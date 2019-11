Dani Juncadella: "Me ha sorprendido no cometer fallos"

Juncadella no ha desaprovechado la primera oportunidad que ha tenido para dar la razón a los responsables de Force India que apostaron por su fichaje. El tercer piloto de la escudería de Mallya ha finalizado tercero en la última jornada de pruebas en Jerez, pero lo más destacado del día ha sido su gran trabajo: sus 81 vueltas suman más que las dadas por Pérez y Sutil en total, y sin cometer ningún error. El español ha transmitido buenas sensaciones y él mismo las ha confirmado después de bajarse del VJM07.

El barcelonés se mostrado muy contento por la experiencia a pesar de que la lluvia se lo ha puesto difícil: "Me daba bastante respeto la situación con la pista tan húmeda, y me ha gustado porque me lo he tomado con mucha tranquilidad. Me ha sorprendido no hacer ningún fallo, ya que era muy fácil cometer un derrape o un trompo. Los sustos que he tenido los he superado bien y me han dado confianza para las siguientes vueltas. El equipo está muy contento, porque les sorprende que hayamos podido dar 81 vueltas. Por la mañana, hubo un 'stint' con intermedios en el que he sido bastante constante, y están bastante satisfechos. Hemos tenido muy pocos problemas hoy, y eso son buenas señales para el equipo, ya que estaban frustrados por tener tantos problemas".

Es pronto para hacer pronósticos, pero Juncadella se ha aventurado a señalar a un equipo como favorito: "Creo que les falta mucho por aprender a los equipos, menos a Mercedes, que ha hecho casi lo mismo que el año pasado. Yo creo que a principio de temporada va a haber muchas sorpresas, sobre todo por la fiabilidad, por el ERS. Pasarán miles de cosas en Australia, pero es pronto para decir si estará igualado. Si mañana empezara el Mundial, quizás Mercedes estaría un punto por delante".

Juncadella se ha mostrado sorprendido al conducir por primera vez un F1 con los V6 turbo : "Me he dado cuenta en algunas partes del circuito de que no oía el motor. Cuando iba muy bajo de revoluciones y a marchas muy altas casi no oía el motor, y me he sorprendido, porque incluso miras la velocidad y el tiempo referencia a ver si vas más lento. Es una pena porque para los aficionados quizás quita algo de emoción. No soy muy fan de los motores turbo; la verdad es que no son lo agresivos que esperaba, y eso me ha gustado bastante. Es difícil de valorar, porque no lo puedo comparar con la experiencia que tengo, ya que solo me he subido un par de veces a un F1".

El de Force India ha recordado que su objetivo ha sido sumar kilómetros y no luchar por conseguir un buen registro: "Era un día para sumar kilómetros. No hemos ido a buscar los mejores tiempos o referencias de neumáticos. Se trataba de dar el número máximo de vueltas posible. La verdad es que estoy muy contento. Ha sido un día más de trabajo, hemos de ir poco a poco".

Por último, Juncadella también ha valorado el hecho compartir equipo con dos pilotos como Pérez y Hulkenberg: "Es buenísimo estar al lado de Checo, un piloto que ha estado en McLaren y que tiene una gran experiencia en F1. También junto a Nico, que tiene un palmarés soñado por cualquier piloto joven, ya que ha ganado en todos los campeonatos en los que ha competido".

