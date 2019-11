Xavi Forés sustituirá a Carlos Checa

Tras el magnífico año que está logrando Xavi, Ducati ha decidido que corra la última carrera de la temporada con la moto de Carlos Checa. Después de Niccolo Canepa en Laguna Seca y Michelle Pirro en Magny-Cours, el líder del CEV en la categoría Stock Exteam y recientemente campeón del europeo de Superstock 1000 correrá en Jerez el fin de semana que viene.

Xavi, encantado

Xavi Forés ya sustituyó en 2011 a un piloto de Superbikes. Pilotó la moto de James Toseland en el equipo del BMW Italia. En Facebook plasmaba su felicidad: “Bueno, ¡ya es oficial Han sido 3 días larguiiiisimos sin poder contaros esto! Voy a correr en Jerez en Superbikes con el Team Ducati Alstare en sustitución de Carlos Checa. Estoy muy contento y emocionado por ello y voy a trabajar durísimo para hacer un gran trabajo! Muchas gracias a Ducati Corse, Ducati Ibérica, Pablo Silván, Patricia Dethor y toda la gente que ha hecho posible este sueño! ¡Abrazos!”

También ha comentado lo siguiente: “Jerez es una pista que realmente me gusta. Corro cada año el campeonato de España, así que la conozco muy bien. Creo que se adapta a la Ducati, viendo que hay no hay largas rectas. No he tenido la oportunidad de conducirla en la configuración de Superbike, y estoy impaciente por comenzar a trabajar con la moto en pista. Será un fin de semana muy interesante y agradezco a equipo Ducati Alstare y Ducati por darme esta importante oportunidad”.

Carlos Checa, recuperándose poco a poco

Checa sigue con su proceso para estar en plenas facultades. Hoy ha colgado dos fotos en su twitter mientras hacía ejercicios en la piscina.

I am recovering well, removed me the stitchers and now in the water to perform my mobility. Big hug, Ciaoo!! pic.twitter.com/JksTbhUx6u