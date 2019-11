Resultado Carrera del GP de Cheste de MotoGP

16:00 Esto es todo por parte por nosotros. Nos despedimos después de haber narrado el histórico título de Marc Márquez durante tres horas. Muchas gracias por confiar una vez más en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

Hoy ha acabado la temporada 2013, pero mañana empieza la 2014. Valencia acogerá tres días de test de MotoGP en el que habrá muchas novedades. Pol Espargaró y Redding se estrenarán en la clase reina, Crutchlow se subirá a la Ducati, Aleix Espargaró estará en la Yamaha Forward y Hayden en la Honda carreras cliente de Aspar, entre muchas otras.

15:45 Dani Pedrosa, sobre Márquez: "Hacía mucho que no ocurría algo así. Márquez ha hecho un campeonato espectacular. Al principio cometía errores, pero desde que nos caímos Jorge y yo, siempre estaba arriba. Seguro que habrá que aprender cosas de él".

15:44 Dani Pedrosa: "Jorge Me ha metido la moto y me ha sacado en la curva dos. Ha sido intenso y hemos podido poner un poco de pimienta en la última carrera. Ha sido divertido".

15:43 Dani Pedrosa: "Ha sido intenso. Creo que Jorge estaba realentizando la carrera, esperando que alguien hiciera un movimiento. Lo he adelantado desde la primera vuelta, pero siempre me ha recuperado enseguida".

15:40 Jorge Lorenzo: "Ha sido un campeonato muy bonito y llegar a esta carrera con opciones es algo histórico. Estoy contento por hacerlo junto a Marc. Es el merecedor del campeonato".

15:38 Márquez: "Se me han hecho muy largas las 10 primeras vueltas, cuando Jorge ha frenado la carrera y ha peleado con Dani. Cuando Jorge ha decidido tirar me he encontrado mejor. Pensaba que quedaban 10 vueltas y en la pizarra he visto que quedaban 20. Se me ha hecho muy largo".

15:37 Márquez: "Ayer ya dejé ir una pista cuando hice mi quiniela. Me he tenido que contener, el no poder atacar delante de la afición".

15:36 Márquez: "La primera emoción ha sido acordarme de toda la gente que me ha apoyado siempre. Ha sido una mezcla de emociones en la que se me ha escapado alguna lagrimilla".

15:35 Márquez: "Ojalá no encuentre nunca mi límite, eso quiere decir que siempre estaré mejorando".

15:35 Márquez: "Es importante que la familia esté apoyándote, vaya en la misma filosofía que tu, con la misma mentalidad. En casa sigo siendo el mismo Marc".

15:33 Márquez: "Ha sido un campeonato entretenido, ha habido de todo. Hemos pasado en momentos de aprendizaje, carreras al límite como la de Australia. Pero cuando consigues el campeonato te hace sentir lo mejor".

15:32 Márquez: "Estoy muy feliz, como en una nube. He cumplido un sueño, quizás demasiado pronto porque no esparaba cumplirlo tan pronto".

15:28 Momento para la historia. Los tres campeones se hacen la foto tradicional en la recta de Valencia. Segundo triplete en la historia del motociclismo español.

15:23 Jorge Lorenzo se une a un grupo en el que solo estaba Dani Pedrosa. Conseguir 300 puntos y no ganar el título.

15:22 Ramón Forcada, jefe de mecánicos de Jorge Lorenzo: "Nada qué decir. Márquez ha hecho un campeonato espectacular"

15:16 Marc Márquez consigue su tercer título mundial e iguala con Dani Pedrosa en la cuarta plaza de pilotos españoles. Además, le da al motociclismo español su título 41.

POS PILOTO TÍTULOS CATEGORÍA 1 Ángel Nieto 13 7 en 125cc 6 en 60cc 2 Jorge Lorenzo 4 2 en MotoGP 2 en 250cc 3 Jorge Martínez Aspar 4 1 en 125cc 3 en 80cc 4 Dani Pedrosa 3 2 en 250cc 1 en 125cc 5 Marc Márquez 3 1 en MotoGP 1 en 250cc 1 en 125cc 6 Sito Pons 2 2 en 2500cc 7 Álex Crivillé 2 1 en 500cc 1 en 125cc 8 Ricardo Tormo 2 2 en 50cc 9 Toni Elías 1 En Moto2 10 Pol Espargaró 1 En Moto2 11 Emilio Alzamora 1 En 125cc 12 Álvaro Bautista 1 En 125cc 13 Julián Simón 1 En 125cc 14 Nico Terol 1 En 125cc 15 Champi Herrero 1 En 80cc 16 Maverick Viñales 1 En Moto3

15:13 Marc Márquez se une a un club selecto de pilotos que han conseguido ganar en tres categorías. Hailwood, Read y Rossi le dan la bienvenida.

PILOTO TÍTULOS Mike Hailwood 4 de 500cc 2 de 350cc 3 de 250cc Phil Read 2 en 500cc 4 en 250cc 1 en 125cc Valentino Rossi 5 en MotoGP 2 en 500cc 1 en 250cc 1 en 125cc Marc Márquez 1 en MotoGP 1 en Moto2 1 en 125cc

15:08 ¡Suena el himno español en honor a Jorge Lorenzo! Pedrosa y Márquez, también contentos con la carrera realizada.

15:04 Otro dato para la historia, los 4 puntos de ventaja con los que Márquez ha ganado el título es la menor diferencia en la historia de MotoGP

15:02 Espectacular año de Márc Márquez. Se convierte en el piloto más joven en la historia en ganar el título en la categoría reina

14:59 Marc Márquez: "Se me ha hecho la carrera más larga del año. Estaba muy nervioso antes de la carrera. No sabía que hacer, si tirar o no. Se lo agradezco a Honda y mi equipo. Un sueño cumplido, tal vez un poco pronto, no me lo esperaba"

14:57 Pedrosa: "Hoy ha sido difícil, porque Jorge iba más lento de la cuenta. He podido salvar la caída tras el toque con Lorenzo pero al final él iba más rápido. Felicitar a Márquez por el título".

14:55 Lorenzo: "Acabo de pedir disculpas a Dani porque ha sido una maniobra arriesgada. He intentado realentizar el ritmo, pero los demás pilotos no podían seguirnos. Tenemos que felicitar a Marc, se lo merece"

14:53 Santi Hernández, jefe de mecánicos de Márquez: "Ha sido un año para enmarcar, un añi increíble. Márquez es un crack"

14:53 Aleix Espargaró, undécimo, le gana la partida a Barberá y acaba el año ganando otra vez la CRT.

14:51 Clasificación de la carrera: 1-Lorenzo, 2-Pedrosa, 3-Márquez, 4-Rossi, 5-Bautista, 6-Bradl, 7-Smith, 8-Hayden, 9-Dovizioso, 10-Pirro

14:49 Enorme carrera de Jorge Lorenzo que ha hecho su faena ganando la carrera. Pedrosa segundo y Márquez completa el podio.

14:48 Alzamora: "Muy emocionados, muy contentos. Marc ha hecho historia, nos ha brindado una oportunidad increíble"

14:47 La fiesta se desata en el muro de Marc Márquez. Abrazos, alegría y lágrimas en el equipo de Márquez.

¡¡¡¡MARC MÁRQUEZ, CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOGP!!!!!

¡¡¡ÚLTIMA VUELTA!!! Márquez, cada vez más cerca de hacer historia

28/30. ¡Caída de Andrea Iannone! El italiano rodaba dentro del top 10.

26/30. Recordad que Dirección de Carrera investigará el toque entre Lorenzo y Pedrosa.

25/30. ¡Pedrosa supera a Márquez y se pone primero! El 93 ha abierto la puerta a su compañero de equipo.

23/30. Pedrosa vuelve a estar a rueda de Márquez. El de Castellars tiene que vigilar si intenta alguna maniobra sobre su compañero. Lorenzo ya tiene 2 segundos sobre el dúo del Repsol Honda.

22/30. Vuelta rápida y récord del circuito para Dani Pedrosa. El de Honda se acerca a su compañero, pero comete un pequeño error y pierde y el tiempo ganado.

20/30. Bonita lucha también en la duodécima plaza entre Barberá y Espargaró por terminar como mejor CRT. Solo 3 décimas de ventaja entre ambos.

19/30. Sin cambios en las primeras posiciones. Lorenzo sigue con 1.5 sobre Márquez y 2 sobre Pedrosa. Rossi con 9 décimas sobre Bautista.

17/30. Pedrosa se acerca a Márquez a solo medio segundo. Veremos que hace Dani, si intenta meterle la rueda a su compañero o se queda detrás de él.

15/30. ¡Ecuador de carrera! Lorenzo mantiene la ventaja. El grupo ha quedado totalmente roto, con Rossi y Bautista descolgados. Si Márquez no comete un error, se quedará con el título.

14/30. Jorge Lorenzo se escapa. El de Yamaha tiene un segundo de ventaja sobre Márquez, y caso dos con Pedrosa. El mallorquín va a por la victoria.

13/30. Lorenzo sube el ritmo y desde el muro le dicen que vaya con más calma. Tiene 7 décimas a Márquez y a 1.5 con Pedrosa.

11/30. ¡Pedrosa supera a Rossi! El de Honda viene encendido después del toque con Lorenzo y ya está tercero. Pedrosa está a 9 décimas de Márquez.

10/30. Dirección de Carrera anuncia que el toque entre Lorenzo y Pedrosa será investigado después de la carrera.

10/30. ¡Bautista y Pedrosa pasan a Bautista! Al talaverano le puede estar pasando factura el neumático blando.

9/30. ¡Lorenzo vuelve a la primera posición! El de Yamaha rebasa a Márquez en una gran apurada de frenada. Bautista es tercero, con Rossi cuarto.

8/30. ¡Lorenzo toca a Pedrosa y lo echa fuera! El de Honda vuelve a pista quinto detrás de Rossi. Márquez se coloca primero, con Lorenzo segundo.

7/30. Crutchlow también se acerca al grupo. El británico está a solo 1 segundo de Rossi. Le interesa a Lorenzo que llegue otra Yamaha.

6/30. ¡Se tocan Lorenzo y Pedrosa! El de Yamaha toca al de Honda al superarlo en la última curva. Vaya espectáculo que se está viendo en Cheste.

6/30. ¡Vaya hachazo de Lorenzo a Pedrosa! El mallorquín no quiere que Pedrosa se ponga primero.

6/30. Antonio Jiménez, jefe de mecánicos de Bautista, ha confirmado que el talaverano no intentará pasar a Márquez a no ser que le ocurra alguna cosa.

5/30. Lorenzo está relantizando el ritmo de carrera. El español necesita que haya por lo menos cinco en el grupo y de momento lo está consiguiendo. Bautista y Rossi también están en el grupo.

4/30. ¡Continúa la pelea! Gran freanada de Pedrosa para ponerse primero, pero Lorenzo tira de frenos y recupera la primera plaza. El grupo es de cinco.

3/30. ¡Se repite la jugada! Pedrosa pasa a Lorenzo, pero se va largo y el de Yamaha se la devuelve. Marc Márquez se mantiene cauto, esa no es su guerra.

2/30. ¡Pedrosa adelanta a Lorenzo! Se la devuelve el mallorquín en la segunda curva. Márquez espera tercero. Butista también pasa a Rossi para ponerse cuarto.

1/30. De momento Lorenzo no abre hueco. Pedrosa se pegado muy bien al colín de la Yamaha de Jorge Lorenzo.

1/30. ¡Arranca la carrera! Jorge Lorenzo se pone primero, con Pedrosa a rueda y Márquez tercero.

13:57 ¡Empieza la vuelta de calentamiento! En menos de 1 hora se conocerá al camopeón del mundo, al mejor piloto del planeta.

13:52 Márquez: "Los nervios los llevo bien. Tenemos la carrera más importante delante, hay que estar más concentrado que nunca".

13:50 Sensacional ambiente en el circuito de Cheste. Habrá 100.000 personas llenando las gradas. Se ha colgado el cartel de no hay más entradas y ya se están vendiendo las del año que viene.

13:46 Valencia no es el circuito favorito de los dos aspirantes al título. Ambos tienen un triunfo en el trazado español. Lorenzo lo consiguió en 2010; Márquez, la temporada pasada en Moto2 después de salir último.

13:43 A Márquez le vale con quedar entre los cuatro primeros para ser campeón, siempre y cuando Lorenzo gane la carrera. Si el mallorquín es segundo, al catalán le sirve entrar entre los 8 primeros.

13:40 ¡20 minutos para que empiece la carrera! Lorenzo lo tiene complicado, solo un error de Márquez puede darle título. El viernes, el de Yamaha intentó poner nervioso al novato dándole un golpecito al final la sesión libre.

13:37 En la carrera del año pasado, Pedrosa se llevó el triunfo después de arrancar último tras pasar por el pit-lane antes de la salida. El catalán cuajó una excepcional remontada después de que Lorenzo se cayera al intentar superar a un doblado. (Foto: mundomotero.com).

13:34 En la clasificación, Márquez pulverizó el récord tras rodar en 1:30.237. El de honda se impuso a Lorenzo, que tuvo problemas con el motor de la Yamaha, y a Dani Pedrosa.

POS PILOTO EQUIPO MOTO TIEMPO 1 Marc Márquez Repsol Honda Team Honda 1:30.237 2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing Yamaha + 0.340 3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team Honda + 0.426 4 Valentino Rossi Yamaha Factory Racing Yamaha + 0.683 5 Cal Crutchlow Monster Yamaha Trech3 Yamaha + 0.876 6 Bradley Smith Monster Yamaha Trech3 Yamaha + 0.964 7 Álvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda + 1.357 8 Stefan Bradl LCR Honda Honda + 1.401 9 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati + 1.481 10 Nicky Hayden Ducati Team Ducati + 1.633

13:31 En las dos primeras sesiones del viernes, Marc Márquez fue el más rápido, seguido de Pedrosa y Lorenzo. Ambos a menos de 1 décima del piloto de Cervera.

13:29 Sin duda espera una carrera excepcional, y más viendo cómo ha transcurrido el Gran Premio. Ambos pilotos han estado en las posiciones cabeceras, donde Pedrosa y Rossi les han acompañado durante todo el fin de semana.

13:26 Nicky Hayden terminó tercero y Rossi concluyó decimotercero, después de irse al suelo en el quinto giro cuando rodaba en medio del pelotón.

13:24 Precisamente, la última vez que se decidió en la última carrera ganó el que llegaba segundo. En 2006, Nicky Hayden le robó el mundial a Valentino Rossi, después de que el norteamericano entrara a Valencia con 8 puntos de desventaja con el italiano.

13:21 El título de la categoría reina se ha decidido 15 veces en la última prueba del mundial. En 13 ocasiones ganó el que llegó líder, solo 2 veces salió vencedor el que estaba segundo en la general.

13:18 Gane quien gane le dará a España su título número 41 en el Campeonato del Mundo de motociclismo.

POS PILOTO TÍTULOS CATEGORÍA 1 Ángel Nieto 13 7 en 125cc 6 en 60cc 2 Jorge Lorenzo 4 2 en MotoGP 2 en 250cc 3 Jorge Martínez Aspar 4 1 en 125cc 3 en 80cc 4 Dani Pedrosa 3 2 en 250cc 1 en 125cc 5 Álex Crivillé 2 1 en 500cc 1 en 125cc 6 Sito Pons 2 2 en 2500cc 7 Marc Márquez 2 1 en Moto2 1 en 125cc 8 Ricardo Tormo 2 2 en 50cc 9 Toni Elías 1 En Moto2 10 Pol Espargaró 1 En Moto2 11 Emilio Alzamora 1 En 125cc 12 Álvaro Bautista 1 En 125cc 13 Julián Simón 1 En 125cc 14 Nico Terol 1 En 125cc 15 Champi Herrero 1 En 80cc 16 Maverick Viñales 1 En Moto3

13:13 Si Márquez logra el título se convertirá en el tercer español en hacerlo tras Álex Crivillé y Jorge Lorenzo. Colocaría a España en la cuarta posición en cuanto al número de pilotos en ganar en la categoría reina.

POS PAÍS PILOTOS CAMPEONES 1 Estados Unidos 7 - Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rayney, Kevin Schwantz, Kenny Roberts Jr y Nicky Hayden 2 Italia 6 - Umberto Masetti, Libero Liberati, Giacomo Agostini, Marco Luchinelli, Franco Uncini y Valentino Rossi 3 Gran Bretaña 6 - Leslie Graham, Geoff Duke, John surtees, Mike Hailwood, Phil Read, Barry Sheen 4 Australia 3 - Wayne Gardner, Mick Doohan y Casey Stoner 5 España 2 – Álex Crivillé y Jorge Lorenzo

13:09 Si Lorenzo gana sumará su quinto título en toda su carrera deportiva. Igualaría a Mick Doohan, uno de los más grandes de la historia, como pentacampeón del mundo.

POS PILOTO TÍTULOS 1 Giacomo Agostini 15 2 Ángel Nieto 13 3 Mike Hailwood 9 4 Carlos Ubbiali 9 5 Valentino Rossi 9 6 Phil Read 7 7 John Surtees 7 8 Jim Redman 6 9 Geoff Duke 6 10 Mick Doohan 5 11 Anton Mang 5 12 Jorge Lorenzo 4

13:05 Si Márquez gana el título entrará en el club selecto de los ganadores en las tres categorías. Hailwood, Read y Rossi son los únicos que lo han conseguido hasta la fecha.

PILOTO TÍTULOS Mike Hailwood 4 de 500cc 2 de 350cc 3 de 250cc Phil Read 2 en 500cc 4 en 250cc 1 en 125cc Valentino Rossi 5 en MotoGP 2 en 500cc 1 en 250cc 1 en 125cc

13:00 Si Lorenzo gana el título, sumará tres en la categoría reina, igualando a pilotos como Kenny Roberts y Wainey Rayney.

TÍTULOS EN LA CATEGORÍA REINA POS PILOTO CAMPEONATOS 1 Giacomo Agostini 8 2 Valentino Rossi 7 3 Mick Doohan 5 4 Eddie Lawson 4 5 Mike Hailwood 4 6 Geoff Duke 4 7 John Srtees 4 8 Kenny Roberts 3 9 Wayne Rayney 3 10 Jorge Lorenzo 2

12:59 Si Márquez gana el título, se convertirá en el piloto más joven en lograr el campeonato de la categoría reina, quitándole el récord a Freddie Spencer. Una marca que lleva sin moverse durante más de 30 años.

12:57 El que acabe llevándose el título inscribirá en su nombre en letras de oro en el libro de la historia del motociclismo. Varios récords están al alcance de estos pilotos que están llamados a dominar el motociclismo durante los próximos años.

12:56 Márquez tiene de cara lograr el título. Debe quedar entre los cuatro primeros siempre y cuando Lorenzo gane la carrera. Si el mallorquín es segundo, al de Honda le vale con entrar entre las ocho primeras posiciones.

12:54 Márquez y Lorenzo han sido los dominadores de la categoría. Ambos se han repartido todos los triunfos, menos las tres victorias de Pedrosa y la de Rossi en Assen.

PILOTO VICTORIAS 2º LUGAR 3r LUGAR PEOR RESULTADO Marc Márquez 6 6 3 No puntúa (Mugello y Phillip Island) Jorge Lorenzo 7 1 5 No participó (Sachsenring)

12:53 El título es cosa de dos. Marc Márquez y Jorge Lorenzo se jugarán ante el público español ser el mejor piloto del planeta. Por su parte, Dani Pedrosa tiene asegurada la tercera plaza.

POS PILOTO PUNTOS 1 Marc Márquez 318 2 Jorge Lorenzo 305 3 Dani Pedrosa 280

12:52 Dani Pedrosa es el piloto más laureado de la categoría reina en el circuito Ricardo Tormo. El catalán ha ganado un total de tres ocasiones, seis entre todas las cilindradas.

AÑO CILINDRADA GANADOR 2012 MotoGP Dani Pedrosa 2011 MotoGP Casey Stoner 2010 MotoGP Jorge Lorenzo 2009 MotoGP Dani Pedrosa 2008 MotoGP Casey Stoner 2007 MotoGP Dani Pedrosa 2006 MotoGP Troy Bayliss 2005 MotoGP Marco Melandri 2004 MotoGP Valentino Rossi 2003 MotoGP Valentino Rossi 2002 MotoGP Álex Barros 2001 500cc Sete Gibernau 2000 500cc Garry McCoy 1999 500cc Regis Laconi

12:51 Así es el trazado español. Cuenta con una larga recta, que ronda el kilómetro. El resto es una combinación de curvas lentas con otras rápidas. Destaca la última curva, un largo viraje a izquierdas en bajada.

12:49 El circuito de Cheste lleva acogiendo el mundial de manera ininterrumpida desde el año 1999. Además, desde el 2002 es el encargado de cerrar el calendario.

12:47 El campeonato llega a su fin tras siete meses de competición. El circuito de Cheste dará la bandera a cuadros a uno de los mejores mundiales de la historia del motociclismo español.

12:45 ¡Buenos días! Bienvenidos al GP de Cheste: carrera de MotoGP .