Stefano Domenicali: "Ferrari al 100% luchará por el título el próximo año"

Siempre en el ojo de mira de muchos ferraristas y tifosis, el director deportivo de Ferrari, Stefano Domenicali, se ha sincerado en una entrevista concedida para el periódico AS, en la cual ha repasado la actualidad de la Scuderia, así como el futuro más cercano de los de Maranello: 2014. Domenicali se ha defendido de las acusaciones que le vierten una parte de los seguidores italianos, declarando que él no es el problema principal de Ferrari.

El italiano comenzaba la entrevista señalando que los principales problemas que han llevado a que Ferrari no haya conseguido batir esta temporada a Red Bull han sido principalmente de carácter técnico: "Al inicio de la temporada teníamos un coche que no era competitivo en clasificación y muy bueno en carrera. El momento cumbre fue en Montmeló, donde los Mercedes coparon la primera línea, y nosotros ganamos con mucha diferencia hasta el punto de sacar más de un minuto a Nico y doblar a Hamilton. El problema que ha habido es que no “El problema que ha habido este año es que no hemos desarrollado el coche de manera constante” hemos podido desarrollar el coche de manera constante, porque por desgracia hemos tenido, en algunos casos como Silverstone o Alemania, desarrollos del coche que en vez de mejorar, empeoraban el monoplaza. El segundo problema ha sido el cambio de tipología del neumático, sin hablar del porqué o si es justo o no, no quiero hablar de eso. No hemos sido capaces de explotar la mejor característica que teníamos: hacer nuestro coche competitivo en ritmo de carrera. Estos dos factores han sido la causa, por la que, por desgracia, somos segundos. El arrepentimiento que tenemos este año es el de haber perdido puntos en la primera parte de la temporada, porque podíamos haber hecho más, y luego no haber mejorado el coche como yo esperaba y como había pedido a mis técnicos”.

Cuestionado sobre los cambios que se están llevando a cabo en los últimos meses en Ferrari, Stefano ha querido destacar la incorporación al equipo de James Allison, así como el nuevo túnel de viento de Maranello, que contará con una escala del 60% y un 'motion system' que permitirá a la Scuderia tener ángulos y movimientos del modelo avanzados: “Cuando no se mejora siempre hay razones: falta de creatividad, de instrumentos a la altura para hacer bien el trabajo pero estoy seguro que, tras un periodo de tres años en el que hemos cambiado prácticamente todo, sistemas de simulación, software, organización ..., este año logramos partir con un instrumento fundamental: el túnel del viento nuevo de Maranello, a una escala del 60%, con una dimensión mucho más grande, con un 'motion system' que te permite tener ángulos y movimientos del modelo avanzados. Todos instrumentos en una F-1 así de competitiva son necesarios para poder ganar".

"Hemos sufrido siempre en los últimos años por no haber entendido al 100% el uso de las descargas con efecto aerodinámico. Es un problema que llevamos dentro desde que existe el efecto aerodinámico y que no hemos sido capaces de resolver del todo. Lo hemos mejorado, pero nunca resuelto. Esto el próximo año no será tan importante. Además es otro motivo por el que creo que habiendo completado la organización que ahora tenemos con un gran director técnico, James Allison, que se ocupa de la proyección del coche, y un técnico, Pat Fry, que se ocupa del desarrollo del coche, de la simulación y gestión en pista teniendo los instrumentos renovados, y no teniendo un área de desarrollo para nosotros difícil, estoy seguro que tenemos todo para hacerlo bien. Dicho esto, siento mucho que este año esté yendo así aunque seamos segundos, que tampoco somos últimos En un mundo así de competitivo, no se vive sólo con el nombre. Hay que hacer todo en el momento justo y en este periodo creo que hemos completado todo el cuadro para poder, de manera consolidada, ser muy buenos. Y además no habríamos recibido tantas críticas si hubiésemos ganado el año pasado, que fue extraordinario y sin el coche más rápido”.

Preguntado sobre porqué sigue gozando de la confianza de Montezemelo, a pesar de no lograr un mundial desde 2007, el director deportivo de Ferrari ha querido dejar claro que siempre que pierdes en un deporte, hay que saber aceptarlo y mirar adelante: “Yo no soy el entrenador, soy el administrador delegado de un equipo que hace deporte. Así que, el caso del fútbol, que si no ganas echan al entrenador, no es el caso de Ferrari. No se cambia a Domenicali y mañana ganas. Claro, mi jefe puede hacerlo; si lo hace, agradeceré siempre haber estado en Ferrari. Pero hay un dicho en Italia que dice: "Cuando dejas la carretera que conoces, la otra puede ser peor". Yo lo que puedo garantizar es que “Cuando no se mejora siempre hay razones: falta de creatividad, de instrumentos a la altura para hacer bien el trabajo …” intento dar los mejores instrumentos a las personas que trabajan con el coche, que diseñan el coche, las elecciones de los pilotos, patrocinadores, hacer funcionar el sistema. Mi dedicación es total, sabiendo que podemos ser cambiados, pero no con la lógica del fútbol. Porque no es que si compro un defensa o un atacante, gano el campeonato. Este símil de fútbol no es la clave del éxito en F-1. El problema no es Domenicali. Domenicali es una persona que es el primero que entra a trabajar y el último que sale, se dedica a que no les falte de nada a sus hombres, y en estos años creo que hemos construido una base de un equipo que debe ser el mejor de todos. Si hubiésemos ganado en 2012 tampoco Domenicali habría sido un fenómeno, sólo habría hecho su trabajo, pero si nos echan en la primera curva, no hay que cambiar a Domenicali, y no lo digo por mí o porque sea yo, es un hecho”.

El hecho de que Fernando Alonso llegase a Ferrari en 2010 hizo que muchos seguidores del piloto asturiano y de la escudería italiana soñasen con una nueva etapa dorada en la Scuderia como ocurriera a principios del 2000 con Michael Shumacher. Sin embargo, a día de hoy el bagaje de Alonso con Ferrari es de dos subcampeonatos y un tercero en camino. Domenicali, al respecto de este tema, ha querido restarle importancia: "Quiero recordar la poca racionalidad de italianos y españoles, que anteponemos la pasión. Cambiar por cambiar, vuelve interesante la noticia, que vive de emociones. Pero el cambio trae discontinuidad y ésta puede volverse peligrosa. El mundo del deporte es muy competitivo y la gente puede pensar lo que quiera. Lo importante es que esto que se dice no te condicione porque si uno vive condicionado no es lúcido en sus elecciones que, en ciertos cargos como el mío, tienen que serlo. Y claro, la responsabilidad es mía si se gana o no. He nacido en Ferrari, me ha dado tanto como yo he dado a esta familia. Se hace por pasión, porque uno cree en lo que hace, y ahora también lo hago para demostrar a todos aquellos que se toman el placer de ofenderme, para demostrarles que no entienden nada, y que antes o después llegará su momento. Sin personalizar, sin emotividad, porque siempre en ese juego haces el juego del que te desea mal”

Consultado sobre las opciones de la Scuderia para 2014, el director deportivo de Ferrari ha querido dejar un mensaje de autoridad: Ferrari y Fernando deben mantenerse juntos: “Soy el primero en no estar contento si no ganamos, porque si no estaría loco. Pero es necesario ver los resultados desde otro ángulo, otro prisma porque la historia de Fernando con Ferrari ha sido hasta ahora una historia de dos campeonatos perdidos en la última carrera, y si hubiésemos ganado al menos uno de esos dos habría sido extraordinario, fantástico. Por desgracia no ha “El túnel del viento nuevo de Maranello, a una escala del 60%, nos va a permitir tener ángulos y movimientos del modelo avanzados” sido así. Se necesita un poco de racionalidad. Italianos y españoles, de racionalidad tenemos cero o cero con cinco. Pero nuestro objetivo al 1.000% es ganar con Fernando. Lo hemos dicho desde el principio. No lo hemos conseguido por poco en dos ocasiones, ahora es tiempo de empezar a hacerlo. Ferrari y Fernando tienen que mantenerse unidos, es un reto que tenemos juntos. Él siempre lo ha dicho, así que no sabemos de dónde salen esas informaciones que apuntan a lo contrario, a que las cosas deben cambiar en su futuro. Deben cambiar sí, pero no de equipo. Nosotros decimos: 'Queremos ganar con Fernando', 'tenemos contrato por tres años más'. ¿Qué más podemos decir? Es como decir: 'Mira hacia abajo que está la luna'. Creo que estas cosas vienen de alguien que no quiere a Fernando y que no lo respeta porque si dice eso es que el que escribe no cree a Fernando”

Sin embargo, Domenicali entendería que Fernando decidiera marcharse de Ferrari en busca de un monoplaza más competitivo: “Entiendo que el mejor piloto, un piloto que es doble campeón del mundo, quiera la posibilidad de demostrar lo que vale con un coche más competitivo. Pero como digo Alonso ha dicho lo que ha dicho y pensar lo contrario es en primer lugar no dar credibilidad a lo que dice Fernando, porque si dice: 'Me quiero quedar', 'quiero continuar' Al que escribe o no cree a Fernando habría que preguntarle por qué escribe o dice ciertas cosas. Hay que dar credibilidad a las palabras, porque si uno no cree lo que dicen, para eso no hablamos, me estoy callado. Yo seguramente creo que sí, Fernando lo ha dicho, así que seguramente sí. Y la lógica dice que ganaremos juntos, estoy seguro.”

Mucho se ha especulado desde el anuncio de la vuelta de Kimi Räikkönen a Ferrari y el adiós de Felipe Massa tras 8 años en la Scuderia. Domenicali ha querido aclarar que la decisión ha sido puramente deportiva: “Felipe, por sí mismo, tenía necesidad de un nuevo estímulo. Es un chaval extraordinario y piloto buenísimo que no va más lento que ninguno. Espero que encuentre una solución en Fórmula 1 como piloto titular. Respecto a la vuelta de Kimi, hay momentos donde por muchos motivos es necesario cambiar. Y Kimi, viendo su consistencia de los últimos “No se cambia a Domenicali y mañana ganas. El cambio trae discontinuidad y ésta puede volverse peligrosa” dos años, conociéndolo bien, que no es político, que hace lo que debe hacer y empuja siempre al máximo, es el piloto que ha demostrado hacer muchos más puntos que todos los demás. Y tiene experiencia, el año que viene se necesita mucha experiencia, conserva muy bien las gomas, y también esto será importante la próxima temporada. Y después el tercer punto, que está siempre ahí, siempre ha trabajado para el equipo. Son dos pilotos maduros, que no tienen veinte años, que tienen claro que trabajarán por el bien de Ferrari. Sinceramente no creo que haya problemas, estoy convencido, si no estaría loco si parto con la idea de que habrá problemas”

Por último, el director deportivo de Ferrari ha descartado una pareja Alonso - Vettel en un futuro próximo en la Scuderia, si bien no ha cerrado las puertas de Ferrari a ninguna contratación del equipo austriaco: “Vettel ha crecido muchísimo en estos años, basta ver a su compañero de equipo. Pero como decía, con todo respeto, ha tenido la posibilidad de explotar al máximo un coche que ha sido más rápido que el nuestro, y eso quiere decir mucho, eso tiene mucha importancia. Hay momentos en el que ciertas cosas pasan y otros en los que no. Y no concibo una "Los caminos de Ferrari y de Newey no se han cruzado por muchos motivos, pero en el futuro nunca digas nunca" pareja Alonso - Vettel en el futuro próximo. Yo tengo que encontrar a los mejores técnicos que hayan demostrado ser buenos. Hemos reforzado la estructura con James Allison y estoy muy contento. Volvemos a lo mismo, cuando se habla de mercado, si hubiese dicho que sí, me dirías: '¿Y por qué no ha venido?'. Y si te digo que no, no me creerás. Son las cosas que forman parte de este mundo. Y según la respuesta, lo puedes ver de una manera o de otra. Yo te digo, los caminos de Ferrari y de Newey no se han cruzado por muchos motivos, pero en el futuro nunca digas nunca, estoy abierto a este perfil”

Fotos: VAVEL, f1fantravel.ru, centroopticoalpedrete, turkiyef1 y GpUpdate.