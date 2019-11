Mark Webber: "La Fórmula Uno necesita modernizarse"

Cada vez quedan menos carreras para el final de la temporada y para que Mark Webber abandone la Fórmula Uno y se dedique a competir en las 24 horas de Le Mans de la mano de Porche. Debido a los últimos accidentes en esta modalidad, los periodistas no han podido evitar preguntarle sobre ello: "Sabemos que los deportes de motor pueden ser peligrosos. Fue muy trágico pero creo que realmente han aprendido del accidente. Cada paso que se da en una carrera conlleva un riesgo, los acepto mientras que se intenten mejorar los deportes de motor encontrando un buen nivel de seguridad y tomando riesgos únicamente necesarios. Realmente estoy muy cómodo con mi decisión, lo que voy a hacer en un futuro y estoy impaciente".

Acerca de como afronta los últimos grandes premios de su carrera en la F1, Webber ha contestado: "Mi mentalidad realmente no ha cambiado desde que empezó la temporada. Sigo disfrutando cuando piloto el coche al máximo nivel y estoy impaciente por algunas carreras. Creo que las últimas cuatro no van a cambiar mi forma de afrontarlas, estaría bien conseguir unos buenos resultados antes de que se acabe el año pero serán cuatro semanas y ya está. No cambiaría mi recuerdo sobre este deporte si consiguiera alguna victoria más".

Sabe que su compañero de equipo es prácticamente intocable y por ello, no ha dudado en alabarle al ser preguntado sobre si algún piloto podrá quitarle la hegemonía de aquí al final de la temporada: "Está en una temporada fenomenal y sus estadísticas aquí en los últimos años son muy buenas. Se necesita un fin de "Las últimas cuatro carreras no van a cambiar mi forma de afrontarlas" semana perfecto -pole, carrera perfecta, estrategia, todo perfecto para poder quitarle la primera posición, así que ese será el plan. Obviamente Sebastian ha hecho una temporada increíble, algunos campeonatos han estado más ajustados que otros, pero él está haciendo un muy buen trabajo. Ha sido muy fuerte con los neumáticos de Pirelli, muy consistente y eso es lo que le ha hecho fuerte. Claro que el coche ha sido rápido, pero ha ganado carreras donde tenía el coche dominante y otras donde no ha sido así".

Después de la pequeña polémica de la carrera anterior sobre el cambio de estrategia a tres paradas, el piloto australiano se ha mostrado tajante: "No he vuelto a mirar los datos de última carrera. Sigo pensando lo que dije en el momento, que estaba un poco sorprendido de que eligiéramos hacer eso. Al hacer tres paradas tienes que pasar a dos coches para ganar la carrera en lugar de quizás pegarnos a dos nos podríamos haber concentrado en pasar a Grosjean. Lo que dije en su momento es exacto a lo que digo ahora".

El GP de India, pese a todos los esfuerzos, no estará en el calendario la temporada que viene, algo por lo que Mark se ha mostrado apenado: "Los fans han crecido muy, muy rápido. Sé que el cricket es el deporte número uno aquí pero han mostrado un entusiasmo increíble por intentar entender el deporte y ser atraídos por él. Están orgullosos de tener un perfil muy alto con la Fórmula Uno y el trazado de la pista es "Sebastian ha hecho una temporada increíble" sensacional. Están haciendo lo que pueden para mantener el evento aquí pero no parece haber sido suficiente para el próximo año. Espero que podamos volver en un futuro. En India son muy apasionados, quieren entender el deporte tán rápido cómo les sea posible, vienen al circuito, ven los coches y a los pilotos los ven como héroes. Todo el mundo está haciendo el esfuerzo, también los periodistas. Tiene muchas cosas positivas, es una pena no volver aquí".

Respecto a las posibilidades de adelantar este circuito, donde solo ofrece oportunidad el primer sector, el piloto de Red Bull ha comentado: "Ese es el caso de muchos circuitos actualmente. No hay más que una o dos oportunidades. El segundo y tercer sector son bastante rápidos, no es fácil hacer ahí un movimiento. La mayor atención está en el primer sector y el principio del sector. Pero eso no es nada en contra del circuito, muchos son así y a nosotros nos gusta el resto del ritmo y el trazado porque supone un desafío. Es bastante rápido, con alguna ondulación por lo que tiene cualidades muy buenas. La carrera puede que no haya sido super emocionante los últimos años, puede que este domingo no sea igual, el tiempo lo dirá".

Los neúmaticos han sido un quebradero de cabeza para todos los equipos está temporada y Pirelli ha decidio llevar unos diferentes respecto a los del año anterior, lo que afectará a los tiempos de los pilotos. "Es muy difícil predecir cómo se van a comportar los neumáticos. Incluso cuando teníamos un ligero cambio algunos equipos mejoraban, otros iban hacia atrás, algunos pilotos estaban contentos, otros no tanto. Los neumáticos son muy sensibles. Creo que tenemos que averiguar cómo ir aquí, el año pasado los neumáticos no dieron problemas, hicimos una sola parada. Pero no sé si esto es posible de nuevo. Lo sabremos el viernes con las tandas largas".

Durante la rueda de prensa de la FIA, ha sido preguntado sobre los cambios que afrontará este deporte de cara a la nueva temporada: "Para ser justos, creo que la Fórmula Uno necesita modernizarse tecnológicamente, que es lo que van a hacer el año que viene. Quizás no es lo que todos queremos pero es como funciona. Cómo funcionará en términos de espectáculo solo el tiempo lo dirá. Estoy seguro de que irá bien. Lo "Es una pena no volver aquí" principal de la Fórmula Uno son los pilotos, son lo más importante. Puedes tener los coches que quieras pero lo importante es que tengas a los mejores pilotos. Pero en términos de deportes de motor y Fórmula Uno obviamente la tecnología va a ser muy similar. Los coches ahora son muy técnicos, al igual que lo será la F1 el año que viene. Mientras los equipos pequeños puedan tener una oportunidad, creo que cuandoquiera que haces una gran regulación como la que vamos a tener los equipos del pequeños son los que realmente van a sufrir más. Creo que el hueco entre Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren probablemente se haga más grande".

FOTOS: GpUpdate y competicionymotor.files.wordpress