único sitio para pasarle era la recta larga porque en los demás salía algo él mejor que yo y nada él ha tenido un pequeño susto y le he pasado antes de tiempo y le he tenido que dejar pasar, y ahí me lo he jugado bastante porque se me ha escapado un poco, pero bueno le he pasado donde quería”.

Salom y Viñales al equipo de Sito Pons

Ya se sabía que Pol Espargaró y Tito Rabat no seguirían la próxima temporada en el Tuenti HP 40 de Moto2 y sólo quedaba saber que dos pilotos de garantías ocuparían el hueco dejado por ambos. Ya se hablaba de nombres pero esta semana se ha hecho oficial que los pilotos que correrán el año que viene en el equipo de Sito Pons serán Luis Salom y Máverick Viñales. Ambos pilotos que están luchando por el Mundial de Moto3, el año que viene compartirán box y ya ha anunciado el director del equipo que no habrá muros.

También se ha sabido en esta semana, que los dos pilotos del Estrella Galicia 0,0, tanto Rins como Márquez, renuevan para seguir corriendo un año más.

Clasificación de carrera