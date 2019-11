Fernando Alonso: "No he notado grandes diferencias en el estilo de pilotaje"

Fernando Alonso ha finalizado el tercer día de la primera semana de pretemporada en quinto lugar, por detrás de Magnussen, Massa, Hamilton y Button. El asturiano se ha subido hoy por primera vez al nuevo Ferrari, el F14T, con el nuevo motor V6 Turbo. Alonso ha completado un total de 57 vueltas cuyo mejor crono ha sido 1'25"495.

El español ha mostrado un gran estusiasmo por volverse a subir a un monoplaza y una gran emoción por la gente que le apoyaba desde la grada. "Siempre es emocionante subirse otra vez al coche después de unos meses en los que no tenemos la oportunidad. Haces pruebas en el simulador, etc., pero no son lo mismo. Como digo, emocionante volver a estar en el coche y también con toda la gente que ha venido, ver las gradas con público te anima más", ha expresado.

"Por ahora son primeras sensaciones y nunca tienes muy claras las ideas. Son días de aprendizaje para todos: para el equipo con nuevos sistemas y para mí también, adaptarme a cómo será el coche, pero tampoco tengo una idea muy clara de lo que necesitamos. Vamos a tener que ponernos las pilas. Todavía hay que descubrir muchas cosas".

Mientras que el Ferrari se ha mostrado más sólido y fiable, su rival directo los últimos cuatro años, Red Bull, ha acusado muchos problemas con los nuevos motores. No obstante, el español ha opinado que eso "siempre ha sido así". "Algunos tienen más problemas, otros menos. A veces son más obvios o más públicos y otras veces menos, pero como digo, si no estuviesen en Australia, a algunos nos vendría bien para coger más puntos, pero el primer día o el primer test en Jerez cuenta demasiado poco y tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar".

Alonso, también destacó el papel de la fiabilidad: "Estamos viendo que la fiabilidad no será fácil para ninguno. Tenemos que intentar dar el máximo número de vueltas en estos test, sobre todo en este primero y en Baréin, en el primero, porque cada vuelta que damos descubrimos cosas, pequeños fallos o pequeños problemas que podemos tener, así que cada vuelta es información muy valiosa".

El cambio de reglamentación de este año lleva a los pilotos a tener que acostumbrarse a nuevos sistemas, como el ERS: "Ahora son muchas novedades como cada invierno pero luego, a medida que avanza la temporada, te vas acostumbrando a todo. Al final es controlar una batería, la carga que tenga esa batería el año pasado nos daba el KERS, este año esa batería nos da el KERS más otras cosas, pero al final creo que el control será más o menos parecido".

Conducción similar

El piloto español se ha mostrado más escéptico con las voces que hablaban de un gran cambio en las conducción de los Fórmula 1: "Honestamente, no cambia tantísimo. Creo que se habla de más cambios que de los que al final son, por lo menos para nosotros los pilotos. Tal vez desde fuera se ven más cambios, está el ruido, la estética… pero desde el punto de vista del piloto no ha cambiado un gran qué respecto al año pasado. Hay que gestionar algunas cosas más, pero podemos habituarnos".

El piloto de Ferrari también ha mostrado su opinión respecto a la evolución de Michael Schumacher, en coma tras un accidente de esquí: "Lo he leído antes. Conviene estar calmado con lo que se lee, son rumores hay que esperar a la realidad, pero si es verdad es la mejor noticia de la jornada, que tratan de despertarlo lentamente y todos esperamos esta buena noticia que llegue antes o después, y ver a Michael en unas condiciones mejores, seguramente no en coma".

"Te encuentras siempre dificultades. El primer día siempre hay cosas que investigar, y también estamos en una fase muy inicial de desarrollo. Así que cada vuelta que hacemos encontramos nuevos puntos fuertes y también problemática, por tanto tenemos que hacer tantas vueltas como podamos porque toda la información es interesante".

Respecto a los problemas de Red Bull, Alonso se ha desmarcado refiriéndose a la cantidad de trabajo en su propio equipo: "Sinceramente tenemos que hacer muchas cosas en el garaje como para ver lo que hacen otros. Si pasara en Australia sería otra cosa, pero aquí aún tenemos tiempo de hacer tantas vueltas como Mercedes, Red Bull también puede dar tantas vueltas como Mercedes. Queda aún mucho. Debemos centrarnos en lo nuestro. Cada vuelta que hacemos es una novedad. Es importante llevar grandes desarrollos a Baréin. En cada vuelta, hemos descubierto algunos problemas potenciales, también nuevas cosas. Cada vuelta es bienvenida. Ha sido un buen día hoy, por volver al volante y pilotar delante de los espectadores y con mejor sensación que en el simulador, ya que estábamos un par de meses sin pilotar coches. El simulador puede darte una idea, pero nunca es lo mismo, así que volver al coche real y este día soleado fue bastante bueno".

Buena relación con el finlandés

La relación con Räikkönen parece ser buena, aunque no han pasado mucho tiempo juntos: "Con Kimi, hemos trabajado un par de días juntos, hemos hecho temas promocionales en Maranello también, mitad trabajo y mitad diversión. Así que han sido buenos días allí, hemos trabajo de equipo desde los primeros dos días hasta hoy para ayudar a Ferrari al máximo ahora, porque estamos en una fase del invierno en la que toda información es crucial. Ambos podemos traer buena información con los muchos años que llevamos en Fórmula 1".

Los nuevos bólidos no parecen tener mucha diferencia respecto a la conducción de años anteriores, a pesar de los tiempos más lentos por vuelta: "Cuando he subido al coche no he notado grandes diferencias en el estilo de pilotaje o en cómo las cosas se trabajan este año. Ha habido mucha discusión sobre estos cambios de reglamento, etcétera, pero el estilo de conducción en sí no ha cambiado muchísimo respecto a cómo lo hacíamos el año pasado. Hay algunos parámetros más que controlar respecto al año pasado. Al final, nos acostumbraremos muy rápido y tienes que manejar una batería, que es lo mismo del año pasado, aunque este año es más grande por una cuestión de multifuncionalidad, mientras que en 2013 era sólo para el KERS, pero respecto a la conducción pura, no creo que marque una gran diferencia".

"Los coches son más lentos, nada más que eso. He rodado aquí en 1'16" en 2005 y 2004. Hoy he estado rodando en 1'26" así que son 10 segundos más lentos y ha pasado una década. Así que cuando vas 10 segundos más lento no es lo mismo, también desde el punto de vista físico, estos coches son mucho más fáciles de lo que han sido los Fórmula 1. Hay menos fuerzas G, menos velocidad en curva. Pero por otra parte hay más parámetros que controlar, más botones en el volante, un carácter más crítico en la conducción, al mantener el control en las curvas de alta velocidad y también en la parte de tracción. Es simplemente distinto. Si siento más o menos emociones, siento las mismas, porque cuando llevo un kart es 20 segundos o medio minuto más lento que la F1, y sudo mucho, disfruto mucho y tengo la misma emoción. Y es más, el Alfa Giulietta que tengo aquí fuera también lo disfruto mucho en una vuelta. En tanto que conduzcas al límite, el tiempo de vuelta que hagas, lo rápido o lento que lo hagas no cambia el punto de vista de la emoción o las sensaciones bonitas de pilotar. El coche de este año es aún divertido de conducir y descubriremos nuevas cosas pronto".

El español ha sido precabido respecto al dominio de los últimos cuatro años del equipo de Milton Keynes: "Es muy pronto para pensar sobre romper la dominación. Hemos probado muchas veces, muchos años, muchos inviernos. Con la prohibición de las pruebas, sólo tenemos dos o tres pruebas antes de la primera carrera, y son como una carrera. Hay mucha atención de los medios, mucho interés porque hay pocos, así que es normal que todo se haga más grande, tengas un buen o un mal día. en términos de preparación o acercamiento al GP de Australia, de cómo el equipo se tiene que preparar, estamos completamente a ciegas. Simplemente tenemos que desarrollar cosas antes de Australia, aprender muchas cosas y eso está de nuestro lado. No puedo ni siquiera imaginar cómo será la foto de la parrilla entera, muy difícil hacerlo y tenemos que esperar más que ningún otro año hasta Australia para saber algo más claro".

En cuanto a la nueva sinfonía de los monoplazas, el asturiano también se pronunció: "Tal vez tienes un poco menos de sonido del motor, pero tienes otras cosas pasando en el coche, así que simplemente no prestas mucha atención a esto. El año pasado tampoco estábamos disfrutando del sonido del coche, tienes otras cosas que hacer, conducir el coche y concentrarte en otras cosas. Desde nuestro punto de vista es simplemente distinto, no veo por qué hacer comparaciones. F1 es F1 y es la mejor tecnología en el mundo, así que simplemente tenemos que acostumbrarnos".

"Tenemos cada tarde el informe de las cosas que el equipo y el piloto han hecho en el día. Así que cada vuelta que Kimi ha dado en los dos primeros días las tengo en mi ordenador, así que eso es lo que tenemos y cada run que he hecho, cada vuelta que he dado hoy, Kimi tendrá esa información. Ésa es la forma en la que el equipo trabaja, y así es como las cosas han funcionado en estos cuatro años en Ferrari. Después de eso, hablamos con los ingenieros cada noche, sobre los problemas que el piloto puede haber notado, las sensaciones con el pedal del freno, la dirección asistida, con el confort del piloto, cosas no relacionadas con el rendimiento, sino con el piloto, para intentar compartir lo que ha encontrado él y está contento, yo pruebo algunas otras cosas, intento dar otro paso que Kimi estoy seguro que probará en Baréin. Y en rendimiento, hacemos lo que el equipo nos pide hacer, pasadas a velocidad constante y cosas que el equipo comprueba y hace lo necesario para darnos el mejor coche posible".

Fotografías de SportYou y El Desmarque Asturias.