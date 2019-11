Resultado GP de Japón: carrera de Moto2

5:42 ¡¡¡POL CAMPEÓN DEL MUNDO!!!

5:40 Os dejamos con la carrera de MotoGP tras este inovidable momento de Pol Espargaró y de muchos seguidores suyos.

5:38 Todos los que vivan cerca de Granollers y quieran vera Pol se pueden acercar por sus calles a partir de las 19:00 para ver a Espargaró en la rúa que se le dedicará.

5:36 Termina de sonar el himno español, la cara de Pol lo dice todo y es muy difícil describir lo que puede sentir en estos momentos.

5:34 Pol Espargaró recibe el trofeo de primer clasificado una vez más esta temporada.

5:33 Preparados para subir en el podio.

5:30 Entre lágrimas de emoción, Pol solo dice esto en Mediaset España: "Estoy super contento, emocionado, han sido muchas carreras carreras luchando por esto... Increíble".

5:26 Mika Kallio en Telecinco: "Ha sido una pena que Pol se me haya escapado. Siempre es bueno estar en el podio pero me hubiera gustado estar con Pol".

5:25 Entra al pit lane haciendo el avión.

5:23 Después de haber estado casi a cincuenta puntos de Redding y ver el mundial casi perdido, el piloto de Granollers ha sabido anteponerse a las dificultades para ganar el mundial.

5:20 Su hermano Aleix Espargaró y su mánager, Pere Gurt, le están dando a Pol la camiseta y la bandera de campeón en una de las primeras curvas del trazado.

5:20 Simón acaba quinto, Terol sexto, POns décimo tercero y Ricard Cardís décimo séptimo.

15/15 ¡POL ESPARGARÓ CAMPEÓN DEL MUNDO DE LA CATEGORÍA DE MOTO2!

15/15 ÚLTIMA VUELTA, LE QUEDA MUY POCO A POL PARA PASAR POR LÍNEA DE META.

14/15 Todo el equipo de Pol está en el muro esperando a que llegue el final de la última vuelta.

14/15 Axel Pons está undécimo, muy buena carrera del hijo de Sito.

13/15 La carrera transcurre de momento sin mucho movimiento.

12/15 Nico Terol es séptible, colosal remontada del piloto español.

11/15 Luthi le está recortando décimas a Kallio. A su vez Kallio lo hace con Pol, el piloto español está a más de dos segundos.

10/15 Zarco fuera de carrera. A Julián Simón le estaba costando llegar a conectar con Simeon y Zarco, ahora sin el francés, el esfuerzo será un poco mayor.

9/15 ¡CAÍDA DE JORDI TORRES!

8/15 Pol sigue distanciándose de Kallio.

7/15 Sucipto que salía quinto es ¡décimo noveno!

6/15 Simón es sexto, muy cerca de Zarco y Simeon.

6/15 ¡Vuelta rápida de Espargaró! Sube la diferencia con Kallio a las 8 décimas. Necesita alcanzar esa barrera psicológica del segundo.

5/15 ¡Caída de Ricky Cardús a final de recta! Se levanta y reemprende la marcha.

5/15 Muy buen inicio de carrera de Julián Simón. El de Villacañas rueda en sexta plaza, intentando contactar con el grupo que lucha por la terca posición.

4/15 Espargaró sigue sin distanciarse de Kallio. El finlandés se mantiene a medio segundo de Pol.

2/15 ¡Vuelta rápida de Espargaró! Ya tiene medio segundo de ventaja sobre Kallio, que se aferra a la rueda trasera del catalán. Zarco y Luthi batallan por la tercera posición

2/15 ¡Caída de Corsi! El italiano rodaba en tercera plaza

2/15 Diez primeras posiciones: 1-Espargaró, 2-Kallio, 3-Corsi, 4-Zarco, 5-Luthi, 6-Simeon, 7-Pasini, 8-Simón, 9-Rea, 10-De Agelis

1/15 ¡Espargaró se coloca primero! Empieza a tirar fuerte el de Granollers.

1/15 ¡Espargaró supera a zarco y se pone segundo! El español quiere ser campeón a lo grande.

1/15 ¡Arranca la carrera! Kallio mantiene la primera posición, con Zarco segundo y Espargaró tercero.

4:48 ¡Empieza la vuelta de calentamiento! Recordamos que Espargaró necesita ser séptimo o mejor para ser campeón en Motegi.

4:45 ¡5 minutos para empezar la carrera! El coche de seguridad empieza su vuelta de revisión del circuito.

4:41 Tito Rabat: "He abierto demasiado pronto y he salido por arriba. He caído en un mal sitio pero he tenido suerte".

4:39 ¡Buenas noticias! Todos los pilotos implicados en el accidente están bien. Redding y Mariñelarena stán siendo atendidos en la clínica móvil.

4:35 Los pilotos ya salen a pista para formar la parrilla.

4:31 La carrera empezará a las 4:50, el pit-lane se abrirá a las 4:35. La duración será de 15 vueltas.

4:28 Con Redding y Rabat fuera, Espargaró será campeón si queda séptimo o mejor.

4:27 La carrera se reiniciará a 15 vueltas. Todavía no se ha confirmado la hora

4:25 Mariñelarena también está siendo atendido después de estar involucrado en la caída. Lo sacan en ambulancia.

4:24 Sacan a Scott Redding en camilla y lo meten en la ambulancia. Recordad que el británico se rompió la muñeca hace una semana.

1/23 ¡¡¡BANDERA ROJA!!! Accidente en el que están implicados Aegerter, Rabat y Redding

4:17 ¡Empieza la vuelta de calentamiento! Danny Kent no participará después de fracturarse la clavícula en el entrenamiento matinal.

4:14 Sito Pons: "Estamos todos con muchas expectativas. Hemos tenido poco tiempo para poner la moto a punto, igual que todos. Estamos animados"

4:11 Mika Kallio saldrá primero tras conseguir la primera pole de la temporada. Rabat saldrá séxto, Espargaró séptimo y Redding décimo quinto.

4:10 El pit-lane ya está abierto. Los pilotos empiezan a formar la parrilla de salida.

4:09 El año pasado, Márquez se impuso a Pol Espargaró y Tito Rabat tras una remontada descomunal.

4:09 Así es el circuito de Motegi. Definido como de stop&go, debido a las largas rectas y las fuertes frenadas.

4:07 Pol Espargaró tiene el primer match ball de la temporada. Será campeón si gana y Redding es tercero. Si gana Rabat, le vale con ser tercero.

4:05 Pol Espragaró ha sido el más rápido de la sesión matutina, por delante de Kallio y Simeon. Rabat ha terminado quinto y Scott Redding sexto.

4:00 El Warm Up de hoy ha sido más largo para que los pilotos pudieran poner la moto a punto en condiciones de seco, primera vez en todo el fin de semana que ruedan en esas condiciones.

3:50 Hay que recordar que Tito Rabat aun puede conseguir el mundial, está a 36 puntos de Pol Espargaró y es posible matemáticamente.

3:50 Sin embargo, Scott dijo en su cuenta de twitter que se sentía orgulloso del resultado.

So QP wasn't bad I was happy with that ,hand was okay it was just this condition to take the risk was really not worth taking in my position