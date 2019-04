Se prende la llama en el box del Repsol Honda

En la sexta vuelta se producía la caída de Dani Pedrosa, a la llegada de la octava curva, la cual precedía una fuerte frenada. Marc iba pasado de revoluciones y tocaba ligeramente la rueda trasera del piloto de Castellar del Vallés al colarse. Desgraciadamente, Márquez rompió el cable de control de tracción de la moto de Pedrosa al tocarla. Esto hizo que, al salir de la curva y acelerar, la rueda de detrás patinara y Pedrosa “saliera por orejas”.

Dani, indignado

Después de la carrera, Pedrosa cargó contra su compañero de equipo: “La situación se puede resumir rápido. Marc siempre pilota muy al límite cuando tiene pilotos delante y esta vez casi me da por detrás y se ve que, cuando me ha tocado, me ha roto el control de tracción, por lo que, en cuanto he tocado el gas, se ha acabado mi carrera”. No se cortó ni un pelo: “Es evidente que da igual lo que diga ahora ya, pues me he caído por culpa de eso, pero el caso es que estos días así, como casi siempre, solo se escucha al que gana, pero me gustaría decir que por parte de la dirección de carrera llevan ya pasando algunos años muchas cosas y algunos pilotos hemos intentado calmar a los que tienen menos experiencia, pero en este caso han hecho la vista gorda, como casi siempre”.

“Jorge y yo también sabemos correr pasados de vuelta”

Respecto a su estado físico: “Me duele la pelvis, pues me he caído de culo y me he golpeado muy fuerte. Veremos cómo estoy mañana”. Esto lo comentó tras haber pasado ya por la clínica móvil del circuito de Motorland Aragón.

La suerte no suele acompañar al “26” de la parrilla. En esta carrera tenía un buen ritmo y tenía opciones claras para ganar; él mismo lo dijo en rueda de prensa. La temporada pasada estaba a las puertas de ganar el campeonato y se lo llevó Jorge Lorenzo finalmente. Lesiones, caídas por fallos de otros pilotos y mala fortuna. En 2006, durante la carrera de Estoril, le pasó lo mismo: tiró a Hayden, que luchaba por el Mundial. Él comenta en rueda de prensa: “En el pasado yo también cometí errores, pero aprendí sin que nadie me dijera nada”.

Marc, disgustado

Márquez estaba muy contento por la nueva victoria conseguida, sin embargo estaba contrariado por lo que había pasado: “En la frenada de recta de atrás, iba a tocar a Pedrosa, pero levanté la moto y creo que toqué en su moto un poco con el mono. Quizá le haya tocado un poco el cable del control de tracción y por eso luego él se cayó. Ha sido mucha mala suerte porque la verdad es que esto no acostumbra a pasar”.

“Ha sido mucha mala suerte”

Marc se defendió posteriormente, declarando que fue un pequeño error: “No creo que haya creado ninguna situación muy peligrosa. Si hubiese cogido el interior y me lo hubiese llevado hacia fuera, entonces entendería sus quejas. Simplemente creo que ha sido un acto de mala suerte. Es un lance de carrera muy extraño. En ningún momento ha sido un toque agresivo, con intención”. También dejó clara su forma de pilotar: “Si él cree que he ido despendolado, he ido despendolado todo el año. Al final, es mi estilo de pilotaje y yo me siento seguro así”.

Livio Suppo tuvo que intervenir y poner un poco de paz: “Aunque Marc haya ganado, es un día triste”. Dio un pequeño toque de atención a Marc: “Él es un novato, va muy fuerte, pero este punto debe mejorarlo. En esta categoría, el nivel de Marc, Dani y Jorge es altísimo, con lo que es necesario tener mucho cuidado a la hora de adelantar. No puedes distraerte ni una milésima de segundo sin tener un problema. Debe mejorar esto”.

Márquez y Pedrosa declararán ante dirección de carrera

El jueves, 10 de octubre, ambos pilotos harán sus observaciones sobre el incidente ante dirección de carrera y esta tomará una medida si la ve oportuna. Estas declaraciones serán ya en Malasia. Dependiendo del veredicto final se verá si en esta carrera se pone una sanción.

Rossi, la cara alegre del incidente

En la rueda de prensa posterior a la carrera, estuvo comentando qué tal se había encontrado encima de la moto. Estuvo respondiendo a las preguntas de los periodistas y también bromeó sobre el incidente de Marc y Dani: “Estaba detrás pero, aunque no lo vi, creo que Márquez debería ser penalizado por dos o tres temporadas, así sería más fácil”.