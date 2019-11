GP de la Comunidad Valenciana: carrera de Moto3

12:06 Hasta aquí llega la retransmisión de la carrera de Moto3, donde Maverick Viñales se ha poclamado campeón del mundo. En breves podrán disfrutar con la crónica. También podéis seguir la carrera de moto2 . Muchas gracias por confiar una vez más en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

12:03 El año que viene ningún piloto llevará el número 1 en el carenado. Viñales y Salom compartirán equipo en Moto2.

12:00 Viñales: "Aun no me lo creo, no tengo palabras. Cuando he pasado la meta he echado a llorar, no me lo creía"

11:58 Rins: "Estoy super contento aunque no haya conseguido el título. Hemos hecho un año brillante luchando en cada carrera con los mejores"

11:57 ¡Suena el himno español en Valencia en honor a Maverick Viñales! El campeón del mundo de Moto3 rompe a llorar.

11:54 Salom: "La he perdido de adelante, pero podía pasar. Cuando he cogido la moto no corría. Quiero darle las gracias a Maverick y Rins porque me han hecho crecer como piloto"

11:54 Con la victoria, Viñales se convierte en el 16º piloto español en ganar el título y consigue el número 40 para el motociclismo español

POS PILOTO TÍTULOS CATEGORÍA 1 Ángel Nieto 13 7 en 125cc 6 en 60cc 2 Jorge Lorenzo 4 2 en MotoGP 2 en 250cc 3 Jorge Martínez Aspar 4 1 en 125cc 3 en 80cc 4 Dani Pedrosa 3 2 en 250cc 1 en 125cc 5 Álex Crivillé 2 1 en 500cc 1 en 125cc 6 Sito Pons 2 2 en 2500cc 7 Marc Márquez 2 1 en Moto2 1 en 125cc 8 Ricardo Tormo 2 2 en 50cc 9 Toni Elías 1 En Moto2 10 Pol Espargaró 1 En Moto2 11 Emilio Alzamora 1 En 125cc 12 Álvaro Bautista 1 En 125cc 13 Julián Simón 1 En 125cc 14 Nico Terol 1 En 125cc 15 Champi Herrero 1 En 80cc 16 Maverick Viñales 1 En Moto3

11:50. Así queda el mundial tras 17 carreras.

Maverick Viñales 323 puntos Álex Rins 311 puntos Luis Salom 302 puntos

11:45 Emotivo abrazo entre Salom y Rins. El mallorquín también espera a Viñales para felicitarle. 11:48. Así ha acabado la carrera: 1-Viñales, 2-Folger, 3-Rins, 4-Márquez, 5-Vázquez, 6-Masbou, 7-I. Viñales, 8-Carrasco, 9-Oettl, 10-Oliveira. Salom ha terminado 13º.

11:42 ¡Viñales celebra su título con el su club de fans mientras enciende la traca valenciana!

11:40 ¡Espectacular última vuelta! Viñales ha tirado con fuerza, Rins lo ha superado en la última curva pero se ha colado y Viñales se la ha devuelto. Al final, Folger se le ha colado a Rins.

¡¡¡¡MAVERICK VIÑALES CAMPEÓN DEL MUNDO!!!!!

24/24. Viñales pasa a Rins, se la devuelve pero el de Roses se pone otra vez primero. Queda medio circuito.

24/24 ¡¡ÚLTIMA VUELTA!!

23/24. ¡Se la devuelve Viñales! Folger pierde algunos metros.

22/24 ¡Menuda batalla! Viñales pasa a Rins, pero este tira de frenos y lo vuelve a superar. Folger, impaciente detrás. El alemán puede ser un factor clavve en la resolución del títlo.

20/24. ¡Empieza el ataque de Rins! El barcelonés pasa a Viñales en la segunda curva. Tira con fuerza pero parece imposible que se escape. Folger aguarda en tercera plaza.

19/24. Menuda tensión en las caras de los integrantes de los equipos de Viñales y Rins. Cualquier error se paga diciendo adiós al campeonato. Queda 5 vueltas de infarte.

18/24. ¡Caída de Jack Miller! El australiano estaba cuarto y podía plantar guerra por la victoria. Folger es el único que puede quitarle el triunfo a Viñales y Rins.

17/24. ¡Otra vez Viñales! El final de recta está siendo el punto de adelantamiento hasta el momento. Habrá que tener también en cuenta a Folger y Miller, que pueden meterse en la lucha.

17/24. Salom sigue en carrera en decimosexta plaza. El mallorquin necesita un abandono de los Viñales y Rins para ser campeón.

16/24. Rins apura mejor la frenada a final de recta y recupera la primera plaza después de que Viñales se la quitara.

15/24. Desde el muro le marcan a Viñales que Salom se ha ido al suelo

14/24 ¡¡¡¡CAÍDA DE LUIS SALOM!!!! El mallorquín dice adiós al título.

14/24. ¡Pasa al ataque Rins! El del Estrella Galicia supera a viñales a final de recta. Primera vez que se pone primero.

12/24. ¡Empieza la guerra! Salom supera a Viñales a final de recta, pero este se la devuelve en la segunda curva. Rins no se achanta y pasa a Salom. Folger y Miller se vuelven a pegar.

11/24. ¡Vaya carrera está haciendo Ana Carrasco! La española está rodando en décima plaza, a rueda de Khairuddin que tiene una moto como la de Salom.

10/24 ¡Caída de Niklas Ajo! Fea caída del pilotó finlandés, que se le ha ido la rueda trasera y no ha podido controlarlo.

9/24. ¡Viñales vuelve al ataque! El catalán se pone primero de nuevo. El piloto del Team Calvo está mñas combatiente que en muchas carreras del campeonato. Hay un título en juego.

8/24. ¡Caída de John McPhee! El británico pone de este modo punto final a la temporada.

8/24. De momento pocos adelantamentos para lo que suele ser Moto3. La calma antes de la tormenta

7/24. ¡Salom se pone primero! Gran apurada de frenada a final de recta. Rins aguarda en tercer lugar

5/24. Grupo de 5 en cabeza. Viñales, Salom, Rins, Folger y Miller.

4/24. Vaya igualdad en este inicio. Salom busca el hueco, pero Viñales no le deja. Rins a rueda de Salom. Folger y Miller aguantan el ritmo de los tres de arriba.

3/24. ¡¡Susto para Rins!! A punto de irse al suelo el piloto del Estrella Galicia 0.0. Un error se paga con despedirse del título.

3/24. ¡Rins supera a Salom pero el mallorquín se la devuelve! Viñales sigue liderando. Folger empieza parecía que se quedaba, pero el alemán se ha vuelto a pegar.

2/24. Viñales tira con fuerza, pero Salom y Rins no se despegan de su colín. Ya están en 1:39.8, rozando el tiempo de la pole.

1/24. Primer paso por meta: 1-Viñales, 2-Salom, 3-Rins, 4-Folger, 5-Miller, 6-Márquez. Con este resultado Viñales sería campeón.

1/24. Viñales supera a Salom, que intenta devolvérsela. Rins ya se ha deshecho de Folger. Los tres que luchan por el título ya están en las tres primeras plazas.

1/24. Gran salida de Salom que se pone primero, con Viñales segundo. Rins, cuarto por detrás de Folger.

1/24. ¡Empieza la carrera!

10:59 Recordad que Rins sale en la pole, con Salom y Viñales en la primera fila. Empieza la hora de la verdad.

1. Álex Rins Estrella Galicia 0,0 KTM 1'39.459 2. Luis Salom Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.475 3. Maverick Viñales Team Calvo KTM 1'39.744 4. Jonas Folger Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 1'39.836 5. Jack Miller Caretta Technology - RTG FTR Honda 1'40.043 6. Nicollò Antonelli GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 1'40.365 7. Álex Márquez Estrella Galicia 0,0 KTM 1'40.474 8. Alexis Masbou Ongetta-Rivacold FTR Honda 1'40.581 9. Zulfahmi Khairuddin Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.627 10. Efrén Vázquez Mahindra Racing Mahindra 1'40.630

10:57 Se retiran los mecánicos de la parrilla, los pilotos inician la vuelta de calentamiento. ¡A punto de empezar la carrera!

10:54 Luis Salom, rezando junto a su KTM. El mallorquín ha liderado el campeonato desde la primera parte del mismo.

10:51 Viñales: "No todos los días se lucha por un mundial. Me lo regalaron en Japón y hay que aprovecharlo"

10:49 No queda ni una entrada a la venta. 100.000 personas acudirán al circuito de Cheste para ver la resolución de dos de los tres títulos. El año pasado hubo 60.000 aficionados, casi la mitad que hoy. Además, ya se están vendiendo las entradas para el próximo año.

10:46 El pit-lane ya está abierto. Empiezan a llegar los pilotos a sus posiciones de la parrilla. Menos de 15 minutos para que empiece la carrera y menos de una hora para conocer al campeón.

10:43 Precisamente, el piloto británico regresará a la categoría de Moto3 el año próximo de la mano de Aki Ajo, donde estaba antes de subir a moto3.

10:39 El año pasado, Danny Kent consiguió la victoria antes de dar el salto a Moto2. El británico terminó por delante de Sandro Cortese y Zulfahmi Khairuddin. (redbull.com).

10:35 Luis Salom, Maverick Viñales y Álex Rins. El que gane le dará a España su título número 40 en la historia del mundial de motociclismo y se convertirá en el decimosexto campeón español.

10:31 En 2010, Márquez, Terol y Pol Espargaró llegaban con opciones. Marc acabó cuarto en carrera y logró su primer título. Hoy podrá repetir en la categoría reina.

10:27 En 2006, Héctor Faubel llegaba a ssu circuito con opciones al título. El valenciano ganó la carrera, pero Talmacsi se quedó con el título. (circuitvalencia.com).

10:25 En los últimos dos años, el título de la categoría reina se decidió en Valencia, con suerte dispar para los españoles.

10:21 El mundial llega tan igualado a Valencia gracias, en parte, a todo lo que sucedió en la carrera de Motegi. Salom cayó y dejaba el título en bandeja a Rins, pero este cometió un error y también se fue al suelo. Salom mantuvo el liderato, pero la segunda plaza de Viñales hace que cada uno dependa de sí mismo para ser campeón.

10:15 En el Warm Up, Viñales se colocó primero tras rodar en tiempos similares a los del clasificatorio. Rins terminó segundo y Salom, quinto.

10:11 En el clasificatorio Rins tomó de nuevo el mando. El del Estrella Galicia 0.0 se adjudicó la pole, por delante de Luis Salom y Maverick Viñales. Entre los tres, menos de tres décimas.

10:07 En los terceros libres Salom volvió a coger el liderato de la categoría. El mallorquín rodó en 1:39.879, con Viñales segundo y Rins cuarto.

10:02 Desde la pimera toma de contacto, los tres pilotos dominaron los entrenamientos. En la primera sesión, Salom fue el mejor; en la segunda, Rins tómó el relevo. Ambos en tiempos de 1:40.4. Viñales fue segundo y tercero, respectivamente.

09:59 La combinación para ser campeón es muy sencilla. Quien gane la carrera, se hará con el título. Si ninguno de los tres gana, hay muchísimas combinaciones posibles.

09:57 Los tres españoles han sido los claros dominantes de la categoría. Ellos se han repartido todas las victorias, a excepción de la última, que la gano Álex Márquez.

PILOTO VICTORIAS 2º LUGAR 3r LUGAR PEOR RESULTADO Luis Salom 7 2 3 No puntúa (Motegi) Maverick Viñales 2 8 4 Quinto (Sepang) Álex Rins 6 5 2 No puntúa (Jerez y Motegi)

09:54 El título es cosa de tres. Luis Salom, Maverick Viñales y Álex Rins se jugarán ante el público el que será su primera corona mundialista.

POS PILOTO PUNTOS 1 Luis Salom 300 2 Maverick Viñales 298 3 Álex Rins 295

09:52 Solo Héctor Faubel ha logrado repetir triunfo en la categoría pequeña en el trazado valenciano.

AÑO CILINDRADA GANADOR 2012 Moto3 Danny Kent 2011 125cc Maverick Viñales 2010 125cc Bradley Smith 2009 125cc Julian Simón 2008 125cc Simone Corsi 2007 125cc Héctor Faubel 2006 125cc Héctor Faubel 2005 125cc Mika Kallio 2004 125cc Héctor Barberá 2003 125cc Casey Stoner 2002 125cc Dani Pedrosa 2001 125cc Manuel Poggiali 2000 125cc Roberto Locatelli 1999 125cc Gianluigi Scalvini

09:51 Así es el trazado español. Cuenta con una larga recta, que ronda el kilómetro. El resto es una combinación de curvas lentas con otras rápidas. Destaca la última curva, un largo viraje a izquierdas en bajada.

09:49 El circuito de Cheste lleva acogiendo el mundial de manera ininterrumpida desde el año 1999. Además, desde el 2002 es el encargado de cerrar el calendario.

09:47 El campeonato llega a su fin tras siete meses de competición. Como no podría ser de otra manera, la igualdad en la categoría menor hace que el campeón se decida en la carrera de Valencia.

09:45 ¡Buenos días! Bienvenidos al GP de la Comunidad Valencia: carrera de Moto3 .