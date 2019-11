Sigue el estado de Michael Schumacher tras el accidente

18:00. Toda la familia de Michael Schumacher ha llegado a Grenoble y se encuentra a la espera de nuevas noticias sobre sobre su estado de salud. Cualquier novedad les será informada desde VAVEL.

15:52. Flavio Briatore habla: "Será la nochevieja más triste de toda mi vida. No puedes celebrar nada cuando tienes un amigo que está luchando por su vida. He ido con él en coche centenares de veces y él siempre ha sido muy prudente. Bajaba esas pistas con su hijo, no puedo creer que fuera a toda velocidad".

15:45. Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, abandona el hospital sin hacer declaraciones.

15:36. Continúan las protestas contra el periodista que se vistió de sacerdote para intentar ver a Michael Schumacher.

15:32. La mánager de Schumacher, Sabine Kehm, ha emitido un comunicado a la prensa: "Michael quería ayudar a uno de sus compañeros que estaban esquiando con él, que había caído. Rodeó una gran piedra, se descontroló y se precipitó encima de otra".

14:07. Otras personalidades del mundo de motor como Jorge Lorenzo, Valentino Rossi o Pol Esargaró se vuelcan con los mejores deseos para Schumacher.

12:55. La ciudad natal de Michael Schumacher, Kerpen, también se ha volcado con él. La alcaldesa, Mariles Sieburg, le deseó "lo mejor y una pronta recuperación".

12:40. Schumacher sigue bajo un coma artificial, que los médicos han declarado que "tendrá durante un tiempo indeterminado, mientras lo veamos oportuno".

12:30. El mundo del automovilismo sigue siendo solidario con la leyenda de Kerpen. Pilotos como Fernando Alonso, Romain Grosjean, Sebastian Vettel o Nico Rosberg han mostrado su apoyo al Kaiser. También ex-pilotos, entre ellos su archienemigo Damon Hill. Figuras de otros deportes como Dani Pedrosa, Marc Márquez, Sebastien Ogier o Pau Gasol también se han sumado a esta causa.

12:20. Los alrededores del hospital están plagados de aficionados de Michael Schumacher y de muchos ferraristas que nunca olvidarán el legado que Schumi dejó en Maranello, con cinco títulos y el fin de la sequía de 21 años sin ganar el Campeonato del Mundo.

12:10. Los médicos han dejado claro que Michael Schumacher no recibe tratamiento especial. Ellos hacen su trabajo y tratan a todos los pacientes de la misma forma.

12:00. La intervención quirúrgica duró dos horas y media, y comenzó ayer a las 10 de la noche. Schumacher experimentó una ligera mejora de la presión intracraneal, y por eso se realizó el TAC sin tomar riesgos innecesarios. El escáner no mostró muestras de empeoramiento.

11:55. El TAC de esta mañana ha mostrado otras lesiones en el cerebro con las que los doctores no contaban. Es ésta la mayor preocupación de los médicos del hospital de Grenoble.

11:50. Las únicas personas que han podido visitar a Michael han sido familiares suyos : sus padres, su mujer Corinna, sus hijos y su hermano Ralf, también ex-piloto de F1. El hospital está vetando todo tipo de visitas para evitar filtraciones sobre su estado de salud.

11:35. Buenas noticias desde el hospital de Grenoble, aunque los médicos piden cautela pues la situación, pese a estar más controlada, sigue siendo complicada. Michael Schumacher ha sido intervenido por segunda vez.

11:30. Según los doctores, las próximas horas son cruciales para Schumacher y son las que puede marcar el destino del heptacampeón.

11:25. Ayer por la tarde hubo un cambio en la estrategia terapéutica, con el permiso de la familia, cuyo objetivo era retirar el hematoma. Este hecho permitió la segunda intervención.

11:20. Los médicos piden "más tiempo" pues "es imposible hacer un pronóstico de cara a lo que pueda pasar mañana incluso". La situación, pese a la mejora, sigue siendo crítica.

11:15. Los médicos ven imposible pensar en un posible traslado mientras la situación siga así, pese a la leve mejoría respecto al día de ayer

11:10. "Su situación está mejor controlada que ayer pero no podemos decir que esté fuera de peligro"

11:05. Schumacher ha sido intervenido por segunda vez durante la pasada noche, debido a una leve mejoría en la salud del ex-piloto, pues el TAC realizado mostró que el hematoma craneal había sido evacuado

11:00. Comienza la rueda de prensa de los médicos en el hospital de Grenoble. Veremos si hay novedades en el estado de salud de Michael Schumacher

11:00. Fuera del mundo del motor, Plácido Domingo, David Bisbal, Rafa Nadal, Alberto Contador o Rudy Fernández -entre otros- aprovecharon para enviar sus mensajes de fuerza que esperan que contribuyan en la recuperación de Michael Schumacher.

10:45. Otras personalidades del motor como los pilotos de Moto GP, Dani Pedrosa y Stefan Bradl, no se quedaron callados ante el gran susto que ha puesto en peligro la vida de Michael. Tampoco lo hizo su compañero, Marco Melandri, que realizó la siguiente observación como muestra de ánimo a Michael: “Vives cada día al límite, un día buscas un poco de diversión junto a tu familia y te encuentras con la carrera más difícil de tu vida. ¡Nunca abandones!". Por su parte, Carlos Sainz Jr. hacía referencia a la necesidad de que el piloto ganara esta carrera porque "es la más importante” de su vida, a lo que añadía “estoy seguro de que lo harás”.

10:40. Pilotos ya retirados del Gran Circo también quisieron mandar mensajes en señal de ánimo al piloto accidentado. Por ejemplo, Martin Brundle escribió: "Vamos Michael, danos uno de esos tramos a ritmo de calificación en los que ganes a pesar de todo, como solías hacer. ¡Tú puedes!". Tampoco se echaron de menos los comentarios positivos de Emerson Fittipaldi ("Mis pensamientos y oraciones están con Michael Schumacher y su familia"), Mario Andretti ("Estaría muy agradecido al escuchar buenas noticias sobre Michael Schumacher. Estoy igual de ansioso que todos. Espero que mis oraciones se escuchen"), Dario Franchitti ("Mis pensamientos están con Michael Schumacher y su familia. Si alguien puede pasar a través de esto es él") o Nigel Mansell ("Muy sorprendido al oír hablar de Michael Schumacher. Nuestros pensamientos están con Michael, su esposa Corinna y sus dos hijos en este terrible momento").

10:35. A través de las redes sociales, conocimos los mensajes de ánimo de otros pilotos. Por ejemplo, Jenson Button afirmó sin miedo que “Michael más que nadie tiene la fuerza para recuperarse de ésto". También se oyeron otras voces como la de Pastor Maldonado ("Malas noticias hoy sobre Schumi. ¡Rezando por ti, compañero!"), Esteban Gutiérrez ("¡Todos nuestros pensamientos con Michael y su familia! ¡Recupérate pronto Schumi! ¡Que Dios te bendiga!") , Mark Webber ("Mis pensamientos están con Michael y su familia en estos momentos difíciles"), Daniel Ricciardo ("Tirando por Schumi"), Vitaly Petrov ("Todos mis pensamientos están con Michael y su familia. Recupérate pronto Michael"), Romain Grosjean ("¡Todos nuestros pensamientos con Schumi y su familia! Espero que te recuperes pronto"), Paul di Resta ("Horribles noticias sobre Michael Schumacher, pensando en él y en su familia. Espero mejores noticias y que salga de esta"), Adrian Sutil ("¡Espero que Michael Schumacher se recupere pronto! Le deseo todo lo mejor a él y a su familia") y Heikki Kovalainen ("He oído que Michael tuvo un accidente esquiando. Espero que no sea tan grave y que se recupere completamente pronto").

10.30. Escuderías, pilotos y ex pilotos de F1, además de varias personalidades de otras categorías del motor se han volcado por la causa. Tampoco han faltado esperanzadores mensajes fuera de este ámbito.

10: 25. El mundo del deporte se ha volcado con Schumacher. Muchos mensajes de apoyo han sido enviados para el alemán tanto desde dentro como desde fuera de la F1.

10:20. La casa que tiene Michael Schumacher en Meribel donde acostumbra a pasar las navidades rodeado de su familia.

10:15. El Hospital de Grenoble informa que no emitirán comunicado alguno sobre Schumacher hasta mañana, como pronto.

10:10. Schumacher, que cumplirá 45 años el próximo 3 de enero, pudo haberse encontrado con una roca enterrada o semienterrada bajo la nieve, en una zona en la que las piedras no están señalizadas, apuntan desde la fiscalía. Los investigadores piensan que el alemán pudo haberse desequilibrado con una roca, perder el control y estrellarse. Los servicios de socorro de la Gendarmería que le trasladaron ayer a un primer hospital, en la cercana Moutiers, describieron la caída de Schumacher como una “falta técnica” en una zona no acondicionada en la intersección entre una pista de dificultad roja (Chamois) y otra azul (Biche).

10.05. La fiscalía de Albertville, en Los Alpes franceses, ha abierto hoy una investigación sobre las circunstancias del accidente y, aunque descarta la implicación de terceras personas, desde el Ministerio Público señalaron que necesitarán varios días para concluir las pesquisas, de las que se encargan el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Bourg-Saint-Maurice y la gendarmería de Méribel.

10.00. Recordamos que en la rueda de prensa de esta mañana, los médicos han insistido en la importancia de la evolución que sufrirá el piloto alemán durante las próximas 48 horas.

09:55. El equipo Mercedes también ha querido tener unas palabras de apoyo para Michael Schumacher en forma de comunicado a través de su página web: "Tras las graves heridas que presentó Michael Schumacher ayer [domingo] tras sufrir un accidente de esquí en Francia, los pensamientos y compasión de todo el equipo de Mercedes-Benz Motorsport y de Mercedes AMG PETRONAS Formula One Team están con Michael, su familia y sus amigos. Nos hemos quedado de piedra al saber que permanece en un estado crítico y estamos siguiendo de cerca las últimas informaciones médicas de Grenoble. Todos conocemos el espíritu luchador profundo de Michael y le mandamos todo nuestro apoyo y fuerza en esta batalla. Esperamos de verdad que se recupere completamente y que esté de nuevo con nosotros muy pronto".

09:50. Hasta el hospital Grenoble se han trasladado el presidente de la FIA Jean Todt y el hasta ahora jefe de Mercedes, Ross Brawn.

09:45. Muchos fans de Michael Schumacher no han querido dejar solo al piloto alemán en esta carrera por la vida. Uno de ellos es Tel Yanis, que desde ayer lleva en el hospital Grenoble con su chaqueta y gorra de Ferrari. "Es importante para mí en este momento crítico venir a demostrarle mi apoyo. Le conocí en Spa Francorchamps y fue muy amable conmigo. Es el mejor en todos los aspectos. Para mí, la noticia de su accidente ha sido similar a la de un terremoto "

09:40. “Si tú eres menos que un esquiador realmente experimentado, es muy fácil perder la orientación porque no vez mucho por la manera en que la vegetación está alrededor tuyo”, dijo Paul Hochman, un ex editor de la Revista SKI. “Literalmente, es todo blanco, totalmente nieve”.

09:35. La Gazzetta Dello Sport dedica un reportaje en sus páginas a la carrera de Michael Schumacher en la Fórmula Uno.

09:30. El equipo Ferrari ha emitido un comunicado en su página web donde recoge la angustia que es para los ferraristas el estado de Michael Schumacher. Así, el presidente Luca di Montezemolo, se encuentra en contacto permanente con la familia y las personas más cercanas al campeón alemán, a través del director de la Scuderia, Stefano Domenicali. Montezemolo ha querido expresar su ánimo y trasladar su apoyo en un momento tan difícil, con la plena esperanza de recibir pronto mejores noticias.

09:25. También han declarado que dada la fuerza del golpe "una persona sin casco (Michael llevaba el casco) no hubiera sobrevivido al impacto".

09:20. Así como han negado en la rueda de prensa de esta mañana, una segunda operación. Han descrito las lesiones actuales como traumatismo craneal y édema cerebral, por la que ha tenido que ser intervenido y se encuentra en un coma inducido por medicamentos para mantenerle estable y controlar la presión intercraneal, que si aumentara podría perjudicar gravemente.

09:15. Los tres cirujanos y el director del Hospital de Grenoble han confirmado la gravedad de Michael Schumacher: "La situación es crítica" y "su pronóstico vital está en riesgo, su situación es muy seria", declaró Jean-François Payen, jefe del servicio de reanimación del hospital Grenoble.

09:10. El diario Marca también ha publicado hoy una recreación gráfica del accidente de esquí de Michael Schumacher.

09:05. Fernando Alonso por su parte le ha deseado una "vuelta pronto" a Michael Schumacher y "espera escuchar noticia positivas rápidamente":

Get well soon Michael! Hope to hear some positive news very soon! #strongman

09:00. Los pilotos de Formula 1 se han volcado en apoyo al expiloto alemán. Sebastian Vettel, tetracampeón de Formula 1, ha expresado la relación especial que le une a Michael Schumacher y que "se encuentra en estado de shock". "Esta es la victoria más importante para él, que tiene una familia que le necesita" e invita con el hashtag #PrayforMichael a orar por la salud de Schumacher.

Time for your most important win Michael! You can do it. Fight for it! You have a lovely family that needs you #PrayForMichael