Interlagos supondrá el fin a una vida dedicada al Cavallino Rampante

El Gran Premio de Brasil pondrá este fin de semana el punto y final a una temporada que nos ha dejado de nuevo por cuarto año consecutivo como ganadores al equipo Red Bull y Sebastian Vettel. Seguramente, todos los focos del Gran Premio irán dirigidos para el compañero de equipo del tetracampeón del mundo, Mark Webber, que tras doce años en la máxima categoría del automovilismo, abandona la Fórmula Uno para pasarse a las carreras de resistencia con Porche. Pero también será un fin de semana emblemático para otro piloto en particular. En su Sao Paulo natal, será la última vez que Felipe Massa salga a la pista con el emblema del Cavallino Rampante en su mono. La carrera del paulista con Ferrari, en la que se ha convertido en el segundo piloto más longevo de todos los tiempos tras Michael Schumacher, llega a su fin.



De hecho, Felipe ha vivido la emoción más grande de ganar su carrera en casa, uniéndose a nombres ilustres de brasileños como Emerson Fittipaldi, Carlos Pace, en cuyo honor está nombrado el circuito de Interlagos, Nelson Piquet o Ayrton Senna: “Ganar ahí es una sensación En su Sao Paulo natal, será la última vez que Felipe Massa salga a la pista con el emblema del Cavallino Rampante en su mono que es difícil de explicar. Ganar aquí en 2006, en mi primer año con Ferrari, fue sin lugar a dudas la carrera más increíble de mi vida. Llevaba un mono especial con los colores amarillo y verde de nuestra bandera nacional y estar en lo más alto del podio fue más de lo que había esperado en toda mi vida. Para un brasileño, ganar esta carrera es como ganar el Mundial. Fue la carrera más emotiva de mi vida y la recuerdo como si fuese ayer. Realmente fue la realización de un sueño”.

En contrapartida, Massa ha experimentado sobre el asfalto de Interlagos la experiencia de perder un título mundial en el año 2008, campeonato que por unos segundos, pareció tener grabado su nombre en la corona: “No gané el título, pero gané la carrera y también "Para un brasileño, ganar en Interlagos es como ganar el Mundial" conseguí la pole y marqué la vuelta rápida de la carrera. Así que lo hice todo perfecto ese fin de semana, lo cual hizo que fuera muy especial también. Todos los que estuvieron presentes en el circuito o que presenciaron el desenlace por la televisión, recuerdan mi comportamiento digno en el podio y cómo se comporté tras la victoria más agridulce”



Por todos estos años al servicio de la escudería del Cavallino Rampante, Ferrari decidió el pasado 10 de Noviembre rendir un más que merecido homenaje a Felipe Massa en las Ferrari Finali Mondial. El desfile de despedida del piloto brasileño frente al público ferrarista permanecerá a buen seguro guardado en el corazón del paulista, que disfrutó de un verdadero baño de masas con los quince mil ferrallistas que decidieron hacer frente a las condiciones meteorológicas tan adversas que se desarrollaron durante ese día en "Me siento feliz de cómo ha transcurrido mi historia con el Cavallino Rampante” Mugello: “He sido un afortunado, he tenido una gran carrera con Ferrari, más larga de lo que jamás habría soñado al principio. Cuando empecé a correr en karts siendo un niño, tenía un mono de Ferrari; este es el equipo del que siempre he sido aficionado. Incluso cuando Senna estaba en McLaren y Piquet en Williams, ¡iba con Ferrari! Comenzamos nuestra relación en 2001 y he corrido para ellos durante ocho temporadas como piloto titular: es una página importantísima de mi vida. Tengo muchísimos amigos en Ferrari y voy a echarles mucho de menos, al igual que echaré de menos los días que he pasado en la fábrica de Maranello. Me siento feliz de cómo ha transcurrido mi historia con el Cavallino Rampante”.

Al final de la exhibición al volante del F10, Massa recibió de manos del Presidente Luca di Montezemolo, del Vicepresidente Piero Ferrari y del Consejero Delegado Amedeo Felisa, un trofeo muy especial, en el que estaban grabados los nombres de los once Grandes Premios que ha ganado en su etapa vestido de rojo. También quiso saludarle Sergio Marchionne, Consejero Delegado del Grupo Fiat-Chrysler, si bien fue Luca di Montezemolo, quien tomó la palabra para agradecer al piloto brasileño su maravillosa carrera con la Scuderia de Maranello: “Felipe ha sido un ferrarista de verdad y será siempre parte de nuestra historia, por todos los Grandes Premios que ha corrido junto a nosotros, por las victorias, por las poles y por esos pocos segundos en los que fue campeón del mundo aquel “Felipe ha sido un ferrarista de verdad y será siempre parte de nuestra historia. Le deseo todo lo mejor" día en Brasil, antes de aquel adelantamiento que siempre me ha parecido un tanto extraño. Hemos pasado juntos grandes momentos, y también otros difíciles como el del accidente de Budapest: han sido años muy intensos y quiero agradecérselo públicamente, después de haberlo hecho en privado, entre nosotros. Creo que la decisión de separarnos es la correcta, tanto para nosotros, como para él. Ha llegado el momento de cambiar, también para buscar motivaciones nuevas. En cuanto al resto de su carrera en la Fórmula 1, le deseo todo lo mejor, pero por supuesto siempre detrás de un Ferrari; y luego, estoy seguro de que tendremos muchas oportunidades de volver a encontramos, porque la vida es larga y él será siempre parte de nuestra familia. Cuando se hace una separación de mutuo acuerdo, con el mejor interés de ambas partes, se puede hacer con calma, amistosamente y de manera constructiva, como ha sido el caso esta vez”.

Por la noche, Felipe obtuvo el último homenaje del día en la cena de gala de los clientes en la Stazione Leopolda de Florencia, que se abrió con la llegada de Massa en un coche de Fórmula 1 y que finalizó con una ovación de diez minutos: “Me gustaría ser recordado como un componente importante del equipo Ferrari. Hemos compartido grandes momentos, ganando carreras y campeonatos y también hemos vivido momentos duros. Estoy orgulloso de haber formado parte de la historia de Ferrari. Siempre fue mi sueño, pilotar para Ferrari, y lo hice durante diez años, ocho de ellos como piloto oficial. De hecho, tuve un contrato con Ferrari incluso antes de eso, cuando realmente era un chaval. Ha sido un largo viaje, en el que siempre he dado todo por mi equipo. Para mi última carrera con ellos, también debo "Debo dar las gracias a todos los aficionados que me han apoyado durante este tiempo con Ferrari. Ellos realmente forman una parte del mundo Ferrari y de la familia Ferrari" dar las gracias a todos los aficionados que me han apoyado durante este tiempo con Ferrari. Ellos realmente forman una parte del mundo Ferrari y de la familia Ferrari. Con esos aficionados he celebrado muchos grandes momentos y, por otro lado, cuando estaba atravesando momentos duros, me dieron mucha energía y apoyo. Va a ser muy emotivo correr en Interlagos con Ferrari por última vez. Son recuerdos que llevaré siempre conmigo, al igual que otros bonitos momentos que hemos vivido juntos, empezando por las victorias. Recuerdo, por ejemplo, las victorias en Interlagos, porque para un brasileño ganar en casa es algo increíble. Es verdad que llegué a rozar el sueño de ganar el título mundial delante de mi público, pero no fue aquella la carrera en la que perdí el título de 2008: cuando acabas segundo por un punto, el momento clave podría haberse producido en tantos escenarios distintos … Como Singapur, Budapest, u otros …”.

