Resultado GP de Malasia: carrera de Moto3

7:57 Esto es todo en lo que se refiere a Moto3. En unos minutos podrán disfrutar de la carrera de Moto2 a través de VAVEL.com. ¡Hasta la próxima!

7:56 ¡Suena el himno español en honor a Lui Salom! Enorme carrera la vivida en el circuito de Sepang.

7:55 Ana Carrasco: "Estoy muy contenta. Las últimas seis vueltas me he puesto la catorce, pero en la última me han pasado y he terminado 15. Estoy super contenta"

7:52 Salom afianza el liderato y sale de Malasia con 12 puntos de ventaja sobre Rins y 26 sobre Viñales.

7:50 Rins: "Estoy un poco cansado con la calor. He luchado al máximo, no he podido hacer más. Lástima la última curva que me ha pasado Salom".

7:48 Salom: "Ha sido una carrera bastante dura. Ya no me acordaba lo que era luchar con Rins y el grupo de adelante. Me han hecho despertar de golpe. Quiero darle las gracias a Rins por poder ofrecerle esto al público".

7:47 Ana Carrasco es la cuarta mujer en conseguir punturar en el Campeonato del Mundo (vía @MotoStats).

7:46 Clasificación de la carrera: 1-Salom, 2-Rins, 3-Oliveira, 4-Márquez, 5-Viñales, 6-Miller, 7-Masbou, 8-Folger, 9-Fenati, 10-Oettl

7:45 ¡¡Ana Carrasca termina décimo quinta y coge su primer punto en el campeonato del mundo!!

18/18 ¡¡VICTORIA DE LUIS SALOM!! El mallorquín ha superado a Rins en la última curva. Oliveira completa el podio. Viñales quinto, detrás de Márquez.

18/18 ¡Rins se coloca primero! Vaya lucha por la victoria. Oliveira aguarda para atacar

18/18 ¡¡ÚLTIMA VUELTA!! Salom pasa primero por línea de meta, por delante de Rins, Oliveira, Viñales, Márquez y Miller.

17/18 ¡Vaya remontada de Viñales! Se coloca segundo, por detrás de Salom. Rins cae hasta la cuarta plaza.

16/18 ¡Salom se coloca primero a final de recta! Márquez se la devuelve y coge la cabeza. La pelea en cabeza hace que Viñales llegue al grupo

16/18 ¡Se acerca Viñales! No quiere despegarse en el mundial. El de Roses pasa por meta a 0.8 del grupo de cabeza.

15/18 Salom supera a Márquez, pero el catalán se la devuelve a final de recta. Nadie regala nada.

14/18 Masbou, Viñales y Miller no tiran la toalla. Han recortado 7 décimas al grupo de cabeza después de estar a 1.7.

13/18 Masbou supera a Viñales y los cuatro de cabeza se acaban de escapar definitivamente. Rins, Márquez, Salom y Oliveira se jugarán la victoria.

13/18 Se rompe la carrera. Rins, Márquez, Salom y Oliveira tienen 1.3 sobre Viñales, que lidera el grupo perseguidos.

12/18 Problemas para Maverick Viñales. El catalán ha perdido unos metros con Rins, Márquez, Salom y Oliveira.

11/18 Oliveira supera a Viñales y Salom y se coloca en posición de podio. Márquez y Rins tienen más de medio segundo de ventaja.

10/18 Rins lidera, por delante de Márquez, Salom, Viñales, Oliveira, Miller, Masbou y Folger.

10/18 Folger empieza a sufrir. El alemán, octavo, empieza a perder unos metros con Masbou, que cierra el grupo.

9/18 Salom ha caído hasta la quinta posición. El mallorquín se ha visto también superado por el portugués Oliveira. Masbou, séptimo, ciertta el grupo.

8/18 ¡Caída de Antonelli! Maña suerte para el italiano que rodaba en el grupo de cabeza tras salir en primer fila.

8/18 Salom neutraliza el hueco que habían cogido Rins y Márquez. Viñales se pega al colín de Salom.

7/18 ¡¡Caída de Efrén Vázquez!! Una pena, estaba cuajando una muy buena carrera.

7/18 Viñales, sexto, es el tapado. El catalán está envuelto en una lucha constante con Efrén Vázquez y Jonas Folger.

7/18 Rins supera a su compañero de equipo y se pone primero. Los del Estrella Galicia empiezan a tirar con fuerza.

6/18 Álex Márquez lidera de nuevo, seuido de Salom, Masbou, Rins, Viñales y Efrén Vázquez.

5/18 ¡Qué carrera más bonita! Los 10 primeros forman el grupo de cabeza. Hay adelantamientos prácticamente en cada curva.

5/18 ¡Caída de Eric Granado! El brasileño vuelve a reemprender la marcha.

5/18 ¡Masbou supera a Márquez y Rins a final de recta y se pone egundo! Gran carrera del piloto de Honda.

4/18 Vuelve a liderar Luis Salom, que abre un pequeño hueco. Los pilotos del Estrella Galicia le siguen, con Masbou a su rueda. Viñales quinto.

3/18 ¡Caída del piloto local Azmi! El público se queda sin representantes tras la no participación de Khairuddin.

3/18 Ahora es Márquez quien se coloca primero. Viñales ha caído hasta la sexta plaza, por detrás de Masbou y Vázquez.

2/18 Salom vuelve a liderar en el paso por meta, delante de Márquez, Rins y Viñales. Miller, séptimo, marca la vuelta rápida y récord del circuito.

2/18 ¡Caída de Iwema y Techer en la primera curva del circuito! Menos de dos giros han durado en Sepang.

2/18 Rins coge la cabeza de carrera tras una gran apurada sobre Salom. Muchos adelantamientos en menos de dos vueltas.

1/18 ¡Primer paso por meta! Salom es primero, seguido por Rins, Márquez y Viñales. Masbou ha caído hasta la quinta plaza. Efrén Vázquez es sexto.

1/18 ¡Salom supera a Masbou en la curva nueve! El mallorquín quiere romper la carrera.

1/18 Gran salida de Álex Rins y Maverick Viñales. El del Estrella Galicia ha ganado tres posiciones, el del Team Calvo cuatro.

1/18 ¡¡Empieza el GP de Malasia!! Gran salida de Masbou que se coloca primero, seguido de Salom, Rins, Márquez y Maverick Viñales.

7:00 Recordar que la carrera tendrá un total de 18 vueltas. Si llueve más tarde de la vuelta 12, la carrera terminará con el orden con el que hayan pasado por meta.

6:59 Como en cada Gran Premio, Valentino Rossi aguarda al otro lado del muro para ver la salida de la categoría menor.

6:58 ¡Empieza la vuelta de calentamiento! De momento aguanta el cielo, carrera declarada en mojado.

6:55 Vázquez: "Espero que sea una carrera en grupo. Ayer tenía un gran ritmo".

6:55 Maverick Viñales: "Hemos tenido un fin de semana complicado, pero esta mañana en el Wurm Up hemos tenido un gran ritmo con la goma de carrera".

6:54 Álex Rins: "Va a ser una carrera muy difícil, con mucho calor".

6:54 Álex Márquez: "Va a ser una carrera difícil. Todos tenemos un ritmo parecido. Habrá que tener en cuenta la meteorología".

6:52 ¡Menos de 10 minutos para que empiece la carrera! Los pilotos ya han llegado a sus respectivas posiciones de parrilla.

6:48 Habrá que estar atento al cielo. Amenaza lluvia y no sería una novedad ver una carrera en mojado. Hay que tener en cuenta que si llueve una vez transcurridas más de 12 vueltas la carrera acabará.

6:45 Esta mañana, en el Wurm Up, Folger ha sido el más rápido, seguido de Rins, Márquez y Viñales. El líder del campeonato y el poleman en Malasia, Salom, ha sido octavo.

6:42 ÚLTIMA HORA: el piloto local, Khairuddin, no disputará la carrera por una rotura en el escafoides. El piloto de KTM cuajó una gran carrera el año pasado, terminando en el podio.

6:38 El año pasado también se decidió aquí el campeonato de la categoría pequeña. Sandro Cortese fue el primer campeón del mundo de la historia de Moto3.

6:33 Malasia suele ser un circuito en el que se decide campeonatos, ya que está al final del calendario. Precisamente, ayer se cumplieron 10 años del primer título de Dani Pedrosa, en 125cc.

6:30 Con cuatro carreras por disputarse, Salom, Rins y Viñales son los únicos con posibilidades matemáticas de alzarse con el título. Márquez y Folger pelearán por la quinta plaza.

6:30 Así está la clasificación general:

POSICIÓN PILOTO PUNTOS 1 Luis Salom 259 2 Álex Rins 250 3 Maverick Viñales 247 4 Álex Márquez 149 5 Jonas Folger 129

6:30 Quien ha aprovechado los piinchazos de Salom es Álex Rins, que ha ganado las dos últimas citas imponiéndose a Viñales y se pone con muchas opciones de ganar el título.

6:30 El mallorquín se vuelve a mostrar fuerte en Sepang, después de sus dos malos resultados cosechados en Misano y Aragón, cuarto en ambas carreras.

6:30 Luis Salom partirá desde la pole después de rodar en 2:13.837, una décima más rápido que Masbou. Sus rivales por el título, Rins y Viñales, saldrán sexto y noveno, respectvamente.

Posición Piloto Escudería País Tiempo 1 Luis Salom Red Bull KTM Ajo España 2:13:867 2 Alexis Masbou Ongetta Francia 2:13:985 3 Niccolò Antonelli GO&FUN Gresini Italia 2:14:008 4 Miguel Oliveira Mahindra Portugal 2:14:067 5 Álex Márquez Estrella Galicia 0'0 España 2:14:329 6 Álex Rins Estrella Galicia 0'0 España 2:14:342 7 Jack Miller Caretta Technology Australia 2:14:436 8 Efrén Vázquez Mahindra España 2:14:438 9 Maverick Viñales Team Calvo España 2:14:590 10 Jonas Folger Aspar Team Alemania 2:14:781

6:30 El fin de semana empezó con Viñales dominando la jornada del viernes, aunque Miller fue primero en el segundo libre, pero más lento que el español en los libres uno.

6:30 ¡Buenos días! Bienvenidos a la retransimisión del GP de Malasia, carrera de Moto3 .