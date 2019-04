Sergio Pérez dejará McLaren a final de temporada

Sergio Pérez, piloto mexicano de Mclaren, ha emitido un comunicado esta tarde a través de su cuenta oficial de Twitter, en que ha confirmado que no continuará en la escudería de Woking la temporada que viene. "Checo" había llegado a Mclaren esta temporada tras un exitoso paso por Sauber, escudería con la que logró tres podios la pasada temporada. Con este anuncio, el mexicano pone fin a las especulaciones de los medios ingleses sobre su salida del equipo. Las últimas informaciones sitúan al danés Magnussen como su sustituto en Mclaren.

Sergio ha querido agradecer en primer lugar a Mclaren la oportunidad que le ha brindado este año: "Antes de nada quiero agradecer a McLaren por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes en esta temporada. Ha sido un honor para mí haber estado en "Ha sido un honor para mí haber estado en una de las escuderías más competitivas en este deporte" una de las escuderías más competitivas en este deporte y en ningún momento me he arrepentido de haber llegado a este equipo. En todo momento di lo mejor de mí y aún a pesar de esto no pude lograr las metas que me propuse en este equipo histórico"

Sobre el GP de Estados Unidos, Pérez ha resaltado lo importante que es siempre para él el apoyo de sus fans: "Estoy comprometido a entregar muy buenos resultados en estas dos últimas carreras, sobre todo en Austin. Estoy muy ilusionado de ver a todo mi pueblo reunido y sentir su energía y así mostrarles lo mejor de mí. Me gustaría decir a todos y cada uno de mis fans de todo el mundo y en mi país que estoy eternamente agradecido. Nunca se han olvidado de mí, especialmente en momentos difíciles como los actuales. Sinceramente, aprecio su apoyo"

Por último, el de Guadalajara ha tenido unas palabras de cariño para los trabajadores de Woking y ha deseado un futuro de muchos éxitos para Mclaren en el futuro: "He conocido mucha gente nueva en McLaren esta temporada y he hecho muy buenos amigos. Desde el nivel de la alta dirección, en los departamentos de márketing, contabilidad, ingeniería, mecánicos además de los cocineros y las personas que "Me gustaría desear al equipo lo mejor en el futuro. Siempre voy a ser un fan de McLaren" atienden. Básicamente, todo el mundo en el equipo, estoy eternamente agradecido. Ha sido una experiencia de aprendizaje para mí. Me gustaría desear al equipo lo mejor en el futuro. Siempre voy a ser un fan de McLaren. Mientras tanto voy a buscar mi futuro para asegurar una posición en el mejor equipo posible para luchar por la victoria. Gracias a McLaren y a todos sus socios de esta temporada, pueden estar seguros de que nunca me daré por vencido".

FOTOS: asfaltoquemado y f1aldia.