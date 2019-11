Sebastian Vettel: “Estoy superado, no sé qué decir”

“Estoy superado, no sé qué decir. Es uno de los mejores días de mi vida”. De esta forma, resumía el renovado campeón la jornada en la que ha conseguido su cuarto entorchado mundial. Para ello, ha tenido que escalar posiciones tras su temprana parada, efectuada en la tercera vuelta para sacarse de encima el neumático blando.

Vettel se ha mostrado superado por las circunstancias en un primer momento: “Puedes decir tantas cosas que no puedes articular palabra. Me llevó un montón de tiempo pensar”. En cualquier caso, no ha dudado en agradecer el equipo la oportunidad que le ha brindado: “El coche ha estado impresionante hoy, toda la temporada. No puedo decir más”. A su vez, también ha tenido un detalle con un público que, al menos en 2014, no volverá a disfrutar del Gran Circo: “Es una pena que no estemos aquí el año que viene”.

“La temporada no ha sido fácil, aunque la gente tenga la sensación de que lo hemos tenido en nuestras manos; ha sido muy difícil”. Vettel no solo se refiere al rendimiento de su monoplaza, sino a las sensaciones personales que ha experimentado, ya que se le abucheó en Italia y Singapur “a pesar de no haber hecho nada incorrecto”. “Hay que saber superar eso y hacer lo correcto en pista”.

Sebastian Vettel se ha acordado de los abucheos recibidos en Italia y Singapur, a los que supo sobreponerse

El tetracampeón más joven de la historia ha deleitado a asistentes y espectadores con unos “donuts” en la recta de meta, realizados tras la vuelta de vuelta a boxes. A pesar de que es una actuación que está prohibida por reglamento, no ha dudado “en darles un espectáculo; me parecía correcto en ese momento”.

Por último, Sebastian ha echado la vista atrás, a su infancia. “¡Cuando yo era pequeño la Fórmula 1 estaba tan lejos!”. Tras asegurar que siempre tiene presente sus inicios, ha tenido claro la necesidad de agradecer a toda la gente que le ha ayudado desde las categorías previas a la Fórmula 1. No siendo, quizá, consciente de lo que realmente ha obtenido, “cuando hayan pasado unos cuantos años” podrá echar la vista atrás “y comprender la dimensión de todo lo que hemos hecho”.

