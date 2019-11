Una temporada de muchos altibajos en Lotus F1 Team

La temporada 2013 para la escudería Lotus ha sido especialmente complicada a partir de la segunda mitad del año ya que el cambio de neumáticos a partir del Gran Premio de Inglaterra no se acopló a las características de los monoplazas. No obstante, los integrantes del equipo han firmado un óptimo año consiguiendo la cuarta posición en la clasificación de constructores con un total de 315 puntos, luchando hasta el final con Ferrari.

A lo largo de las diecinueve citas mundialistas que se han disputado, Lotus tan solo ha logrado en una ocasión que uno de sus dos pilotos subiera a lo más alto del podio. El prestigio lo tuvo el piloto finlandés, Kimi Raïkkönen en la primera cita de la temporada, en Australia. Pero esta no es la única vez que Lotus ha tenido representación en el cajón de los puestos de honor ya que los corredores, a pesar de las complicaciones con las que han tenido que lidiar, han subido hasta 14 veces. Inclusive, Raïkkönen y Grosjean han protagonizado tres dobletes para orgullo de los máximos responsables del equipo en Bahréin, Alemania y Corea.

Sin embargo, como aspecto negativo del equipo destaca que en seis ocasiones los bólidos no cruzaron la fina línea blanca que determina la meta. A pesar de estas incidencias, la fiabilidad del Lotus goza de una buena calificación, ya que ambos monoplazas han completado concretamente 2018 vueltas sobre el asfalto de los distintos circuitos de la temporada 2013.

Australia – Malasia - China - Bahréin

La primera cita del 2013 comenzaba muy positivamente para Lotus, en general, y para el finlandés, en particular. Los monoplazas de la escudería británica demostraron durante los entrenamientos libres y en la sesión de clasificación su rapidez, tanto en tandas cortas como en tandas largas. Y es que los compuestos de Pirelli parecían adaptarse perfectamente a las características de los monoplazas. Así pues, el finlandés, con tan solo dos pasos por el pit lane, logró acabar la carrera en la primera posición, a pesar de haber partido desde la séptima plaza de parrilla. Su compañero de equipo no corrió la misma suerte ya que finalizó décimo.

Sin embargo, en Malasia se vio que esta desigualdad entre pilotos no era tan real como parecía y ambos acababan en la sexta y séptima posición, obteniendo la mejor puntuación el francés. Además, Raïkkönen, durante la primera mitad de la carrera, se encontró en pista con Pérez y Hulkenberg, mantiendo con ambos pilotos una gran lucha para tratar de acercarse más a las posiciones de cabeza. Continuando con la gira asiática, en China, Lotus conseguía por segunda vez en la temporada un nuevo podio: Raïkkönen firmaba la segunda posición en carrera, no exento de problemas. El primer incidente lo tuvo con el McLaren de Sergio Pérez, con el que colisionó, provocándole la rotura parcial del morro del E21. Aun así, el finlandés no tuvo la necesidad de cambiar el alerón y protagonizó una animada pelea sobre el asfalto con Lewis Hamilton para conseguir el trofeo de plata. Sin embargo, su compañero de equipo solamente fue noveno, perdiendo tres posiciones respecto al punto de partida inicial.

Pero uno de los momentos más dulces llegó en el G.P. de Barhein ya que el equipo vio como sus dos pilotos ascendían al podio, siendo segundo el finlandés y tercero el francés, quien estrenaba en esta cita un nuevo chasis. Asimismo, esta brillante participación hizo sumar un total de 33 puntos en la clasificación de constructores. Cabe destacar que en esta cita mundialista los protagonistas tenían asignadas la octava y undécima posición respectivamente. Llegados a este punto, la escudería británica contaba con 93 puntos.





España - Mónaco - Canadá - Gran Bretaña

Con la primera parada en tierras europeas, en España, Lotus sufrió su primer abandono. El E21 de Grosjean se detuvo, de manera repentina, en el circuito de Montmeló al sufrir una rotura de la suspensión. Sin embargo, la competición acabó con un sabor agridulce para la escudería británica ya que su primer piloto volvía a cruzar la meta en segunda plaza por tercera vez consecutiva, gracias a la menor degradación de los neumáticos que le permitió realizar tres paradas en lugar de los cuatro pit stop que protagonizaron sus rivales. Y bajo el glamour de Mónaco la situación no mejoró en absoluto: Grosjean volvía a no completar la carrera, después de llevarse por delante a Ricciardo, mientras que Räikkönen solo fue décimo, tras el toque con Pérez, firmando así el peor registro de lo que llevaba de temporada.

Pero los resultados todavía empeoraron más en el G.P. de Canadá, donde consiguieron en global, tan solo dos puntos para la escudería. La razón fue que Grosjean, a pesar de ganar ocho posiciones en carrera, solo pudo ser decimo tercero. Por su parte, Raïkkönen simplemente logró ser noveno, avanzando una posición respecto a la competición anterior. Así pues, el finlandés sumaba un punto a su palmarés, la vigesimocuarta vez consecutiva que conseguía estar en los puntos. No obstante, este récord no fue suficiente para cederle la segunda posición de la clasificación del Mundial al español Fernando Alonso. En Gran Bretaña los resultados fueron mejores para el finlandés, que cruzó la línea de meta en la quinta posición, pero no para el francés, que se tuvo que conformar con la decimonovena plaza de la tabla de tiempos.

Alemania - Hungría - Bélgica - Italia

Sin embargo, en Nürburgring la escudería volvía a lucir su mejor sonrisa. En esta ocasión los resultados volvieron a acompañar a los dos hombres de la casa, que consiguieron en segundo y tercer puesto del cajón por segunda vez consecutiva en la temporada. Esta buena combinación, permitió sumar 33 merecidos puntos que colocaban a Lotus con una calificación de 157 puntos en la clasificación de constructores justo en el ecuador de la temporada.

Para el G.P. de Hungría, Kimi Raïkkönen fue el piloto que más alabanzas se llevó dentro de su box: volvía a firmar un domingo de fábula con la consecución de la segunda posición, a pesar de haber calificado el día anterior con el sexto mejor tiempo y aguantar el acecho de Sebastian Vettel durante las diez últimas vueltas con unos neumáticos destrozados. Por el contrario, su compañero de equipo afrontaba la carrera con mucho optimismo y con cierta relajación, puesto que su tercer puesto en parrilla, la mejor clasificación de todos las competiciones disputadas hasta el momento, se veía desdibujada con la sexta plaza conseguida el domingo. Aún así, el equipo tenía 26 puntos más que en la carrera anterior.

La siguiente parada tuvo lugar en Bélgica. El circuito de Spa-Francorchamps no será bien recordado por Raïkkönen. Aquí el finlandés tuvo su primera retirada del 2013 a causa de un sobrecalentamiento de uno de los frenos delanteros del bólido. Por su parte, Grosjean tan solo sumó cuatro puntos al cruzar la meta como octavo piloto.

En Italia, los Lotus clasificaron bastante atrás. El finlandés firmó la undécima posición, puesto con el que acabó la carrera, mientras que Grosjean lo hizo dos lugares más atrás. Sin embargo el francés supo aprovechar las diferentes situaciones de carrera que se le presentaba y repitió la posición de la anterior cita mundialista. Asimismo, la carrera de Raïkkönen también se vio mermada desde el inicio de la competición, ya que en la salida tuvo un toque con Pérez y Di Resta. Con tan solo siete pruebas por disputar, Lotus contaba en su casillero con 191 puntos, muy cerca de los resultados conseguidos por la escudería del ‘Il Cavallino Rampante’.

Singapur - Corea - Japón - India

Bajo los focos de la noche de Singapur, en Lotus se volvió a vivir la cara y la cruz de un Gran Premio. Kimi Raïkkönen aparecía en el circuito por primera vez después de que se hiciese oficial su fichaje por Ferrari para 2014. A pesar de los problemas de espalda que el piloto ya soportaba en este momento y las complicaciones de clasificar bien los sábados, el finlandés dio una autentica exhibición de pilotaje y subía al podio, como tercer piloto más rápido al acabar la sesión. Menos suerte corrió Grosjean que, tras hacer una clasificación que le colocaba en la segunda línea de parrilla, no pudo finalizar la competición del domingo ya que sufría, por tercera vez, una avería hidráulica.

Pero esta incidencia no hizo más que darle alas al francés, quien logró subirse al último escalón del podio en las tres carreras posteriores, disputadas en Corea, Japón e India. En este sentido cabe destacar que precisamente en la India, Grosjean protagonizó su mayor remontada de la temporada: partía como decimoséptimo piloto y acabó en uno de los puestos de honor, avanzando así catorce plazas. Por otra parte, estas tres carreras fueron muy irregulares para Raïkkönen: segundo, quinto y séptimo, respectivamente. En este sentido, la competición de Corea fue para el finlandés un recital de pilotaje y aguante.

Abu Dhabi-Estados Unidos- Brasil

En Abu Dhabi los problemas de salud de Raïkkönen se acrecentaron y esto se reflejó en la clasificación que realizó el piloto, siempre acostumbrado a exprimir a sus máquinas. Partió desde la vigésimo segunda plaza y, desgraciadamente, el deportista no completó ni una vuelta de las que estaban previstas en la carrera, puesto que en la salida colisionó con un Caterham. Además, el finlandés salió vigesimosegundo en la parrilla, al ser sancionado el sábado por la FIA. De esta manera tan trágica, el finlandés cerró su paso por la escudería británica. Frente a la sombra vivida por el primer piloto, Grosjean aportó algo de luz y esperanza al equipo al conseguir la cuarta posición en carrera, colaborando con doce importantes puntos para la clasificación de constructores.



Ante la baja inesperada de Raïkkönen, en Lotus se apresuraron para encontrar el sustituto perfecto al finlandés. Este cargo lo ocupó su compatriota Heikki Kovalainen, experimentado piloto de Fórmula 1. Su primera participación en clasificación de Austin no dejó indiferente a nadie. El ‘recién llegado’ parecía no tener problemas para clasificar entre los diez primeros. Finalmente se tuvo que conformar con la octava posición, aunque en carrera estos resultados se desvanecieron hasta descender al decimocuarto puesto. En contraposición, Grosjean consiguió en este G.P. el mejor resultado de toda su temporada al ser galardonado con el premio de plata. Además, el galo fue el único piloto que puso ‘entre las cuerdas’ al tetracampeón del mundo después de que el safety car realizara su aparición por el accidente de Adrian Sutil. Asimismo, Grosjean también lidero algunas de las vueltas del G.P., tras la entrada a boxes de Sebastian Vettel.

Finalmente, después de este gran recorrido, toda la ‘familia del gran circo’ llegaba al final de la temporada. En Brasil los resultados no acompañaron a los pilotos, por lo que Lotus no se pudo despedir como realmente le hubiera gustado. Por una parte, Grosjean protagonizó su cuarta retirada del año, quien bromeaba diciendo que “el motor ha decidido coger vacaciones antes de tiempo”. Por otro lado, Kovalainen, tras una mediocre clasificación en la que quedo undécimo, vio ondear la bandera a cuadros desde la decimocuarta plaza. Con estos resultados, los pilotos no sumaron ningún punto a la escudería, que por primera vez en la temporada conseguía un cero. Así pues, Lotus finalizó el año 2013 con un total de 315 puntos.

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO: KIMI RAIKKÖNEN, ROMAIN GROSJEAN y HEIKKI KOVALAINEN

Kimi Raïkkönen: una única victoria en la temporada

Por lo que respecta a los pilotos, Kimi Raïkkönen protagonizó un buen arranque de temporada consiguiendo la primera victoria del 2013 en Australia. Una carrera en la que partía desde la séptima posición y que hacía presagiar que el finlandés iba a continuar con la racha de imbatibilidad del año anterior. Además, hasta que se produjo el cambio de neumáticos, en el G.P. de Inglaterra, el piloto siempre se había mantenido en las posiciones punteras de la tabla, siendo Mónaco y Canadá las dos únicas excepciones. Raïkkönen se postulaba como un claro contendiente a la lucha por el titulo mundial, pero los problemas se acrecentaron en la segunda mitad de la temporada: los nuevos compuestos de Pirelli no funcionaban bien en el Lotus y cada vez era más difícil luchar por estar en el cajón. Por si fuera poco, unos problemas en su espalda le impidieron correr las dos últimas carreras, Estados Unidos y Barsil, por lo que el piloto perdió el virtual tercer puesto en la clasificación de pilotos que ostentaba en ese momento, viéndose relegado hasta la quinta posición, con un total de 183 puntos.

A pesar de las complicaciones, el finlandés ha subido al cajón un total de ocho veces: en Australia, donde fue primero, China, Bahréin, España, Alemania, Hungría y Corea, en el que fue segundo, y Singapur, donde consiguió el tercer puesto.

Por otro lado, los peores resultados los obtuvo en Bélgica y Abu Dhabi, donde el piloto se tuvo que retirar. A parte de estos dos abandonos, Raïkkönen marcó su peor posición de carrera en Monza, donde tan sólo pudo ser undécimo, seguido de Mónaco y Canadá, logrando tan solo la décima y novena posición respectivamente.

En cuanto a las sesiones de clasificación, el finlandés no ha conseguido en ningún G.P. la pole position. Se acercó en la cita en China, donde se colocó en la primera línea de salida. En el resto de carreras Raïkkönen siempre ha partido desde más atrás de estas posiciones de honor, aunque normalmente ha estado en los lugares altos de la tabla. Cabe destacar que su peor clasificación fue en Abu Dhabi, donde se clasificó vigésimo segundo. Además, esta fue la carrera en la que el piloto se despidió de la que ha sido su casa durante estos dos últimos años.

Piloto G.P Disputados Posición Mundial Puntos Victorias Podios Poles Abandonos Kimi Raïkkönen 17 5 183 1 8 0 2

Cambio de finlandés en Lotus

La óptima recuperación de Kimi Raïkkönen exigía la necesidad de no correr las últimas citas. Y ante la posibilidad de perder la cuarta plaza en la clasificación de constructores, los dirigentes de Lotus optaron por incluir a Heikki Kovalainen como sustituto del finlandés. El nuevo piloto de la escudería tan solo pudo disputar la carrera de Estados Unidos y Brasil, en las que acabó en ambos casos en el puesto decimocuarto, a pesar de haber salido octavo y undécimo, respectivamente.





Piloto G.P Disputados Posición Mundial Puntos Victorias Podios Poles Abandonos Heikki Kovalainen 2 21 0 0 0 0 0

Romain Grosjean, una temporada irregular

El segundo piloto de Lotus sí que ha conseguido completar la temporada de Fórmula 1, aunque los números muestran la irregularidad del piloto francés. De las diecinueve competiciones disputadas solo ha sufrido cuatro abandonos: España, Mónaco, Singapur y Brasil y, aun así ha conseguido un total de 132 puntos que le relegan hasta la séptima plaza de la clasificación de pilotos.

Y es que en carrera tan solo ha finalizado seis veces en el podio, obteniendo el mejor resultado en Estados Unidos con una segunda posición. El resto de galardones los ha logrado en Bahréin, Alemania, Corea, Japón e India, donde fue el tercer piloto en cruzar la bandera a cuadros. En los grandes premios restantes el piloto se ha mantenido en los tiempos medios de la tabla, rozando subir al cajón en Abu Dabhi, donde acabó cuarto. Asimismo, el peor resultado del año lo firmó en la carrera de Gran Bretaña, con su decimo novena plaza a pesar de haber iniciado la prueba desde la séptima posición de parrilla.

Además, en el circuito de Buddh, en la India, Grosjean protagonizó la mayor remontada de su temporada, ya que su Lotus tan solo clasificó como decimoséptimo mejor tiempo pero cruzó la línea de meta en tercera posición, habiendo logrado avanzar un total de catorce puestos respecto a su lugar de salida.

Por lo que respecta a las sesiones de clasificación, el piloto ha partido desde la primera posición de la segunda línea de parrilla en cuatro competiciones (Hungría, Singapour, Corea y Estados Unidos). Los resultados obtenidos en el resto de Qualifying han sido bastante variados y han oscilado, principalmente, entre la sexta y séptima posición. Además, durante las participaciones Grosjean ha conseguido mejorar este puesto de inicio en nueve de las diecinueve ocasiones.





Piloto G.P Disputados Posición Mundial Puntos Victorias Podios Poles Abandonos Romain Grosjean 19 7 132 0 6 0 4

PREVISIÓN 2014

"Cuando no tienes los recursos, necesitas tener ideas. Empezamos el trabajo de 2014 hace dos años porque no podíamos poner más recursos para ello" Así respondió el director deportivo de Lotus al ser cuestionado en una entrevista en Autosport acerca del papel del equipo inglés el año que viene. Uno de los elementos diferenciadores que marcarán el desarrollo de la próxima temporada serán a buen seguro los V6 Turbo. En este sentido, si bien Lotus ha perdido peso de decisión en detrimento de Red Bull al respecto de materias técnicas relacionadas con el propulsor, la experiencia previa de la marca francesa con este tipo de motores debería aportarles un plus con respecto a sus rivales.



Sin embargo, los problemas económicos que rodean al proyecto inglés podrían marcar fuertemente el desarrollo del monoplaza, aunque a lo mejor no son los más importantes. En el conjunto británico también deberán hacer frente a la marcha de uno de sus miembros más importantes, James Allison, quién trabaja en Ferrari desde mitad de año y que no liderará el nuevo proyecto.





A pesar de ello, el nuevo reglamento técnico sumado a los avances conseguidos en las últimas temporadas, deberían situar al conjunto de Enstone en la parte alta de la tabla. Por último, será interesante observar la adaptación de la nueva alineación de pilotos de Lotus, con Romain Grosjean como jefe de filas tras el fichaje de Kimi Raikkonen por Ferrari y el venezolano Pastor Maldonado.

Análisis realizado con la colaboración de Deyanira García.

FOTOS: GpUpdate, ZIMBIO, Sportskeeda y Motorsport.