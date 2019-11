Resultado Carrera del GP de Cheste de Moto2

13:21 Última carrera del año. Una carrera preciosa y el año que viene Rabat estará con la moto de Redding y Viñales y Salom compartirán box Sito Pons. Comienza ahora la cuenta atrás para la primera carrera de 2014 en Losail, en Qatar. Ahora David García Martín os comentará la carrera de Moto GP, seguid la gran previa que está haciendo.

13:20 Acaba de sonar el himno español en honor de Nico Terol.

13:18 Saltan los protagonistas al podio.

13:16 Pol Espargaró: Me sabe mal acabar con el equipo, creo que esta carrera era para difrutar, durante todo el fin de semana lo he hecho y al final no ha podido ser. Mañana piloto de MotoGP, aun quedan unas horas para disfrutar con este equipo y mañana será otro día".

13:13 Jordi Torres: "La carrera ha sido difícil, por envergadura suoongo que corro menos, he tenido muchos problemas con las gomas pero supongo que me he podido recuperar. Me he calmado y cuando Cosi ha bajado el ritmo me he venido arriba, cuando lo he cogido me he relajado un poco pero lo he adelantado y he tirado. Felicitar a Nico".

13:12 Nico Terol: "Bueno ha sido una carrera donde sabía que lo podia hacer muy bien. Pol ha tirado muiy fuerte, había parciales que le recuperaba otro que se iba. Para mi ganar aquí en casa ha sido un puntazo, un circuito donde me proclame campeon del mundo, donde me he criado. Ha sido espectacular".

13:11 Finalmente Zarco ha sido el tercero.

13:10 Bañan de cava a Redding en su box, bonito gesto de su equipo.

13:08 Pol se para delante de los Espargarins y coge la bandera del club de fans.

13:07 No se sabe si la tercera posición es de Corsi o de Zarco.

13:06 Nico Terol enciende la traca y lo celebra con el público.

27/27 Gana Terol, segundo Torres, Corsi, parece que tercero.

27/27 Zaco adelanta no a Corsi.

27/27 Zarco está encima de Corsi, luchan por la tercera posición.

27/27 ÚLTIMA VUELTA

26/27 Simón está undécimo.

25/27 Tito está a 1.5 de Zarco y este a 1.1 de Corsi.

25/27 Pons es décimo noveno.

24/27 Jordi Torres se escapa de Simone Corsi.

23/27 Vigésimo noveno es Pol y vigésimo octavo es Moncayo.

23/27 Tito se va acercando a Zarco progresivamente. Zarco es cuarto.

22/27 Veamos si Torres puede volver a ir al ritmo de antes y escaparse.

22/27 JORDI TORRES ADELANTA A CORSI.

21/27 De momento Jordi aguanta a Corsi y no lo adelanta, después de la remontada descansa.

20/27 Siempre uno de los dos pilotos ha estado en el podio y otro viendolo desde abajo, hoy pueden estar codo con codo en el en los dos primeros cajones.

19/27 Jordi Torres ya está pegado a Corsi.

18/27 Siete décimas ha recuperado Jordi. 1.3 segundos les separan.

17/27 Rabat va quinto.

17/27 Sector tras sector le recorta distancia el español.

16/27 Torres se está comiendo al italiano Corsi, ya está a 2.069

16/27 Le recorta Jordi a Corsi 0,573

15/27 Más distancia entre primero y segundo 1.776

15/27 Simón es décimo tercero.

14/27 Nico Terol empieza a irse de Corsi.

13/27 Jordi Torres ha hecho la vuelta rápida 1'35:643

13/27 Simón es décimo cuarto.

12/27 Axel Pons es décimo noveno y vigésimo primero Cardús.

12/27 Rabat es sexto ya.

11/27 A un segundo está Zarco de Jordi Torres.

10/27 Rabat es séptimo.

9/27 Jordi Torres está ahora en podio.

9/27 Pol reenprende la carrera.

8/27 Terol es líder ahora muy seguido de Corsi.

8/27 CAÍDA DE POL ESPARGARÓ.

8/27 Simón sigue décimo quinto.

7/27 Jordi Torres se va consolidando poco a poco en la cuarta posición, empieza a poner tierra de por medio.

7/27 Espargaró acaba de salvar una caída.

6/27 Tito sube a la octava posición.

6/27 Ahora Pol está con una diferencia de 1.642 con Nico Terol y Corsi.

5/27 Julián Simón es décimo quinto.

5/27 Tito Rabat es noveno.

5/27 Jordi Torres ya es cuarto.

4/27 Nico Terol le recorta poco a poco distancia a Espargaró.

4/27 Terol y Corsi 2.1 a Aegerter.

3/27 Nico Terol ya es segundo, Espargaró le saca 1.4

3/27 Vuelta rápida de Pol 1:35'898

2/27 Espargaró ya saca un segundo y una décima a Corsi.

2/27 Jordi Torres es quinto y séptimo Tito.

1/27 Nico Terol tercero, Corsi segundo.

1/27 En escasas dos curvas Pol ha abierto mucho hueco.

12:21 COMIENZA LA CARRERA

12:20 Todos preparados para salir.

12:18 Comienza la vuelta de calentamiento.

12:16 El año pasado Marc Márquez salía último por una sanción y ganó la carrera por delante de Jullián Simón y Nico Terol.

12:13 Tiene un espléndido aspecto el circuito.

12:05 Estas son las diez primeras posiciones.

Piloto Equipo Moto Tiempo 1. Pol Espargaró Tuenti HP 40 Kalex 1'34.957 2. Simone Corsi NGM Mobile Racing Speed Up 1'35.275 3. Jordi Torres Aspar Team Moto2 Suter 1'35.352 4. Tito Rabat Tuenti HP 40 Kalex 1'35.359 5. Thomas Luthi Interwetten Paddock Moto2 Suter 1'35.363 6. Nico Terol Aspar Team Moto2 Suter 1'35.363 7. Alex De Angelis NGM Mobile Forward Racing Speed Up 1'35.397 8. Johann Zarco Came Lodaracing Project Suter 1'35.412 9. Xavier Simeón Maptaq SAG Zelos Team Kalex 1'35.469 10. Takaaki Nakagami Italtrans Racing Team Kalex 1’35.719

12:05

12:02 Menos de veinte minutos para el comienzo de la carrera.

11:52 Pol Espargaró ha sido entrevistado antes de la carrera de Moto3 en Telecinco: "Solo pensar el ponerme en su piel, tiene que ser una pasada estar ahí, jugandose todo a una carta, no querría estar en su lugar".

11:44 FELICIDADES A MAVERICK VIÑALES POR SER EL CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO3.

11:42 También comentó su calificación y las ganas que tiene.

Amig @s lástima posición en la QP al final p15 pero tenemos ritmo, ganas, y mucha fuerza de todos vosotr @s!mañana a dar gasss Atope!gracias — Julián Simón (@JulianSimon_60) November 9, 2013

11:37 Julián Simón dejó ayer un su twitter un guiño a toda la gente que estuvo en el circuito.

Como estaba hoy de bonito el @CircuitValencia que pasada y que honor correr mañana delante vuestro!Mañana gass,salimos atrás pero con ganas! — Julián Simón (@JulianSimon_60) November 9, 2013

11:30 Jordi Torres también preparadísimo para la carrera de hoy desde twitter e instagram.

Motivacion maxima para la ultima gran carrera del año con toda la aficion! ;) gaaas! ✊ http://t.co/6tmeeqqKKL — Jordi Torres (@jorditorres81) November 10, 2013

11:25 Pol Espargaró ha puesto en su página de Facebook hoy a las 9:45 que se gustaría despedirse con una victoria.

11:20 El piloto de Granollers, Pol Espargaró, estuvo dominando desde el viernes los entrenamientos cronometrados.

11:19 Fuera de los diez primeros, Julián Simón fue décimo quinto, Ricard Cardús décimo octavo, Axel Pons vigésimo quinto, Alberto Moncayo trigésimo primero y Álex Mariñelarena no se clasificó para la carrera.

11:17 Ayer cuatro pilotos españoles se colaron entre las diez primeras posiciones, Pol Espargaró, Jordi Torres, Tito Rabat y Nico Terol. Pol consiguió la pole, Jordi fue tercero, Tito cuarto y Nico sexto.

11:13 El público ya acudió ayer en masa al circuito para ver los entrenamientos oficiales, estaba prácticamente lleno. No hay duda de que los pilotos españoles le brindarán una gran carrera a su público, donde están todos los clubes de fans de los pilotos, clubs como por ejemplo los Espargarins para animar a Pol y a su hermano.

11:10 Estas son algunas de las fotografías de la rúa que en Granollers de Pol Espargaró celebrando su título. (20minutos.tv, ara.cat y naciodigital.cat).

11:05 Aquí tenéis un gran reportaje sobre la temporada de Pol Espargaró, un gran análisis que merece ser leído, escrito por el gran Nacho González.

11:00 Buenos días, sean bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto de la última carrera de Moto2 de esta temporada que seguiremos en VAVEL.com. En Japón, en Motegi, Pol Espargaró se proclamó campeón del mundo a lo grande, ganando la carrera. Hoy queda disfrutar de lo que se espera que sea una gran carrera delante de un público magnífico.