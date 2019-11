Entrevista. Pol Espargaró: “Tengo que ser competitivo en cada momento con el material que tenga”

Tras esperar como nos dijo en la anterior entrevista con VAVEL, que 2012 fuera "su año de consolidación", Pol está de dulce después de esta vibrante temporada en 2013. Es el vigente campeón de Moto2. Pese a Redding, a Rabat, a los neumáticos y a las dificultades que ha tenido, Espargaró ganó y sube a MotoGP, donde se reencontrará con Marc Márquez y peleará con su hermano Aleix como antaño.

Pregunta: El inicio de todo. ¿Cómo empezó Pol Espargaró en el mundo de las motos?

Respuesta: Pues con cuatro años heredando motos que a mi hermano le quedaban pequeñas.

P: ¿Cree que su hermano Aleix ha influido en su vocación por el motociclismo?

R: A los dos nos viene de nuestro padre, que eran un gran aficionado y fue quien nos compró nuestra primera moto y con quien salíamos a competir en carreras de enduro padre-hijo, que se llamaban ‘endurets’ (enduritos). Luego hemos ido quemando etapas hasta llegar los dos a MotoGP.

P: ¿A qué edad ganó su primera carrera? Supongo que para usted supone un recuerdo imborrable...

R: Tengo poca memoria y la verdad es que no me acuerdo. Sería la Copa Conti y el Campionat de Catalunya. Allí ya se había fijado en mí el RACC y nunca olvidaré la suerte que tuve con ello.

P: Y su llegada a 125cc, ¿cómo la recuerda?

R: Una pasada, casi no pude dormir pensando en que me encontraría en pista con los mejores pilotos del mundo. Fue en el Circuit de Catalunya y acabé puntuando, siendo el más joven de la historia en conseguirlo. Una pasada.

P: ¿Significó algo especial para usted pilotar una Derbi? Siendo usted de Granollers, podríamos decir que teniendo Derbi su sede en Martorelles, es una moto de su “tierra”.

R: Fue un auténtico placer y siempre me trataron muy bien. Es una lástima su desaparición.

P: Subió a Moto2 y... ¿cómo estaba anímicamente?

R: Fatal, las cosas no me salían y llegué a pensar que me había olvidado de ir en moto. Me costó mucho cogerle el tranquillo a la nueva moto, al motor de cuatro tiempos, al freno motor… Se me acumulaba el trabajo y tardé más de media temporada en ver la luz al final del túnel.

P: Tras unos difíciles comienzos, por fin, gran resultado en Indianápolis. ¿Lo vivió como una “liberación”?

R: Fue como decir, ¡por fin! Allí fue el punto de inflexión, había comenzado a entender la moto y todo fue más fácil en la recta final de la temporada.

"Tardé más de media temporada en ver la luz al final del túnel"

P: Al año siguiente, pugnó mano a mano con Marc Márquez por el campeonato, ¿aprendió mucho de esa temporada?

R: Mucho, los dos nos exigimos mucho en cada salida a pista y batimos los récords de todos los circuitos. Llevamos a Marc al límite y tuvo que sudar lo suyo para ser campeón. Nosotros nos tuvimos que conformar con el subcampeonato, en parte por el incidente de Montmeló y también porque en Holanda cometí uno de los errores más garrafales de mi carrera, al caerme cuando iba primero escapado, y después de haber arrollado en los entrenamientos y tener un ritmo muy superior a los demás.

P: ¿Cómo describiría a Marc Márquez como piloto?

R: Marc es un talento, con el que he competido desde niño, y está batiendo todos los récords. Poco puedo decir, que es rápido con cualquier moto, que se adapta fácilmente a las circunstancias y que le da al gas siempre. Un rival muy duro y que cuando consigues ganarle la satisfacción es brutal porque sabes que no es empresa fácil.

P: Partía como favorito este año, sabía que el ganador de todas las quinielas era usted, ¿en algún momento de la temporada pensó en que se equivocaban todos los que apostaron por usted?

R: Nunca pensé que se equivocaban, pero sí que no estábamos donde queríamos o pensábamos. Este Mundial estuvo casi perdido dos veces, antes de Catalunya y después de Silverstone, pero al final cayó de nuestro lado. La clave fue no rendirse nunca y seguir confiando en que era posible.

P: Esta temporada la lucha ha sido con Redding, ¿un rival más asequible tal vez?

R: Ha sido un rival muy duro y, aunque suene a tópico, en las motos no hay rival fácil. Este año en Moto2 han ganado carreras hasta seis pilotos (Redding, Rabat, Terol, Torres, Kallio y yo)

P: ¿Y cómo ve a Tito? ¿Lo considera un piloto en desarrollo, con una buena proyección?

R: Tito ha dado un paso adelante bestial en 2013 y, con el salto mío y de Redding a MotoGP se queda como favorito para 2014. Pero no lo tendrá fácil porque nunca lo es, como hemos comprobado este año que todos nos decían que sin Márquez y Iannone sería un camino de rosas. Va a tener que trabajar duro porque Lutthi, Terol, Nakagami, Torres y alguna sorpresa van a estar ahí con el mismo objetivo.

P: Pese a que los dos pilotos de su equipo estaban luchando por el mundial, ¿había buen “rollo” entre ustedes?

R: Siempre nos hemos llevado bien, pero es evidente que cuando luchas por el mismo objetivo dejas de ayudarte de la misma manera que cuando hay diferencia de resultados. Tu primer rival siempre es tu compañero de equipo y no hay que dar pistas.

"Tito ha dado un paso adelante bestial en 2013"

P: Antes de la carrera de Montmeló, ¿se sentía fuerte mentalmente?

R: Tenía dudas, pero me sentía fuerte. Estábamos a casi 50 puntos de diferencia de Redding y era casi una bola de partido. Pero salió bien y a partir de ahí le fuimos restando puntos en todas las carreras, menos cuando llegamos a su casa, Silverstone, que nos arreó fuerte.

P: ¿Cambiaría algo de este mundial? Quizás haberlo ganado con Redding en pista...

R: No cambiaría nada, pero sí es cierto que hubiera preferido a Redding en pista, a quien ya habíamos recortado la diferencia hasta los nueve puntos y a quien habíamos ganado en ocho ocasiones por seis derrotas. Al final yo cometí dos errores al principio, los ceros de Austin y Francia, y no puntuó ni en Australia ni en Japón.

P: ¿Cuál ha sido la mejor carrera en este mundial? ¿Y la peor?

R: Aún por encima de los ceros de Austin y Francia, el peor fin de semana en general fue Gran Bretaña. Llegué con fiebre, en ningún momento me sentí a gusto y en carrera Redding nos dio una soberana paliza. En la parte positiva el triunfo de Catalunya por su valor moral, el adelantamiento de Motorland en la penúltima vuelta para dar un puñetazo sobre la mesa ante Redding y las mini-carreras de Australia y Japón que nos dieron el título.

"Es cierto que hubiera preferido a Redding en pista"

P: El problema de los neumáticos ha estado muy presente esta temporada, ¿ha sufrido especialmente el desgaste de las gomas?

R: Ha sido horroroso y peligroso, pero nos hemos tenido que adaptar y al final, y pese a ello, hemos podido ser campeones. Pero no se puede disputar un Mundial en estas circunstancias porque nos podíamos haber hecho daño.

P: El año que viene en el equipo de Pons habrá dos “gallitos” como son Salom y Viñales, ¿cree que Sito podrá administrar bien esa rivalidad?

R: Ya lo ha hecho en el pasado y seguro que volverá a hacerlo en el futuro.

P: Tras su incorporación al Yamaha Monster Teach 3, ¿cómo ha sido el recibimiento del equipo?

R: Excelente. El trato con Hervé Poncharal ha sido muy bueno desde el primer momento y con Nicolas Godon, mi jefe de mecánicos, hemos congeniado a la primera. Y el resto del equipo, a primera vista todo genial.

P: ¿Le han prometido que la Yamaha será similar a la de Lorenzo y Rossi o estará un punto por debajo?

R: Tengo contrato con Yamaha Factory y ellos decidirán en cada momento qué es lo mejor para mi. Tengo que ser competitivo en cada momento con el material que tenga y seguro que si es así me darán lo mejor.

P: ¿Qué sensaciones ha tenido al abrir gas con la M1?

El primer día fue increíble, aunque la sensación era que me llevaba más ella a mi que al revés. La sensación de potencia es bestial, pero también la frenada, la aceleración, los controles de tracción, el agarre de los neumáticos. Una pasada.

P: En el test de Valencia se quedó a poco más de un segundo de Márquez en su primera toma de contacto con la MotoGP; ¿cuáles fueron las sensaciones?

R: En tres días comencé a hacerme a la moto y las sensaciones fueron muy buenas, pero está claro que lo difícil llegará a partir de cuándo nos situemos a medio segundo. Seguro que esta parte final es la que más cuesta.

"La sensación de potencia es bestial"

P: Este año su compañero de equipo será Bradley Smith. No comenzó muy bien la temporada pero la ha acabado bien y en el último día de los test fue segundo, ¿ve en él un gran rival?

R: Bradley ha hecho un gran 2013 y será una buena referencia para 2014. Dará un paso adelante, se acercará a los primeros y será, como he dicho antes, mi primer rival.

P: Aleix tendrá una Yamaha “carrera cliente”. Al tener moto de fábrica, ¿se siente presionado por tener que quedar delante de él?

R: Va a ser mi otro gran rival. No puedo dejarle ganar o va a estar insoportable.

P: ¿Hay cuentas pendientes con Marc?

R: Ahora los dos estamos en MotoGP, él ya es campeón del mundo y yo acabo de llegar y tengo que aprender. El pasado es eso, pasado y los dos vamos a luchar por hacer el mejor trabajo posible con la moto que tenemos.

P: ¿Cómo cree que será un hipotético cuerpo a cuerpo con su hermano?

R: Especial, como cuando coincidimos en Moto2. ¡Pero tengo que ganarle!

P: ¿Imagina un podio compartido con su hermano?

R: Sería algo muy bonito. Pero hay que ir paso a paso y no precipitarse.

P: Siempre se le ve al lado de su hermano en cada GP; ¿cómo valora los consejos que le pueda dar su hermano Aleix Espargaró ahora que compartirán categoría?

R: Aleix es la persona que más me ha ayudado en mi carrera deportiva. Fuera nos peleamos como todos los hermanos, pero dentro nos ayudamos y sus consejos me han ayudado mucho, sobre todo cuando las cosas no han ido bien.

P: Usted llega de la misma escuela que Márquez, de Moto2, pilotos con mentalidad de adelantar siempre que es posible. ¿Espera estar luchando desde el inicio por podios/victorias como Márquez o estar en la pelea del segundo grupo con las satélites?

R: Ya veremos, pero yo no tengo que fijarme en Marc. En Yamaha me han dicho que tengo que aprender, ir quemando etapas sin precipitarse porque los errores con estas motos se pagan caros.

P: La temporada que viene, ¿habrá división dentro de los “Espargarins”?

R: Para nada, siempre han estado con los dos y así seguirán.

P: Nakamoto ha dicho que irá a por Lorenzo en 2015 y es posible que Rossi se retire. ¿Espera estar en el equipo oficial de Yamaha en 2015?

R: Me lo tendré que ganar en la pista, porque si Jorge y Vale no están pero yo no he rendido como esperan de mi no servirá de nada.

P: ¿Cuál es su objetivo para la siguiente temporada?

R: Aprender, aprender y aprender.

En lo personal

P: ¿Un lugar perfecto?

R: Acabo de regresar de unos días de descanso en Maldivas, y no está del todo mal…

P: ¿Una película?

R: Cualquiera de acción.

P: ¿Un libro?

R: De lo último leído Pedaleando en la oscuridad, la biografía de David Millar

P: ¿Una serie?

R: Me río un montón con La que se avecina.

P: ¿Un ídolo?

R: De piloto siempre me ha gustado Alex Barros.

P: De no ser piloto, ¿qué hubiera sido?

R: Siempre me han gustado los animales y de pequeño siempre decía que quería ser veterinario.

P: ¿Una comida?

R: La pasta y una buena sopa

P: ¿Qué le hace más feliz?

R: Estar con los míos y ganarme la vida con lo que más me gusta, que es ir en moto

P: ¿Ha cambiado mucho su vida desde que ganó el mundial?

R: A nivel personal no, pero los compromisos se han multiplicado y ya tengo ganas de desconectar y comenzar a pensar en mi debut en MotoGP

P: ¿Cómo se definiría? Fuera y dentro de la pista.

R: Seguramente tengo dos caras, fuera soy tranquilo y reflexivo y dentro agresivo y pasional.

P: ¿Su circuito favorito? ¿Y el que se le da mejor?

R: Me encanta Phillip Island, donde he ganado los dos últimos años. Y se me da muy bien Indianápolis, donde conseguí mi primera victoria y donde excepto en 2013 siempre he subido al podio.

Fuente foto (1): super7moto.com

Fuente fotos (2,3,5): ponsracing.com

Funete foto (4): facebook.com