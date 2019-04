Räikkönen: "Las razones porque dejo el equipo son puramente económicas"

Kimi Räikkönen ha sido uno de los presentes en la rueda de prensa de los jueves de la FIA. Allí le han preguntado sobre varias cuestiones, la más destacada ha sido las razones para su salida del equipo de Enstone, de las que reconoce que provienen todas de una cuestión monetaria. "Me gusta correr y entonces, claramente, esa es la única razón para estar aquí; no importa qué equipo es y las razones por las que piden desde el equipo pero las razones porque dejo el equipo son puramente económicas, ellos no tenían mi salario lo que es desgracia pero como dije, me gusta intentar y ayudar al equipo tanto como puede y me gusta correr", señaló el finés. También reconoció que Lotus podría haber hecho muchas cosas para retenerle, y que ellos las conocen.

El tema más recurrente en las preguntas hacía él ha sido el de su futura relación con el bicampeón del mundo Fernando Alonso. "No veo razón para que no funcione. Somos lo suficientes mayores para saber que estamos haciendo y el equipo está trabajando para hacer las cosas correctas. Si pasa algo, seguro que podemos hablarlo. Ya no tenemos 20 años. Podría estar equivocado, pero el tiempo lo dirá, pero estoy muy seguro que todo saldrá bien. Por supuesto, habrán duras batallas en los circuitos pero a veces las cosas van mal... como he dicho, estoy seguro que todo irá bien", declaraba.

El finlandés cree que se aprende de todos los compañeros, pero no señala nada en especial sobre su compañero de equipo para 2014. "Siempre aprendes de diferentes compañeros; todos hacen cosas diferentes. Quizá ellos hacen algo mejor que tú pero a menudo hay cosas que solo encajan con uno y no funcionan si intentar hacer lo mismo. Conozco al equipo, conozco a la gente. Como dije, no me preocupa ir allí y tener algo que no funcionase. No me preocupa realmente, nunca he trabajado con Alonso. Lo conozco obviamente de correr pero estoy seguro que irá bien".

Räikkönen arremetió contra un periodista, aunque se referia a la prensa de Fórmula 1 en general, porque cree que hay muchas historias de su pasado que no son correctas. "Hay muchas historias de mi pasado, de diferentes equipos pero es todo de vosotros y no creo que vosotros trabajéis en el equipo, por lo tanto, no sabéis lo que pasaba realmente y escribís demasiado contenido sobre cosas que a veces son ciertos, pero otras no". Respuesta dada por el finés ya que el periodista aseguraba que dijo el año pasado que al dejar Ferrari se sintió liberado.

Las cosas cambian mucho en la Fórmula 1, tal como dice Räikkönen, por lo que no ve raro que al principio de temporada le hubiesen dicho que iba a volver a recalar en Ferrari. El finés afirmaba que "nunca tuve sentimientos malos con ellos. Pero quiero decir que todavía tengo amigos y buenos recuerdos de allí".

"Conozco al equipo y la gente. Obviamente hay nueva gente y alguna también se ha ido desde que estuve allí, pero la mayoría es la misma. No pienso que vaya a ser muy difícil ir alli y hacerlo bien. El coche será claramente diferente por eso creo que lo más difícil será conseguir los coches correctos y hacerlos fiables, y cualquiera que haga el mejor coche probablemente sacará lo mejor de él", dijo el finlandes conociendo que han llegado nuevos empleados como Allison o de Beer y otros se irán como Smedley.

El finlandés espera que el equipo de Maranello consiga construir un monoplaza que sea mejor que sus otras opciones para 2014 (Red Bull y Lotus): "Ellos construyeron buenos coches y motores en el pasado, han ganado muchos campeonatos como equipo y entonces tu miras al otro lado, a equipos como Red Bull y Lotus con Renault quienes lo han hecho muy bien. Es muy díficil decir de que forma cambiarán las cosas con las nuevas reglas y quien va a tener el mejor paquete. No tengo ni idea que equipo será el más fuerte y que equipo saldrá de lo alto. Tenemos que esperar y ver los primeros tests".