Kimi Raikkonen acaba segundo su último día de entrenamientos en Jerez

El piloto finlandés Kimi Raikkonen ha concluído su participación en Jerez en lo que ha supuesto su regreso a la Scuderia Ferrari. En su opinión, lo mejor de estas dos jornadas ha sido la ausencia de problemas en el coche y poder probar configuraciones nuevas, si bien confía en seguir mejorando el coche en Bahrein.

Kimi Raikkonen siguió el programa previsto, cubriendo un total de 15 vueltas, la más rápida en 1:38.272, y realizando también algunas pruebas de salida. Dadas las condiciones de la pista, el equipo ha aprovechado también para adelantar algo del trabajo que había previsto para mediodía en el F14 T, con el objetivo de tener continuidad en el trabajo de comprobación del coche el resto de la jornada.

Tras acabar segundo en su último día de entrenamientos, ha declarado lo siguiente: "Cada vez que salimos a la pista aprendemos algo nuevo. Esta semana, los tiempos no importan y lo único que sí importa es obtener un buen número de vueltas sin tener problemas y, por suerte, pudimos conseguirlo en los dos días.El equipo está trabajando duro y, en el próximo test en Bahrein, seguiremos mejorando".

Mañana será el turno de Fernando Alonso, que intentará seguir desarrollando el F14-T.