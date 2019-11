Fernando Alonso: "Ferrari es un equipo top que puede hacer grandes cosas"

Poco más de siete años han pasado desde su último título. El recordado GP de Brasil 2006 ha sido hasta ahora la última carrera en la cual Fernando Alonso se retiraba de un circuito de Fórmula Uno coronándose como campeón del mundo. Desde entonces, temporadas frustrantes, que sumadas a un gran rendimiento personal pero no así del monoplaza en el último tiempo, han privado al piloto asturiano de poder rememorar aquellos buenos tiempos.

Tras haber logrado en la última temporada su segundo subcampeonato consecutivo (ya acumula tres en sus cuatro años en Ferrari), el piloto de 32 años no ha querido dejar escapar la oportunidad para opinar sobre la “revolución” que sufrirá la Fórmula 1 en esta temporada, debido a los grandes cambios reglamentarios que entran en vigor en 2014: "Seguramente son los cambios más importantes de los últimos años en cuanto a normativa y seguro que habrá cambios. A algunos equipos les vendrá mal, a otros les vendrá peor y nosotros tenemos la "El test de Jerez será más un test de fiabilidad para ver que todo rueda y todos los sistemas funcionan" esperanza de que cambien a mejor. Red Bull lleva dominando cuatro años seguidos de manera importante el deporte y ojalá que con estos cambios podamos estar a la altura de los mejores y tener un buen año. Pero como digo, ahora es imposible hacer ninguna valoración porque ni se probaron los coches, ni tenemos información sobre los motores, la fiabilidad, la potencia de cada uno … y tendremos que poner los coches varias veces en la pista, porque el de Jerez será más un test de fiabilidad para ver que todo rueda y todos los sistemas funcionan y se complementan unos a otros ya que el motor sobre todo irá parte eléctrico y parte a combustión, por tanto hay una serie de implicaciones importantes en cuanto a gestión de fiabilidad", argumentó el dos veces campeón del mundo.

Pese a las novedades, el español considera que los factores claves de la próxima temporada seguirán siendo aerodinámica y gestión de neumáticos y espera que este cambio en la normativa ayude a Ferrari a estar delante para poder luchar por el título hasta el final: "La razón para ser optimista es que estoy en Ferrari. Si un piloto, después de barajar las cartas y tirarlas en la mesa, que es un poco lo que va a pasar el año que viene, y tienes que elegir un equipo, muchos pilotos elegirían quizás ahora Red Bull que son los que han ido bien en los últimos años pero sino, la carta más segura que tiene cualquier piloto profesional es elegir Ferrari, porque es el equipo que después de ir bien o ir mal, pese a parecer un desastre completo, hemos sido subcampeones. No quiero imaginar si hacemos un año como McLaren o Williams que no han hecho ni un podio. Es un equipo top y que puede hacer grandes cosas. Hay que confiar al máximo ya que pese a las críticas que recibamos sólo hay una persona y un coche que nos ha podido ganar y que lógicamente no queremos que vuelva a pasar".

Fernando, que ya ha disputado dos carreras en el simulador de Maranello, quiso además alabar el gran trabajo que viene realizando desde su llegada a Ferrari Pedro Martinez de la Rosa, destacando al simulador como una de las herramientas importantes para estar arriba el próximo año: "El simulador ha evolucionado bastante en un año. Es una de las tareas claras que tenía Pedro de la Rosa cuando se unió al equipo y después de doce meses en el equipo el simulador ha dado varios pasos adelante. Ha mejorado en todos los sentidos: "Me he encontrado bien en el simulador, pero hay algunas cosas que hay que simplificar" gráfica, realidad, cambios que se le puedan hacer y cambios de los que te puedas fiar. Creo que va a ser igual que estos años en cuanto a pilotaje. En cuanto a gestión del coche, baterías, gasolina … igual la parte de los ingenieros va a tener un trabajo diferente a la hora de monitorizar estos datos y darte la información necesaria pero nosotros cuando estamos en el coche pilotamos al máximo y damos todo lo que podemos. Me he encontrado bien, pero hay algunas cosas que hay que simplificar y que intentaremos agrupar en uno o dos botones para que cuando lleguemos a Australia el volante sea una cosa que venga automática".

Una de las importantes novedades será la puntuación del último Gran Premio del año en Abu Dhabi. Ante la situación de recibir el doble de puntos que en las demás carreras, Alonso hizo un inciso de como se prepararía ante un hipotético final apretado de mundial: "Si llegas con 26 puntos de ventaja va a ser un drama y te vas a acordar de esta norma todo el fin de semana. Es lo que hay, no quiero pensar si es bueno o malo y vamos a estudiar la mejor forma de llega a esa carrera con una planificación diferente, e igual hay que dejar algo de prestaciones para esa carrera".

Por otra parte, una de las principales protagonistas del 2013 ha sido Pirelli y su polémicos compuestos, que llegó a dar drásticos espectáculos como lo fue en Gran Bretaña, donde se destruyeron varios neumáticos. Al respecto, el asturiano dejó en claro que no le gustó en absoluto y espera que no se vuelva a repetir en 2014: "Los neumáticos tienen que ser una pieza más del coche donde no tengamos que tener ninguna preocupación, sobre todo en términos de seguridad. No puede ser aceptable que tengan ningún problema. Además son los mismos neumáticos para todos, por tanto la seguridad como prioridad y luego unos neumáticos de una mínima calidad creo que son necesarios y obligatorios. Por tanto quiero pensar que el año que viene no va a haber los problemas que hemos visto este año y que Pirelli haya aprendido de los errores".

La confianza de Montezemolo y el nuevo mundo Ferrari

Si Fernando Alonso no ha salido campeón en estos últimos cuatro años con Ferrari en gran medida se debe al no haber tenido un coche igual de rápido que el de sus rivales. Por ello, y para limar las asperezas que puedan quedar tras el cruce de declaraciones que tuvo lugar el pasado verano, el presidente de la Scudería Luca Di Montezemolo, no quiso desaprovechar la comida de navidad de la Scuderia con la prensa para alabar una vez más a Alonso, reconociendo que no es el principal problema de los de Maranello: "Él es quizá el mejor piloto que he conocido en mi vida" comentó el italiano, que desde hace casi 40 años se encuentra en el mundo de la F1, y ha visto correr a pilotos de la talla de Alain Prost, Ayrton Senna y Michael Schumacher. "Es rápido, inteligente, evita los problemas en carrera de una forma increíble".

Si de novedades hablamos en el mundo Ferrari, no podemos dejar fuera de esta ecuación a la nueva incorporación de Ferrari para este año: el finés Kimi Raikkonen, último campeón del mundo con un coche de Maranello. Sin entrar en polémicas, el bicampeón del mundo ve con buenos ojos su llegada a Ferrari: "Creo que puede ser una pieza importante de cara al año que viene donde entre Kimi y yo, con la experiencia de doce años en Fórmula 1 ojalá nos pueda ayudar a desarrollar la complejidad del coche en ciertos aspectos que van a ser Montezemolo: "Alonso es quizá el mejor piloto que he conocido en mi vida" nuevos. No puedo opinar de él porque no le conozco. No hemos coincidido pero pronto nos reuniremos para trabajar conjuntamente con reuniones técnicas, el simulador o lo que toque. Estoy ilusionado, contento de trabajar con él porque es un desafío. Es un piloto con un talento descomunal. Lo ha demostrado todos estos años y es el último campeón con Ferrari, por lo que se le tiene mucha estima y estos años con Lotus ha estado luchando con el campeonato sí o sí con lo que tuviese entre manos, por lo que creo que puedo aprender mucho de él y complementarnos bien".

Por último, la posibilidad de poder escoger cada piloto su dorsal ha propiciado que Fernando haya podido recuperar este año el número 14, número que siempre ha guardado un gran recuerdo en el piloto español. "Es el número que siempre me ha traído suerte desde el 96, que con 14 años, el 14 de julio y con el kart 14 conseguí ser campeón del mundo, a partir de ahí siempre he utilizado el 14 en los momentos importantes así que el año que viene voy a ver si nos da suerte en el Ferrari y podemos hacer un buen año" comentó el español, que usará el dorsal más alto de los últimos once años, ya que desde su temporada debut en Minardi (21) que no utilizaba un número que superara una cifra.

