Dakar 2014: Sainz y De Villiers, a la expectativa de los grandes

Puede cumplir con las expectativas o justamente todo lo contrario, pero lo que nadie puede negar es que el Dakar 2014 llega con una nómina de pilotos y equipos espectacular en cada una de sus categorías. Carlos Sainz, Guerlain Chicherit, Robby Gordon, B.J. Baldwin, Carlos Sousa, Guilherme Spinelli o Lucio Alvarez son uno de los muchos participantes que tomarán la salida el 5 de enero en Rosario con un único objetivo: subirse al cajón más alto el 18 de enero en Valparaíso.

Fuente: El País

Carlos Sainz

Carlos Sainz Cenamor quiere recuperar su trono. El madrileño reaparecerá en la edición 2014 como uno de los grandes candidatos a pelear por el máximo premio en el Rally Dakar. Tras verse obligado a abandonar en la edición del año pasado debido a problemas electrónicos y una fisura en la canalización del combustible, el español se inscribió con la intención de repetir el título de 2010 con un buggy asistido por la estructura francesa SMG. Además, manteniendo a Red Bull como máximo sponsor y los colores que utilizó cuando corrió junto al qatarí Nasser Al-Attiyah, el dos veces campeón mundial de rally buscará revivir viejas etapas de gloria por tierras sudaméricanas.



El nuevo buggy SMG de Carlos Sainz lleva un motor de gasolina detrás del cockpit de 420 CV de potencia de tracción simple, situando el par de potencia en 68 mkg. En cuanto al chasis tubular, está construido en aluminio, mientras que la carrocería está realizada en fibra de carbono, con el objetivo de hacerla lo más aerodinámica posible. Además, la supresión del diferencial y el eje delantero, permite aprovechar al máximo el reglamento FIA para los buggyes, dejando en sólo 1.400 kilogramos la suma total de todo el conjunto.

Fuente: Mas Coche



Al volante, además de la dirección asistida, el piloto dispone de cambio secuencial y la posibilidad de que el copiloto gestione la presión de los neumáticos desde el interior, bajándola cuando sea el momento de afrontar las temidas dunas. Por el contrario, la visibilidad de la que dispone el piloto no es uno de los puntos fuertes, provocando que se haya tomado la decisión de cortar el aro superior del volante para así dejar más campo de visión. De repuesto, además de dos ruedas situadas por detrás del motor, los pilotos contarán con algunas piezas con las que poder reparar algunas averías habituales en la suspensión o en la transmisión.



El piloto madrileño se ha mostrado muy ilusionado con este proyecto y con mucha confianza a nivel de pilotaje tras realizar un último test en Francia para afinar la puesta a punto de su vehículo antes de que fuera transportado a Argentina: "Va a ser más fiable que el del año pasado, mucho más. Tengo buenas sensaciones con el Buggy que vamos a llevar al Dakar. Podremos ser rápidos o lentos, pero lo importante es no parar jamás. Hay que ganar al equipo Mini, ganador los últimos años, que es un equipo muy fiable y en el que el coche no se rompe. Encima ahora con Nasser Al Attiyah han cogido para mí el piloto más rápido que puede haber, con el que yo como sabéis en la época Volkswagen tenía serias luchas".

Fuente: La Voz del Interior

Giniel De Villiers

Ganador del Dakar en el 2009 al volante de un Volkswagen Race Touareg y segundo en la siguiente edición, Giniel De Villiers vivió un importante cambio en 2011 cuando fichó en el equipo Toyota después de abandonar la firma alemana. Un viraje casi perfecto al volante de una Pickup Hilux que lo llevó hasta el tercer escalón del podio el primer año con la marca japonesa. Con dos años más de experiencia y guiado siempre por su fiel copiloto Dirk Von Zitzewitz, el corredor sudafricano se postula como un firme candidato a la victoria final con un Toyota que ya ganó en pareja a los pilotos de Mini.

Fuente: Autobild

El piloto sudafricano reconocía que en 2013 "estuve un poco decepcionado de no estar en el nivel en la arena. No podíamos rivalizar. El hecho de tampoco ganar ninguna etapa demuestra que no teníamos una velocidad suficiente". También admitía que Peterhansel es el principal favorito: "Para mi hay un solo favorito, ¡y es Peterhansel! Además, él puede contar con compañeros de equipo muy rápidos. Desconfío mucho también del buggy de Carlos (Sainz)". A pesar de la mejora del Toyota, De Villiers cree que no podrán competir con el resto: "Nosotros no podemos rivalizar con ellos en velocidad pura en porciones fuera de pista porque están muy por encima. La ventaja que tienen ahí es mucho más importante que la nuestra en pistas más sinuosas.”

Robby Gordon

El otro gran favorito en esta categoría Robby Gordon, se presenta con espíritu de revancha al Rally Dakar 2014, en la que supone su octava participación en el rally más legendario del mundo. Descalificado el año pasado por no conformidad de su Hummer, el “rebelde americano”, como le gusta que le digan, parece tener mucha hambre de victoria para obtener por fin el primer lugar en el Dakar.



Fiel a su estilo de showman, Gordon no ha querido desvelar mucha información acerca del coche que pilotará por las dunas, si bien se ha podido saber que el americano llevará un HST Gordini con carcasa de Hummer en color naranja. El coche podría ser muy similar a las Súper Trucks con las que corre en la categoría que él mismo creó en Estados Unidos. Por último, el estadounidense formará pareja con su compatriota Walch Kellon como copiloto y lo más probable es que su equipo se componga por un único vehículo.

Fuente: Robby Gordon

Antes de iniciar su desembarco en Argentina, Robby Gordon quiso lanzar un mensaje a los aficionados y rivales que no dejó indiferente a nadie: “Mi regreso al Dakar es bueno para el espectáculo ya que el Dakar es antes que nada un gran “show”. Aconsejo a todos nuestros adversarios ajustarse bien el cinturón. Nuestro auto será el más rápido. Salgo de una temporada excelente. Obtuvimos el título Best in the Desert 2012 (campeonato US de rallys todo terreno). Nuestro equipo ganó 22 carreras, en todas las disciplinas. Entonces es excelente para la confianza. Solucionamos nuestros problemas del último Dakar. Por supuesto guardaba el Dakar en una parte de mi cabeza. Gracias a nuestra experiencia y a los ensayos, tendremos un auto aún más rápido y confiable. Estamos listos para aceptar el desafío del Dakar. Sobre la nueva reglamentación sobre los motores, no quiero hablar del potencial de los Minis. No conozco su auto. Entonces no sé lo que vale su motor. ¿El buggy de Nasser Al Attiyah y Carlos Sainz? Todo lo que sé es que realmente es feo. Mi hijo de 4 años hubiera podido dibujar un auto más lindo. En todo caso el Dakar sigue siendo el desafío supremo. Me acuerdo que Cris Nissen (ex team manager de Volkswagen), por el que guardo el mayor respeto, me había dicho que necesitaría 5 años para ganar el Dakar. Era al principio del Hummer. Tenía razón. Es mi turno entonces con un poco de atraso. Nuevamente tendré a Kellon Walch a mi lado"

Fuente: Robby Gordon

Guerlain Chicherit

Uno de los últimos que se ha unido a la aventura del Dakar 2014 ha sido Eric Vigouroux, que al frente de su propio equipo ha desarrollado el Proto VX 101 bajo los colores de Chevrolet y junto a Jefferies Racing (antiguo preparador de los buggies de Nasser Al-Attiyah). El primer piloto iba a ser el propio Eric Vigouroux, que se ha enfrentado las últimas ediciones del Dakar dentro de la categoría Open al volante de un Chevrolet Silverado, aunque finalmente será Guerlain Chicherit quien maneje el Proto VX con Vigoroux en la derecha. Un piloto siempre en las quinielas es Guerlain Chicherit, que a menos de dos semanas del comienzo del Dakar 2014, se hizo con un volante. En el que será su séptimo Dakar, el varias veces campeón del mundo de esquí extremo pilotará un buggy creado en Estados Unidos por Damen Jefferies y Eric Vigouroux.

El francés declaraba en la previa del rail que no dudó ni un instante de las capacidades de Guerlain Chicherit: “En cuanto se presentó la oportunidad de contar con Guerlain en el equipo, no lo dudé ni un instante. Con él y BJ Baldwin, mis buggies no podrían estar en mejores manos. Por supuesto, me quedo con las ganas de ponerme al volante, pero prefiero garantizar el futuro del equipo”.

Fuente: Marathon Rally

Por su parte, Chicherit afirmó que la falta de test no será un impedimento para conseguir un buen resultado, así como que se encontraba hipermotivado por empezar el rail: “He tenido que luchar duro para conseguir un puesto en este Dakar 2014. No ha sido nada fácil, pero no estaba dispuesto a quedarme en casa. ¡Llevo el Dakar en las venas! Es verdad que no he disputado carreras a lo largo del año, pero nunca he estado tan motivado. Iré con calma durante las dos o tres primeras especiales para calentar motores. Luego pisaré a fondo el acelerador. Estoy convencido de que este buggy cuenta con muchas bazas para destacar este año”.

B.J. Baldwin

Y junto a él, también en el equipo de Eric Vigoroux estará el norteamericano B.J. Baldwin, que ya participó en 2008 con uno de los Hummer de Robby Gordon (terminó séptimo y primero de su clase por delante del propio Gordon) y que es un conocido piloto de Trophy Trucks en USA.



Debajo del capó del impresionante bloque LS7 de Corvette Racing se encuentra un motor V8 LS7 de 7.0 litros conectado a una transmisión secuencial Fortin. Las suspensiones volverán a ser una de las claves del conjunto, muy similares a las utilizadas por los Hummer o más recientemente por los buggies del Qatar Red Bull Team. Con estos ingredientes y a pesar de no poder pelear con los gallos de la prueba, sin duda los dos EVR Proto VX-101 con los colores de Chevrolet son serios candidatos a alzarse con la victoria en la categoría 2WD.

Fuente: Autov

Carlos Sousa

Dos años después de su último Dakar donde finalizó en la 6° posición cuando estaba al volante de un Mitsubishi Lancer essence, Carlos Sousa realizaba un gran regreso al rally en 2012 gracias al proyecto ambicioso del team chino Great Wall, en búsqueda de un piloto de renombre. Después de haber pilotado para Mitsubishi, Nissan y Volkswagen, el corredor portugués consiguió terminar otra vez en el 6º lugar. Con experiencia y sobre todo regularidad, Sousa se ha clasificado siempre entre los diez primeros en estos últimos once años, terminando incluso n° 4 en el 2003, su mejor resultado. Sin embargo, como le ocurriera el año pasado, Carlos ha tenido muy pocos días para entrenarse al volante de su Haval: ninguna carrera y solamente 3 jornadas de ensayos en Marruecos es el saldo con el cual se presenta el portugués al rally más duro del mundo.



Sin apenas datos técnicos acerca del coche, Sousa tendrá un nuevo copiloto su compatriota Miguel Ramalho. Consciente que no estará en medida de pelear por el primer lugar, el portugués aspira nuevamente a un lugar en el Top 10, apostando a un ritmo regular: “En el 2010 me dije que quizás era mi último Dakar. Había sacado el rally de mi cabeza y no quería pedir nada a nadie. El Team Great Wall me contactó y le dije que sí a los chinos. El proyecto me pareció distinto y me quedé sorprendido al ver a un team chino recurrir a un piloto portugués. Eso me dio una motivación adicional. Tuvimos sólo un día de ensayos y logramos sin embargo una muy buena carrera, terminando en el 6° lugar. Considerando el tiempo de preparación, es formidable. Nuestro auto no está tan por debajo del de los de constructores. No podíamos atacar tanto al no tener los mismos medios y un stock de piezas de repuesto menos importante. Era mejor ir despacio para lograr un buen resultado en la llegada. Era una primera experiencia y en todo caso el auto es confiable y competitivo. Este año sólo tuve tres días de tests en Marruecos, es decir 300kms. Si terminamos el Dakar dentro de los primeros diez sería muy bueno. Para ganar, no es posible. Voy a intentar hacer lo mejor, sin atacar demasiado. Mi copiloto será Miguel Ramalho. Cambia a nivel de la comunicación en el auto. El tiempo de comprensión es menor ya que hablamos el mismo idioma”.

Fuente: Marathon Rally

Guilherme Spinelli

Guilherme Spinelli no consiguió grandes resultados el año pasado por las pistas del Dakar, pero eso no fue impedimento para que hiciera gala de una gran deportividad. Después de haber tenido problemas con el alternador y de haber recibido ayuda externa en forma ilegal, el piloto brasileño entregó una carta donde declaraba que abandonaba el rally en la 5ª etapa porque se sentía incapaz de continuar en semejantes condiciones.



Este año, Spinelli vuelve en su 5° Dakar con un nuevo proyecto, un proyecto a largo plazo. Con su fiel copiloto Youssef Haddad, el corredor de San Pablo estrenará su nuevo Mitsubishi ASX, preparado por el francés Thierry Viardo. El Mitsubishi ASX representa una atractiva alternativa a los tradicionales vehículos de su categoría, ofreciendo la dinámica de los mejores turismos y aptitudes para eventuales salidas fuera del asfalto o para conducir con total seguridad bajo todo tipo de inclemencias meteorológicas, gracias a su sistema AWD, avalado por toda la experiencia, tradición y tecnología de Mitsubishi en 4x4. Manteniendo el diseño básico en forma de “cuña” del Concept-cX con sus esculpidas líneas de carácter laterales, los diseñadores han optimizado el vehículo, con un perfil más bajo y equilibrado, mejor coeficiente aerodinámico y mayor amplitud interior.

Fuente: 16valvulas



Consciente de que no podrá rivalizar por la victoria de este año, “Guiga” se presenta sin ambición, con el simple deseo de aprender de su bólido, antes de volver esta vez para tratar de ganar. “Estoy feliz de este nuevo proyecto con el nuevo ASX y el apoyo de Mitsubishi Brasil. Pudimos realizar tests en Marruecos y fue una buena sorpresa para nosotros. Sin embargo tenemos mucho para hacer todavía. El Dakar siempre es un gran challenge pero no tenemos grandes ambiciones. Haremos lo mejor que podemos, pero es un proyecto a largo plazo y tenemos que desarrollar muchos aspectos del vehículo. Quizás no estemos entre los mejores. Si quiero mejorar mi 9° lugar del 2011, no tendremos que tener malas sorpresas. Este Dakar va a ser una buena ocasión para aprender. A largo plazo, sólo pienso en mejorar y pretender un día la victoria. El Dakar es realmente el gran desafío de mi carrera”.

Lucio Álvarez

Una sorpresa que ya no lo es tanto. Lucio Álvarez ha sido el mejor argentino clasificado en la categoría Auto en las últimas dos ediciones del rally Dakar y su actuación en 2012 lo ubicó en el grupo de los protagonistas de la carrera, ya que finalizó la carrera aquel año en un meritoria 5° posición a base de un trabajo sólido y sin errores. Para este año, Álvarez sabe que tiene la responsabilidad de demostrar que puede repetir esas buenas actuaciones y para eso se ha preparado tanto física como conductivamente, participando en el Campeonato del Mundo de Rally Raid y en clases para perfeccionar su manejo, con el objetivo de mantenerse en el “top five” de la carrera.



El Ford Racing con el cual participará en la edición de este año ha sido construido en Alemania por técnicos de Neil Woolridge Motorsport (NWM) en su base de Pietermaritzburg y bajo la supervisión de la división sudafricana de Ford. El equipo, además de por sus dos coches de carrera, estará formado por los vehículos de asistencia que le proporcionará Soth Racing, un camión Man 6x6 de transporte y un camión Man T4 inscrito en la propia carrera como asistencia rápida.

Fuenet: Campeones.net

El piloto de San Rafael se ha mostrado confiado de cara a su participación en el rally más duro del planeta. “Uno siempre quiere mejorar, por eso la idea para este año es mantenerme entre los cinco primeros y si se puede llegar al podio, mucho mejor. Para eso me estuve preparando durante todo el 2012, tanto física como conductivamente, por lo que competí en Qatar y Rusia y tomé clases de manejo en Finlandia. De todos modos soy consciente y sé que en el Dakar pueden pasar muchas cosas, por eso tendremos que tener una conducción tranquila y regular. Yo tengo muy claro para qué estoy aquí.”