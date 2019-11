Scuderia Ferrari: diferente monoplaza, pero mismos problemas y resultados en 2013

La temporada 2013 seguramente no se recuerde con especial emoción en el futuro en Maranello. Ferrari no ha tenido una de sus mejores temporadas, yendo de más a menos, si bien el piloto asturiano Fernando Alonso ha conseguido ser subcampeón por tercera vez con la marca italiana. Alonso ha vuelto a demostrar porqué es considerado como uno de los mejores pilotos de la historia. Su clave ha sido la consistencia del domingo, como se puede reflejar en sus números: pese a que sólo ha logrado ganar dos carreras, Fernando ha puntuado en 17 de ellas, con nueve podios y tan solo un abandono (Malasia). Además, un año más sus salidas han sido el santo y seña de referencia del piloto español, siendo uno de los pilotos que más posiciones ha adelantado cuando los semáforos se apagaban.

Por otro lado, Felipe Massa no ha tenido una gran temporada en la que se esperaba que sacara más rendimiento al F138. El subcampeonato de constructores hubiera sido un bonito broche final a su trayectoria en Ferrari, pero el brasileño no ha estado a la altura. Pese a que durante las clasificaciones ambos pilotos han estado muy igualados, las diferencias en carrera han sido abismales, siendo los más de 130 puntos de diferencia en el Mundial la prueba principal. El brasileño tan solo consiguió estar en el podio en una ocasión, en el GP de España, donde compartió celebración con Fernando Alonso. Unos resultados muy pobres que no le han permitido al piloto paulista mantener un año más su asiento en el Il Cavallino Rampante.

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO: FERNANDO ALONSO Y FELIPE MASSA

CLASIFICACIÓN

Este ha sido el rendimiento de la Scuderia durante la pasada temporada en las sesiones de los sábados:

Piloto Posición Media Eliminaciones Q1 % Eliminaciones Q2 % Eliminaciones Q3 % Poles Fernando Alonso 6.16 0 0 1 5.26 18 94.73 0 Felipe Massa 8.21 1 5.26 3 15.78 15 78.94 0

En esta tabla podemos ver como Fernando Alonso y Felipe Massa han estado muy igualados durante las clasificaciones de este año:

Equipo Piloto Ganador Diferencia Ganador Piloto Ferrari Fernando Alonso 10 + 0''224 9 Felipe Massa

CARRERA

Los domingos, la situación cambia y el piloto asturiano domina claramente frente a su compañero de equipo:

Piloto Victorias % Podios % Top Ten % Total Puntos Fernando Alonso 2 10.56 9 47.36 17 89.47 242 Felipe Massa 0 0 1 5.26 15 78.94 112

A continuación se puede ver el rendimiento de los pilotos a lo largo de la temporada. Donde Alonso se colocaba, de media, tres posiciones por delante de Massa:

Piloto Posición Media Puntos Abandonos Fernando Alonso 4.06 242 1 Felipe Massa 7.18 112 2

En las salidas, ambos pilotos de Ferrari han conseguido remontar posiciones a lo largo de la temporada:

Piloto Resultado Fernando Alonso +17 Felipe Massa +5

FIABILIDAD

Ferrari ha sido muy sólido en la pista este año con solo tres abandonos y más del 90% de las vueltas realizadas:

Piloto Vueltas totales Abandonos Fernando Alonso 1076 1 Felipe Massa 1023 2

Las causas de dichos abandonos han sido por causas externas:

Motor Caja de Cambios Hidráulico Frenos Mecánico Eléctrico Fuel Agua o Aceite Accidente 3

SANCIONES

La siguiente tabla muestra la actuación de los comisarios a lo largo de toda la temporada:

Piloto Acción Aviso Reprimenda Otro Drive Trough Stop & Go Parrilla DSQ Total Fernando Alonso 2 1 1 4

PREVISIÓN 2014

Ferrari no gana el título mundial desde 2007, con Kimi Raikkonen. No era el mejor bólido, puesto que aquel año el McLaren de la discordia entre Alonso y Hamilton le sacaba varias décimas. La escudería italiana ha entrado desde entonces en una deriva institucional muy reconocible. No inventa, no innova, no marca la pauta en el sector tecnológico. No consigue modelar vehículos que señalen el camino en conceptos aerodinámicos. Copia bien y rápido, pero no somete a la competencia a través de la imaginación de sus ingenieros. Estuvo a punto de ganar el Mundial 2008 con Massa (lo hizo Hamilton) y desde entonces le cuesta entrar en la pelea por el campeonato. No lo hizo en 2009, lo perdió en 2010 (Alonso, en Abu Dhabi), ni se acercó a Vettel en 2011, lo atisbó a cierta distancia en 2012 y no ha tenido opción en el final de curso en 2013. Sin embargo, a continuación daremos diez aspectos clave por los cuales la Scuderia mejorará el rendimiento de su monoplaza de 2014.

Túnel de viento: Cuatro años y un problema repetido, las herramientas. En Maranello ya está construida la nueva galería que servirá para evolucionar el monoplaza de la próxima temporada. Moderno y con la última tecnología existente para que no haya más errores y lo que se pruebe en el túnel del viento sea igual en la pista. Referencias fundamentales para evolucionar en la Fórmula 1 actual. Además, por encima de la aerodinámica, Ferrari siempre ha destacado en la Fórmula Uno como constructor de motores. El propulsor V6 turbo representa el gran cambio de la normativa en 2014 y los de Maranello pueden encontrar alguna ventaja en ese apartado.

El simulador: Estamos ante una de las principales razones del fichaje de Pedro de la Rosa. El probador español ha ayudado a desarrollar un nuevo simulador que sea tan real como sea posible. Cuenta con las últimas novedades tecnológicas para que cada vez que los pilotos lo utilicen sea como estar presente en un circuito.

Kimi Raikkonen: El regreso de Kimi Raikkonen mejorará el rendimiento actual de Massa, incluso algunos creen que también ayudará a Fernando Alonso a esforzarse todavía más. Es muy sensible con el monoplaza y puede ayudar al desarrollo, además de ser uno de los pilotos con más talento de la actual parrilla.

Reestructuración en la organización: Se ha cambiado la estructura organizativa. “Ahora tenemos un gran director técnico, James Allison, que se ocupara de la proyección del coche, y un técnico, Pat Fry, que se ocupara del desarrollo del coche, de la simulación y gestión en pista con los instrumentos renovados”, contaba Domenicali. Es clave en un equipo moderno.

Nueva fábrica: Ferrari ya está construyendo su nueva fábrica para el equipo de Fómula Uno. Será una inversión importante que servirá para organizar mejor el trabajo y hacerlo más efectivo. El nuevo edificio tendrá tres plantas que albergarán a más de 700 personas.

James Allison: El fichaje de Allison, el mejor técnico joven, el mejor tras el genio de Newey, debe mejorar el equipo. Estamos ante el artífice de los éxitos de Lotus con un presupuesto mucho menor que el que maneja habitualmente Ferrari. Ya estuvo en la época dorada y viene con hambre y agradecido. “Ahora contamos con todas las herramientas para hacer las cosas bien, tengo suerte de haber llegado en este momento”, contó en Austin.

Política: En los últimos tiempos, el director deportivo de Ferrari Stefano Domenicali, está haciendo muchas cosas en la sombra para que la escudería transalpina vuelva a ser el equipo más importante en cuanto a la política en la Fórmula Uno, peso que ha perdido en los últimos años. Es habitual ver a los jefes de equipo pasar por su despacho y en el último Pacto de la Concordia el equipo italiano ha aumentado su influencia.

Estrategias: Desde la debacle de Abu Dhabi 2010, este ha sido uno de los departamentos que más cambios ha sufrido en las oficinas de Maranello. Con la llegada de Neil Martin en 2011, Ferrari diseñó una especie de muro de técnicos en Maranello que permite ayudar al que está presente en los circuitos. Además, de cara a 2014, dispondrán de unas herramientas más precisas para que en cada momento se pueda elegir la estrategia correcta.

Rory Byrne: Considerado por muchos expertos como el anti Newey de Ferrari, el sudáfricano de 70 años aceptaba en 2011 el reto de construir el nuevo monoplaza que debe de llevar de nuevo a la senda de la victoria a la Scuderia. Desde su Tailandia afrodisíaca, Byrne ha estado en continua comunicación con los responsables del Proyecto 665, y muchos en privado lo consideran el padre del nuevo coche rojo que verá la luz en enero. Además, podría haber rediseñado su último superdeportivo LaFerrari con el objetivo de poder probar el nuevo motor V6 Turbo de la Fórmula Uno en Fiorano.

Alonso: Dicho todo esto, lo mejor que tiene Ferrari es y seguirá siendo su piloto estrella: Fernando Alonso. Si la Scuderia quiere que todo el esfuerzo merezca la pena debe seguir confiando en el piloto asturiano como lo ha hecho estos años porque saben que ha sido subcampeón tres veces sin un coche extremadamente competitivo. Si todo funciona, el español se encargará del resto. Estén seguros.

Análisis realizado con la colaboración de Alicia Rodríguez ( @ AliciaRRo)

FOTOS: Nextgen-Auto y VAVEL