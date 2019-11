Scuderia Ferrari: diferente monoplaza, pero mismos problemas y resultados en 2013

Tal día como hoy hace 314 días, Ferrari presentaba en un multitudinario acto en la sede central del equipo, su nuevo y flamante monoplaza llamado F138 (nombre que combinaba el año de fabricación (2013) y el número (8) de cilindros de los motores de la temporada) lleno de expectativas y esperanzas de conseguir un ansiado cetro que por quinto año consecutivo ha ido a parar lejos de las vitrinas de Maranello. La nueva montura de Fernando Alonso y Felipe Massa en su presentación era bastante continuista con el año pasado, aunque con muchos cambios en busca de alcanzar la perfección.

Empezando por los escapes, se podía observar una parte trasera completamente renovada con su predecesor, el F2012. Ferrari seguía optando por los escapes Coanda que habían introducido en la gran evolución que realizaron en Barcelona 2012, pero con un canal más perfilado con el objetivo de lanzar el mayor flujo de aire hacia la zona trasera del coche (suelo, difusor...) El área alrededor de las salidas de los escapes era mucho más delgada y la carrocería se unía a los costados de la caja de cambios de forma más suave. Los pontones del F138 eran una evolución de los vistos durante 2012, dejando un recorrido en el inferior de los mismos, con la idea de que los que los flujos aerodinámicos provenientes de la zona delantera del monoplaza se deslizaran por ambos lados hasta llegar a la zona trasera, intentando conseguir de este modo la mayor carga aerodinámica posible.



Dentro del pontón, los radiadores mantenían en gran medida su posición, permitiendo de esta forma que la parte superior trasera de la carrocería fuera más estrecha y la colocación de la caja de cambios siguiera estando en una posición muy baja. La caja además, había sido revisada con un montaje diferente en la suspensión trasera, con el triángulo inferior más elevado al estilo de RB8 para no perturbar el flujo de aire que tendría que llegar al difusor y se habían cubierto los palieres, para evitar así las perturbaciones aerodinámicas que su giro producen. La toma de aire situada en la zona superior del monoplaza, justo detrás de la entrada principal de refrigeración, seguía el mismo modelo que en el F2012, con el único cambio destacable en que presentaba una forma más achatada con respecto a su antecesor.





El alerón trasero fue la zona del monoplaza que más flashes obtuvo durante la presentación. Se pudo observar un alerón trasero renovado y muy trabajado, con un dispositivo DRS más pequeño. Además, los soportes laterales presentaban una novedad poco esperada, con las ‘escamas’ o también conocidas como ‘rejillas’ en la zona lateral para ayudar aerodinámicamente al F138. Por su parte, también destacaban los deflectores de la parte superior del difusor al estilo del RB8, con el objetivo de expandir el flujo de aire que tendría que salir por detrás para lograr el mayor apoyo aerodinámico posible.

Con la mayoría de recursos destinados a la remodelación de la parte trasera, en la parte delantera se observaban pocos cambios. En el alerón delantero, cambiaban ligeramente las cajas de los flash y el plano superior, conservándose el numero de planos totales del F2012. Además, se mantenían los aditamentos en la zona de los retrovisores y los turning vanes bajo el morro eran un poco más curvos y divididos, más cercanos a la solución de RB8. Como se esperaba, el F138 eliminaba el 'morro de pato', ajustándose a la nueva normativa, que permitía quitar el escalón situado en la zona delantera. La vista lateral nos dejaba ver un coche con un perfil en el morro muy recto y corto, aunque con una mayor curvatura en su parte frontal respecto al 2012. Por último, los dos pilares que sujetaban el alerón delantero se alargaban otra vez hacia atrás, actuando como deflectores y estrechándose para acelerar el flujo de aire que iría hacia los pontones.

En cuanto a las suspensiones, Ferrari mantenía la base del año pasado, montando la suspensión Pull-Rod en la parte trasera y delantera del monoplaza. El objetivo era tener el centro de gravedad lo más bajo posible, para que con la ayuda del nuevo morro y el asiento del piloto más bajo, formar el trío perfecto. Para ello, se actualizaron sus geometrías y se mejoraron su accesibilidad para los mecánicos, puesto que a éstos les resultaba complicado acceder a los amortiguadores y muelles en el F2012. Sin duda, aunque este coche sería sólo un boceto del monoplaza que posteriormente presentaría la Scuderia en los test de Jerez y Montmeló, se podían observar unas líneas generales continuistas, conservando aquellos elementos del F2012 que habían sido buenos para los de Maranello y modificando otros como los escapes, que habían dejado a los italianos en clara desventaja respecto de sus rivales.



La pretemporada transcurrió sin mayores contratiempos que el incendio de Pedro Martínez de la Rosa durante los test de Jerez de la Frontera y a su termino, el optimismo reinaba en los de Maranello. “Responde como esperábamos” señalaba Fernando Alonso, que por primera vez en su etapa con los italianos se mostraba ilusionado con sus posibilidades de cara a la victoria final. Y es que tras los problemas sufridos la temporada pasada, con un F2012 carente en muchos aspectos y con numerosos quebraderos de cabeza para los ingenieros y pilotos, parecía que esta temporada el equipo italiano había conseguido el objetivo marcado: tener un coche competitivo desde la primera carrera. El nacimiento del F138 había sido satisfactorio, con unas respuestas positivas ante cada situación y un buen comportamiento tanto en curva lenta como en los tramos rápidos. Conscientes de los errores del año pasado, los de Il Cavallino Rampante habían centrado sus esfuerzos en una misión: mejorar el comportamiento del monoplaza en calificación. Esta situación les había permitido tener un coche más estable en pista, pero se presentaban en Australia con una degradación más elevada que en la pasada temporada.

La acción real comenzaba en Australia. Durante los Libres 1 y 2, Ferrari llevaba a cabo probaturas aerodinámicas con las pequeñas piezas que incorporaron al F138, focalizando sus esfuerzos en las habituales prácticas de adaptación al circuito. Tras la conclusión de la primera jornada de entrenamientos, los italianos parecían hallarse un poco más atrás de lo esperado en un primer momento, pues el F138 se encontraba al menos a ocho décimas del mejor registro y a una distancia algo inferior en ritmo de carrera.



La lluvia estuvo presente en las tres rondas de calificación del sábado, con una gran presencia en los primeros minutos que obligaba a los equipos a montar los neumáticos de lluvia extrema. La segunda ronda de la calificación, ya en domingo, volvía a tener el mismo invitado inesperado pero con una menor intensidad, rodando todos los monoplazas con neumático intermedio. Felipe Massa y Fernando Alonso concluían la clasificación en cuarta y quinta posición respectivamente, con un tiempo de vuelta casi idéntico entre ellos, perdiendo toda opción de optar a las tres primeras posiciones en el sector 1.

El primer Gran Premio de la temporada es siempre de gran interés, pues en él se pueden confirmar muchas de las impresiones de la pretemporada, así como la realidad de los diferentes equipos que conforman la parilla del gran circo del automovilismo. La carrera comenzaba con una salida limpia, pero muy importante para el desarrollo de la prueba. Ambos Ferraris hacían una salida excelente progresando muchas plazas (Massa se colocaba segundo, mientras que Alonso era tercero). Tras la segunda parada en boxes, el asturiano conseguía colocarse en segunda posición tras salir por delante de Vettel, Sutil y su compañero de equipo Felipe Massa, puesto que ya no abandonaría hasta ver la bandera a cuadros. Por su parte, Massa terminaba en cuarta posición, tras verse perjudicado por la arriesgada estrategia de Alonso y el tapón del Mercedes de Lewis Hamilton. Ferrari demostraba en Australia tener un ritmo de carrera soberbio para realizar varias vueltas rápidas seguidas. Sin embargo, el talón de Aquiles seguía siendo la jornada del sábado.

La actividad en pista volvía una semana después para visitar la calurosa tierra de Malasia. La jornada de viernes confirmaba que los italianos estaban en el grupo de cabeza junto con Lotus, Red Bull y Mercedes, si bien arrojaron algunos problemas de degradación con los neumáticos traseros, pero de menor calibre de lo que se podía ver en otros equipos. Además, hubo tiempo para llevar a cabo pruebas aerodinámicas de medición de algunos componentes nuevos del F138, con la novedad de la utilización de parafina blanca en lugar de la clásica verde, para protegerse de miradas indiscretas de los equipos rivales



La jornada del sábado de nuevo estuvo marcada por la aparición de la lluvia como ocurriera semanas atrás en Melbourne. La igualdad entre Fernando Alonso y Felipe Massa demostrada en Australia volvía a reproducirse en Malasia, donde las diferencias entre ambos pilotos fueron muy pequeñas, decantándose la balanza a favor del brasileño en el sector 3 por apenas seis milésimas. Ferrari completaba una gran sesión de calificación, llevando a sus dos pilotos a las tres primeras posiciones.

La carrera comenzaba con mucha incertidumbre, pues en los minutos previos a su celebración, caía un buen chaparrón sobre el Circuito Internacional de Sepang, que obligaba a los equipos a comenzar la prueba con neumáticos intermedios, a pesar de que muchas zonas de la pista estaban secas. En la salida, Fernando Alonso conseguía superar a Felipe Massa, que perdía muchas posiciones con respecto a su posición inicial de la parilla. El asturiano tocaba con su alerón delantero levemente el difusor del alemán Sebastian Vettel en la primera curva, pero con la suficiente fuerza como para que se desprendiera por uno de sus lados. Tras completar la primera vuelta no sin complicaciones, Ferrari decidía no llamar a Alonso a boxes para cambiarle el alerón delantero, que se desprendía completamente al cruzar la línea de meta, colándose debajo del fondo plano del F138 y provocando el abandono del piloto español. Por su parte, Felipe Massa concluía en quinta posición una carrera bastante consistente, donde el tráfico de nuevo era el enemigo número uno para los intereses del piloto brasileño.

Después de tres semanas de parón, la Fórmula Uno volvía a ponerse en marcha en el Gran Premio de China. Ferrari aterrizaba en el circuito de Shanghái con bastantes mejoras en zonas importantes del F138 como frenos, alerones, difusor y escapes, completando la evolución que habían iniciado en los pasados GP de Australia y de Malasia. Durante las dos sesiones, Felipe y Fernando estuvieron probando estas novedades con unas cargas bastante similares de combustible, donde confirmaron haber dado un paso adelante con respecto a sus rivales.



La clasificación reafirmaba las buenas sensaciones de la jornada del viernes. Ambos monoplazas se metían dentro de los cinco primeros (Alonso tercero y Massa quinto) con un coche que respondía muy bien y que se mostraba bastante veloz, con una relación de marchas donde se apostaba por la velocidad al final de recta en detrimento de la aceleración tras la salida de curva.





El domingo nos regalaba la primera victoria de Fernando Alonso en este Mundial. La carrera comenzaba de nuevo con una gran salida de los dos Ferrari, que se colocaban tras el primer paso por línea de meta en segunda y tercera posición respectivamente. A partir de ese momento, el siguiente objetivo en la lista era superar a Lewis Hamilton a partir de la conservación de neumáticos. Tras superar al piloto inglés en la vuelta 5 y colocar el neumático medio, Fernando comenzaba a marcar vuelta rápida tras vuelta rápida, aspecto que le permitió abrir un espacio suficiente para gestionar sus gomas y que a la postre, fue determinante para la victoria final en la prueba china. En un lugar totalmente distinto terminaba su compañero de equipo Felipe Massa la prueba en la capital china. A pesar de efectuar una gran salida, remontando dos posiciones al superar a Nico Rosberg y Kimi Raikkonen, el piloto brasileño cruzaba la bandera a cuadros en la sexta posición, víctima del mal funcionamiento del neumático medio en su F138, con el que incomprensiblemente era más lento en casi dos décimas en el primer stint y en más de ocho en el resto de la carrera.

Sin tiempo para celebrar la victoria, el Gran Circo llegaba a Bahréin, gran premio que no había podido celebrarse el año pasado por los conflictos civiles del país del golfo Pérsico. El calor y la baja humedad no faltaron a su cita durante el viernes, con unas temperaturas ambientales de 32ºC en el ambiente y de 41ºC en pista, que fueron ascendiendo a medida que avanzaban los minutos. Ferrari no realizaba unos entrenamientos excesivamente largos, pero suficientes para demostrar que eran el equipo mejor posicionado para la victoria final, con un gran ritmo en las tandas largas, especialmente con Fernando Alonso, y en tandas cortas con Felipe Massa.

El sábado se confirman los pronósticos del viernes, y la tercera posición de Fernando Alonso y la cuarta de Felipe Massa con neumáticos duros, permitían a ambos pilotos de la Scuderia tener una gran ocasión para atacar la victoria final desde el principio de la prueba, siendo la salida y la primera parada claves para sus aspiraciones.





Sin embargo, el domingo era un mal día para los intereses de Ferrari, que solo pudo cosechar la octava posición de Fernando Alonso. El piloto asturiano, tras mantener un intenso duelo en las primeras vueltas con Sebastian Vettel, atacaba a Nico Rosberg, consiguiendo pasarle al final de la recta. Sin embargo, el alerón trasero del piloto de Ferrari se rompía quedándose el DRS abierto, hecho que obligaba a Alonso a realizar una temprana parada para arreglar el problema. Sin embargo, una vuelta más tarde, el DRS se volvía a atascar, forzando al piloto español a pasar de nuevo por boxes para repararlo y dejando el sistema completamente inservible para el resto de la prueba. La carrera de Alonso quedaba arruinada, y el octavo puesto que conseguiría al final de la prueba, fue visto como un gran resultado desde el seno de los de Maranello. Tampoco tuvo mucha mejor suerte su compañero de equipo Felipe Massa, quien dañaba su alerón delantero en la salida tocándose con Sutil, y sufría nada menos que dos pinchazos, que le obligaban a realizar más paradas en boxes de las previstas, para concluir la carrera en una discreta decimotercera posición.

Tras un descanso de tres semanas, los equipos comenzaban la gira europea con el Gran Premio de España en Barcelona, carrera históricamente de grandes evoluciones técnicas por parte de los equipos. La jornada de viernes nos permitía observar como Ferrari había progresado bastante con las mejoras que habían introducido en el F138 entre las que se encontraban una evolución importante del alerón trasero y del suelo. El objetivo, según reconocían desde la propia Scuderia era avanzar en calificación, tan importante en las dos siguientes pruebas del Mundial, mientras que en las tandas largas se mantenían implacables.

Un problema en el sector 3 impedía que Fernando Alonso y Felipe Massa deleitaran con un gran resultado al presidente del Il Cavallino Rampante, Luca Cordero di Montezemolo el sábado por la tarde en la clasificación. El quinto puesto del piloto español y noveno del brasileño no invitaban a soñar con cotas mayores de las de conseguir subir al podio, aunque el gran ritmo en tanda larga y la poca degradación eran motivos suficientes para la esperanza de cosechar algo más entre la afición española.



En la carrera, Fernando Alonso desmontaba las estadísticas del circuito de Montmeló, logrando la victoria del Gran Premio de España partiendo desde la quinta posición de la parrilla, hecho que no ocurría desde hacía 16 años. Además, la fiesta en el box de los de Maranello era por partida doble, ya que Felipe Massa completaba una gran remontada y conseguía subirse al tercer escalón del podium. Vencer en casa siempre es una sensación especial para cualquier piloto, pero cuando dicha victoria se consigue con adelantamientos al límite en las primeras vueltas y con la cabeza fría y el corazón en la mano en los giros restantes, entonces el triunfo vivido perdura en la posteridad. Fernando Alonso se subía a lo más alto del podio barcelonés con la satisfacción de poder observar la euforia de las 95.000 almas que habían vibrado como nunca con una carrera que el ovetense se había trabajado desde que se habían apagado los semáforos de la salida, a las dos en punto de la tarde hora local.

Tras arrancar desde la quinta plaza, e intentar sin éxito un adelantamiento sobre Sebastian Vettel en la recta principal, Fernando se disponía a completar la que sin duda fue la maniobra de la carrera: un doble adelantamiento por el exterior sobre Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton. Por tracción, el Ferrari batía al E21 en la salida de la curva 2, para posteriormente ganarle la partida al W04 en la Repsol. Dos posiciones en un abrir y cerrar de ojos, que le aupaban hasta la tercera posición, justo por detrás de Nico Rosberg y Sebastian Vettel. A partir de ese momento, Alonso y Ferrari comenzaron a correr con cabeza, conscientes de que la estrategia sería una vez más el factor determinante del Gran Premio. Con Rosberg marcando un ritmo muy lento en cabeza y Vettel incapaz de sobrepasarle debido a su séptima velocidad tan corta, la Scuderia decidía llamar a boxes a Alonso en la vuelta 9, deteniendo al asturiano antes que sus rivales para disfrutar así de un aire limpio que le permitía colocarse en cabeza sin mayores problemas cuando Mercedes y Red Bull decidían llamar a sus pilotos a realizar su primera parada en boxes. Líder fue en la vuelta 13 y líder sería hasta la 66. Si tuviéramos que resumir la actuación de Fernando aquel domingo soleado en una sola palabra, esa sería 'constancia'. Alonso demostró ser el piloto más veloz sobre el asfalto en cada una de sus tandas, controlando la carrera desde delante y manteniendo la cabeza fría hacia una bandera cuadriculada que ya ondeaba en el horizonte desde el momento en que el F138 había encontrado pista libre para correr, con un ritmo sencillamente inalcanzable para la competencia.



Durante buena parte de la carrera parecía que Ferrari celebraría un doblete en Barcelona, pero una arriesgada estrategia de Kimi Raikkonen podía con Felipe Massa, quien aun así protagonizaba una espectacular remontada desde la novena posición hasta el tercer cajón del podio, con algún que otro adelantamiento para el recuerdo por el camino, como uno sobre el Toro Rosso de Daniel Ricciardo por el interior de la chicane de La Moreneta. Gran inicio de temporada europea de Il Cavallino Rampante, que con este el resultado ratificaba la imagen de máximo candidato a la victoria final de la mano de un Fernando Alonso, que parecía que esta vez si podría alcanzar un titulo que tanto años se le estaba resistiendo y experimentar la sensación de ganar con Ferrari.

Sin tiempo que perder, la Fórmula Uno se trasladaba hasta la majestuosa tierra monegasca para celebrar por sus calles, uno de los Grandes Premios que siempre atraen la atención del espectador. Ferrari se presentaba en Mónaco como líder del mundial y con la obligación de defender tal privilegio. Tras la primera jornada de entrenamientos libres celebrada el jueves, los italianos se encontraban a una distancia de cuatro décimas de Mercedes en calificación, si bien habían vuelto a demostrar que tenían un ritmo muy bueno en las tandas largas de cara a la carrera del domingo.



La jornada de sábado comenzaba de forma poco halagüeña para los intereses de la Scuderia. Felipe Massa sufría un fuerte accidente en la primera curva del circuito tras perder el control de su F138, que le obligaba a no poder participar en la sesión de calificación debido a los grandes daños que había ocasionado el golpe, viéndose perjudicado hasta el punto de tener que salir desde la vigésimo segunda posición. Por su parte, Fernando Alonso conseguía una discreta sexta posición, tras sufrir muchos problemas de subviraje por las estrechas calles monegascas a bordo de su F138. De nuevo, la clasificación volvía a erigirse como la gran asignatura pendiente de los de Maranello.





El domingo asistiamos a una carrera dura, llena de incidentes donde solo acabarían la prueba quince coches de los veintidós que inicialmente tomaban la salida. Alonso sufriría por partida doble el exceso de fogosidad del mexicano Sergio Pérez, primero en la chicane Harbour, donde se tenía que ir largo para no chocarse con él, lo que le granjeaba la pérdida de su posición y más tarde, se veía afectado por los restos del toque entre Pérez y Ráikkonen, que impactaban en el ala delantera de su F138, provocándole 50 puntos de pérdida de carga aerodinámica y unos dos segundos por vuelta de ritmo. Debido a ello, el asturiano perdía su posición con Sutil y Button, para cruzar la bandera a cuadros en séptima posición. Peor suerte corría su compañero de equipo Felipe Massa, que en un intento de ganar posiciones, volvía a tener el mismo accidente en Santa Devota que el sábado en los Libres 3, con el consecuente abandono de la prueba y visita al hospital para constatar de que todo estuviera en su sitio en el cuerpo del brasileño.





Después de cruzar el Atlántico, los equipos se trasladaban a Canadá. Los italianos era el equipo que menos vueltas completaba a la pista canadiense, con menos de 30 entre sus dos pilotos. Las mediciones aerodinámicas y las pasadas a velocidad constante copaban ambas sesiones en una carrera donde el F138 incorporaba novedades en los dos alerones y en la zona de escapes, así como alguna ligera modificación en el suelo, mejoras que recientemente el nuevo director de chasis de la Scuderia Pat Fry, reconocía que marcaron el principio del fin de los intereses de los de Maranello por conseguir los Mundiales.



El sábado hacía acto de presencia la lluvia, convirtiendo la sesión de clasificación en una de las más caóticas que se recuerdan de la temporada. En lo que se refiere a los intereses de los del Il Cavallino Rampante, Felipe Massa volvía a sufrir un accidente muy similar a los que había sufrido quince días antes en Montecarlo estrellándose contra las protecciones al pisar la hierba en plena frenada, concluyendo la sesión en decimosexta posición. Mucha mejor suerte no tenía su compañero de equipo Fernando Alonso, que acaba la sesión en la sexta posición tras no encontrar el reglaje correcto que se adaptara mejor a la loca sesión que tuvo lugar por el mes de junio en tierras canadienses.



El domingo, Alonso realizaba una gran remontada desde la sexta plaza hasta la segunda posición, pasando a todos sus rivales (salvo a Rosberg) en la pista con adelantamientos espectaculares gracias a un ritmo muy fuerte con los neumáticos medios. No lejos de la gran actuación del piloto español se quedaba Massa, que tras mantener una intensa lucha durante toda la carrera con los dos Force India y Kimi Raikkonen, conseguía remontar desde la decimosexta posición hasta la octava. Ferrari demostraba una vez más tener un gran coche en carrera, pero las malas clasificaciones penalizaban mucho el excelente ritmo del F138.





La próxima carrera de Fórmula Uno tendría lugar en uno de los Grandes Premios con más tradición de todo el calendario, el de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. La jornada de viernes no arrojó buenos pronósticos para la Scuderia. Force India parecía colocarse como el tercer equipo más rápido en las condiciones de calificación, superando con un amplio margen a los italianos. A Fernando y Felipe les iba a tocar dar más de su máximo para acercarse a la cabeza, ya que la quinta posición se veía como algo difícil de conseguir en esos momentos. La clasificación del sábado confirmaba los peores augurios de la jornada del viernes. A pesar de la variación de diez grados centígrados que la pista había experimentado, no les servía a Alonso y Massa para no ir más lejos de la quinta y sexta fila de parrilla de salida.



Ya en la carrera, Alonso realizaba una mala salida donde perdía unas valiosas posiciones que después le tocaría remontar, mientras que Massa firmaba una soberbia arrancada, que le colocaba en quinta posición. A partir de ese momento, el patético escenario que produjeron los estallidos de los neumáticos Pirelli, provocaron que Fernando se afianzara en la cuarta plaza, mientras que a Massa le tocara sobreponerse de su mala suerte con los neumáticos. Posteriormente, el piloto español era sobrepasado por Kimi Raikkonen y Mark Webber, viendo como se le alejaban las opciones de conseguir un podium. Sin embargo, el fallo mecánico de Sebastian Vettel y el posterior Satefy Car que provocaba el piloto alemán al dejar aparcado su RB9 en la recta de meta, permitían al piloto asturiano entrar a cambiar neumáticos, para de esta forma, atacar en las vueltas finales a pilotos con gomas mucho más usadas. Como resultado de esta agresiva estrategia, Fernando conseguía subir al tercer escalón del podium, mientras que por su parte, Massa no cambiaba los neumáticos y lograba acabar en la sexta posición. Comenzaba en este Gran Premio el declive de los de Maranello, que no se recuperarían parcialmente hasta SPA. Las evoluciones que debían de haber dado el salto de calidad en Canadá y Silverstone habían fracasado y eran devueltas en su totalidad a la fábrica. Alonso comenzaba a vislumbrar que otro año más no sería campeón del mundo con Ferrari.

Sin apenas tiempo que perder, los equipos se trasladaban de Gran Bretaña a Alemania. Los Libres 1 y 2 certificaban que Ferrari se encontraba a una distancia de siete décimas de la cabeza, un margen demasiado grande para luchar por las posiciones delanteras. La situación no había cambiado mucho con respecto a la actuación de la semana pasada de Silverstone. Además, los problemas de fiabilidad del F138 de Alonso ponían más en duda si cabe si la Scuderia conseguiría un buen resultado en el resto del fin de semana.



A sabiendas del gran déficit de velocidad con el cual contaban en este Gran Premio, Ferrari decidía llevar a la práctica una estrategia de mucho riesgo con clara vistas a obtener un buen resultado el domingo: Alonso y Massa montaban neumáticos medios para marcar su mejor vuelta para permanecer más tiempo en pista y asi aprovechar el tráfico que sus rivales encontrarían después de sustituir sus gomas blandas al cabo de pocos giros. Todas las simulaciones de Ferrari con estos neumáticos pronosticaban resultados favorables para sus pilotos, pero sin embargo, salir en Nürburgring desde la séptima (en el caso de Massa) u octava (en el de Alonso) era francamente arriesgado.



Con el Gran Premio ya terminado, pudimos comprobar como la estrategia tan arriesgada que los de Maranello habían decidido implementar el sábado no les había salido demasiado bien, ya que el F138 de Fernando Alonso había acabado en su posición natural (cuarto puesto). Aún así, el asturiano había presionado mucho a Grosjean en los compases finales merced a un juego nuevo de gomas blandas que había montado en la última parada en boxes, pero las cuatro décimas de desventaja con las cuales contaba el F138 respecto a sus rivales, hacían que fuera una distancia muy grande de salvar. Por su parte, Felipe Massa acumulaba un abandono más en su casillero particular, al tener que dejar la carrera tras calar el monoplaza en un trompo al final de la recta. Los italianos se iban al parón de tres semanas antes de Hungría sabiendo que contaban con un monoplaza inferior al de sus rivales principales, y que solo la degradación les permitía estar por delante de Mercedes.





Tras los test de jóvenes pilotos en Silverstone, Ferrari se presentaba en Hungría como una prueba de fuego para saber si podrían seguir aspirando al campeonato. Los de Maranello centraron su actividad del viernes en probar a fondo las novedades que introducían en los alerones, suelo y escapes del F138, que en su mayor parte habían sido probadas en los test de Jóvenes Pilotos de hacía un par de días. El objetivo era no dejar escapar más terreno respecto a sus rivales, si bien de nuevo la clasificación marcaría una vez más los objetivos reales de la Scuderia.



La igualdad sería la nota predominante de una clasificación que concluiría con un resultado más o menos esperado viendo la evolución del F138 desde Canadá. Fernando Alonso terminaba la sesión en un meritorio quinto lugar, a cuatro décimas del mejor registro del día y que le permitía poder soñar con un podium el domingo, mientras que Felipe Massa concluía la jornada en séptima posición, a más de dos décimas del piloto español.



Sin embargo, una carrera muy estratégica nos dejaba como conclusión que los del Il Cavallino Rampante se encontraban muy por detrás de sus principales rivales (Mercedes, Red Bull y Lotus) en cuanto a rendimiento. Las mejoras introducidas no habían tenido el resultado esperado y el F138 no demostraba tener ritmo de carrera ni con los medios ni con las blandas. El quinto y octava puesto de Alonso y Massa respectivamente, se antojaba poco botín para las aspiraciones de la Scuderia en un campeonato que comenzaba a escaparse de manera preocupante a los italianos y a su piloto estrella, Fernando Alonso.





Las vacaciones de verano lejos de traer calma y tranquilidad, habían dejado una guerra civil en Maranello. Las palabras de Fernando Alonso a la conclusión del Gran Premio de Hungría, reclamando como regalo de cumpleaños un coche igual de rápido que el de sus rivales, habían desencadenado un cruce de declaraciones entre el piloto asturiano y el presidente de Ferrari. El interés en Bélgica se centraba en ver más la actitud del equipo hacía el piloto español y viceversa que en el rendimiento del F138 en las Ardenas. En lo deportivo, el equipo italiano dedicaba la jornada del viernes a introducir, probar y analizar en el F138 nuevas piezas como una configuración nueva de alerón trasero con menos carga, y una profunda evolución de escapes, así como una mejora de ala delantera entre otros detalles, cuyo funcionamiento marcarían sus opciones de seguir luchando por el campeonato.



La lluvia intermitente dinamitó la fase final de una sesión de clasificación que nos dejaba un resultado poco alentador para los intereses de la Scuderia. Tras mostrar un gran rendimiento en la Q1 y Q2 con el asfalto seco, la lluvia provocaba un giro de 360 grados que dejaba a Alonso y Massa en la novena y décima posición. El piloto asturiano no podía dar la última vuelta cronometrada de la Q3 después de que Ferrari le sacará a pista muy tarde y él mismo cometiera un error que le impedía pasar por meta antes de que el cronómetro llegara a cero. Mientras, Felipe Massa directamente abortaba su última vuelta antes de empezarla, provocando caras muy largas en el box de los de Maranello.



La carrera del domingo dejaba como gran protagonista del Gran Premio a Fernando Alonso. El piloto español realizaba una soberbia carrera remontando siete puestos desde la novena plaza hasta la segunda final, consiguiendo todos ellos en la pista. El F138 en manos del piloto asturiano demostraba haber mejorado bastante después del verano. En contrapartida, su compañero de equipo Felipe Massa, no podía pasar de la séptima posición, resultado que dejaba en evidencia el pobre rendimiento que venía demostrando el piloto brasileño en las últimas carreras para sus intereses y el de la Scuderia.

Tras dos semanas de descanso, la Fórmula Uno visitaba una de las pistas con más solera del Campeonato. El Gran Circo del automovilismo aterrizaba en Monza, considerada históricamente como la casa de Ferrari, precisamente en un momento bajo de forma del equipo italiano, que estaba viendo cómo luchar por el Mundial se ponía muy cuesta arriba. Las pruebas aerodinámicas y las constantes comparativas de las dos nuevas alas copaban la mayor atención del equipo italiano durante los Libres 1 y 2.



La jornada de sábado era afrontada por Ferrari con una gran presión por alcanzar las primeras posiciones que les permitieran poder optar a lo máximo el domingo en la carrera. El box de los de Maranello se llenaba de gente importante en el seno de la Scuderia, con el presidente Luca Cordero di Montezemolo a la cabeza. Ferrari optaba por una configuración de velocidad, portando una sexta velocidad media y una séptima larga que les hacía llegar rápido a la meta y seguir aumentando su velocidad hasta final de recta. El cuarto y quinto puesto de Felipe Massa y Fernando Alonso demostraba que el F138 era competitivo con baja carga aerodinámica, si bien la polémica rodeó este gran resultado de los italianos, debido a que Alonso dedicaba unas palabras un poco “fuertes” a su ingeniero de pista, Andrea Stella, a raíz de la estrategia seguida por los de Maranello a la hora de afrontar la Q3.

El guión de SPA se volvía a repetir casi exactamente en Monza el domingo a las dos de la tarde hora local. La salida de la carrera era fiel a su cita en Monza, con mucho toques en la estrecha chicane que sigue a la recta principal. Massa se ponía segundo, mientras Alonso progresaba desde la cuarta plaza para pasar a Webber en la vuelta 3 y a Massa en la 8. A partir de este momento, se producirían pocos movimientos en la parte delantera, con Alonso defendiéndose de los ataques de su amigo y rival Mark Webber, y Felipe Massa cabalgando en tierra de nadie hasta ver la bandera a cuadros en cuarta posición. A pesar de la remontada de Alonso, el F138 no pasaba de ser el segundo mejor coche, que unido al gran momento de forma que atravesaba Sebastian Vettel, hacía que Ferrari comenzara a pensar seriamente el tener que olvidar toda opción de conseguir la victoria final en el Campeonato del Mundo.

La gira asiática marcaría el devenir de Il Cavallino Rampante y las hostilidades comenzaban en Singapur, la ciudad que no descansa por la noche. Durante los Libres 1 y 2, Ferrari incorporó al F138 múltiples novedades, entre las que se encontraban escapes mejorados, suelo y difusor retocado, alerones adaptados, ajustes en suspensiones y un nuevo morro, destacando los múltiples planos de su ala delantera y pequeños aditamientos para ganar algo de carga aerodinámica. Un paquete aerodinámico completo que dedicaría la mayor parte del tiempo a compararlo y analizarlo, con múltiples mediciones a velocidad constante. Sin embargo, la decimotercera posición de Felipe Massa, a más de nueve décimas de su compañero de equipo, mostraba de forma muy clara el potencial del F138 en este Gran Premio, a pesar de las mejoras introducidas.



La jornada del sábado confirmaba los rumores que circulaban por el paddock. De nuevo, los de Maranello volvían a fracasar en la evolución de su monoplaza. Fernando Alonso firmaba el séptimo puesto en parrilla, 48 milésimas por detrás de Felipe Massa, que era sexto. Las mejoras introducidas solo eran capaces de mejorar el tiempo por vuelta en una décima según declaraba el propio Alonso y la distancia respecto a la Pole no bajaba del segundo para ninguno de los F138.



El domingo, Alonso salvaba los muebles de la Scuderia una vez más gracias a una carrera impecable ya desde la salida, donde hacía una arrancada espectacular que le dejaba en la tercera plaza. A partir de ese momento, Fernando mantenía un alto ritmo, seguramente por encima de lo que daba de sí el F138, que le permitió mantenerse con holgura en las primeras posiciones. El momento clave llegó cuando, aprovechando el periodo de Safety Car, Ferrari llamaba a boxes al piloto asturiano para hacer una parada y poner los neumáticos medios. Alonso conseguía hacer durar sus gomas desde la vuelta 25 a la 61, manteniendo un ritmo de carrera bastante notable y cruzando la línea de meta en segunda posición. En Ferrari se frotaban los ojos con el segundo puesto del piloto español, después de partir desde la séptima posición en parrilla, y más si lo comparaban con el resultado de su compañero de equipo, Felipe Massa, que una vez más se veía perjudicado por el tráfico de los doblados y solamente podía ser sexto.





Debido al gran rendimiento que andaba demostrando el tandem Sebastian Vettel y Red Bull desde SPA, unido al escaso margen de mejoría del F138 con respecto a su homologo en Red Bull, hacía que Ferrari decidiera parar la evolución del coche y centrar todos sus esfuerzos en el proyecto de 2014. Por ello, durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Corea, se pudo observar sobre el asfalto coreano un F138 casi idéntico al de Singapur, con alguna modificación relacionada con la carga aerodinámica del circuito. Con graves problemas de estabilidad, el coche rojo no se mostraba del todo rápido, manteniéndose constante en 1’46 a una distancia de medio segundo en ritmo de carrera y un segundo en referencia a simulación de calificación.



La clasificación dejaba un resultado similar al que había conseguido la Scuderia hacía dos semanas en Singapur, pero a la inversa. Esta vez era Fernando Alonso quien marcaba el sexto mejor tiempo, pero gracias a una penalización al australiano de Red Bull Mark Webber, el asturiano partiría desde su acostumbrada quinta posición con la esperanza de recortar distancia con la cabeza en los primeros compases de la carrera. Detrás de él saldría un Felipe Massa, que aprovechaba la mala vuelta de Kimi Raikkonen para colarse entre los seis más rápidos.



La carrera, lejos de mejorar las prestaciones del F138, las empeoraba. Alonso cruzaba la línea de meta en sexta posición, tras verse taponado desde la vuelta 1 por un Nico Hulkerberg, que gracias a una gran velocidad punta, hacía imposible al piloto asturiano sobrepasarle. Por su parte, Massa conseguía remontar hasta la novena plaza, después de cometer un trompo al final de la recta en la vuelta 1 al intentar adelantar a Fernando. Además, Mercedes comenzaba a acercarse peligrosamente en el Mundial de Constructores, poniendo en peligro el segundo puesto que hasta este momento ostentaban los italianos.

Sin tiempo que perder, la Fórmula Uno iniciaba en Suzuka la cuenta atrás que concluiría en Interlagos. En tierra de samuráis, el viernes en el box de la Scuderia se observaría una modificaron en su habitual programa de trabajo inicial, centrándose por completo en la configuración del monoplaza y dejando de lado las típicas pruebas comparativas de la pista. Así pues, tanto Fernando como Felipe dedicaban ambas sesiones a adaptar el F138 a su conducción. Al final de las mismas, los datos arrojaban que de nuevo, el objetivo para los de Maranello era acabar entre los cinco primeros en clasificación y poder optar al podium en carrera.



El sábado, contra todo pronóstico, se libraba una espectacular batalla a tres bandas entre Mercedes, Lotus y Ferrari. Los de Maranello reducían el gap con respecto a sus principales rivales a menos de tres décimas, colocando a Felipe Massa en quinta posición. Por su parte, para encontrar a Fernando Alonso había que mirar algo más abajo, concretamente en la octava posición, después de completar una vuelta menos afortunada que la de su compañero de equipo.



Sin embargo, el domingo nos dejaba la enémisa remontada del piloto español, que apuraba sus opciones de proclamarse campeón del mundo en detrimento de Sebastian Vettel. En cuarta posición completaba la prueba japonesa el piloto asturiano que en una carrera difícil para sus intereses, donde tenía que luchar durante muchas vueltas detrás de algunos coches con menor ritmo que el F138 como el Sauber de Nico Hulkenberg debido a la peculiaridad de Suzuka, se proclamaba con 1571 puntos, el piloto con más puntos en la historia de la Fórmula Uno. Por su parte, el top ten era cerrado por Felipe Massa, que tenía un día difícil con un drive through por exceder la velocidad en el pitlane, que le lastraba toda opción de poder ayudar a los italianos en su lucha por el subcampeonato de Constructores con Mercedes. Además, la Scuderia Ferrari conseguía realizar la parada más rápida de la historia de la Fórmula Uno, parando el cronómetro en 1.95 segundos.







La contaminada atmósfera india no ocultó las carencias del F138. Durante los Libres 1 y 2, Ferrari tenía una sesión bastante accidentada, al menos con el coche de Fernando Alonso. Un problema con la caja de cambios en su vuelta 6 suponía el final prematuro del piloto asturiano en los Libres 1 y obligaba a tener que contar sólo con Massa para recoger datos. El trabajo sería más o menos el mismo que realizaron en Japón y Corea, con la configuración del F138 como principal objetivo, siendo también idénticos los pronósticos y simulaciones con respecto a las expectativas de Il Cavallino Rampante para el resto del fin de semana.



El sábado, Ferrari decidía realizar una estrategia similar a la que habían realizado meses atrás en Alemania debido a la alta degradación que presentaban los compuestos de Pirelli con Fernando Alonso. El piloto asturiano optaba por sacrificar una primera línea de parrilla y tener que entrar en las primeras vueltas de la carrera, y montaba el compuesto más duro que Pirelli había traído al Circuito Internacional de Buddh para marcar el octavo mejor registro en parilla. El objetivo de la arriesgada estrategia era poder realizar una primera parte de carrera más larga que sus rivales y reservar un juego de gomas blandas nuevas para las últimas 12 vueltas de carrera. Por su parte, el brasileño Felipe Massa realizaba la estrategia prevista inicialmente por los estrategas de Ferrari y conseguía marcar el quinto mejor tiempo a bordo de su F138, que sin embargo, se quedaba a más de un segundo del mejor tiempo logrado en esta sesión.



La carrera sería un desastre para Ferrari por varias razones. En primer lugar, Alonso no podía materializar la buena estrategia con la que partía saliendo con neumáticos medios, ya que a pesar de realizar una buena salida, rozaba su alerón delantero con el RB9 de Mark Webber, obligándole a parar en boxes y cambiar el ala, lo que se materializaba en una parada más que el resto de contrincantes y el final de todo tipo de simulación favorable. Debido a esto, los italianos perdían la segunda plaza en el Mundial de Constructores en favor de Mercedes, aunque el asturiano conservaba aún la segunda posición en el de pilotos. La nota positiva de la carrera la protagonizaba Felipe Massa, que en un intento de demostrar su valía al volante para poder optar a un asiento en otro equipo para la temporada que viene, realizaba una completísima carrera a bordo del F138, llegando a liderar la prueba por momentos y luchando hasta el último metro por un puesto en el podium. Gran resultado del piloto brasileño, que semanas antes había declarado su intención de no colaborar en exceso en los intereses de la Scuderia en el Mundial de Constructores.

En el circuito de trágicos recuerdos para la Scuderia, Ferrari se presentaba con la intención de recuperar la segunda posición en el campeonato de constructores, en manos de Mercedes tras la debacle de los italianos en el anterior GP. El objetivo era subir al podium y para ello, los de Maranello dedicaron la jornada del viernes a analizar algunas novedades que habían instalado en los pontones laterales del F138. Unas mejoras pequeñas que esperaban que les permitieran dar un paso hacía delante con respecto a sus rivales. Sin embargo, pronto se comprobaría que el tercer sector de la pista árabe, repleto de curvas lentas y donde la tracción es clave, sería la sangría principal de tiempo para los F138 de Alonso y Massa con respecto al resto de monoplazas. Además, la distancia con la cabeza se mantenía estable en las ocho décimas y tres con Mercedes, pero el rendimiento de Lotus y McLaren era mejor que en anteriores carreras y cabría la posibilidad de que en calificación no se alcanzase la Q3.



Los pronósticos del viernes se confirmaron el sábado, donde la sorpresa negativa la protagonizaba Fernando Alonso, que era eliminado en la Q2 por primera vez en esta temporada. La undécima posición que ocuparía en la parrilla del domingo no albergaba grandes esperanzas para los intereses de la Scuderia, ya que el F138 del piloto asturiano había demostrado tener graves problemas de tracción, de origen claramente aerodinámico en palabras del propio bicampeón, y además parecía no tener un ritmo de carrera capaz de rivalizar con los mejores de la parrilla. Tampoco le fueron demasiado mejor las cosas a su compañero Felipe Massa, que lograba salvar el corte de la Q3 en el último suspiro para posteriormente lograr una séptima posición, desde donde vería muy lejos a sus principales rivales del domingo: Nico Rosberg y Lewis Hamilton.



Ya en la carrera, Ferrari conseguía minimizar milagrosamente los daños del sábado con respecto a Mercedes. La carrera se planteaba dura para sus dos pilotos, pero ambos pilotos contrarrestaban ese déficit de posiciones con una gran salida. Tras ello, realizaban una gran carrera luchando entre ellos, así como adelantando a otros muchos rivales, para al final, Alonso remontar cinco plazas colocándose entre los dos Mercedes y Massa entrar en línea de meta justo detrás de Lewis Hamilton. Además, Fernando conseguía la vuelta rápida de carrera y dejaba para el recuerdo su salida de boxes tras la última parada, en la que ponía parte del coche fuera de la pista para mantener su posición con Felipe y Vergne.

Sin tiempo para descansar, la Fórmula Uno visitaba América. Durante la primera sesión de entrenamientos libres de Austin, Ferrari decidía aprovechar el tiempo para realizar un trabajo aerodinámico con ambos F138, tratando de evaluar el rendimiento del monoplaza con las dos versiones de ala delantera y trasera que traían para este circuito. Fernando, todavía renqueante de su problema con la espalda, sufrido 10 días atrás en Abu Dhabi, se centraba en el ala trasera, mientras que Felipe Massa hacía lo propio con el ala delantera. Los datos a la finalización de los entrenamientos arrojaban una inesperada igualdad entre los italianos, Lotus y Sauber, con Mercedes a una distancia de apenas dos décimas en ritmo de carrera y algo más en calificación.



La jornada del sábado trajo una buena y mala noticia para los intereses de los de Maranello en su lucha por el subcampeonato de constructores. Fernando Alonso lograba reglar su coche para que respondiese de manera adecuada en calificación, consiguiendo el sexto mejor tiempo de la parrilla, a apenas 31 milésimas de Lewis Hamilton, que situaba al piloto español en una posición razonable para poder atacar con el buen ritmo de carrera del F138. La cruz de la sesión era para Felipe Massa. El brasileño no daba en la tecla del difícil juego de temperaturas y presiones, y el domingo partiría desde la retrasada decimotercera posición, beneficiado por las penalizaciones a Button y Gutiérrez, ya que su tiempo en calificación había sido el decimoquinto más rápido. Sin embargo, la pobre actuación de Rosberg, que saldría justo por delante del paulista, disimulaba un poco el escaso rendimiento de Massa a bordo del monoplaza italiano.



El domingo, Fernando Alonso se proclamaba de nuevo como uno de los hombres del Gran Premio, a pesar de terminar en una modesta quinta plaza y por detrás del Mercedes de Lewis Hamilton, objetivo que él mismo se había marcado a conseguir después de la calificación. El asturiano firmaba su tercer subcampeonato mundial en Fórmula 1 en su duodécimo Mundial en activo, superando en pista a los dos Sauber con similares maniobras en la primera curva y batiendo al McLaren de Pérez en estrategia. Muy por detrás suyo, concretamente en la duodécima posición y a casi más de medio segundo, veía la bandera a cuadros su compañero de equipo Felipe Massa, descentrado en la gestión de los neumáticos con una estrategia a dos paradas.

Tras la contienda de Austin, Ferrari aterrizaba en Brasil, con el objetivo de arrebatar la segunda posición del Mundial de Constructores a Mercedes. El Gran Premio tendría un toque a despedida, ya que Felipe Massa se despedía de Ferrari tras más de diez años con los italianos. La presencia de la lluvia en la jornada del viernes distorsionó por completo cualquier programa previsto. El equipo italiano, al ver que las condiciones de pista no eran favorables para realizar mediciones aerodinámicas o sacar datos concluyentes, optaba por trabajar con diferentes procedimientos tanto en pista como en boxes y en evaluar la configuración del F138 para mojado. La nota curiosa del día se producía en los Libres 2. Sin posibilidad de rodar debido a la gran cantidad de agua que se acumulaba en la pista, Alonso se dedicaba a tener reuniones con Andrea Stella y Stefano Domenicali de cara al 2014. Por su parte, Felipe Massa no paraba de fotografiarse con todo el equipo de la Scuderia, que no querían pasar la oportunidad de guardar un recuerdo del brasileño.



La lluvia haría de nuevo acto de presencia el sábado, igualando el rendimiento de todos los monoplazas. En esta tesitura, Fernando Alonso firmaba un excelente tercer puesto, que igualaba sus mejores calificaciones del año (Malasia, China y Bahréin). Sin embargo, el piloto asturiano no se mostraba contento con el resultado, ya que un error en la curva 4 le hacía perder siete décimas y así lo hacía saber por la radio del equipo, donde llegaba a pedir perdón por haberles fallado. Por el contrario, Felipe Massa no conseguía seguir la estela marcada por su compañero bajo la lluvia y solamente era capaz de marcar el noveno mejor tiempo.





El domingo, Alonso hacía gala de nuevo de un gran pilotaje a bordo del F138 y cruzaba la línea de meta en tercera posición, tras mantener un inesperado e intenso duelo con su rival y amigo Mark Webber, llegando a respirar por momentos los aromas de la victoria. Massa, que era despedido del box de los de Maranello bajo una sonora ovación, concluía su participación con los italianos en séptima posición, tras ser sancionado con un drive trought por cruzar reiteradamente con las cuatro ruedas del coche la línea blanca de entrada a boxes, hecho que enfadaba y mucho al piloto paulista, haciéndolo ver con su famoso “unbelievable” por la radio del equipo.

Como hemos podido ver, el Ferrari F138 ha sido un monoplaza que ha acusado gravemente el cambio de neumáticos que se produjo a mitad de temporada por motivos de seguridad. A partir de ese momento, Fernando Alonso y Felipe Massa comenzaron a perder a pasos agigantados la ventaja que habían labrado a principio de temporada, que unido a la falta de un plan de evolución preciso y fiable, las carencias técnicas y el mal funcionamiento de las herramientas de trabajo, han provocado que Ferrari haya terminado tercera en el Mundial de constructores.



El monoplaza de Simone di Resta, Pat Fry y Nikolas Tombazis ha seguido manteniendo las características reconocibles de sus predecesores, con un gran ritmo de carrera los domingos y graves problemas para calentar correctamente los neumáticos el sábado. Además, la tracción un año más ha sido el punto débil de los italianos, demasiado centrados en intentar mejorar aerodinámicamente el coche, mientras que la gran velocidad punta ha sido su arma más reconocible, siendo el equipo que más adelantamien