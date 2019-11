Resultado GP de Japón: carrera de Moto3

3:56 ¡Esto es todo en lo que se refiere a la carrera de Moto3! En unos minutos podrán disfrutar de la crónica. También podéis seguir la carrera de Moto2 . Muchas gracias por confiar una vez más en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

3:55 ¡Suena el himno español en Motegi en honor a Álex Márquez!

3:54 Álex Márquez celebra su primera victoria en el mundial con el equipo

3:52 Rins: "Ha sido una pena. Iba un poco justo siguiéndoles. Se me ha ido de atrás y me he caído. Lo importante es que estamos a 5 puntos, como si no se hubiese corrido la carrera"

3:49 Folger: "Ha sido una buena carrera. He cometido un error en la primera curva y he perdido mucho tiempo. Muy contento con el podio".

3:48 Viñales: "Estoy contento, hemos recuperado bastantes puntos. He cometido un error, pero en Vaencia hay que gana sí o sí".

3:47 Márquez: "Ha sido una carrera difícil. He tenido un problema con el cambio de marcha y al final ha sido una bonita pelea con Maverick. Me quito un peso de encima".

3:45 El mundial se decidirá en Valencia. Salom sigue líder con 300 puntos, 298 de Viñales y 295 de Rins. Quien gane en valencia será campeón.

3:44 Clasificación de la carrera: 1-Márquez, 2-Viñales, 3-Folger, 4-Oliveira, 5-Fenati, 6-Miller, 7-McPhee, 8-Ajo, 9-Antonelli, 10-Binder

3:43 Enorme última vuelta del piloto del Estrella Galicia. Ha aprovechado el error de Viñales y después ha cerrado todas las puertas. Folger completa el podio.

20/20 ¡¡¡VICTORIA DE ÁLEX MÁRQUEZ!!!

20/20 ¡¡Se cuela Viñales y Márquez se coloca primero!!

20/20 ¡¡ÚLTIMA VUELTA!! Viñales empieza líder el último giro.

18/20 ¡Márquez supera a Viñales! El del Estrella Galicia busca la primera victoria de su carrera deportiva.

17/20 Si Viñales gana se colocará líder del campeonato con 2 puntos de ventaja sobre Salom y 7 sobre Rins. Si queda segundo, Salom seguirá líder con 2 puntos con Viñales y 5 con Rins.

17/20 Viñales tirando con todo. Márquez sigue a su rueda. Rins necesita un triunfo de su compañero para sus aspiraciones al título.

15/20 ¡¡Caída de Álex Rins!! Vuelco total al campeonato. Sin Salom ni Rins, si Maverick gana se colocará primero en el campeonato habiendo ganado solo tres carreras.

14/20 Isaac Viñales: "Tengo una fisura en el dedo, no es nada. Lo siento mucho por Salom. Tenía la rueda fría y me ha hecho una cosa rara de atrás"

13/20 Maverick Viñales sigue liderando la carrera. Tras él no se despegan Márquez y Rins. Estos tres pilotos lucharán por la carrera.

12/20 Salom: "Iba tercero, pero me han envestido por detrás. No he visto la caída, no puedo opinar". Salom se queda sin palabras, desolado.

11/20 ¡Vuelta rápida de Álex Márquez! La lucha será de tres. Folger ya está a casi 2 segundos del pequeño de los Márquez.

10/20 Luis Salom llega al paddock cabizbajo y con el casco puesto. Una pena lo ocurrido al español.

10/20 Viñales y Rins siguen liderando la carrera. Márquez se niega a perder contacto. Está a 8 décimas de su compañero de equipo.

9/20 ¡¡CAÍDA DE LUIS SALOM!! El mallorquín venía remontando depsués de su caída en la primera vuelta. Se le pone cuesta arriba el título.

9/20 Gran remontada de Oliveira. El portugués se coloca quinto después de superar a Miller.

8/20 Maverick Viñales y Álex Rins se escapan. El dúo español tiene casi 1 segundo de ventaja sobre Márquez y Folger.

7/20 ¡Caída de Efrén Vázquez! Sin consecuencias para el piloto vasco.

7/20 Imagen de la caía de Luis Salom.

7/20 Gran remontada de Jonas Folger. El pupilo de Jorge Martínez Aspar ha superado a Miller y ya ha dado caza a Márquez en la tercera posición.

6/20 ¡Vuelta rápida de Salom! El mallorquín tiene un ritmo brutal. Salom está a 18 segundos de las posiciones de puntos.

6/20 Saltan chispas entre los dos pilotos del Estrella Galicia. Rins se gira y le hecha la bronca a Márquez. Viñales tira con fuerza en la primera posición.

5/20 ¡Rins pasa al ataque! El barcelonés supera a su compañero de equipo y luego rebasa a Viñales.

5/20 ¡Vuelta rápida de Jonas Folger! El alemán se acerca a Miller, que empieza a perder contacto con los tres españoles.

4/20 ¡Viñales se coloca primero! Gran maniobra del piloto de Roses que supera a los dos pilotos del Estrella Galicia.

3/20 Con la caída de Salom, Rins y Viñales no se juegan solo la victoria, sino que el título está más cerca de uno de los dos.

2/20 Ya se ha formado un grupo de cuatro en cabeza. Márquez lidera, seguido de Viñales, Rins y Jack Miller. Salom está 30º.

1/20 ¡¡¡CAÍDA DE LUIS SALOM!!! Isaac Viñalesse ha ido al suelo y se lo ha llevado. El español vuleve a pista en última posición

1/20 ¡Colada de Rins! El piloto barcelonés ha caído de la primera a la sexta plaza. Lidera Márquez.

1/20 ¡Sémaforo en verde! Gran salida de Álex Rins que se coloca primero, por delante de Álex Márquez, Salom y Maverick Viñales.

2:58 ¡Empieza la vuelta de calentamiento! A punto de empezar la primera carrera del día.

2:53 Álex Márquez: "Tenemos buen tiempo, es buena noticia. Intentaré estar con ellos y habrá que estar atento a ver si hay alguna escapada".

2:52 Maverick Viñales: "Tenemos muchas ganas y vamos a dar el máximo".

2:52 Rins: "Será una carrera difícil. Solo hemos hechos una salida en seco".

2:50 ¡Diez minutos para que empiece la carrera! Recordamos cómo serña la parrilla de salida:

1. Álex Rins Estrella Galicia 0,0 2'09.387 2. Maverick Viñales Team Calvo 2'10.310 3. Alex Márquez Estrella Galicia 0,0 2'10.313 4. Luis Salom Red Bull KTM Ajo 2'10.656 5. Jack Miller Caretta Technology - RTG 2'10.671 6. Isaac Viñales Ongetta-Centro Seta 2'10.881 7. Niccolo Antonelli GO&FUN Gresini Moto3 2'11.011 8. Hiroki Ono Honda Team Asia 2'11.057 9. Jonas Folger Mapfre Aspar Team Moto3 2'11.223 10. Sena Yamada Team Plus One & Endurance 2'11.518

2:46 ¡Se abre el pit-lane! Los pilotos de Moto3 se dirigen hacia la parrilla de salida.

2:43 El último español en ganar en Moteg en la categoría pequeña fue Marc Márquez en 2010.

2:39 Recordad que Salom puede tiene el primer match ball del año. Aquí puedes ver todas las combinaciones que se tienen que dar para que el mallorquín salga con el título de Motegi.

2:33 Así es una vuelta al circuito de Motegi

2:25 En piesta todavía están los pilotos de MotoGP acabando la sesión libre suplementaria. Cuando acaben, se abrirá el pit-lane y saldrán las Moto3 a formar la parrilla.

2:18 Ningún piloto de la actual parrilla sabe lo que es ganar en Motegi. Tan solo Maverick Viñales ha logrado subir al podio.

2:11 El año pasado, Danny Kent se llevó la victoria tras un percance con su compañero Cortese. Viñales y Tonucci completaron el podio.

2:00 ¡¡Hora de cambiar el reloj!! Llegan las 3:00 y vuelven a ser las 2:00 en Europa. Solo 1 hora para que empiece la carrera.

2:57 Así es el circuito de Motegi. Definido como de stop&go, debido a las largas rectas y las fuertes frenadas. Las KTM deben ser todavía más superiores que en otros Grandes Premios.

2:50 Como no ha habido entrenamientos en seco, el Warm Up se ha alargado hasta los 35 minutos. Viñales ha sido el más rápido, por delante de Márquez, Salom y Rins.

POS PILOTO MOTO TIEMPO 1 Maverick Viñales KTM 1:59.701 2 Álex Márquez KTM + 0.194 3 Luis Salom KTM + 0.267 4 Álex Rins KTM + 0.294 5 Jonas Folger Kalex KTM + 0.449

2:42 La carrera se disputará sobre seco, por lo que las opciones de que Rins quede décimo o peor para que Salom se proclame campeón son aún más complicadas.

2:30 Luis Salom tiene la oportunidad de salir campeón de Motegi. El mallorquín debe ganar y que Rins no termine entre los once primeros.

2:30 En el campeonato, Luis Salom es líder con cicno puntos de ventaja sobre Rins y 22 sobre Viñales. Estos tres pilotos son los únicos que pueden alcanzar la corona.

2:30 Álex Rins intentará repetir la victoria de Phillip Island, donde consiguió subirse al escalón más alto del podio tras superar a Maverick Viñales por tan solo 3 milésimas de segundo.

2:30 Una vez el tiempo dio una tregua, Álex Rins volvió a demostrar que es el piloto más en forma de la categoría. El piloto del Estrella Galicia logró la pole por delante de Maverick Viñales, Álex Márquez y Luis Salom, líder del mundial.

1. Álex Rins Estrella Galicia 0,0 2'09.387 2. Maverick Viñales Team Calvo 2'10.310 3. Alex Márquez Estrella Galicia 0,0 2'10.313 4. Luis Salom Red Bull KTM Ajo 2'10.656 5. Jack Miller Caretta Technology - RTG 2'10.671 6. Isaac Viñales Ongetta-Centro Seta 2'10.881 7. Niccolo Antonelli GO&FUN Gresini Moto3 2'11.011 8. Hiroki Ono Honda Team Asia 2'11.057 9. Jonas Folger Mapfre Aspar Team Moto3 2'11.223 10. Sena Yamada Team Plus One & Endurance 2'11.518

2:30 La niebla y la gran cantidad de agua caída fueron las causantes de la cancelación de las tres sesiones de entrenamientos libres. Algo inusual en el campeonato.

2:30 Hasta la fecha, el Gran Premio está siendo algo atípico. No se corrió ninguna sesión de libres y todo se tuvo que jugar a una carta en los clasificatorios debido al tifón Francisco.

2:30 ¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión del GP de Japón, carrera de Moto3 .