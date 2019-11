MotoGP 2013: Marc Márquez hace historia

El 5 de abril se apagó el semáforo y se encendieron los focos del circuito de Losail para arrancar la temporada 2013. Un curso que se esperaba apasionante. Lorenzo defendía corona, Pedrosa buscaba el título después de estar a punto de lograrlo en 2012, Rossi volvía a Yamaha y Márquez empezaba su andadura en la máxima cilindrada para hacer olvidar al talentoso Casey Stoner. La primera carrera no defraudó. Lorenzo ganó muy fácil y mandó un mensaje a sus rivales. Él era el campeón y quien quisiera arrebatarle el título tendría que dar el 120%. La emoción de la prueba estuvo en la segunda plaza. Rossi y Márquez se enzarzaron en una sensacional lucha. Dos generaciones se habían cruzado en el tiempo y espacio. El alumno le puso las cosas difíciles al maestro, pero el italiano acabó segundo, dejando a Márquez en un tercer lugar que le supo a triunfo. Pedrosa terminó cuarto y se llevó la primera decepción del año.

Austin, la primera de Márquez

Después del vibrante Gran Premio de Catar llegó Austin. Un circuito nuevo que igualó las opciones de todos. Marc Márquez lo aprovechó y empezó a escribir su nombre en el libro de historia del motociclismo. El novato se mostró como el más rápido todo el fin de semana y en carrera no se achantó. El de Honda aguantó a rueda de su compañero hasta el último tercio, para adelantarlo y escaparse hasta su primera victoria en la categoría reina. De ese modo se convertía en el piloto más joven en ganar una carrera en MotoGP. Lorenzo se tuvo que conformar con la tercera plaza y empezó a ver que las Honda estaban un paso por delante.

Llegó Jerez y la afición española vibró con sus tres pilotos. Lorenzo parecía partir como favorito a la carrera, pero era el momento de Pedrosa. El catalán cuajó una carrera perfecto. Tan solo tuvo que hacer un adelantamiento –a Lorenzo- para imponer un vuelta a vuelta inalcanzable para sus rivales y lograr la primera victoria de la temporada. La emoción estaba por la segunda posición. Lorenzo y Márquez se jugaban el segundo escalón del podio. El campeón contra el aspirante. El novato no se echó atrás y con una dudosa acción en la última curva -llamada Jorge Lorenzo desde el día anterior a la carrera- ganó la batalla. No le sentó nada bien al de Yamaha, que le negó la saludación un par de veces a Márquez en el podio. Así nació una nueva rivalidad.

Pedrosa quiere el título

Pedrosa también ganó en Le Mans. La lluvia apareció en el mítico circuito francés y el catalán dio una lección magistral de pilotaje. Primero se vio envuelto en una lucha con Dovizioso, que supo ganar con paciencia, para después, con pista libre, escaparse hacia el triunfo y el liderato. Apareció el Pedrosa de 2012 y el título parecía, por fin, factible. Jorge Lorenzo no tuvo su mejor día y terminó séptimo, dejándose muchos puntos por el camino. Márquez realizó una carrera de menos a más y acabó en tercera posición, por detrás de Crutchlow, que consiguió su primer podio del año.

Jorge Lorenzo tenía que reaccionar. No se podía permitir que las dos Honda estuvieran por delante de él en el campeonato. El de Yamaha no defraudó. Ganó las carreras de de Mugello y Montmeló con autoridad. Ambas de principio a fin. Sin nadie que le opusiera resistencia. Volvió a sacar la garra de campeón que siempre le ha caracterizado. Pedrosa fue segundo en las dos pruebas y mantuvo el liderato. El de Honda compitió astutamente. No pudo hacer nada para ganar y aseguró veinte puntos muy importantes para el campeonato. El caso de Márquez no fue así. En Mugello tenía la segunda plaza a su alcance y se fue al suelo intentando dar caza al de Yamaha.

Rossi es eterno; Lorenzo, un héroe

Lorenzo llegaba lanzado a Assen pero una caída en los libres paró su progresión. El mallorquín se fue al suelo en los segundos libres y se fracturó la clavícula. Sus opciones al título parecían esfumarse, pero Lorenzo tiene un ADN competitivo inigualable por cualquier otro piloto. Viajó a Barcelona el mismo día de la caída, se operó y el sábado por la noche regresó al circuito. El domingo salió a la carrera y terminó una espectacular quinta posición sobreponiéndose al dolor. La actuación del español dejó en un segundo plano todo lo demás. Rossi se reencontró con la victoria después de sus dos años por el desierto en Ducati. Márquez sumó un nuevo podio, mientras que Pedrosa defraudó con la cuarta posición, aunque mantuvo la primera plaza de la general.

En Sachsenring el campeonato dio un vuelco. Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa se lesionaron. El de Yamaha se volvió a fracturar la misma clavícula que en Assen en los segundos libres y esta vez no hizo una gesta. Prefirió parar y recuperarse. Pedrosa podía asestar un golpe al mundial, pero la mala suerte volvió a darle la espalda. En los terceros libres, sin forzar la máquina, el de Castellar del Vallés salió volando de la Honda 26 y tuvo que ser evacuado al hospital en helicóptero. Pedrosa intentó correr el domingo, pero sufrió mareos y los médicos no se lo permitieron. Márquez aprovechó la oportunidad, ganó la carrera y cogió el liderato para no volver a soltarlo en todo el año.

El alumno gana al maestro

Laguna Seca era la última estación antes del parón estival. Pedrosa y Lorenzo, a pesar de sus lesiones, no quisieron perderse la cita con el mítico sacacorchos. Ambos estuvieron a la altura de los campeones y salvaron la carrera. Pedrosa fue cuarto, mientras que Lorenzo terminó quinto. El triunfo fue para Marc Márquez que demostró que iba a por el título en su primer año en MotoGP. El de Cervera no arrancó bien, pero cuajó una gran remontada y dejó un duelo con Rossi para la historia. Márquez se encontró con Rossi en el sacacorchos y le hizo la misma jugada que el italiano realizó con Stoner en 2008. El de Honda se marchó de Rossi, dio alcance a Bradl -segundo- y le ganó con facilidad para sumar la tercera victoria del año.

Márquez supera a Rossi en el Sacacorchos (Foto: Solomoto).

El regreso de las vacaciones tuvo un dominador claro. Marc Márquez siguió ampliando la ventaja al frente de la clasificación tras vencer en Indianápolis y Brno. Dos carreras distintas, pero con el mismo resultado. En Indy, Márquez tuvo una carrera plácida. Aguantó la primera parte de la carrera detrás de sus contrincantes, pero cuando quiso los rebasó a los dos y logró un nuevo triunfo. Pedrosa terminó segundo y Lorenzo, tercero. En Brno hubo mucha más batalla. Lorenzo se escapó al inicio pero las dos Honda le dieron caza con facilidad. Márquez lanzó primero en ataque y Pedrosa, después. El 26 intentó ganarle a su compañero, pero le faltó un par de vueltas para poder reducir el segundo que Márquez había logrado. Cuarta victoria seguida de Márquez y liderato cada vez más claro.

Lorenzo no se rinde

A pesar de que Márquez tenía el campeonato muy de cara, Jorge Lorenzo no se rindió. El bicampeón de MotoGP llegó a Silverstone con el objetivo de ganar y apurar sus opciones para mantener el título. La lucha entre los tres puntas de lanza fue maravillosa. Pedrosa tuvo que recuperar más de tres segundos al inicio después de una mala salida. Dio caza a Lorenzo y Márquez, pero en los últimos giros no pudo competir tras destrozar las gomas al inicio. Márquez y Lorenzo se enzarzaron una batalla sensacional que no se decidió hasta la última curva. Esta vez el triunfo fue para el de Yamaha que puso fin a un ciclo de lesiones y victorias de Márquez. Lorenzo también ganó en Misano, demostrando que todavía tenía opciones de ganar. Márquez fue segundo y Pedrosa, tercero, veía como se le escapaba una vez más el campeonato.

Fractura en el 'box' de Honda

Las opciones de Pedrosa se acabaron de esfumar en Aragón. La mala suerte volvió a visitar al piloto español para dejarlo por octava temporada consecutiva sin poder optar al título. Marc Márquez se coló en una curva con toda la mala fortuna de romperle el cable del control de tracción a Pedrosa, que salió volando en cuanto abrió gas. Marc Márquez acabó ganando la carrera después de remontarle más de dos segundos a Lorenzo. Al término de la prueba, Pedrosa se mostró muy molesto con la acción de su compañero de equipo y provocó una fractura en el equipo Repsol Honda.

El 26 se pudo desquitar del incidente en Malasia, donde ganó con una solvente superioridad. De principio a fin, mostrando un vuelta a vuelta inalcanzable. Márquez terminó segundo y Lorenzo tercero, después de otro duelo más. El de Honda no se escondió a pesar de lo que pasó en MotorLand ni después de una rueda de prensa previa al Gran Premio muy caliente. Lorenzo criticó duramente al de Cervero, que no se desconcentró y se acercó un poco más a la consecución del campeonato.

Bandera negra que pone el mundial al rojo vivo

Márquez llegó a Australia con la opción de proclamarse campeón, pero se encontró con un rival más. Los Bridgestone no aguantaban todas las vueltas y Dirección Carrera se vio obligado a reducir la duración y obligó a los pilotos a hacer un cambio de motos antes del giro 10. E equipo del español no entendió la regla y mandaron a Márquez entrar a boxes cuando ya se había superado ese giro. El catalán fue descalificado y vio como Lorenzo le recortaba 25 puntos y se colocaba a dieciocho a falta de dos carreras por disputarse. Pedrosa terminó tercero y aún mantenía opciones matemáticas de ser campeón.

El segundo match ball llegó en Motegi. Esta vez el rival no fueron los neumáticos, sino un tifón que obligó a cancelar los entrenamientos libres. Lorenzo debía ganar en casa de Honda para seguir soñando con el campeonato. El mallorquín lo hizo. No encontró rival en una carrera dominada desde que el semáforo se puso verde y prolongó el campeonato hasta la última cita. Márquez terminó tras él, lo que dejó eliminado por la lucha a Dani Pedrosa, tercero.

Valencia corona a Márquez

A la tercera fue la vencida. Márquez tenía que quedar entre los cuatro primeros para ser el campeón más joven de la historia de MotoGP. No tuvo problemas para lograrlo, a pesar de que Lorenzo lo intentó todo. El de Yamaha bajó el ritmo al inicio para formar un grupo nutrido por cinco pilotos, pero ni Bautista ni Rossi podían seguir el ritmo. Solo un error de Márquez hubiera cambiado el destino del campeonato, pero no ocurrió. Lorenzo mantuvo una gran batalla con Pedrosa. Se tocaron varias ocasiones y el de Honda volvió a llevarse la peor parte. Se salió de pista y volvió en quinta plaza, desde donde remontó hasta la segunda. Solo Lorenzo acabó por delante, que se conformó con ganar la carrera.

Nada más cruzar la bandera a cuadros se desató la fiesta en Valencia. Márquez se enfundó su camiseta de campeón en la que se podía leer 'Bebé a bordo', le puso el número 1 a la Honda y se fue a la zona del su club de fans que tiñeron las gradas valencianas de color rojo. Márquez paseó la bandera española hasta el parque cerrado para cerrar un campeonato para la historia. El novato se convirtió en campeón y entró en los libros de los récords con toda una carrera deportiva por delante. En Cheste empezó el reinado de Marc Márquez.

POS PILOTO EQUIPO MOTO PUNTOS 1 Marc Márquez Repsol Honda Team Honda 334 2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing Yamaha 330 3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team Honda 300 4 Valentino Rossi Yamaha Factory Racing Yamaha 237 5 Cal Crutchlow Monster Yamaha Trech3 Yamaha 188 6 Álvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda 171 7 Stefan Bradl LCR Honda Honda 156 8 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 140 9 Nicky Hayden Ducati Team Ducati 126 10 Bradley Smith Monster Yamaha Trech3 Yamaha 116

Aleix Espargaró repite en CRT

Aleix Espargaró volvió a demostrar que la competición de las CRT se le queda pequeña. El catalán se paseó durante todo el año y sólo encontró rival en Edwards, De Puniet y Barberá en algunas carreras. El de Granollers fue el mejor en quince de las dieciocho carreras. Por ello desde el inicio empezó a coger ventaja en la clasificación. A mitad del curso tenía el campeonato prácticamente cerrado gracias a los cuatro octavos consecutivos que logró en Mugello, Montmeló, Assen y Sachsenring, donde en las primeras vueltas llegó a rodar junto a los pilotos oficiales. En Australia llegó su oportunidad de ser campeón y no la desaprovechó, repitiendo el título de 2012.

El único dato negativo de la temporada fue la crisis que tuvo con el equipo Power Electronics Aspar. Espargaró quería marcharse del equipo de cara a 2014, pero tenía una cláusula que le renovaba automáticamente si se proclamaba campeón. El equipo se acogió a ella y el piloto tuvo que poner dinero de su bolsillo para poder firmar con Yamaha Forward parada el próximo año.

POS PILOTO EQUIPO MOTO PUNTOS 1 Aleix Espargaró Power Electronics Aspar ART 93 2 Colin Edwrads NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 41 3 Randy De Puniet Power Electronics Aspar ART 36 4 Héctor Barberá Avintia Blusens FTR 35 5 Danilo Petrucci Came IodaRacing Project Ioda-Suter 26

