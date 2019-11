Jorge Lorenzo: “Yo no me divierto viendo volar a nadie”

La rueda de prensa preliminar al Gran Premio de Malasia ha estado marcada por la decisión de Dirección de Carrera de penalizar a Marc Márquez con un punto en su carnet tras el incidente ocurrido en el Gran Premio de Aragón hace dos semanas. En las declaraciones ha habido de todo, desde la aceptación de Márquez a la sanción impuesta hasta la decisión de Pedrosa de no declarar nada al respecto. Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención, han sido las incendiarias declaraciones de Jorge Lorenzo.

El primero en hablar ha sido el líder del Mundial, Marc Márquez. El leridano ha sido breve en cuanto a su opinión sobre la sanción y se ha ceñido a la carrera: “Tenemos que respetar la decisión. Estamos listos y quiero concentrarme en el fin de semana. Será interesante correr en la pista y ver cómo es estilo de pilotaje, porque mi primer test real en MotoGP fue aquí y ahora las cosas han cambiado, con la electrónica y otras cosas”. En el turno de preguntas ha querido dejar claro su punto de vista sobre el incidente ocurrido dos semanas atrás: “No es algo que yo haya querido crear, pero creo que no cambiaré mi manera de pilotar”, ha concluido el piloto de Cervera.

El siguiente en responder ha sido Jorge Lorenzo. El mensaje lanzado en cuanto a sus posibilidades y su situación para lo que resta de campeonato ha sido muy claro: “En Aragón hemos perdido una buena oportunidad de ganar el título mundial, eso es cierto, pero es evidente que no fuimos suficientemente competitivos para luchar hasta la última curva con Marc y ganar como en Silverstone. Ahora el campeonato está más difícil, casi imposible, pero podría pasar alguna cosa especial en las cuatro carreras que faltan, aquí podría ser la lluvia. Debemos estar concentrados para tratar de ganar ya sea aquí, en Phillip Island o en Motegi, y reaccionar a cualquier cosa especial que pueda suceder”. Pero el piloto mallorquín ha reservado un discurso especialmente irónico y crítico en sus declaraciones sobre la polémica creada tras lo sucedido entre Márquez y Pedrosa en Motorland. El piloto de Yamaha primeramente ha expresado de manera escueta su opinión: “Creo que ha sido demasiado, que ha sido innecesario este castigo”, han manifestado un Lorenzo, que a pesar de su ironía, todavía se mantenía al margen. Ha sido en el turno de preguntas cuando el mallorquín ha sacado la artillería pesada: "Creo que deberían darle un punto más, pero no un punto de penalización, sino un punto en el campeonato”. Como las declaraciones no quedaban del todo claras por el tono del piloto, al ser preguntado de nuevo, el de Yamaha continuó explicando: "Si tú crees que es irónico pones antes de la declaración que Lorenzo usa la ironía y dice esto, pero yo he dicho que no he sido irónico, he cambiado de opinión, hoy he dicho esto e igual mañana pienso otra cosa", matizó Jorge.

Pero su mensaje no ha terminado ahí. Lorenzo se ha mostrado realmente molesto con todo lo ocurrido y ha continuado con un discurso cargado de crítica e ironía: "Es lo que quiere la gente, es lo que se ve en las repeticiones de televisión, las polémicas que se crean son las que al final hacen que las audiencias sigan creciendo en otras carreras. Pero es verdad que yo no me divierto viendo volar a nadie", explicaba el piloto que ha continuado en un tono sarcástico hasta el final. "La salud de los pilotos en estos momentos no se ha protegido, creo por eso que un punto más en el campeonato igual sería mejor para nuestro deporte. No lo sé. Este tipo de pilotaje incrementa el espectáculo".

Las declaraciones del piloto de Yamaha no han tenido desperdicio y es que en su discurso no ha querido olvidar otros incidentes acaecidos durante la temporada: "Los pilotos vamos pasando, no es importante que nos lesionemos, lo importante es el público, que la gente se divierta y la acción de Jerez fue muy divertida, en Silverstone ver a los comisarios de pista corriendo fue súper divertido, en Laguna Seca el adelantamiento por fuera de la pista también o ver a Dani volando en Aragón fue increíblemente divertido, yo creo que se tenían que incentivar este tipo de acciones para que los pilotos más jóvenes cogieran ejemplo y así hacer un deporte más entretenido, sería buena idea", ha comentando Lorenzo en su ácida comparecencia.

Valentino Rossi, mucho más comedido que su compañero de equipo, ha hecho una valoración de sus posibilidades para el fin de semana: " Todos los pilotos de la categoría conocen esta pista a la perfección. Será difícil por la temperatura, pero siempre es divertido correr aquí. El año pasado, con la lluvia, fue una carrera muy dura, esperemos que no llueva el domingo aunque las previsiones no sean muy positivas. En las últimas carreras hemos mejorado, pero todavía no estoy al nivel de los tres primeros, y este será el objetivo en las cuatro últimas carreras", ha explicado el de Tavullia. En cuanto al polémico tema que ha centrado el día, el italiano ha expresado su opinión diciendo que lo sucedido en Aragón fue un hecho muy desafortunado para Dani. También ha tirado de ironía cuando le han preguntado por sus declaraciones en el Gran Premio de Aragón, donde bromeó diciendo: “Creo que Márquez debería ser penalizado por dos o tres temporadas, así sería más fácil”. Hoy ha afirmado estar de acuerdo con esas declaraciones aunque finalmente ha dicho en un tono más serio estar de acuerdo con la decisión tomada por Dirección de Carrera.

En cuanto a las declaraciones de Dani Pedrosa, el piloto de Honda ha sido muy breve al evadir el tema central con un “no comment” y se ha ceñido a su estado físico tras la caída: “Ha sido una semana dura físicamente. Empecé a mejorar a finales de la semana pasada, empecé a sentirme un poco mejor de lo que estoy ahora. Veremos cómo estoy físicamente mañana”, ha comentado el piloto catalán.