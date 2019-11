Mark Webber: "Ha sido un buen broche final a mi carrera"

Interlagos nunca defrauda, y este año no iba a ser menos. Con el subcampeonato de constructores todavía en el aire, la amenaza de lluvia durante toda la carrera ha puesto la nota de emoción a un Gran Premio donde destacaba por encima de todo la última carrera de Felipe Massa con Ferrari y el último Gran Premio en la Fórmula Uno de Mark Webber. El australiano firmó una gran carrera en la que consiguió ser segundo por detrás de su compañero de equipo tras adelantar en varias ocasiones a su amigo y rival Fernando Alonso.

La emoción se veía en los ojos del piloto de Red Bull nada más terminar la carrera cuando, aún en el coche, se quitaba el casco para disfrutar de una última vuelta en su monoplaza. En el momento previo a la salida al podio, Webber regalaba estas palabras a Fernando: "Me ha gustado luchar contigo en mi última carrera", dejando patente la amistad que une a estos dos pilotos.

Ya en la entrevista, Vettel le cedía el turno a Mark para que fuera el primer entrevistado y así poder despedirse para siempre de este deporte. Terminar segundo en una carrera loca como ocurre siempre en Brasil, con lluvia intermitente, salidas de pista, sanciones e incluso "No estaría aquí sin el apoyo que he tenido de todos" pinchazos no es fácil, y poder decir adiós a la Fórmula Uno de esta manera no es algo que muchos pilotos puedan hacer. "Ha sido un buen broche final a mi carrera, con una buena lucha con Seb, Fernando, Lewis, Nico… todos los chicos. Todos los que han estado ahí en esa ventana de tiempo durante los últimos cinco o seis años", señalaba Webber.

El australiano ha terminado dando las gracias a todas las personas que le han apoyado a lo largo de su carrera en la F1: "Quiero dar las gracias al equipo. He disfrutado mucho en las últimas curvas y en las últimas vueltas, no estaría aquí sin el apoyo que he tenido de todos. Ha sido una carrera que he disfrutado mucho, un gran viaje con gente que ha jugado un papel muy especial en mi carrera. Sé quiénes son todos y cada uno de ellos, muchísimas gracias, sé que estáis ahí y espero disfrutar viendo esta Fórmula Uno con ellos el año que viene".

FOTOS: Marca y Zimbio