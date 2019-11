Entrevista a Dani Rivas : "No hay un objetivo fijo para 2014 pero esperamos estar luchando por las victorias"

Dani Rivas (Moaña, 1988) es un piloto del Campeonato de España de Velocidad (CEV) que acaba de anunciar su fichaje por el equipo Easy Race de la nueva categoría de Superbikes. En temporadas pasadas demostró su gran talento sobre una Moto2, pero circunstancias como la mala suerte y la falta de continuidad de sus patrocinadores evitaron que terminara de explotar.

Pregunta. Empezaste compitiendo en ciclismo, logrando excelentes resultados en diversas carreras, ¿qué propició el cambio a las motos?

Respuesta. Después de estar compitiendo un año en bicis, me empezaron a cuadrar las carreras de ciclismo con las de motos, y tuve que decantarme por una de las dos. En ese momento mi padre me inscribió en la Copa Movistar, me seleccionaron, y ahí comenzó todo.

P. ¿Cómo fue tu paso desde los inicios en las categorías inferiores del motociclismo hasta llegar al CEV?

R. Bueno, yo empecé en la Copa Movistar, y de ahí fui directo al Campeonato de Europa de Superstock 600.

P. Siempre te especializaste en categorías de cilindrada intermedia, ¿fue una elección propia o una decisión forzada?

R. Es una elección propia. Es una categoría que me gusta. La 1000cc me encanta, se me da bastante bien. Siempre me ha venido mucho mejor llevar motos grandes, debido a mi estructura física, mi peso y mi estatura.

P. Fuiste pionero en probar la Moto2, una moto que ha sido toda una revolución en las carreras, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones?

R. Fue el cambio de la Supersport a la moto2, que en principio no eran muy diferentes. Era una moto de Gran Premio, muy rígida, con muchas cosas que había que regular y modificar para obtener el resultado esperado, y al final terminamos yendo muy deprisa con ella.

P. Te diste a conocer en una carrera en lluvia, en Jerez 2012, en la que conseguiste la victoria, ¿qué recuerdas de esa carrera?

R. Bueno, fue una carrera extraña. La primera salida la pararon cuando llevaba ocho segundos de ventaja sobre el resto. Ahí pensé que ya me habían complicado el fin de semana, pero en la segunda salida se puso a llover otra vez, estábamos con neumáticos de seco, hubo pilotos que decidieron entrar en boxes para cambiar a gomas de agua. Al ser una carrera corta, decidimos quedarnos en pista con los slicks y por suerte salió bien.

P. Precisamente tu mejor participación en el Mundial, en Cheste 2012, fue también en agua. ¿Hay alguna ventaja en ser gallego, por la costumbre a la lluvia, a la hora de afrontar este tipo de carreras?

R. No, porque aunque aquí en Galicia llueve mucho, no hay circuitos y tampoco podemos rodar mucho en agua. Siempre se me ha dado bien, si tengo confianza y la moto está bien puesta a punto soy capaz de ir rápido y ser competitivo en condiciones adversas.

P. De tu paso por el Mundial de Moto2, ¿qué fue lo mejor y lo peor de la experiencia?

R. Lo mejor fue el hecho de participar, compartir pista con los mejores pilotos del mundo, contar con un equipo bueno, con una buena moto, y en general el trato que recibí. Y lo peor sin duda es la lesión de Silverstone.

P. Precisamente en Silverstone te impusieron una sanción que puso a todo el mundo de acuerdo en que era excesiva. ¿Crees que, viendo las cosas que han sucedido este año en MotoGP, te sancionaron duramente por tu poca experiencia en el Mundial?

R. Se debió al cambio de reglamento a la hora de sancionar. Fue la primera decisión que tomaron, y querían mostrar que iban a ser severos. Pero no creo que hubiera un trato especial, puesto que a pilotos como Márquez también le sancionaron. La verdad es que la sanción me daba un poco igual, porque me lesioné y no podía correr, con lo que era irrelevante las carreras que me sancionasen.

P. ¿Estás a favor o en contra de un motociclismo de contacto?

R. El motociclismo siempre ha sido un deporte de contacto, pero siempre con un respeto y con una limpieza dentro de lo que se pueda hacer.

P. Para 2014 das el paso al equipo Easy Race, llevando una BMW de Superbikes. ¿Has podido probar la moto?

R. Aún no la he probado, espero hacerlo en un par de semanas en el circuito de Jerez, y me vendrá muy bien, pues he estado parado los últimos meses y necesito coger le hilo de nuevo.

P. ¿Cuál es el objetivo claro para 2014?

R. El equipo no tiene ningún objetivo. Es un equipo totalmente nuevo, es el primer año sólo. La moto es muy buena, los neumáticos también. Lo que queremos es estar lo más arriba posible, tratando de ganar carreras, entrar en el podio, o por lo menos intentarlo, pero no hay un objetivo claro.

P. ¿Qué diferencias básicas hay entre una Supersport, una moto2 y una Superbikes?

R. La Supersport es una moto de calle, que se puede adquirir en cualquier tienda, con una preparación muy alta, llega a 145 CV, aligera mucho el peso, prepara mucho las suspensiones, todo lo que es la parte externa de la moto y el motor también. La Moto2 es una moto de Gran Premio, de 600cc y expresamente de competición, Por último, la SBK es como la Supersport, pero de gran cilindrada, de 1000cc.

P. Tras el paso a SBK, ¿está entre tus planes dar el salto al Mundial de SBK?

R. Bueno, de las ofertas que tuve era la mejor, por eso la acepté. Visto como está el Mundial de MotoGP, con muchísimos españoles y donde es ya muy difícil entrar, y con la fusión de DORNA con el Mundial de SBK, es una opción para los que queramos entrar en las carreras de SBK. El paso al Mundial habría que valorarlo si se da la oportunidad.

P. ¿Qué te parece la internacionalización del CEV? ¿Se está perdiendo la esencia del campeonato?

R. No, al revés, le da más categoría. Al final esto es un campeonato de puente hacia el Mundial, pues el 70% de los pilotos que llegan allí han pasado por el CEV, y cuanto más se abra más fácil será la adaptación cuando lleguen al Mundial.

P. ¿Qué tiene el CEV que no tienen otros campeonatos nacionales?

R. Por una parte es que todos quieren venir aquí y se juntan las mejores promesas del mundo. Pero esto no sería posible sin una enorme preparación por parte de los equipos como las que hay ahora, están muy bien preparados.