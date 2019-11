Resultado GP de Japón: carrera de MotoGP

7:00 ¡Esto es todo por hoy! Lo dejamos aquí después de más de cinco horas de motociclismo. En breve podrán disfrutar de la crónica de la carrera. Muchas gracias por confiar una vez más en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

6:57 ¡Suena el himno español en honor a Jorge Lorenzo!

6:53 Márquez: "Sabía que me costaría esta carrera. No hay que olvidar que es mi primera vez con una MotoGP. He pensado en el campeonato, he cogido 20 puntos"

6:52 Lorenzo: "El neumático ha ido muy bien a final de carrera. Incluso he podido aumentar el ritmo y escaparme. Hemos conseguido ganar en casa de Honda·

6:50 Pedrosa: "No he salido bien, pero me lo he tomado con calma. He intentado seguir a Marc y Jorge pero derrapaba mucho. Felicitar a Jorge y a Marc"

6:47 La cuarta posición de Bautista hace que sea la primera vez que los españoles copen las cuatro primeras plazas.

6:47 Jorge Lorenzo se aferra al título. El de Yamaha se queda a 13 puntos de Márquez, que necesita quedar entre los cuatro primeros en Valencia -si Lorenzo gana-.

6:47 Incontestable triunfo de Lorenzo que dominó de principio a fin en casa de Honda.

6:45 Clasificación de la carrera: 1-Lorenzo, 2-Márquez, 3-Pedrosa, 4-Bautista, 5-Bradl, 6-Rossi, 7-Crutchlow, 8-Smith, 9-Hayden, 10-Dovizioso.

24/24 ¡¡¡¡VICTORIA DE JORGE LORENZO!!!!

24/24 ¡Última vuelta! Lorenzo tiene la victoria en la mano. El vigente campeón se aferra a sus posibilidades de revalidar título.

21/24 ¡Sigue ampliando la ventaja Lorenzo! 1.9 segundos sobre Márquez. Tiene media victoria en la mano. Por su parte, Bautista ya se ha separado de Bradl.

20/24Márquez recupera dos décimas después de que Cudlin estorbara a Lorenzo mientras lo doblaba.

18/24 ¡Lorenzo amplia la ventaja! 1.3 segundos sobre Márquez. Pedrosa está a 1.7 de su compañero de equipo.

17/24 ¡Se escapa Lorenzo! El Mallorquín tiene 1.2 segundos sobre Márquez.

16/24 Dani Pedrosa se queda definitivamente. Está a casi 2 segundos de Márquez, que pierde algo de terreno con Lorenzo.

14/24 ¡Error de Márquez! Se ha colado un poco en una apurada de frenada. Pedrosa se queda a 1 segundo de los dos líderes.

14/24 ¡Llega el ataque de Marc Márquez! El de Honda está pegadísimo a Lorenzo. Pedrosa se empieza a descolgar.

13/24 ¡¡Caída de Aleix Espargaró!! Se levanta enfadado el piloto. Afortunadamente no se ha hecho daño

12/24 ¡Las Honda se echan encima de Lorenzo! No cabe una moto entre los tres pilotos españoles. Se espera guerra

10/24 ¡Caída de Claudio Corti! Sin consecuencias para el piloto

10/24 Se estabiliza la carrera. Los tres de adelante siguen igual, rodando en los mismos tiempos. Bautista no se puede despegar de Bradl, mientras que Rossi es cotavo tras superar a las Ducati.

9/24 Bautista sigue ganando plazas. Alcanza la cuarta posición después de rebasar a Bradl. El español está a 7 segundos de la cabeza.

8/24 Lorenzo se resiste. El de Yamaha sigue tirando fuerte, Márquez es incapaz de enseñarle la rueda

6/24 ¡Gran remontada de Bautista! Tras una mala salida, el español rueda en quinta plaza después de deshacerse de las Yamaha Trech3.

5/24 ¡Vuelta rápida de Pedrosa! Las dos Honda ya han alcanzado a Lorenzo. Empieza la batalla a tres.

5/24 Así está la carrera tras cinco giros: 1-Lorenzo, 2-Márquez, 3-Pedrosa, 4-Bradl, 5-Smith, 6-Crutchlow, 7-Bautista, 8-Dovizioso, 9-Hayden, 10-Rossi

4/24 ¡Ahí vienen las Honda! Márquez y Pedrosa están reduciendo la deventaja con Lorenzo. Ha pasade de 1.2 a solo siete décimas.

3/24 ¡Salida de pista de Rossi en el mismo sitio de antes! Cae hasta la décima posición.

2/24 ¡Colada de Valentino Rossi! Márquez y Pedrosa rebasan al italiano.

2/24 Lorenzo tiene 8 décimas de ventaja sobre Rossi en el primer paso por vuelta. Rossi, aguantando a las dos Honda.

1/24 ¡Empieza a abrir hueco Lorenzo! El mallorquín tiene 7 décimas con Rossi en solo tres sectores.

1/24 ¡Arrnaca el GP de Japón! Jorge Lorenzo mantiene la primera posición, seguido de Rossi, Márquez, Pedrosa y Espargaró.

5:58 ¡Empieza la vuelta de calentamiento! A punto de arrancar la carrera que puede decidir el título

5:52 Bautista: "Esta mañana me he encontrado cómodo en seco, aunque he sufrido una pequeña caída. Esperamos hacer una buena carrera"

5:50 Jorge Lorenzo: "Hemos tenido poco tiempo para coger ritmo en seco. Vamos a salir con la trasera blanda detrás, distinto de los demás. No tenemos mucho que perder"

5:45 El pit-lane ya está abierto. Los pilotos empiezan a llegar a sus respectivas posiciones de parrilla.

5:43 Lorenzo saldrá desde la pole después de dominar con mano de hierro los entrenamientos. Márquez saldrá segundo y Pedrosa, cuarto. En primera línea se ha colado Nicky Hayden.

POS PILOTO EQUIPO MOTO TIEMPO 1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing Yamaha 1:53.471 2 Marc Márquez Repsol honda Team Honda + 0.658 3 Nicky Hayden Ducati Team Ducati + 1.068 4 Dani Pedrosa Repsol Honda Team Honda + 1.071 5 Valentino Rossi Yamaha Factory Racing Yamaha + 1.261 6 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati + 1.565 7 Álvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda + 1.664 8 Stefan Bradl LCR Honda Honda + 2.139 9 Aleix Espargaró Power Electronics Aspar Aprillia + 2.248 10 Yonny Hernández Ignite Pramac Racing Ducati + 2.527

5:40 ¡Solo 20 minutos para que arranque la carrera! Recordamos la situación del campeonato. Márquez es líder con 18 puntos de ventaja sobre Lorenzo y 34 sobre Pedrosa.

5:32 Márquez puede ser el tercer piloto en ganar en Motegi en los últimos seis años. Para eso debe sacarle 8 puntos o más a Jorge Lorenzo. Aquí todas las combinaciones.

5:28 Un año después, Valentino Rossi logró su octavo título y lo celebró con el famoso lema Scusate il ritardo (perdón por el retraso) después de no ganar en 2006 y 2007.

5:23 Motegi es un circuito que en los últimos años ha visto coronarse a algunos pilotos. En 2007, Stoner consiguió el primer título de la historia de Ducati en la categoría máxima.

5:16 Sin embargo, Pedrosa tiene una relación de amor-odio con Motegi. El catalán se rompió la clavícula en 2010 en los entrenamientos libres.

5:11 Precisamente los dos últimos años ha ganado una Honda, la número 26 de Dani Pedrosa.

5:03 Nos subimos a la Honda para dar una vuelta al trazado nipón

4:55 Así es el circuito de Motegi. Definido como de stop&go, debido a las largas rectas y las fuertes frenadas.

4:45 El que ya es campeón de su categoría es Aleix Espargaró. El de Granollers repite título de la categoría de CRT.

4:41 Marc Márquez tiene la segunda bola de campeonato en Motegi. El de Cerverá tiene que hacer 8 puntos más que Lorenzo para convertirse en el piloto más joven en lograr el título de MotoGP. La combinación más factible es ganar y que Lorenzo sea tercero.

4:37 Tras el triunfo de Lorenzo y la eliminación de Márquez. El campeonato se pone al rojo vivo. El de Honda sigue líder con solo 18 puntos de ventaja sobre Lorenzo. Pedrosa es tercero a 34 tantos de su compañero de equipo.

4:34 Jorge Lorenzo buscará repetir la victoria de Phillip Island. El piloto de Yamaha se impuso a Pedrosa en una carrera marcada por la bandera negra a Marc Márquez, que le impidió puntuar en Australia.

4:30 Stefan Bradl ha sido el más rápido, por delante de Dani Pedrosa y de Marc Márquez. Lorenzo ha sido cuarto, con Bautista quinto. Todos separados por menos de dos décimas. Márquez se ha caído y está mermado físicamente.

4:30 El Warm Up de hoy ha sido más largo para que los pilotos pudieran poner la moto a punto en condiciones de seco, primera vez en todo el fin de semana que ruedan en esas condiciones

4:30 Una vez amainó el tiempo, Jorge Lorenzo logró una pole position aplastante. El mallorquín aventajó en 6 décimas a Márquez y en más de 1 segundo a Pedrosa, cuarto. Sorprendente actuación de Nicky Hayden, tercero.

4:30 La niebla y la gran cantidad de agua caída fueron las causantes de la cancelación de las tres sesiones de entrenamientos libres. Algo inusual en el campeonato.

4:30 Hasta la fecha, el Gran Premio está siendo algo atípico. No se corrió ninguna sesión de libres y todo se tuvo que jugar a una carta en los clasificatorios debido al tifón Francisco.

4:30 ¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión del GP de Japón, carrera de MotoGP .